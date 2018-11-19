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 Надеюсь, всенощной в этом году не будет, - Парубий о принятии Госбюджета-2019. ВИДЕО

Спикер ВР Андрей Парубий надеется, что проект Госбюджета-2019 будет утвержден в этот четверг, а сама процедура утверждения не затянется на всю ночь.

Об этом Парубий сообщил во время брифинга после Согласительного совета, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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Он напомнил, что "в прошлом году была предложена новая форма работы, чтобы не принимали бюджет под "елочку" в последний день года".

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"Я хочу сказать, что все предыдущие этапы прошли согласно закону о регламенте и Бюджетному кодексу. То есть был принят бюджет в первом чтении. Был принят и Бюджетный кодекс, и Налоговый кодекс. К ним подаются поправки и нет никакого ad hoc. Идет полноценная работа и дискуссии между бюджетным комитетом и правительством", - отметил спикер ВР.

По словам Парубия, предложения нардепов относительно поправок в бюджет намного превышают возможности доходной части бюджета.

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"У нас есть все основания на то, что мы сможем в четверг выйти на решение. Я надеюсь, что это будет не решение под утро. Конечно, учитывая большое количество правок, мы можем не успеть к 6 часам вечера и придется продлевать работу сессии, но я почти уверен и надеюсь, что не будет заседания до утра, а будет, ориентировочно, как в прошлом году… Поэтому надеюсь, всенощной в этом году не будет, а будет плановая работа парламента", - резюмировал Парубий.

Источник: https://censor.net.ua/v3097635
 
 
 Топ комментарии
 
шота я не пойму - смысл принимать этот бюджет - все знают - филькина грамота
выполнение не обязательно Надеюсь, всенощной в этом году не будет, - Парубий о принятии Госбюджета-2019 - Цензор.НЕТ 3533
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шота я не пойму - смысл принимать этот бюджет - все знают - филькина грамота
выполнение не обязательно Надеюсь, всенощной в этом году не будет, - Парубий о принятии Госбюджета-2019 - Цензор.НЕТ 3533
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может просто пусть подпишет а вр - гденить на сейшеах хай сбирается
там шерсть и обоснуется Надеюсь, всенощной в этом году не будет, - Парубий о принятии Госбюджета-2019 - Цензор.НЕТ 9934 доехал - настояший депутан Надеюсь, всенощной в этом году не будет, - Парубий о принятии Госбюджета-2019 - Цензор.НЕТ 7489
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реально мертворожденное дитя
мало того что президентские, так еще и парламентские впереди
отвечать как всегда будут попередники и злочинна влада
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та принимай уже шакаладный, не подгорай
яки питання?) всем уже давно пох что там они напринимают)
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Если пох, так чего воняешь? Вата протухла?
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это ты ваняишь кацапа
а я констатирую факты
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Вони ж і будуть папірєдніками для себе ж.
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Все, що виборцям треба знати про "Тимошенко" і її найманців-"прихильників" : https://www.youtube.com/watch?v=d4u7JncBQ3w
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багато кількість правок?! можливо чесніше буде сказати - "багато хотєлок"?
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В этом бюджете впервые неучтена ни одна хотелка мажоритарщиков - он принят не будет.. Сподіваюся, всеношної цього року не буде, - Парубій про ухвалення Держбюджету-2019 - Цензор.НЕТ 4508
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНадеюсь, всенощной в этом году не будет, - Парубий о принятии Госбюджета-2019. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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