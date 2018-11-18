 Пожарная машина провалилась в яму в Киеве. ВИДЕО

Пожарная машина провалилась в яму в Киеве. Инцидент произошел на улице Тропинина в микрорайоне Татарка, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-сообщество "Киев оперативный".
Переднее колесо автомобиля практически полностью оказалось под асфальтом. Кабина наклонилась вперед.
Доехать на пожар сотрудники ГСЧС так и не смогли, сообщает "Киев оперативный".
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"Глава "Укравтодора" Славомир Новак получает достаточно низкую зарплату, не соизмеримую с обязанностями, которые он выполняет", - заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
- алло! алло! приезжай быстрее у нас пожар...
- как к вам добраться
- ну вы даете! на красной машине, конечно...
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Але мер з нього, як з боксерської груші голова... - за що його й зневажають...
хто б що не казав, а мізки в нього - відбиті!
Всіх посадити! ... на лесапедиА що, ні? :
Кличко спешит на помощь. 😉
Под управлением Кличко пожарная охрана в Киеве вышла на новый уровень!