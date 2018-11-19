 Надеюсь, всенощной в этом году не будет, - Парубий о принятии Госбюджета-2019. ВИДЕО

Об этом Парубий сообщил во время брифинга после Согласительного совета, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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Он напомнил, что "в прошлом году была предложена новая форма работы, чтобы не принимали бюджет под "елочку" в последний день года".

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"Я хочу сказать, что все предыдущие этапы прошли согласно закону о регламенте и Бюджетному кодексу. То есть был принят бюджет в первом чтении. Был принят и Бюджетный кодекс, и Налоговый кодекс. К ним подаются поправки и нет никакого ad hoc. Идет полноценная работа и дискуссии между бюджетным комитетом и правительством", - отметил спикер ВР.

По словам Парубия, предложения нардепов относительно поправок в бюджет намного превышают возможности доходной части бюджета.

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"У нас есть все основания на то, что мы сможем в четверг выйти на решение. Я надеюсь, что это будет не решение под утро. Конечно, учитывая большое количество правок, мы можем не успеть к 6 часам вечера и придется продлевать работу сессии, но я почти уверен и надеюсь, что не будет заседания до утра, а будет, ориентировочно, как в прошлом году… Поэтому надеюсь, всенощной в этом году не будет, а будет плановая работа парламента", - резюмировал Парубий.