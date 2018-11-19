 Объединительный собор православной церкви пройдет в начале декабря в Киеве, после утверждения текста томоса Синодом Вселенского патриархата, - Парубий. ВИДЕО

Об этом Парубий сказал, открывая заседание Согласительного совета, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Это для того, чтобы не было дискуссий относительно различных дат проведения собора в Киеве. Мы тесно сотрудничаем с Вселенской патриархией, и поэтому давайте сохранять спокойствие и ждать этого действительно исторического для нашей страны решения", - добавил Парубий.
Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.
Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.
3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.
Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.
интересно а вот свого шехфа явнуховича - чето петралексеичи не поминають...
падлы партиирегионов... суки...
В Украине должен быть в основном употреблении украинский язык....
Все логично..
Даже хомяку должно все быть понятным...
Тогда можно было бы и оставить этот вопрос разбирать самим верующим....