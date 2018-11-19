 "Мальчик соседний меня позвал к себе в сарай", - Жириновский рассказал о своем первом сексуальном опыте. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал Дождь, случилось это в прямом эфире программы "Женский клуб" на радио "Комсомольская правда".

"Мальчик соседний меня позвал к себе в сарай. Заниматься онанизмом. Я должен был помогать ему, а он мне", - заявил лидер ЛДПР.

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