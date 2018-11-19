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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Общество, За рубежом
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Все про:Жириновский (467) секс (303)

 "Мальчик соседний меня позвал к себе в сарай", - Жириновский рассказал о своем первом сексуальном опыте. ВИДЕО

Российский политик Владимир Жириновский рассказал о своем первом сексуальном опыте.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал Дождь, случилось это в прямом эфире программы "Женский клуб" на радио "Комсомольская правда".

"Мальчик соседний меня позвал к себе в сарай. Заниматься онанизмом. Я должен был помогать ему, а он мне", - заявил лидер ЛДПР.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Я - русский! Понял?! Вы - еврей! Поезжай в Израиль! Иди в баню!", - Жириновский обсудил национальный вопрос в эфире росТВ. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3097578
 
 
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Треба знати своїх ворогів, тому що Жирік один з архітекторів війни проти України, лідер партії ЛДПР, політик, це не просто старий збоченець.
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ну а нафіга ти зайшов на гілку раз тобі не цікава тема? Написати фу? Або ти брешеш, або тролиш відбілючи ворогів таких як жиріновський.
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нибалей
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Зачем нам смотреть про расейских пидоров из числа лидеров ведущих парламентских фракций и постоянных кандидатов в президентов - у нас свои есть.
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Зачем это здесь???
Себя не уважать читать какие-то шизоидные фантазии старого педофила!
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Это формирует представление о российской элите, чтобы понимать какой российскийй народ.
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Логично... По нашей "элите" тоже формировать мнение про украинский народ? Так, шоле?
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А то не український народ вибирає у парламент для створення законів держави лозинських, ляшків, королевських і т.п.?
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реклама старого пеДручио, или реклама просто всех пеДручио
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Глядя на эту новость хочется сказазать Порошенку потужнэ остаточнэ прощавай!
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У мокшей педофилы и извращенцы во власти, но и тут Порох им насрал))))
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19.11.2014 Левочкин и Ляшко оказались педофилами-международниками. Видео.Спецслужбы сразу нескольких государств СНГ расследуют преступления, связанные с особенностями пребывания на их территории серого кардинала Януковича и его карманного «радикала». На днях в Украину должны прибыть следователи по особо важным делам Генеральной прокуратуры Казахстана, занимающиеся расследованием уголовного дела, возбужденного против украинских граждан Сергея Левочкина и Олега Ляшко.

19.10.2009 Для такой "элиты" педофильный скандал - закономерен
Скандал с изнасилованием детей шокировал даже привыкшую к любой грязи украинскую общественность. Такое преступление, наверное, самое гнусное независимо от того, кто его совершил. А тут еще и звучат фамилии троих депутатов от БЮТ - Сергея Терехина, Виктора Уколова и Руслана Богдана.
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так никто и не удивляется, что все промокшанские консервы ничем от самих мокшей не отличаются)))
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тЮлька "знає толк" у підборі кадрів. Гнид у владу через свою партію привела стільки, що вже і не злічити.
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на льошика минометчика намекаешь？
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Тьфу, срамота!..

Ось така вона рассєя, малята...😕😕😕
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Мальчик вырос и забыл. А жирик без сарая уже не может.
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Жирик - яркий представитель психически больного народа "россияне".
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Вот такие они - отцы-насаждатели "русскага мира".
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А че так? Можно подумать что ты этим никогда не грешила.
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Там вся "илита" такая: кого-то мальчик в сарай звал, из кого-то в питерской подворотне крысу сделали...
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Ну, на фоне выходок плешивого педофила хуйла, то это звучит как детские шалости старого пидараса...
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Мдаааа... так вот почему он такой злой. "Хлопчик сусідський мене покликав до себе в сарай", - Жириновський розповів про свій перший сексуальний досвід - Цензор.НЕТ 6830
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Пі-дар кацапо-іудейський.І там таких у їй владі переважна більшість.Більше сказати по цій темі нічого.
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То есть жирик начал цацать будучи мальчиком? И всосал это с молоком мальчишеским?
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Давно не секрет на России, что молодые члены ЛДПР Жириновского, молодые ребята, ходят вместе с их вождем в сауну...
"Хлопчик сусідський мене покликав до себе в сарай", - Жириновський розповів про свій перший сексуальний досвід - Цензор.НЕТ 6910
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Сдаётся мне, что это его сын. Напишите лучше, что это инцест.
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Нда... Значит и фотки с собой и мальчиками в сауне это мерзото сам в инет вбрасывает. Хотя если то, что у них през педофил прозвучало даже в Королевском суде Великобритании... )))
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Для общего понимания!!! Россия типичная гейропа!!!! К Геям там отношение гораздо лучше чем в Украине!!!! Политик гей для России норма!!! А у нас не принято!!!! Забейте в инет по поводу геев в руководстве Ху#лостана!!! Удивилась!!! Если у них Путин и Медведев геи!!!!' Куда уже дальше!!!! Поэтому они ближе Европейским Геям политикам!!!!!
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спасибо...чуть не блеванул...
твою мать! на хер я прочел это заглавие? (дальше не-не...точно блевану) фуу бля!
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Вот так старый пидар стал "не геем", но просто любит подрочить на брудершафт с мальчиками. "Хлопчик сусідський мене покликав до себе в сарай", - Жириновський розповів про свій перший сексуальний досвід - Цензор.НЕТ 2950
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схоже у них на педірации все ходять один до одного в сараї з дитинства
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Не только, еще ходят в сараи к собакам, козам, ослам.
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Что ж он не сказал, в каком возрасте это было, лет в 30?
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(Мальчик соседний позвал к себе в сарай). Ця фраза прикріпится за Жиріновьким до кінця життя.
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чесно кажучи - така новина це не рівень Цензора...або що гірше - це вже рівень Цензора(
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вспомнился старый стишок под Маяковского....
Цензор..., а вот действительно - на хрена это? "Хлопчик сусідський мене покликав до себе в сарай", - Жириновський розповів про свій перший сексуальний досвід - Цензор.НЕТ 1221

"Хлопчик сусідський мене покликав до себе в сарай", - Жириновський розповів про свій перший сексуальний досвід - Цензор.НЕТ 5411

Мы онанисты - народ плечистый,
Нас не заманишь сиськой мясистой,
Нас не заманишь девственной плевой,
Кто там дрочит - правой, левой....




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Соромно стало? Ах ти ж проказнік етакой...😏😏😏
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читаючи вєсті з растікової федераски, таке враження, що підглядаєш за душевнохворими в дурці для особливо поїхавших
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фубля.. політична складова росіїї..
в ліжку у старця , педераста, педофіла...
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Вот то Петрочвич чьо оно!!!!А в рашке кричать що в Європі гомосєкі)))
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конечно вдули . если не в тот раз так в следующий "Хлопчик сусідський мене покликав до себе в сарай", - Жириновський розповів про свій перший сексуальний досвід - Цензор.НЕТ 2484
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а этого соседского " мальчика" не Вовка Путин звали ?
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Перефразирую Эйнштейна можно сказать: бесконечны две вещи - Вселенная и расейское дно...вот со Вселенной правда еще вопрос.
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а мальчик тот, случайно не Зюганов был? "Хлопчик сусідський мене покликав до себе в сарай", - Жириновський розповів про свій перший сексуальний досвід - Цензор.НЕТ 6432
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Интересно, а чего мокши то обиделись - это и так все знали, тем более с вашим педофилом)))
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Ждем когда хуйло расскажет про свой первый опыт. "Гусары молчать" (с)
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Да все занимаются ананизмом,ничего тут нового.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Мальчик соседний меня позвал к себе в сарай", - Жириновский рассказал о своем первом сексуальном опыте. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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