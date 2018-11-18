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Все про:канализация (58) потоп (280) Россия (71116)

 "Фонтан" из канализационной трубы за 10 дней превратил воронежский двор в каток из нечистот. ВИДЕО

Канализационную трубу прорвало на одной из улиц российского города Воронеж. Из люка полились нечистоты, затопившие всю округу.

Жидкость замерзла, из-за чего на тротуаре и проезжей части появился своеобразный каток, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Вести. Воронеж".

Содержимое колодцев 10 дней изливалось прямо под окна квартир дома 114/25 по улице Ломоносова.

В мэрии пояснили, что канализация бесхозная. Аварию вскоре все же устранили.

Источник: https://censor.net.ua/v3097542
 
   
 Топ комментарии
 
Значит, Воронеж решили не бомбить, а утопить в говне? Тоже не плохо.
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Петуха лепили, танк лепили, теперь вот каток слепили....благо с материалом проблем нет...под ногами валяется... "Фонтан" из канализационной трубы за 10 дней превратил воронежский двор в каток из нечистот - Цензор.НЕТ 7711
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Значит, Воронеж решили не бомбить, а утопить в говне? Тоже не плохо.
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Сказали что труба не наша с говном... о если бы был ГАЗ-НЕФТЬ тогда Газпром! Северный поток 2! или Турецкий поток 1... а так опять клятые хохлы виноваты, что в Воронеже говно течет неделю!! из якобы трубы ничьей ну -да ...ну-да (по мнению россиян)...
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Шедевр говном хоть не забрызгало ? Мне лично понравилось . Хочу чтобы такие же или какие нибудь НАШИ украинские были в Днепре , Киеве , Одессе , Мариуполе , Львове. Радовали людей. В Европе такие вещи есть.И много
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И это здорово. Лучше бы ЦН вот про Аллею сказок в Геническе написал чем про фонтан из фекалий за поребриком
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Ну Геническ, как и Украина, не претендует на роль мировой державы и владением частью мира))) А козломордые пыжаться) Поэтому их и надо мокать в это самое... фекалии
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Воронеж так испугался очередной бомбёжки, что у него прорвало таки днище :"Фонтан" із каналізаційної труби за 10 днів перетворив воронезький двір на каток із нечистот - Цензор.НЕТ 5799"Фонтан" із каналізаційної труби за 10 днів перетворив воронезький двір на каток із нечистот - Цензор.НЕТ 2767
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Цензор !!!!! Вам своего говна не хватает?
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Ты не перегрелся?
Или ты считаешь что данная новость - стоящая чтоб ее где либо размещать? да мало ли где трубы с канализацией прорвало зимой....
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Вони всі різні, але їм говорять, що вони русскіє🙄
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Петуха лепили, танк лепили, теперь вот каток слепили....благо с материалом проблем нет...под ногами валяется... "Фонтан" из канализационной трубы за 10 дней превратил воронежский двор в каток из нечистот - Цензор.НЕТ 7711
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Зато у нас все зашибись.
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Так и я за нас рад . Жить в дерьме в %идерации это не для нас .
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у Франції 2-у добу йдуть масштабні протести проти підвищення цін на АЗС - але про це ЦН , чомусь , не пише - натомість на сайті купа новин про РФ ...
от і думайте ...
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Вас плющить від повідомлень про негеразли у раші, і одночасно ви ненеаидите Прошенка.
Ви, кремлеботи, хоч слідкуйте під яким ніком пишите!
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Вас заспамили соевые мухи слетелись на г..о))))))
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Луизя, а самі тут яким вітром опинилися? Невже дух Родіни серед ночі покликав..😁😁😁
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Вас плющить від повідомлень про негеразди у раші, і одночасно ви ненеаидите Прошенка.
Ви, кремлеботи, хоч слідкуйте під яким ніком пишите!

і ще, а чому всі кремлеботи так уперто оплять за Йулю?
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Розцінки за ВОНУ вищі та і для власної дупці, кремлеботам знов таки ж безпечніше..😁
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Ну вот значит точно зашибись. Кто то ,,лайкнул" вас спамом . Ну нравится людям повышение тарифов и цен и неуклонный рост благосостояния чиновников . Осталось только порадоваться что где то в мухосранской глубинке канализацию прорвало .Так там такое повсеместно и почти каждый день .Чем повод не выпить? А ещё там не везде не то что канализации , сральников дворовых нет-в крапиву за угол sрать ходят.Так можно бухать до Нового Года от счастья ! У нас нужники есть у каждого .Слава Петру Великому !
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Після цієї статті я зрозумів, що Воронєж є центром "русского міра". Де ще є водограй (фонтан) лайна?
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В мэрии пояснили, что канализация бесхозная. зачем так много слов - рассеиская, кстати, а наполнение безхозаиное!
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Воронеж, виявляється, схожий на Київ.
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У чому Воронеж подібний Києву? Я один раз вживу поспілкувався з воронежцями і зрозумів, що вони первісні примати.
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У пастора выходной ??
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Угу.
Писати про гавновиверження у раші це не комігофо, а поливати гавном нашого Президента це дуууже партіотично. "Фонтан" із каналізаційної труби за 10 днів перетворив воронезький двір на каток із нечистот - Цензор.НЕТ 9956
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А шо, есть президент？ есть тварь ненасытная, президента нет
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Ваш таки да, а наш - цілком достойна людина, яка пожертвувала за 4 роки 800млн грн. лише на армію.
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бугогаааа
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стэцьок, та ты же кнопку на мышке сломаешь, если так рьяно спамить будешь, ну ты и убогое😀😀😀😀
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А товарищ майор тебе разрешил так про Пукина писать ?.... "Фонтан" із каналізаційної труби за 10 днів перетворив воронезький двір на каток із нечистот - Цензор.НЕТ 3680


"Фонтан" із каналізаційної труби за 10 днів перетворив воронезький двір на каток із нечистот - Цензор.НЕТ 5146

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про хуйла я пишу другое, это про твоего диабетное ненасытное чудовище
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Ти про кого, про своє Пуйло? Так ваш прізідєнт, з ним самі в раші і розбирайтеся. Чого в Україну кацапські злидні лізете?..😕
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саньочек, тебя в этот раз не долечили😀😀😀😀
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Раз лікар сказав тобі в морг, значить в морг.І нічого тут либитися як попа на парашу.😷😷😷
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І нічого тут либитися як попа на парашу.😷😷😷

ти , сьогодні , самокритична ... "Фонтан" із каналізаційної труби за 10 днів перетворив воронезький двір на каток із нечистот - Цензор.НЕТ 7880
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"Фонтан" из канализационной трубы за 10 дней превратил воронежский двор в каток из нечистот - Цензор.НЕТ 9499Россияне соберут сырьё и что нибудь патриотическое слепят "Фонтан" из канализационной трубы за 10 дней превратил воронежский двор в каток из нечистот - Цензор.НЕТ 9571
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ну вот на##я такое на ночь показывать? теперь не усну....(((
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наоборот хорошие новости от соседей всегда способствуют крепкому сну.... "Фонтан" із каналізаційної труби за 10 днів перетворив воронезький двір на каток із нечистот - Цензор.НЕТ 3576
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Ну добре, що хоч тепер буде де місцевим хлопятам в хокей пограти. А там дивись може до них і сам "дядя Вова" в гості заїде парою шайб перекинутися..😕😕😕
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так это будни изгойки помойной ямы срасеи.
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сруские дождались : кисельные берега.... грызите на здоровье!
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Та то радiсть)))))
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это чисто кацапское сочетание! лед и говно ))
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- что случилось с воронежем?
- он утонул.
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Каток из говна это достижение и очень круто. Жители Воронежа благодарны Путину
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Петух из говна был, танк из говна тоже был, теперь каток из говна сделали. Не это ли обещанный путей прорыв?
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Оце так новина.... Усім новинам - новина....
мать на Цензорі зовсім криза жанру, як що оце лайно на сайті оприлюднюють.
Так і хочеться сказати
"Фонтан" із каналізаційної труби за 10 днів перетворив воронезький двір на каток із нечистот - Цензор.НЕТ 4663
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Мать на Цензорі? Лісові розбійники обісцялися🤪
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дарю стартап - ГОВНОКАТЫ,не благодарите меня..
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щось я запутався з перемогами найсолодшого...у цієї який номер?
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Пока жители Воронежа тревожно всматривались в небо, Путлер нанес удар с другой стороны. Гибридная война она такая гибридная...
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Это случилось из-за лютой ненависти к хохлам, держать в себе не было сил. "Фонтан" із каналізаційної труби за 10 днів перетворив воронезький двір на каток із нечистот - Цензор.НЕТ 9716
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"Я знаю позицию немецкого правительства, что это бизнес-проект. Однако к востоку от Одры никто в это не верит", - приводит слова Моравецкого агентство PAP.
По мнению польского премьера, Россию "ничто не остановит пойти на Киев".
Он обратил внимание, что российская сторона вкладывает получаемые от продажи газа в Европу средства в модернизацию армии.
"Вы будете удивлены тем, кого я сейчас процитирую, но Ленин однажды сказал, что капиталисты такие жадные, что "продадут нам веревку, на которой мы их повесим", - добавил премьер.
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Паходу, сталагмиты из гавна на расейужке уже не в тренде...
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Тю, у нас не лучше
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Ну и что? У нас вода с автомойки стекает прямо на дорогу. Там не просто каток, там еще небольшие горы.

СССР - он беспощадный.
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Чув у дитинстві таку приказку: "Мацква, воронєж хрєн догоніш!". Тепер зрозумів що вона означає.
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фонтаны по Киеву прекратились？ Тьфу, гадость, мерзость и низость.
Про протесты против соевых мародеров ноль, зато про дерьмо воронежское на политсайте пожалуйста
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Атжигай далі, мордва. Коли рука затерпне, пограй на балалайці і виклади на Ютьюб.
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Получилась инсталляция - "Вяликодержавие и как оно пахнет"...)))))
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Фонтан" из канализационной трубы за 10 дней превратил воронежский двор в каток из нечистот. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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