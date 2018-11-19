 Путин и Эрдоган запустили газопровод "Турецкий поток". ВИДЕО

Президенты Турции и РФ запустили первую нитку газопровода "Турецкий поток", по которому российский газ пойдет в Турцию, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс"

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Первая морская нитка газопровода "Турецкий поток" была открыта на церемонии с участием президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.

"С геополитической точки зрения проект носит историческую значимость", – заявил Эрдоган. Он выразил надежду, что в 2019 году газопровод будет готов к эксплуатации.

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Помимо морской части еще должна быть достроена наземная часть по территории Турции.

"Турецкий поток", который проходит по дну Черного моря от Анапы до Турции, будет состоять из двух ниток мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа в год каждая. "Газпром" также планировал построить газовый хаб на границе Турции с Грецией.

В июне 2018 года компания оценивала стоимость газопровода в 7 миллиардов долларов.

"Дочка" "Газпрома" South Stream Transport B.V. получила от материнской компании заем на 125 млрд руб (около 1,9 миллиарда долларов), говорилось в материалах "Газпрома", опубликованных в начале октября.

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Первая нитка "Турецкого потока" будет предназначена для снабжения газом рынка Турции, вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Для нее "Газпром" рассматривает два варианта маршрута – через Болгарию в Сербию и Венгрию или через Грецию в Южную Италию.