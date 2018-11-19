 "Мальчик соседний меня позвал к себе в сарай", - Жириновский рассказал о своем первом сексуальном опыте. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал Дождь, случилось это в прямом эфире программы "Женский клуб" на радио "Комсомольская правда".
"Мальчик соседний меня позвал к себе в сарай. Заниматься онанизмом. Я должен был помогать ему, а он мне", - заявил лидер ЛДПР.
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Цензор, зачем？
Себя не уважать читать какие-то шизоидные фантазии старого педофила!
19.10.2009 Для такой "элиты" педофильный скандал - закономерен
Скандал с изнасилованием детей шокировал даже привыкшую к любой грязи украинскую общественность. Такое преступление, наверное, самое гнусное независимо от того, кто его совершил. А тут еще и звучат фамилии троих депутатов от БЮТ - Сергея Терехина, Виктора Уколова и Руслана Богдана.
Ось така вона рассєя, малята...😕😕😕
твою мать! на хер я прочел это заглавие? (дальше не-не...точно блевану) фуу бля!
Цензор..., а вот действительно - на хрена это?
Мы онанисты - народ плечистый,
Нас не заманишь сиськой мясистой,
Нас не заманишь девственной плевой,
Кто там дрочит - правой, левой....
в ліжку у старця , педераста, педофіла...
лпидер