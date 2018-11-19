 Объединительный собор православной церкви пройдет в начале декабря в Киеве, после утверждения текста томоса Синодом Вселенского патриархата, - Парубий. ВИДЕО

Об этом Парубий сказал, открывая заседание Согласительного совета, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Сегодня утром от Вселенской патриархии я получил информацию, которой считаю нужным поделится с вами, потому что это касается будущего украинской поместной православной церкви. 28-29 ноября в Стамбуле пройдет Синод Вселенского патриархата, который утвердит текс томоса для православной церкви в Украине. Под этим томосом поставят свои подписи все члены Синода Константинопольской православной церкви. И это открывает путь для объявления Всеукраинского архиерейского объединительного собора в Киеве", - заявил Парубий, отметив, что предварительно планируется, что такой собор пройдет в начале декабря в Киеве.

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"Это для того, чтобы не было дискуссий относительно различных дат проведения собора в Киеве. Мы тесно сотрудничаем с Вселенской патриархией, и поэтому давайте сохранять спокойствие и ждать этого действительно исторического для нашей страны решения", - добавил Парубий.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.