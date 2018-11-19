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Все про:Холодницкий (568) САП (922) Продан Мирослав (39)

 "Сейчас говорить о его вине мы не можем. Видим сейчас только фейсбук-переписку по принципу "сам дурак", - Холодницкий о деле Продана. ВИДЕО

Глава САП Назар Холодницкий прокомментировал дело и.о. главы ГФС Продана.

Как передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ об этом Холодницкий заявил в кулуарах ВР.

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Он отметил: "Прокуророы САП решили, что с целью соблюдения тайны следствия, с целью избежания нюансов, старший процессуальной группы определил, что это производство до подозрения будет вестись силами прокуроров, которые по КПК имеют право, а иногда и обязательство, самостоятельно проводить те или иные следственные или процессуальные дейстивия. Действительно, мы вызывали (Продана) неоднократно. Сначала это было в режиме телефонного общения. Так, в начале сентября он в 12-00 уточнял, когда его вызывали на 5 сентября, Продан сам позвонил процессуальному руководителю с просьбой, чтобы запустить его вместе с охраной в помещении САП. На это он получил наше согласие, после чего в 13-00 он передумал ехать, мотивируя это какой-то командировкой". 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Продан с близким человеком купил за 2,5 млн евро недвижимость в Турции. Фактаж у следствия перфектный, - Луценко о незаконном обогащении бывшего и.о. главы ГФС. ВИДЕО

По словам Холодницкого, когда прокуроры поняли, что идет затягиваиние и уклоенение от явки, были задействованы официальные каналы его вызова, в том числе и по телефону и "отправка повесток на все известные адреса". 

Глава САП подчкркнул, что на 10-00 20 ноября есть приглашение Продана в антикоррупционную прокуратуру "уже в качестве подозреваемого".  В САП надеются, что Продан таки появится или предоставит справку, в каком он находится лечебном учреждении.

По словам Холодницкого процессуальный руководитель, проанализировав все доказательства "имеет твердое убеждение, что есть достаточно данных для вручения этому человеку подозрения". 

Говоря о том, пойдет ли дело в суд, то по словам, Холодницкого, "все зависит от проведенного следствия". И сейчас он не знает о том, какие будут собраны доказательства. "Сейчас говорить о его вине мы не можем. Мы видим сейчас только фейсбук-переписку пр принципу "сам дурак", - подчеркнул Холодницкий.

Мы готовы выслушать самого подозреваемого, но это нужно делать в рамках КПК, а не страниц в Фейсбуке", - резюмировал Холодницкий. 

Напомним, 15 ноября Специальная антикоррупционная прокуратура объявила Продану о подозрении в незаконном обогащении. По данным САП, за время работы на должностях и.о. заместителя и и.о. председателя ГФС в июле 2016 - июне 2018 года он получил 89 млн грн, за которые ему приобрели ряд объектов недвижимости и автомобилей.

Сам Мирослав Продан заявил, что "не видел ни одного официального документа" относительно выдвинутых против него обвинений. По словам бывшего главы ГФС, он находится на лечении и вернется в Украину сразу после завершения реабилитации, чтобы доказать свою невиновность.

"Уверяю и правоохранительные органы, и общественность, что смогу доказать свою невиновность или на стадии досудебного расследования, или уже в суде", - подчеркнул Мирослав Продан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "О дате, времени и номере рейса проинформирую представителей САП", - Продан рассказал о возвращении

Источник: https://censor.net.ua/v3097710
 
 
 Топ комментарии
 
Далі фейсбука діло не піде.А оскільки продан в фейсбуці не крав і не продавався - значить кристально чесний чоловік. Дарма, що курятник пустий і вся морда в пуху.
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просто так уехал лечиться на винокурорты Молдовы((((((((( какой бред несет холодницкий который чуть ли не как Наполеон в одном возросте стал генералом, правда ясно за что Наполеон а за что этот фрукт????????? раньше было неясно а теперь все стало на место
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Дивлюсь я на власті,тай думку гадаю,чому я не пушка,чооомууу не стеляюууу...
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Далі фейсбука діло не піде.А оскільки продан в фейсбуці не крав і не продавався - значить кристально чесний чоловік. Дарма, що курятник пустий і вся морда в пуху.
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В САП надеются, что Продан таки появится или предоставит справку, в каком он находится лечебном учреждении.Источник: https://censor.net.ua/v3097710 Как говорится "Дурак думкой богатие".
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Пока в ГПУ думают "а не слишком ли быстро мы бежим?", нам следует подумать, как будем жить без них
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просто так уехал лечиться на винокурорты Молдовы((((((((( какой бред несет холодницкий который чуть ли не как Наполеон в одном возросте стал генералом, правда ясно за что Наполеон а за что этот фрукт????????? раньше было неясно а теперь все стало на место
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зачем этот выход к микрофону?
крысиная возня...
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Два преступника,брехуна...тюряга по вам плачет "Сейчас говорить о его вине мы не можем. Видим сейчас только фейсбук-переписку по принципу "сам дурак", - Холодницкий о деле Продана - Цензор.НЕТ 8392 "Сейчас говорить о его вине мы не можем. Видим сейчас только фейсбук-переписку по принципу "сам дурак", - Холодницкий о деле Продана - Цензор.НЕТ 1732
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Югику и всем пламенным борцам с коррупцией посвящается :

"И не случайно дождь сегодня шел-
Не позвонил тебе и не пришел.
Он не вернется к тебе, он не вернется к тебе,
А ты все веришь и ждешь его звонка.
Он не вернется к тебе, он не вернется к тебе,
Не вспоминай о нем больше никогда.
Он не вернется к тебе, он не вернется к тебе,
Ты слишком рано ему сказала "да".
Он не вернется к тебе..."
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Дивлюсь я на власті,тай думку гадаю,чому я не пушка,чооомууу не стеляюууу...
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Суд отпустил задержанных на взятке главу Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) в Херсонской области Сергея Циклинского и главного инспектора этой же организации Владислава Вакуленко под залог. Об этом сообщило издание Багнет.
Напомним, о задержании главы Херсонской ГАСИ 16 ноября сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко. По его информации, Циклинский, Вакуленко и неназванный руководитель частной компании вымогали и получили 4,5 тыс. долларов за согласование строительной документации. Задержание подозреваемых состоялось 15 ноября силами управления «К» Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры.
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А луцик на відео рум'яний такий, хоч підкурюй. Мабуть, ще зранку "горло промочив".
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Два брата акробата дегенерата....
....у меня все !!! "Зараз говорити про його вину ми не можемо. Бачимо зараз тільки фейсбук-переписку за принципом "сам дурак", - Холодницький про справу Продана - Цензор.НЕТ 1066
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Сейчас говорить о его вине мы не можем. Видим сейчас только фейсбук-переписку по принципу "сам дурак", - Холодницкий о деле Продана. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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