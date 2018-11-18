 "Фонтан" из канализационной трубы за 10 дней превратил воронежский двор в каток из нечистот. ВИДЕО

Жидкость замерзла, из-за чего на тротуаре и проезжей части появился своеобразный каток, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Вести. Воронеж".
Содержимое колодцев 10 дней изливалось прямо под окна квартир дома 114/25 по улице Ломоносова.
В мэрии пояснили, что канализация бесхозная. Аварию вскоре все же устранили.
Или ты считаешь что данная новость - стоящая чтоб ее где либо размещать? да мало ли где трубы с канализацией прорвало зимой....
от і думайте ...
Ви, кремлеботи, хоч слідкуйте під яким ніком пишите!
Ви, кремлеботи, хоч слідкуйте під яким ніком пишите!
і ще, а чому всі кремлеботи так уперто оплять за Йулю?
Писати про гавновиверження у раші це не комігофо, а поливати гавном нашого Президента це дуууже партіотично.
ти , сьогодні , самокритична ...
- он утонул.
мать на Цензорі зовсім криза жанру, як що оце лайно на сайті оприлюднюють.
Так і хочеться сказати
По мнению польского премьера, Россию "ничто не остановит пойти на Киев".
Он обратил внимание, что российская сторона вкладывает получаемые от продажи газа в Европу средства в модернизацию армии.
"Вы будете удивлены тем, кого я сейчас процитирую, но Ленин однажды сказал, что капиталисты такие жадные, что "продадут нам веревку, на которой мы их повесим", - добавил премьер.
СССР - он беспощадный.
Про протесты против соевых мародеров ноль, зато про дерьмо воронежское на политсайте пожалуйста