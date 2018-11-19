 Евробляхеры блокировали работу таможни в Ривном: произошла потасовка, патрульные применили газ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на UA.Рівне, около 60 человек, которые перегоняют автомобили на продажу из-за границы, протестовали против необоснованного увеличения таможенных платежей.
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На место приехали три экипажа патрульной полиции.
В ходе акции между патрульными и митингующими произошла потасовка.
По данным СМИ, руководитель патрульной полиции Сергей Мерчук распылил газовый баллончик. Проезжая часть была временно заблокирована. Участники акции пропустили только скорую помощь.
Позже подъезды к зданию таможни разблокировали. Митингующих пригласили к руководству таможни для обсуждения тарифов на растаможу автомобилей.
-Нi.Я беру оттуда на захист Держави
"Яке до того діло державі" - ага, будет платить сколько скажут и єто будет отнюдь не 5 копеек. А попытается в инвойсе указать цену в 5 раз ниже реальной - останется вообще без машины.
В ЕС тоже соевые барыги рулят?
рада приняла закон ,
на три года опоздала,
как минимум,
раньше надо было Баржоми пить ,
а теперь уже и почки отвалились,
джин уже вылез и з бутылки
UA: Рівне
5 ч. ·
UPD. 11:25: Останніх 20 хвилин протестувальники обговорюють зміну тарифу розмитнкння автівок із в.о. керівника митниці Івановим Іваном.
Паралельно пікетувальники ходили по пішохідному переході, таким чином блокували проїзд авто. Пропускали лише швидку допомогу.
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UPD. 11:03: В'їзд на територію зони митного контролю розблокували.
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Сутичка на Млинівській між мітингувальниками та патрульною поліцією.
Керівник патрульної поліції Сергій Мерчук розпилив газовий балончик. Проїжджа частина була тимчасово заблокована.
На вулиці Млинівська обласного центру поблизу посту митниці №2 зібралися близько 50-60-ти чоловік, це водії, підприємці з Дубенського, Радивилівського районів. Зокрема, серед них чоловіки, які займаються перегоном автомобілів з-закордону на продаж. Вони заблокували в'їзд на територію зони митного контролю трьома автомобілями, ставши посеред дороги.
На місце приїхали три екіпажі патрульної поліції Рівненщини, з ними є також керівник патрульної поліції Сергій Мерчук. Правоохоронці з'ясовують власників автомобілів, які заблокували в'їзд на територія митного контролю. Чоловіки, які заблокували дорогу, попередньо кажуть, що вони очікують в.о. керівника митниці Івана Іванова.
мин 17 грн от этого и считайте и будем платить
И почему они нам указывают на чем ездить что есть что пить.
А я думаю что наше правительство и министерства и т.д. Должны ездить на транспортных средстсвах что производится в Украине то есть Богданы , Кразы а высокие чины на ( шкоде)
И пока в нашем обществе будет каждый за себя так и будем выживать.
Хто заплатить за халяву?
"Дешевий газ"щоб опалювати величезні маєтки та басейни у конча-заспі?Багатії вам подякують.
Щось не видно протестів офіційних автоімпортерів які хочуть здешевити авто в цілому,видно тільки ділків які не хочуть світитися.
"Сьогодні, 19 листопада, на Хмельниччині у місті Ізяслав відбулося поховання прикордонника Вадима Березенського, який помер 18 листопада від травм, отриманих під час виконання завдань з охорони державного кордону на Закарпатті."
Недавно подъезжая к Днепру на Интерсити заказал такси, оказалось опель на PL лохматейших годов. Время позднее, решил рискнуть. Звиздез полный!!! И не поймешь - что отстойнее, ржавый дизельный опель-развалюха, или абсолютно невменяемый жлобяка-лихач на "настоящей европейской тачке, не китайце или турке" (цитата).
Кто поддерживает это бычество, которого даже в Косово нету, тот сам бычара конченный...
Да, на маскве ланус стоил на 1200$ дешшевле, чем в Запорожье.
Жрите пэрэможцы, не обляпайтесь