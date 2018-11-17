 44% украинцев получают государственную помощь, - Рева. ВИДЕО

Об этом в эфире Радіо Свобода сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает Цензор.НЕТ.
"Примерно 44% людей получают те или иные виды государственной социальной помощи. Но мы должны понимать, что, согласно Конституции, Украина - государство социальное", - отметил министр.
В частности, как отметил Андрей Рева, ныне 5 млн домохозяйств в Украине получают субсидии.
Напомним, на финансирование программы жилищных субсидий в 2019 году предусмотрено 55 млрд грн.
А от "соціалізм", який в теорії повинен з тих податків фінансуватись, вже давно не працює. Ти йдеш в "безкоштовну" державну лікарню, за яку вже заплатив своїми податками, і повинен купувати всі ліки а також платити лікареві та медсестрі за кожен їх рух. Без грошей вони просто не будуть тебе лікувати.
Те ж саме з "безкоштовною" освітою. Так, потрапити на бюджет в ВУЗ у нас можна, хоч і досить складно. Але якість тієї освіти буде дуже низькою, дипломи не визнаватимуть в Європі, а викладачі за кожен екзамен вимагатимуть хабар.
Про "безкоштовні" квартири навіть мови немає. Здається їх отримують лише прокурори, судді, високопоставлені чиновники та інші небожителі. Іноді, особливо перед виборами, трошки квартир дають рядовим військовослужбовцям або поліцейським, щоб на камеру показати турботу влади про нас.
Тому потрібно відмовлятись від "соціалізму" і вимагати від держави зниження податків. Тоді й реальна зарплата зросте мінімум в 1,5 рази і робітники вийдуть з тіні. Якщо ж відмовитись від "соціалізму" а податки залишити на нинішньому рівні, то це буде просто грабунок.
..бо на прожиточную пенсию нихто не зарабатыает... -- нигде!
наши на их место
ещё пару лет таких реформ - останутся пенсы менты и гроси
Таким образом, около половины всех американцев получают помощь из бюджета страны. Самому бюджету это идет совсем не на пользу, означая дополнительную нагрузку, которая должна быть компенсирована за счет налогов. При этом главный удар придется именно на тех налогоплательщиков, которые не получают от государства никаких льгот.
Отмечается, что серьезный рост числа людей, вынужденных пользоваться поддержкой социальных программ, финансируемых за государственный счет, регистрируется после избрания американским президентом Барака Обамы. Исследователи отмечают, что, согласно статистическим данным, за два года, что Обама был президентом, с четвертого квартала 2008 года по четвертый квартал 2012 года, число семей, пользующихся одной или несколькими федеральными программами финансовой помощи, только возрастало.
Так и будет спасать...
Помираю со смеха,Даже АЗАРОВ до такого ДЕБИЛИЗМА не додумался.........
ДІйсно, Йуля спускала по 26,3/3=8,77 млрд/рік, а Азіров з Овочем по 32,6/4=8,15 млрд./рік.
Йуля спускала більше, Овоч порівняно з нею просто зайка!
Грося росписавсь у власної неспроможності керувати українською економікою. Це вирок і його патрону - Порошенку. Вирок навіть від його однотурових виборців
..правда еще супруге
позакупаю каждый месяц лекарства на 250/300гр. Субсидию пока не дали сказали в собесе- ждите.В зимнее время сжигаем 200-250 кубов.Эл. стабильно,что зимой,что летом..живем в селе..на рынке не торгую.
Да,на флаг не обращайте внимание,три дня как сделали американцем,не понятно за что так "наградили"....
Палитеся на незнанні українських реалій.
не выходит. Говорю в аптеке : - У меня рецепт по программе бесплатных лекарств.
Дружный хор фармацевтов : - Не бесплатных,а доступных.
оформить нельзя
кому дадут не ведомо - одиноким пенсам обычно
Це безумовно - перемога!!!
Потужна и ришуча!
54% лохотуров об этом мечтали 4 года назад, потеряв единственную извилину на избирательном участке?
он виллу построил не на зарплату
Это предмет особой гордости или позора ?