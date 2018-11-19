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Все про:комитет (367) Березкин Станислав (6)

 Представление Генпрокурора о задержании и аресте нардепа Березкина является необоснованным, - Регламентный комитет ВР. ВИДЕО

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам регламента считает, что представления Генерального прокурора Украины Юрия Луценко о даче согласия парламента на задержание и арест народного депутата из группы "Воля народа" Станислава Березкина, является недостаточно мотивированными и необоснованными.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

У комитета возник ряд замечаний к мотивированности и обоснованности представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности. которые он изложит в письменных выводах. При этом все три представления в комитете считают законными.

...

Генпрокурор Луценко на заседании регламентного комитета изложил суть уголовного производства, в котором фигурирует С.Березкин, а также заявил, что в целом прокуратура удовлетворена решением комитета.

"Мы, в целом, удовлетворены решением комитета, поскольку он признал основания для внесения предстваления об отмене депутатской неприкосновенности нардепа Березкина. В то же время комитет не поддержал его задержание и арест, ссылаясь на ряд решений Европейского суда. В целом, моя позиция совпадает с позицией комитета. Я считаю, что следствие на данный момент должно полцчить полную прикосновенность, хотя это еще и не означает, что он 100-процентно подозревается, или тем более виноват", - пояснил Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это надуманная история", - нардеп Березкин о хищении $20 млн "Ощадбанка"

Как сообщалось, 7 ноября 2018 года пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган проинформировала, что Луценко подал в Верховную Раду Украины представление о предоставлении согласия на привлечение к криминальной ответственности, о предоставлении согласия на задержание и о предоставлении согласия на избрание в отношении народного депутата Украины С.С.Березкина меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста).

Напомним, ранее в САП заявили, что народный депутат организовал хищение $20 млн у "Ощадбанка", задержаны 10 человек. Позже стало известно, что по делу о хищении $20 млн в "Ощадбанке" задержали сына действующего нардепа. А Холодницкий направил Генпрокурору представление на нардепа Березкина.

Источник: https://censor.net.ua/v3097689
 
 
 Топ комментарии
 
а под ответственность гаранта нельзя было привлечь ? пусть бы думали что Березкин это пломба...
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а под ответственность гаранта нельзя было привлечь ? пусть бы думали что Березкин это пломба...
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Я считаю, что следствие на данный момент должно полцчить полную прикосновенность,
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Цензорята мозг вынесут такими "цитатами".
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Опять "велика риба" сорвалась с крючка геплокулола.
А еще проскочила новость будто снайпера из майдана задержали - но потом все затихло.
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та ........ та......... та ра ра ра ра.......... тара тара тара тара...... та ра.... ра.... ра Представление Генпрокурора о задержании и аресте нардепа Березкина является необоснованным, - Регламентный комитет ВР - Цензор.НЕТ 110 ..... очередной концерт ГенКлоуна Югика накрылся медным тазом
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ниче... у него еще полтора миллиона таких дел в производстве)) може сработает? Подання Генпрокурора про затримання й арешт нардепа Березкіна є необґрунтованим, - Регламентний комітет ВР - Цензор.НЕТ 5204
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А депутата Добкина за употребление наркотиков в зале Верховной Рады,будут арестовывать?Или в Раде можно наркотой побаловаться?
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в этой теме соевых не будет! Все в теме про Смилу людей грязью обливают)
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в них і там не клеїться - їх методички часів ригоАналів вже не канають ..))
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПредставление Генпрокурора о задержании и аресте нардепа Березкина является необоснованным, - Регламентный комитет ВР. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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