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Все про:Константинопольский патриархат (73) Парубий (1781) православие (172) автокефалия (272)

 Объединительный собор православной церкви пройдет в начале декабря в Киеве, после утверждения текста томоса Синодом Вселенского патриархата, - Парубий. ВИДЕО

Спикер ВР Андрей Парубий заявляет о том, что 28-29 ноября состоится Синод Вселенского патриархата, на котором будет утвержден текст томоса для автокефальной православной церкви в Украине.

Об этом Парубий сказал, открывая заседание Согласительного совета, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

...
"Сегодня утром от Вселенской патриархии я получил информацию, которой считаю нужным поделится с вами, потому что это касается будущего украинской поместной православной церкви. 28-29 ноября в Стамбуле пройдет Синод Вселенского патриархата, который утвердит текс томоса для православной церкви в Украине. Под этим томосом поставят свои подписи все члены Синода Константинопольской православной церкви. И это открывает путь для объявления Всеукраинского архиерейского объединительного собора в Киеве", - заявил Парубий, отметив, что предварительно планируется, что такой собор пройдет в начале декабря в Киеве.

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"Это для того, чтобы не было дискуссий относительно различных дат проведения собора в Киеве. Мы тесно сотрудничаем с Вселенской патриархией, и поэтому давайте сохранять спокойствие и ждать этого действительно исторического для нашей страны решения", - добавил Парубий.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

Источник: https://censor.net.ua/v3097596
 
 
 Топ комментарии
 
Сейчас зарево от горящих пердаков у винторого скота в паРаше...начнет отражаться на этом сайте....в виде горящих пердаков зрадоботни и йульков...
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Ухватились как блохи за кужух... За этот Томос. - Это хорошо. Но ни экономику,ни войну не спасет. Это промежуточная реклама от которой сыт не будешь.
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Олег Петрович ed2c8e0a - ну раз во всем мире так, значит и Парубий делает правильно...
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Сейчас зарево от горящих пердаков у винторого скота в паРаше...начнет отражаться на этом сайте....в виде горящих пердаков зрадоботни и йульков...
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этот "привет" - петралексеича бот шоколадный... четыре года правит а всё Ю.В. с 2008 поминають...
интересно а вот свого шехфа явнуховича - чето петралексеичи не поминають...
падлы партиирегионов... суки...
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патрубий....съебни в туман........Это Религия...чё своё рыло нф прёшь?
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хм, а ты явно как со справкой об умственнной отсалости как у Парубия. и Путин Хуйло тебе в догонку...............
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+ оватнение рассудка в купе с путинизмом головного мозга.
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Ухватились как блохи за кужух... За этот Томос. - Это хорошо. Но ни экономику,ни войну не спасет. Это промежуточная реклама от которой сыт не будешь.
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раньше только языковой вопрос ...а теперь политтехнологи от путлера подсказали офшоренко и Банковой.
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Евгений Калашников - а какой языковый вопрос?

В Украине должен быть в основном употреблении украинский язык....
Все логично..
Даже хомяку должно все быть понятным...
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Калашников вроде как уже давно об асфальт ударился. Или "завис" ?
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фсб и кгб ахентов просьба вернутся на мацковию......погоны вам вернут на границе.
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А при чём спикер верховной рады к религии?чё то непонятно.прям как при коммунистах рассказывали кому молится.
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Олег Петрович ed2c8e0a - согласился, если бы церковь МП была бы церковью, а не путинским отделом спец.операций....

Тогда можно было бы и оставить этот вопрос разбирать самим верующим....
Объединительный собор православной церкви пройдет в начале декабря в Киеве, после утверждения текста томоса Синодом Вселенского патриархата, - Парубий - Цензор.НЕТ 651
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Олег Петрович ed2c8e0a - ну раз во всем мире так, значит и Парубий делает правильно...
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Уже 3 суки ольгинские завелись.Проститутки х..ловские.И вы евген.калаш. и олег петров.как суки не рядитесь а вас блядей винторогих за версту видно.
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Слишком уж много политики в этом Томосе.
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А в твоїй гундяєвській секті немає політики?
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А что РЕАЛЬНО за 4.5 года ПОЛНОЙ ВЛАСТИ сцуки предложили сделали в Украине???
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У современной церкви есть и пресс-центры и спикеры и все то, что с этим связано. Короче, есть кому говорить и озвучивать..... Каким тут боком Палубий ? У нас уже все так прекрасно в основном ?
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панів соєвих уже і томас не спасе, люди плюються при одній тільки згадці про них. В минулу суботу в Кіровоград приїжджали пани-народофронці, як залякані зайці в актовому залі зібрались, за списками пропускали, партійні питання обговорювали.....до людей на зустріч на площу засцяли вийти, відкритого діалогу злякались.....
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Если только эта "церковь в Украине" не будет относится к киевскому патриархату - для народа она будет сектой.
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Парубий униат, соплями исходится.Борется за православную церкву.
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Тебе лоху не понять.Пиз-.й в свой русский мир.
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Уже суки ольгинские завелись.Проститутки х..ловские.И вы евген.калаш. и олег петров.как суки не рядитесь а вас блядей винторогих за версту видно.
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Что толку от того что казломордая кацапская нечесть они православные но они ещё и лютые враги оккупанты нам украинцам, Так даже татары и кавказские народы мусульмане которые жертвуя своими жизнями мужественно защищают православную Украину -Русь при этом массово уничтожают проклятых нами православных российских фашистов оккупантов на Востоке Украины. В Украинской державе очень много разных религий и конфессий и всем верующим не безразлична тяжёлая судьба украинской Родины, за исключение только проклятого вражеского московского патриархата УПЦ - МП.
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Это чуть ли не первый содержательный вопрос-пост по сути вопроса.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныОбъединительный собор православной церкви пройдет в начале декабря в Киеве, после утверждения текста томоса Синодом Вселенского патриархата, - Парубий. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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