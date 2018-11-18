EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины
  3517  111
Все про:отчет (313) Яценюк (7684) Народный фронт (1221)

 22% украинцев, проголосовавших за партию в 2014-м, должны знать, за что отдали голоса, - Яценюк об отчетной кампании НФ. ВИДЕО

Как заявил лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк, информационная кампания партии - это ответ на то, что было сделано 81 депутатом, "которые не разбежались после отставки премьер-министра Яценюка, а держатся как единая команда уже четыре года", это ответ на работу семи членов Кабинета министров от НФ, это отчет о том, что сделал он лично.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Яценюк: Медведчук - это не агентура. Это непосредственно представитель Путина в Украине. ВИДЕО

"У меня здесь не только политическая, у меня личная цель - я попал под ужасную дискредитационную кампанию, в которой не был готов", - сказал лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк.

Один из месседжей кампании, напомнил лидер НФ, - "Остановили дефолт в 2014 году": "Это то, что было сделано. Мы предотвратили в стране экономическую катастрофу в 2014 году. Мало кто верил - я верил и знал, и мы это сделали" .

Он напомнил, что когда стал премьер-министром Украины, на едином казначейском счете было 108 тысяч гривен на всю страну: "Когда я ушел, то оставил 90 миллиардов гривен. Мне приносят расчеты, сколько внешних долгов, - 73 миллиарда долларов. Когда я ушел, я уменьшил этот долг на 6 миллиардов долларов, - 67 миллиардов долларов (осталось. - Ред.). Бюджетный дефицит - просто sky rocketing (заоблачно. - Ред.) - 10%. Мы его вернули на 2,5% буквально за два года ".

Также читайте: Правительство: Грязная кампания о якобы уголовных делах против Яценюка и Петренко - попытка повлиять на суд по делу олигарха против Украины

"Газа нет, газового контракта нет. А по долгам надо платить. Пенсии и зарплаты нужно платить. Газ надо найти. Армию и полицию надо создавать. И это все свалилось на плечи Турчинова, мои (потом уже был избран Президент Порошенко) и всей нашей властной команды", - сказал лидер НФ.

Еще одно из достижений - это энергетическая независимость страны. Арсений Яценюк рассказал, что в качестве премьер-министра лично занимался вопросом иска против российского "Газпрома" в Стокгольмский арбитраж: "Были разные позиции. Я сказал: это моя политическая воля. И мы с юристами, которых наняли, благодаря тому, что имею первое юридическое образование, сидели ночами и планировали, как выиграть это дело. Мы его выиграли. Мы запустили реверсный газ - его никто не мог запустить".

Комментируя премии, которые назначил себе "Нафтогаз" за победу в Стокгольмском арбитраже у "Газпрома", Арсений Яценюк сказал: "Знаете, какой получил бонус? Невероятное чувство удовлетворения победы над российским "Газпромом". Мы показали, кто мы".

Читайте также: Пока Россия не преодолеет болезни империализма, пепел Первой мировой будет тлеть, - Яценюк

Отвечая на вопрос относительно тезисов об "игру на электоральном поле президента, Арсений Яценюк сказал: "Давайте разберемся, кто на чьем электоральном поле играет. Парламентские выборы выиграла политическая партия "Народный фронт" в 2014 году. 22% украинцев проголосовали именно за "Народный фронт". И я благодарен каждому, кто принял решение проголосовать. Они дали мандат. Да, я понимал, что это правительство камикадзе, и не чувствовал, что электорально так будет плохо, как сегодня. Это еще один урок для меня. А в отношении президента - у президента свой политический путь, у меня свой".

Арсений Яценюк подчеркнул, что "Народный фронт" сейчас работает по всей стране: "Я хочу справедливости по отношению к партии, к ее членам, во фракцию, к членам правительства и лично к себе. Есть меня за что критиковать? Есть много за что. Но я прошу, чтобы услышали то, что мы сделали. И те 22% людей, которые за нас проголосовали, знали, за что они отдали свои голоса".

Источник: https://censor.net.ua/v3097530
 
 
 Топ комментарии
 
Вот зачем этот лузер время наше занимает? Ну дали тебе шанс а ты бездарно его употребил. Ну и иди себе с богом. Без тебя гуна хватает.
 показать весь комментарий
 
Нардепы из Народного Фронта держатся кучкой ... на подтанцовке у БПП. Почти каждая фамилия "фронтовца" у власти вызывает омерзение - двуличный Парубий, Аваков-Рюкзакян, крысоподобный Пашинский, минюстовец Петренко... Чума на вас всех и на вашего лидера!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
узбагойся, сеня. без шансов.
против ВОНЫ не попрешь, тут все Сумы заклеили буквально за 2 ночи. "новий єкономічний курс" сменился на "я знижу ціни на газ вдвічі. гарантую!". лохторат просто обязан схавать, намечается еще один водинтур, но уже с НЕЙ в главной роли. после зимы и платежек па-навому у пэти пораженка шансов ноль.
 показать весь комментарий
 
Обратите внимание - к корыту рвутся все теже поросятки..ну,и кролики.
 показать весь комментарий
 
 
Надо совсем не уважать(а может и презирать)украинцев, чтобы с его сегодняшним рейтингом и его партии 1%, лезть обратно во власть и говорить о мифических 22% и таких же мифических заслугах.
Хотя я не удивлюсь, если "подмалюют" и это "ловкий конспиратор" снова зайдет в рАду - типа ездил, донёс до людей правду, люди поверили, проголосовали,,, всё как обычно. Не зря он уже здесь, после долго молчания.
 показать весь комментарий
 
 
А что, есть такие кто не понял за что голосовал? Думал Яценюк это дно........но тут пришел ГросЯ.
 показать весь комментарий
 
 
Бери и консервируй, дамбасянин 22% українців, які проголосували за партію в 2014-му, мають знати, за що віддали голоси, - Яценюк про звітну кампанію НФ - Цензор.НЕТ 3201 Всех и оптом
 показать весь комментарий
 
 
В Украине начался подъем экономики, заявил 17 ноября премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Главу правительства, выступившего в эфире винницкого телеканала "ВІТА", "11 кварталов подряд экономика растет.!!!
Ура таварищи!! 11 кварталов - это вам не хухры мухры.. Растет, как морда Гройсмана!!!
 показать весь комментарий
 
 
они отдали голоса , за сбежавшего Продана...ща Петя вас крутить начнет на помощь в фальсификации
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины22% украинцев, проголосовавших за партию в 2014-м, должны знать, за что отдали голоса, - Яценюк об отчетной кампании НФ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх