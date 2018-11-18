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Все про:пожар (3375) провал (27) Укравтодор (328) ГСЧС (1810)

 Пожарная машина провалилась в яму в Киеве. ВИДЕО

Переднее колесо практически полностью ушло под асфальт.

Пожарная машина провалилась в яму в Киеве. Инцидент произошел на улице Тропинина в микрорайоне Татарка, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-сообщество "Киев оперативный".

Переднее колесо автомобиля практически полностью оказалось под асфальтом. Кабина наклонилась вперед.

Доехать на пожар сотрудники ГСЧС так и не смогли, сообщает "Киев оперативный".

Читайте на Цензор.НЕТ: Аудиторы обнаружили в работе "Укравтодора" нарушения на 190 млн гривен

Источник: https://censor.net.ua/v3097529
 
   
 Топ комментарии
 
***
- алло! алло! приезжай быстрее у нас пожар...
- как к вам добраться
- ну вы даете! на красной машине, конечно...
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Ці автомомобілі зовсім вже оборзелі, зовсім дороги не шкодують, все їздять, їздять, їздять !!! А потім ще скаржаться, що мовляв ями на дорогах!
Всіх посадити! ... на лесапедиА що, ні? :
Пожежна машина провалилася в яму в Києві - Цензор.НЕТ 1223
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Дотягнем. Переможемо і будемо йти далі. Так, ніяке життя не закінчується. Хіба для кволих і немічних.
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Потрібно перевірити тиск який створює машина на асфальт і якщо він більший за гранично допустимий, то експлуатацію цих машин потрібно припинити, а для пожежних закуповувати інші машини з меншим навантаженням на вісь!
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Двухоска. мах 7 тонн. Хотя на заставке ЗИЛ-131 - до 10
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Вага цього монстра - 14,5 тон це за ТТХ, це більше ніж вага радянських триосних пожежних машин 12т., але нова машина має тільки два мости замість трьох і створює під час руху небезпечні навантаження на дорогу! Потрібно робити пожежні машини з трьома або чотирма мостами і повнопривідні, щоб вони не провалювали асфальт, а навіть якщо таке сталось то могли вибратись з ями самостійно!!!!
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признаю. Вы правы. Думал это МАN, а оказался КАМАЗ. Спрашивается, на кой ляд это барахло закупали, тем более на расеи? Тот же старичок ЗИЛ-131 незаменим, например при тушении лесных пожаров. А на этом сарае там делать нечего
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Закупали только шасси, а пожоборудование ставили в Ладане Черниговской области.
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Танк створює менше навантаження на сантиметр, ніж легкова автівка!
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Перед этим не забудьте сначала замерить объем промоин в размытом грунте под асфальтом из-за в драных текущих тепло+водопроводных и канализационных труб и промоины под асфальтом из-за забитой ливневки.
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Надо проверить тебя у психиатра,что бы ху---ню всякую не писал.
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Слава Україні! Героям слава!
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анафуя он вам там нужОн...хотиШЬ,шоб и у вас машині проваливались?!)
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Є така Татарка! При СРСР там були погані дороги, а тепер ще гірші?
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Минулої зими таксист мене провіз Багговутівською - Шмідта - Нижньоюрківською. Вже не пам'ятаю скільки разів я головою "впіймав" стелю автівки.
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Коли закінчуються аргументи? В дію вступають - "повозки", пригоди, та "ше" всяке,. Через хвилину? А в зоні....
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Зато главе "Укравтодора" Новаку в прошлом году повысили зарплату на 900%.
"Глава "Укравтодора" Славомир Новак получает достаточно низкую зарплату, не соизмеримую с обязанностями, которые он выполняет", - заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
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Якшо в столиці машини провалююця, то шо вже про глухі села чути? Вони вже всі провалилися
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230 км из Запорожской в Херсонскую обл. ехал 5.5 часов
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наоборот, там если глава сельсовета, или райавтодор что-то накосячат, то боятся получить киздюлей от местного населения, т.к. бежать им не куда.
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***
- алло! алло! приезжай быстрее у нас пожар...
- как к вам добраться
- ну вы даете! на красной машине, конечно...
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ЧП вселенского масштаба Пожежна машина провалилася в яму в Києві - Цензор.НЕТ 6147. Может там, под землей катакомбы или подземные кельи. Киев древний город
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Результат воровства.Все еще работало только по инерции.Теперь будет трещать быстро и всюду.
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Мы не одиноки .>Результат воровства японских барыг . .
Пожежна машина провалилася в яму в Києві - Цензор.НЕТ 363..
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А где хваленый уважаемый всеми Клячко подевался?
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Він "хвалений" боксер... За що його й поважали...
Але мер з нього, як з боксерської груші голова... - за що його й зневажають...
хто б що не казав, а мізки в нього - відбиті!
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так это же и есть то место где он на велике упал)
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Ці автомомобілі зовсім вже оборзелі, зовсім дороги не шкодують, все їздять, їздять, їздять !!! А потім ще скаржаться, що мовляв ями на дорогах!
Всіх посадити! ... на лесапедиА що, ні? :

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Доехать на пожар сотрудники ГСЧС так и не смогли, сообщает "Киев оперативный Источник:

Кличко спешит на помощь. 😉
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Ну кто так заглавия пишет? Надо так:
Под управлением Кличко пожарная охрана в Киеве вышла на новый уровень!
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Она не провалилась, а наклонилась воды набрать!
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Напомните, сколько там Педалькин на строительство деревянной лестницы на склонах Киева угрохал?
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Цензор.НЕТВидеоКурьезыПожарная машина провалилась в яму в Киеве. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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