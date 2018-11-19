 "Вообще ситуация достаточно тупиковая", - Луценко о деле нападения нардепа Пономарева на журналиста "Цензор.НЕТ". ВИДЕО

Об этом в кулуарах Рады заявил сам Юрий Луценко, отвечая на вопрос корреспондента Цензор.НЕТ о том, как движется расследование "дела Пономарева".

...

Генпрокурор заявил: "Проводим дорасследование. Вообще ситуация достаточно тупиковая. Это дело было рассмотрено комитетом и отправлено в Верховную Раду, а из Верховной Рады из-за предканикуляной ситуации отправлена в ГПУ. Закон, с одной стороны, не предусматривает возвращение к делу без каких-то новых признаков. Какие новые признаки можно установить в том правонарушении - пока что прокуроры не смогли дать ответ. Работаем над этим делом также".

Напомним 7 февраля 2018т года экс-"регионал" Александр Пономарев в кулуарах Верховной Рады выхватил из рук и забрал мобильный телефон у парламентского корреспондента Цензор.НЕТ Ивана Марусенко, в то время как журналист снимал на камеру телефона комментарий нардепа.

Читайте также: Нардеп Пономарев в кулуарах Рады выхватил телефон из рук корреспондента Цензор.НЕТ: "Я не сяду, не переживайте". ВИДЕО

Редакция Цензор.НЕТ расценивает поступок Пономарева как препятствование журналисткой деятельности и считает это основанием для открытия уголовного производства.

"За 7 лет работы парламентским корреспондентом не помню такого вопиющего и наглого отношения к журналистам со стороны депутатского корпуса. Депутат Пономарев мало того, что начал говорить журналистам, где и как они должны снимать, еще и выхватил камеру, лишив меня возможности выполнять свою работу. При этом, если бы не поднялся скандал, то я думаю, что своего телефона я бы больше не увидел. Кроме того, Пономарев недостойно прикрывался своей депутатской неприкосновенностью. Даже самые агрессивно настроенные "регионалы" не позволяли себе выхватывать и забирать камеру", - прокомментировал инцидент парламентский корреспондент Цензор.НЕТ Иван Марусенко.

Стоит отметить, что съемка и сам инцидент происходили в публичном месте - кулуарах Верховной Рады.

В тот же деньпрокуратура города Киева начала уголовное производство относительно препятствования народным депутатом Украины Александром Пономаревым профессиональной деятельности журналистов, в том числе, журналиста "Цензор.НЕТ" Ивана Марусенко.

Вместе с тем, регламентный комитет ВР не поддержал представление на привлечение к уголовной ответственности нардепа Пономарева. В итоге, Луценко в Раде заявил об "остановке правосудия" и срыве рассмотрения представлений ГПУ на нардепов Пономарева, Вилкула, Колесникова и Дунаева.