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Все про:Ривне (259) таможня (1344) евробляхи (27)

 Евробляхеры блокировали работу таможни в Ривном: произошла потасовка, патрульные применили газ. ВИДЕО

В Ривном на улице Млиновской владельцы автомобилей на еврономерах заблокировали дорогу к таможне тремя машинами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на UA.Рівне, около 60 человек, которые перегоняют автомобили на продажу из-за границы, протестовали против необоснованного увеличения таможенных платежей.

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Смотрите также: Евробляхеры блокировали работу таможни в Ивано-Франковске, - Нацполиция. ФОТО

На место приехали три экипажа патрульной полиции.

В ходе акции между патрульными и митингующими произошла потасовка.

По данным СМИ, руководитель патрульной полиции Сергей Мерчук распылил газовый баллончик. Проезжая часть была временно заблокирована. Участники акции пропустили только скорую помощь.

Позже подъезды к зданию таможни разблокировали. Митингующих пригласили к руководству таможни для обсуждения тарифов на растаможу автомобилей.

Источник: https://censor.net.ua/v3097661
 
   
 Топ комментарии
 
Час і наркоманам перекривати дороги і вимагати легалізації дешевого і якісного колумбійського героїну.
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А им никто и не запрещает.....всего лишь требуют заплатить налоги с этих авто...и все....
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Ну так кто ему доктор... если он знал...и купил...то он лох в квадрате....
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Так ми знаємо нацики це по задумці офшорника і соєвої ляшковні були створені для забезпечення вільного зпердолювання ліабетичного тіла в Ліпецьк на доповідь до х\\\а а потім счастливого польоту в сонячну Хайфу Беркут також був для таких жк цілей у овоча Допомогло ?
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Чувак нашёл через Интернет себе тачку,договорился о цене с продавцом.Разбил копилку поехал в ЕС и купил то що бажав.Яке собачье дiло до цього Державi? Євробляхери блокували роботу митниці в Рівному: сталася бійка, патрульні застосували газ - Цензор.НЕТ 4351
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То чого Держава не ростаможет та не введёт налог на Приусы,французские вертолёты,корабли США.Ось чем маэ заниматься Держава,а не як придумать як обложить налогом тех,реально начал жить по европейски и пользоваться свободой выбора Євробляхери блокували роботу митниці в Рівному: сталася бійка, патрульні застосували газ - Цензор.НЕТ 7607
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Петя ты воруешь с бюджета?
-Нi.Я беру оттуда на захист Держави Євробляхери блокували роботу митниці в Рівному: сталася бійка, патрульні застосували газ - Цензор.НЕТ 6003
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Еой. Так Реву уже волнуют 6,5 млрд евро заробитчан.
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а теперь все то же самое, только гражданин ЕС купил б\у тачку в США.
"Яке до того діло державі" - ага, будет платить сколько скажут и єто будет отнюдь не 5 копеек. А попытается в инвойсе указать цену в 5 раз ниже реальной - останется вообще без машины.
В ЕС тоже соевые барыги рулят?
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уроды барыги безполезые дармоеды...применить табельное по капытам
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ШОТО в вашей фамилии кацапское 😀😀😀😀вы явно бурят
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хреновенько все это с бляхами закончится,
рада приняла закон ,
на три года опоздала,
как минимум,
раньше надо было Баржоми пить ,
а теперь уже и почки отвалились,
джин уже вылез и з бутылки
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Да джин прекрасно упаковывается обратно в бутылку. Если он в нормальной стране вылез. По шарам тварям хитрожопым и джин на зоне.
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Раскажите протоиерей лучше, как украинская власть освободила мацковскую церковь от РАСТАМОЖКИ авто . И в Лавре попы набрали у богатеньких властных украинцев 7 млн долларов на дешевые МЭРСЫ. И кинули всех. Гугл в помощь
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Вы не поняли, евробляхеры тут не причем, машинами с бляхами дорогу перекрыли, так от штрафа отмазаться легче, а протестовали те, кто перегоняют автомобили на продажу из-за границы, протестовали против необоснованного увеличения таможенных платежей. Не знаю точно, но слышал подняли ставки по таможне. Может кто в курсе, напишите.
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Машинку, растаможить, по бедности купленную... Драть бизнес тварей так, что бы уши завернулись у тварей хитрожопых. И где бля, наша "рэхвормована полиция"?
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UA: Рівне
5 ч. ·

UPD. 11:25: Останніх 20 хвилин протестувальники обговорюють зміну тарифу розмитнкння автівок із в.о. керівника митниці Івановим Іваном.
Паралельно пікетувальники ходили по пішохідному переході, таким чином блокували проїзд авто. Пропускали лише швидку допомогу.
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UPD. 11:03: В'їзд на територію зони митного контролю розблокували.
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Сутичка на Млинівській між мітингувальниками та патрульною поліцією.
Керівник патрульної поліції Сергій Мерчук розпилив газовий балончик. Проїжджа частина була тимчасово заблокована.
На вулиці Млинівська обласного центру поблизу посту митниці №2 зібралися близько 50-60-ти чоловік, це водії, підприємці з Дубенського, Радивилівського районів. Зокрема, серед них чоловіки, які займаються перегоном автомобілів з-закордону на продаж. Вони заблокували в'їзд на територію зони митного контролю трьома автомобілями, ставши посеред дороги.
На місце приїхали три екіпажі патрульної поліції Рівненщини, з ними є також керівник патрульної поліції Сергій Мерчук. Правоохоронці з'ясовують власників автомобілів, які заблокували в'їзд на територія митного контролю. Чоловіки, які заблокували дорогу, попередньо кажуть, що вони очікують в.о. керівника митниці Івана Іванова.
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А почему нам евробляхерам нужно платить неадекватные сборы или налоги.. Завтра им прийдет в голову что это мало денег давай еще больше. у нас зарплаты не в евро ,доллары а в гривнах.
мин 17 грн от этого и считайте и будем платить
И почему они нам указывают на чем ездить что есть что пить.
А я думаю что наше правительство и министерства и т.д. Должны ездить на транспортных средстсвах что производится в Украине то есть Богданы , Кразы а высокие чины на ( шкоде)
И пока в нашем обществе будет каждый за себя так и будем выживать.
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Депутаты забыли что скоро выборы. А выбирать надо так-" как голосовал за закон про авто - то есть как думал о простых людях или об автобарыгах".
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Депутатам хвилюватися нічого - вони ж і прописали закони так , що окрім них самих все одно нікого більше обрати не зможуть !
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во всем виновна барыжная власть офшорника, барыги правят бал в стране беспредела
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Вот ета бот жжот! Піши єсчьо! Можливо заробиш собі на трансплантацію мозку. Євробляхери блокували роботу митниці в Рівному: сталася бійка, патрульні застосували газ - Цензор.НЕТ 3507
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Влада створила собі проблему,бо у нас люди часто плутають свою персональну вигоду з загально суспільною, а також демократію з вседозволеністю.
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Які ви всі тут дебіли, люди хочуть здешевити авто вцілому,а дебіли проти, це те саме, що проти зниження тарифів на газ виступати. Дебіли.
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Ви тут, виходить ви є 2ебіл.
Хто заплатить за халяву?

"Дешевий газ"щоб опалювати величезні маєтки та басейни у конча-заспі?Багатії вам подякують.

Щось не видно протестів офіційних автоімпортерів які хочуть здешевити авто в цілому,видно тільки ділків які не хочуть світитися.
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Дурак ти Ванька! Та дуже маєтки, ти хоча б поцікався за субсидії
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Тут задіяно чималий фінансовий ресурс Васадзе, Свинарчук, Святаш, Назаренко - автоторгашам конкретно підгорає, падають продажі не лише Ланосів, а й більш дорогих автівок, а все через дешевші авто з Європи. Де б не проскочила тема про "бляхи" - "дармоїди", "перекупи", "автохлам", "автохам"... Задіяно і МініСтець і приватні PR-агенції...
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завтра будут перекрывать Варшавку
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В знак протесту нехай краще СПАЛЯТЬ свої ЄВРОБЛЯХИ, так дивись і на дорогах настане порядок...
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Ага порядок, всі порушення у евробляхерів Так!???
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Не так (не всі), але КОЖЕН євробляхер правила порушує !!!
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Все такие хитро-ж-пые гоняю машины, перепродають ни хрена не хотят платить знают, что нарушают закон и пофиг. Пусть столкнутся его семья с проблемой угона машины или обидой жены, детей и пусть не лезут к полиции, пусть решает свои вопросы сам. Задрали, в другой стране ходят нет ползают как падаль на пузе перед всеми, а тут права качают. Иди, сука, на фронт и качай права.
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Який фронт,вони "патріоти" свого гаманця,вже почали прикордонників машинами збивати.На Хмельниччині поховали прикордонника Вадима Березенського
"Сьогодні, 19 листопада, на Хмельниччині у місті Ізяслав відбулося поховання прикордонника Вадима Березенського, який помер 18 листопада від травм, отриманих під час виконання завдань з охорони державного кордону на Закарпатті."
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Ану "Грамотні" скажіть чому у нас у салонах ціни на нові авто вищі у 1,5 рази ніж у салонах ЕС, в 2 рази вищі ніж у США?
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Тому що Україна не США,там ринкова економіка та конкуренція робить свою справу!В США немає жодної державної видобувної компанії ні вугільних, не газових ,не нафтових ,все приватне,тому там бензин та газ буде коштувати дешевше ніж у нас!
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Лузеры рукожопые, меньше бы быковали, а больше работали, может бы и нормальные тачки заработали.
Недавно подъезжая к Днепру на Интерсити заказал такси, оказалось опель на PL лохматейших годов. Время позднее, решил рискнуть. Звиздез полный!!! И не поймешь - что отстойнее, ржавый дизельный опель-развалюха, или абсолютно невменяемый жлобяка-лихач на "настоящей европейской тачке, не китайце или турке" (цитата).
Кто поддерживает это бычество, которого даже в Косово нету, тот сам бычара конченный...
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Бляхери боряться за зниження акцизу на всі авто і нові і старі ітд
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Всем орущим "почему я должен платить налоги за еврономера, покупая машину в салоне", отвечу. Вы, терпилы, заплатили со своего кармана васадзе, когда он свои ланусы и авео на маскву таскал сотнями в день, а дэржава ему НДС возвращала, а еще он был освоббожден от того же НДС тут в Украине, итого 40% стоимости пэрэможци выворачивали со своих карманов, но сидели на жопе рровно и не вякали, а тутзавопили неистово.
Да, на маскве ланус стоил на 1200$ дешшевле, чем в Запорожье.
Жрите пэрэможцы, не обляпайтесь
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Вимагати необхідно не дешевого розмитнення всякого заїздженого "гівна", а достойних заробітних плат, створення робочих місць і т.п., щоб людина могла придбати нормальний автомобіль. А стягувати в Україну європейський хлам непотрібно. Якось так...
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"достойних заробітних плат" від бариг Ви не отримаєте
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ну да Польша и Литва впустили бэушные авто из Германии .хотите сказать поляк или литовец платил растаможку по 4 штуки эвро за тачку ? Я жду когда начнут менты изымать машины и начунтся тогда потасовки покруче .сколько там эвробляхеров 1 000 000 .а ну каждый по шине принесет на Банковую .я не бляхер но я тоже шину принесу ...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияЕвробляхеры блокировали работу таможни в Ривном: произошла потасовка, патрульные применили газ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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