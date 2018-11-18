 Пожарная машина провалилась в яму в Киеве. ВИДЕО

Пожарная машина провалилась в яму в Киеве. Инцидент произошел на улице Тропинина в микрорайоне Татарка, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-сообщество "Киев оперативный".

Переднее колесо автомобиля практически полностью оказалось под асфальтом. Кабина наклонилась вперед.

Доехать на пожар сотрудники ГСЧС так и не смогли, сообщает "Киев оперативный".

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