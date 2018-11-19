 "Сейчас говорить о его вине мы не можем. Видим сейчас только фейсбук-переписку по принципу "сам дурак", - Холодницкий о деле Продана. ВИДЕО

Как передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ об этом Холодницкий заявил в кулуарах ВР.
По словам Холодницкого, когда прокуроры поняли, что идет затягиваиние и уклоенение от явки, были задействованы официальные каналы его вызова, в том числе и по телефону и "отправка повесток на все известные адреса".
Глава САП подчкркнул, что на 10-00 20 ноября есть приглашение Продана в антикоррупционную прокуратуру "уже в качестве подозреваемого". В САП надеются, что Продан таки появится или предоставит справку, в каком он находится лечебном учреждении.
По словам Холодницкого процессуальный руководитель, проанализировав все доказательства "имеет твердое убеждение, что есть достаточно данных для вручения этому человеку подозрения".
Говоря о том, пойдет ли дело в суд, то по словам, Холодницкого, "все зависит от проведенного следствия". И сейчас он не знает о том, какие будут собраны доказательства. "Сейчас говорить о его вине мы не можем. Мы видим сейчас только фейсбук-переписку пр принципу "сам дурак", - подчеркнул Холодницкий.
Мы готовы выслушать самого подозреваемого, но это нужно делать в рамках КПК, а не страниц в Фейсбуке", - резюмировал Холодницкий.
Напомним, 15 ноября Специальная антикоррупционная прокуратура объявила Продану о подозрении в незаконном обогащении. По данным САП, за время работы на должностях и.о. заместителя и и.о. председателя ГФС в июле 2016 - июне 2018 года он получил 89 млн грн, за которые ему приобрели ряд объектов недвижимости и автомобилей.
Сам Мирослав Продан заявил, что "не видел ни одного официального документа" относительно выдвинутых против него обвинений. По словам бывшего главы ГФС, он находится на лечении и вернется в Украину сразу после завершения реабилитации, чтобы доказать свою невиновность.
"Уверяю и правоохранительные органы, и общественность, что смогу доказать свою невиновность или на стадии досудебного расследования, или уже в суде", - подчеркнул Мирослав Продан.
крысиная возня...
"И не случайно дождь сегодня шел-
Не позвонил тебе и не пришел.
Он не вернется к тебе, он не вернется к тебе,
А ты все веришь и ждешь его звонка.
Он не вернется к тебе, он не вернется к тебе,
Не вспоминай о нем больше никогда.
Он не вернется к тебе, он не вернется к тебе,
Ты слишком рано ему сказала "да".
Он не вернется к тебе..."
Напомним, о задержании главы Херсонской ГАСИ 16 ноября сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко. По его информации, Циклинский, Вакуленко и неназванный руководитель частной компании вымогали и получили 4,5 тыс. долларов за согласование строительной документации. Задержание подозреваемых состоялось 15 ноября силами управления «К» Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры.
акробатадегенерата....
....у меня все !!!