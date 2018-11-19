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Все про:Газ (8970) газопровод (676) Путин (24379) Эрдоган (416) Турецкий поток (24)

 Путин и Эрдоган запустили газопровод "Турецкий поток". ВИДЕО

Он снабдит газом сначала Турцию, а потом страны Южной и Юго-Восточной Европы. Газопровод заменит проект "Южный поток", от которого отказался ЕС.

Президенты Турции и РФ запустили первую нитку газопровода "Турецкий поток", по которому российский газ пойдет в Турцию, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс"

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Первая морская нитка газопровода "Турецкий поток" была открыта на церемонии с участием президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.

"С геополитической точки зрения проект носит историческую значимость", – заявил Эрдоган. Он выразил надежду, что в 2019 году газопровод будет готов к эксплуатации.

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Помимо морской части еще должна быть достроена наземная часть по территории Турции.

"Турецкий поток", который проходит по дну Черного моря от Анапы до Турции, будет состоять из двух ниток мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа в год каждая. "Газпром" также планировал построить газовый хаб на границе Турции с Грецией.

В июне 2018 года компания оценивала стоимость газопровода в 7 миллиардов долларов.

"Дочка" "Газпрома" South Stream Transport B.V. получила от материнской компании заем на 125 млрд руб (около 1,9 миллиарда долларов), говорилось в материалах "Газпрома", опубликованных в начале октября.

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Первая нитка "Турецкого потока" будет предназначена для снабжения газом рынка Турции, вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Для нее "Газпром" рассматривает два варианта маршрута – через Болгарию в Сербию и Венгрию или через Грецию в Южную Италию.

Источник: https://censor.net.ua/v3097675
 
   
 Топ комментарии
 
И вот прочитают эту новость россейские Ванятки, предварительно протопив печку в доме дровами, и неимоверная гордость их разопрет за Россеюшку! Что турецкий поток запускают!! Путин и Эрдоган запустили газопровод "Турецкий поток" - Цензор.НЕТ 2332
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Пока тебя не было, на ЦН было на одного меньше.
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Приезжай к нам, тут в квартирах тепло, я знаю что Московская область негазифицирована вся, может Эрдоган поможет?
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Молдец Эрдоган, нужно доить Рашу по полной...
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Пока есть одна ветка и та для Турции!
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Следующие на очереди Германия и СП-2 да Игорь? По твоей логике надо помочь немцам доить РФ и помочь с строительством СП-2?
Откуда в Украине столько дураков?
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Пока тебя не было, на ЦН было на одного меньше.
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Да ладно, теперь вам турки будут братушками,интересно вдова российского летчика рада?
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Вот сейчас китайцам обидно было - а как же Сила Сибири, с ее засекреченной убыточностью проекта?
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И вот прочитают эту новость россейские Ванятки, предварительно протопив печку в доме дровами, и неимоверная гордость их разопрет за Россеюшку! Что турецкий поток запускают!! Путин и Эрдоган запустили газопровод "Турецкий поток" - Цензор.НЕТ 2332
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главное что мы в холодных квартирах можем поржать над ванятками которые газ продают мимо нас))
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Приезжай к нам, тут в квартирах тепло, я знаю что Московская область негазифицирована вся, может Эрдоган поможет?
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А олежка на всех ветках работает зраднюком и всеплохольщиком.
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Так это ватан, он уже несколько ников поменял.
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В квартирах то может и тепло, не у всех конечно а вот частный сектор переходит на дрова, попробуй сейчас дом по 8,50 за куб отопить.
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Попытаюсь, у меня как раз дом на 240 кв м, поразительно, но мне теплее чем бедным россиянам на Сахалине.
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Ну сколько в день выходит, на 100 кв м от 10 до 15 а у тебя кубов 25 наверно.
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Нет, я не знаю как вы все считаете, у меня правда и дровяной котел есть , но я его еще не включал. За ноябрь набежало 105 кубов, в доме +22 первый этаж, + 24 второй, но там две фермы стоят, они тепло дают отдельно.
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так ещё и морозов не было а у тебя уже 105 кубов набежало...а что будет в -15
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Включу дровяной, а -15 последний раз было в 2013 году, максимум когда то набегал 700 кубов в месяц, ну заплачу 8000 за месяц, 300 баксов.
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во во...только и приходится надеяться на БОГА..что -15 было последний раз в 2013 году..
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Ну хз у меня на единице 12-13 в день а в морозы ставлю на двойку, там уже 15-16.
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Что за котел? Может еще совковый? Еще я на ночь выключаю пока, не люблю спать в жару.
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От и нахера этот твой савушкинский звиздежь?

На Оболони сейчас топят так, шо ни вздохнуть, ни перднуть.
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Так проблема не в отсутствии газа, а в долбоебстве местных "керівників".
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Часть газа которая шла через Украинскую ГТС в Турцию теперь пойдет напрямую. Украина потеряла часть транзита, соотвественно и прибыли.
Плохая новость для Украины и украинцев и бюджета Украины.
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А этот молоденький козлик-трусишка объявляется лишь тогда, когда может поднакакать. А когда нарассия в обломе - он читает, но не озывается. Только кусает губки, трясет рожками и стучит копытцами.
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Из Украины в Турцию газ никогда не шел.
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Мордва не очень грамотная, достаточно что хоть переписать что то могут.
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Читай внимательно граматей
https://censor.net.ua/news/402326/zapusk_turetskogo_potoka_budet_imet_negativnye_posledstviya_dlya_ukrainy_kobolev
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И что Виталий, это ясно было еще с 2014 года, что транзит через Украину прекратится, мы не меняем жизни убитых россиянами украинцев на фантики. Быстрее бы уже открыли СП 2.
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Ты уже определись....
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Но радости-то сколько у них! Враг, нагло напавший на Россию, остался без транзита.
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Игорь хватит показывать свою глупость и неосведомленность, читай внимательно .
https://censor.net.ua/news/402326/zapusk_turetskogo_potoka_budet_imet_negativnye_posledstviya_dlya_ukrainy_kobolev
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Коболеву верить низя! Да?
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Не бюджета Украины а бюджета олигархов, поплачем Виталий за доходами Фирташа и порадуемся за россиян, особенно за сахалинцев.Жители сел Сахалина разбирают дома на дрова, чтобы не замерзнуть -
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Подскажи, что это за газопровод такой был, название его?
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Как обычно на тему газа кацапотролли слетаются,как мухи на г@вно.Хоть и пытаются выражаться понейтральнее, но козлячую вонь не скроешь.😊
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Как хорошо что в турции запустили поток...подумали две винторогие самки нажимая на пилу "Дружба_2"...
Путин и Эрдоган запустили газопровод "Турецкий поток" - Цензор.НЕТ 1632
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ютубная зрада..текли мои глаза..эрдоган как проститука и вашим и нашим..лукашенко 2..и картошку сьесть на шавуху сесть
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цуко,десятки стран мира живут (и очень неплохо !) без транзита газа из Козломордии..
будем на депутатах экономить..
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А тем временем....первый канал паРаши анонсировал начало благотворительной акции «Подари дрова», призванной помочь одиноким пенсионерам в сельской местности.. Путин и Эрдоган запустили газопровод "Турецкий поток" - Цензор.НЕТ 1990

Путин и Эрдоган запустили газопровод "Турецкий поток" - Цензор.НЕТ 7740
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Короче благодаря озабоченному западу ,у Хуйла скоро будет бабла как у дурака махорки, тогда озабоченность свою проделками КГБ во всех странах ,запад может засунуть в одно место Путин и Эрдоган запустили газопровод "Турецкий поток" - Цензор.НЕТ 7998
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Кто-то еще сомневается, что после 2019 года транзита российского газа через Украину не будет?
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Будем покупать российский газ из Европы.
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Коболев, так сколько теперь наша ГТС стоит?
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Столько же сколько и стоила, просто закачка будет идти с другой стороны, АЗС теряет в цене от смены поставщика? Летом будут закачивать с Европы, зимой отдавать в пики.
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При чем здесь закачка, вся стоимость в транзите, в тысячах км труб и множестве компрессорных станций.
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Да мне пофиг та стоимость, все равно ее воровали .
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Ну видишь, чего тогда расстраиваться зря, меня больше бы расстроило что то про "братские" народы.
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Спишут на амортизацию 8-10 млрд. долларов, и законсервируют большую часть оборудования и газопроводов.
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Из Сахалинского шельфа русня продает газа на охуиллиарды долларов. При этом на самом Сахалине газифицировано примерно 15% муниципальных образований. Отапливается остров почти полностью углем, приезжих сразу предупреждают зимою не носить светлую верхнюю одежду - станет черной за неделю от копоти.
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серед європейців, з продажністю українців, змагатись можуть лише турки... . читаєм історію.
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Почитай лучше историю. Вся европа это проституция, коварство, подлость и предательство. Можешь начать почему хитлер начал 2 мировую.
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В Хуйла чергова перемога - при чому не фейкова , як в соєвих , а реальна ! А нам , як завжди , будуть розповідати про "скорий кінець" РФії ... Путін і Ердоган запустили газопровід "Турецький потік" - Цензор.НЕТ 8303
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Ну чего ноешь-то.... Пусть строят, у казламордых лишние бабки вымывает
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Эрдоган говорит на русском лучше чем я
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Смотрел интересную передачу по истории этого проекта, суть в том, что там только частично используются материалы и оборудование, которое планировалось для Южного потока, который не состоялся. Так вот если эти затраты переложить на Турецкий поток, то срок его окупаемости 25 лет, то есть он убыточен по определению. Единственное, зачем он нужен- хотя бы частично отбить уже понесенные затраты, в туманном будущем правда
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Турция получила бесплатно газ из россии! Молодцы)
Ещё и трубу путин им нашару построил))
Вяличие всё-таки.
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомПутин и Эрдоган запустили газопровод "Турецкий поток". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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