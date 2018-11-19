 Продан с близким человеком купил за 2,5 млн евро недвижимость в Турции. Фактаж у следствия перфектный, - Луценко о незаконном обогащении бывшего и.о. главы ГФС. ВИДЕО

Об этом заявил журналистам Генпрокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.

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"Следствие владеет полностью многомесячной перепиской всех действующих лиц - кто, откуда, куда и сколько, даже в каком виде, денег должны были перечислять", - сказал он.

Луценко также прокомментировал заявление Премьер-министра Владимира Гройсмана о том, что он "будет защищать руководство ГФС".

"Я не понимаю заявления Премьера, если оно касается этого дела. При наличии обоснованных доказательств правоохранительных органов по высокопоставленному чиновнику из правительства глава правительства должен иметь только один правильный ответ: закон один для всех. Независимо от дружбы, землячества или других признаков... У ГПУ и САП есть все основания для оглашения подозрения господину Продану. И даже больше. В ГПУ осталась половина данного дела, и я уверен, что это не конец подозрений этому и другим чиновникам действующей власти", - отматил Генпрокурор.