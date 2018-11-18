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 Флаг Украины развернули в день Бархатной революции в Праге. ВИДЕО

В центре чешской столицы Праги 17 ноября в ходе празднования годовщины Бархатной революции 1989 года участники активистской группы "Капутин" развернули флаг Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, таким образом активисты напомнили об ограничении демократических свобод, которое воплощает кремлевская власть не только на оккупированных территориях Украины, но и в Чехии. Держали огромный флаг неравнодушные украинцы и чехи.

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В то же время, во время шествия звучали призывы к отставке премьер-министра Чехии Андрея Бабиша из-за недавнего политического скандала, связанного с его сыном. Стало известно, что Андрей Бабиш-младший определенный период находился в оккупированном Крыму. Теперь ему грозит запрет на въезд в Украину и штраф за незаконное пересечение границы.

Источник: https://censor.net.ua/v3097484
 
 
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поздравляю и вас, если у друзей праздник, то у всех друзей в двое больше радости
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Это всё забыто и чехи голосуют за Зэмана.
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Оно то так, только хитрый Зэман пользуется украинской рабсилой, чтобы укреплять чешскую экономику и отмазывается украинцами, чтобы не впускать азиатских и африканских беженцев! При этом Зэман не прочь полобызаться с путиным. Двуличие, блть. Причем его выбрали чехи во второй раз.
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Варшавский Договор напал на Венгртю в 1956 году,на Чехословакию в 1968 году..а я грешным делом подумал что это страны НАТО напали на советское БЫДЛО... Флаг Украины развернули в день Бархатной революции в Праге - Цензор.НЕТ 9724
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Нападение на Польшу в 1980 году не считается Флаг Украины развернули в день Бархатной революции в Праге - Цензор.НЕТ 8679
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ИХТАМНЕБЫЛО и НЕТ...,а прошло всего 24 года
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який красивий Український Прапор !!!!!
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомФлаг Украины развернули в день Бархатной революции в Праге. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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