 "Фонтан" из канализационной трубы за 10 дней превратил воронежский двор в каток из нечистот. ВИДЕО

Жидкость замерзла, из-за чего на тротуаре и проезжей части появился своеобразный каток, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Вести. Воронеж".

Содержимое колодцев 10 дней изливалось прямо под окна квартир дома 114/25 по улице Ломоносова.

В мэрии пояснили, что канализация бесхозная. Аварию вскоре все же устранили.