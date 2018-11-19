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 Политика Украины, Общество
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Все про:коррупция (7260) Луценко (7226) Турция (2030) ГФС (2895) Продан Мирослав (39)

 Продан с близким человеком купил за 2,5 млн евро недвижимость в Турции. Фактаж у следствия перфектный, - Луценко о незаконном обогащении бывшего и.о. главы ГФС. ВИДЕО

Бывший и.о.главы ГФС Мирослав Продан подозревается в незаконном обогащении, а именно - покупке дорогой недвижимости на побережье Турции.

Об этом заявил журналистам Генпрокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.

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"Следствие владеет полностью многомесячной перепиской всех действующих лиц - кто, откуда, куда и сколько, даже в каком виде, денег должны были перечислять", - сказал он.

Луценко также прокомментировал заявление Премьер-министра Владимира Гройсмана о том, что он "будет защищать руководство ГФС".

"Я не понимаю заявления Премьера, если оно касается этого дела. При наличии обоснованных доказательств правоохранительных органов по высокопоставленному чиновнику из правительства глава правительства должен иметь только один правильный ответ: закон один для всех. Независимо от дружбы, землячества или других признаков... У ГПУ и САП есть все основания для оглашения подозрения господину Продану. И даже больше. В ГПУ осталась половина данного дела, и я уверен, что это не конец подозрений этому и другим чиновникам действующей власти", - отматил Генпрокурор.

Источник: https://censor.net.ua/v3097693
 
 
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с Березенко уже весь "фактаж" выжал , Экюль ты наш ?
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кантора)))
а що з судівськими), у них такого))), кажуть в кожній країні ЄС є !
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Я так понимаю, нас готовят к изменениям в Уголовный кодекс. Остановить врага коррупцией - новое слово в тактике войны
Продан с близким человеком купил за 2,5 млн евро недвижимость в Турции. Фактаж у следствия перфектный, - Луценко о незаконном обогащении бывшего и.о. главы ГФС - Цензор.НЕТ 2220
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Вот это свой человек, потужный и щирый, такого и за бугор выпустить не грех.
Не то что эти халявщики евробляхеры или замерзающие в Смеле.
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Рабиновича вызвали в следственные органы: - Объясните, как это вы при зарплате двести рублей в месяц умудрились купить "Волгу"? - Между прочим, когда я служил в армии, то получал три рубл& семьдесят копеек, но при этом ездил на танке! Продан с близким человеком купил за 2,5 млн евро недвижимость в Турции. Фактаж у следствия перфектный, - Луценко о незаконном обогащении бывшего и.о. главы ГФС - Цензор.НЕТ 3176
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Власть аваковских воров (НФ) и парашеновских барыг (БПП) своим избирателям: Украина - страна с вынужденной коррупцией... потому что воровать - Кремлю противостоять!
До кінця Рошенії залишилося 132 дні!

Продан с близким человеком купил за 2,5 млн евро недвижимость в Турции. Фактаж у следствия перфектный, - Луценко о незаконном обогащении бывшего и.о. главы ГФС - Цензор.НЕТ 9653
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Урий...центру...от дела осталась половина...разрешите начать поиски второй половины...вот так Юра и нашел свою вторую половину...
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копейки тут 20 лямом спер и весь в белом а этот 2, 5 и в бажаннике прокатился в Европу
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"Фактаж у следствия перфектный. Мы надыгали на Продана кучу кейсів, но він пока евойдається від нас десь по закордонам. Но ми тоже не відстаєм, і швидко муваємся у його напрямку. " - Юра Луценко.
Це так для тих хто не зрозумів шо Юра мав на увазі. Це юрадичний жаргон.
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алкаш, ну и поцелуй теперь этого продана в сраку!!
Как уже за...трахал этот дэбил!
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***
- я дико извиняюсь...у вас случайно нет лишней повесточки в прокуратуру,
говорят, там сейчас так модно тусоваться...

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У ГПУ всегда "перфектный фактаж" на тех,кто уже за кордон умотал. На таких деятелей,как насиров или "бриллиантовые прокуроры" фактаж,надо понимать,не перфектный.
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Фактаж у следствия перфектный, вот это загнул.)))
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Это что же получается, Югик по Гросю копает?
Несолидно и неккоректно так-то, вроде бы однопартейцы.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПродан с близким человеком купил за 2,5 млн евро недвижимость в Турции. Фактаж у следствия перфектный, - Луценко о незаконном обогащении бывшего и.о. главы ГФС. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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