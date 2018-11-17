EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Общество
  1738  159
Все про:помощь (2931) субсидия (438) Рева Андрей (420)

 44% украинцев получают государственную помощь, - Рева. ВИДЕО

5 миллионов домохозяйств в Украине получают субсидии.

Об этом в эфире Радіо Свобода сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцам предоставили право выбирать между субсидией и льготой на оплату коммунальных услуг. ИНФОГРАФИКА

"Примерно 44% людей получают те или иные виды государственной социальной помощи. Но мы должны понимать, что, согласно Конституции, Украина - государство социальное", - отметил министр.

В частности, как отметил Андрей Рева, ныне 5 млн домохозяйств в Украине получают субсидии.

Напомним, на финансирование программы жилищных субсидий в 2019 году предусмотрено 55 млрд грн.

Источник: https://censor.net.ua/v3097479
 
   
 Топ комментарии
 
44% населения за чертой бедности.

ЦЕ СПРАВЖНЯ ПЕРЕМОГА.
 показать весь комментарий
 
нашли чем гордиться😕
людей доводят до "ручки"
 показать весь комментарий
 
Та годі вам.
Не бідності а зарплат у конвертах. У мене знайома працює у кадрах Новусу. Каже, що проблема найняти працівників на зарплату 7-8 тис чистими. Не хочуть, каджуть: "А можна на картку мінімалку, а ще краще на пів ставки офіційно, а насправді у 1,5 зміни, а решту у конверті, бо субсидію не зможемо оформити!" У них лише по Києву біля тисячі вакансій.
У нас можливість дурити державу люди вважають "соціальним завоюванням"! 44% украинцев получают государственную помощь, - Рева - Цензор.НЕТ 1699
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
а вот мы нет - понимаю негодяи мы - но такие мы странные
 показать весь комментарий
 
 
Ярик Сус Йди молися на Хуйла свого,або на падишаха з Чечні.
 показать весь комментарий
 
ты и молись - а я его ихтамнетов порошу пока
 показать весь комментарий
 
Податки у нас просто кінські, навіть враховуючи, що частина людей ухиляється від їх сплати. Все одно більша частина оподаткування йде через магазини, де податки закладені в ціну товару. Тому ухилитись можна лише від зарплатної частини. В магазині платять всі. Навіть заробітчани через свої сім'ї, що проживають в Україні.
А от "соціалізм", який в теорії повинен з тих податків фінансуватись, вже давно не працює. Ти йдеш в "безкоштовну" державну лікарню, за яку вже заплатив своїми податками, і повинен купувати всі ліки а також платити лікареві та медсестрі за кожен їх рух. Без грошей вони просто не будуть тебе лікувати.
Те ж саме з "безкоштовною" освітою. Так, потрапити на бюджет в ВУЗ у нас можна, хоч і досить складно. Але якість тієї освіти буде дуже низькою, дипломи не визнаватимуть в Європі, а викладачі за кожен екзамен вимагатимуть хабар.
Про "безкоштовні" квартири навіть мови немає. Здається їх отримують лише прокурори, судді, високопоставлені чиновники та інші небожителі. Іноді, особливо перед виборами, трошки квартир дають рядовим військовослужбовцям або поліцейським, щоб на камеру показати турботу влади про нас.
Тому потрібно відмовлятись від "соціалізму" і вимагати від держави зниження податків. Тоді й реальна зарплата зросте мінімум в 1,5 рази і робітники вийдуть з тіні. Якщо ж відмовитись від "соціалізму" а податки залишити на нинішньому рівні, то це буде просто грабунок.
 показать весь комментарий
 
...и 20 миллионов немецких пенсионеров -- все получают государственную помощь.
..бо на прожиточную пенсию нихто не зарабатыает... -- нигде!
 показать весь комментарий
 
 
Украина на сегодня самая ЛЬГОТНАЯ счтрана в МИРЕ,126 категорий граждан получают не тольео Чернобыльские льготы,не говоря о шахтерских,металлургических и даже воякакм во Вьетнаме и Кампучии дают немного государственного гоффна...
 показать весь комментарий
 
 
Для сведения Венесуэллу покинуло около 3млн чел с 2015г., Украину примерно столько же... вот и весь результат потужных рэхформ
 показать весь комментарий
 
 
хочу тебе розчарувати - таку успішну Польщу щороку покидає приблизно 500 тис. поляків
 показать весь комментарий
 
 
ок сравним 500 тыс и 2 млн - и они как все в ЕС мигрируют - трудовая миграция
наши на их место
ещё пару лет таких реформ - останутся пенсы менты и гроси
 показать весь комментарий
 
 
В США к примеру 9 категорий графждан получают государственные пособия,и только у кто не может физически заработать себе на жизнь...
 показать весь комментарий
 
 
На конец 2012 года в США проживали 309 миллионов 467 тысяч человек, из них 35,4% состояли в семьях, получавших федеральные социальные пособия, передает Cybercast News Service. Если к ним прибавить участников программы бесплатной медицинской помощи, ветеранов и безработных, получающих негосударственные финансовые льготы и ряд других пособий, то общее количество американцев, поддерживаемых социальными выплатами и преимуществами к концу 2012 года составило 153 миллиона 323 тысячи человек, или 49,5% населения США.
Таким образом, около половины всех американцев получают помощь из бюджета страны. Самому бюджету это идет совсем не на пользу, означая дополнительную нагрузку, которая должна быть компенсирована за счет налогов. При этом главный удар придется именно на тех налогоплательщиков, которые не получают от государства никаких льгот.
Отмечается, что серьезный рост числа людей, вынужденных пользоваться поддержкой социальных программ, финансируемых за государственный счет, регистрируется после избрания американским президентом Барака Обамы. Исследователи отмечают, что, согласно статистическим данным, за два года, что Обама был президентом, с четвертого квартала 2008 года по четвертый квартал 2012 года, число семей, пользующихся одной или несколькими федеральными программами финансовой помощи, только возрастало.
 показать весь комментарий
 
 
Потому и выбрали Трампа. Но Трамп не может сразу все пособия отменить. Для этого нужно вернуть производства в США.
 показать весь комментарий
 
 
44% українців отримують державну допомогу, - Рева - Цензор.НЕТ 4523Может пора что то другое придумать вместо субсидий?Кругом столько денег. Может ввести в Украине дифференцированный налог на коррупцию,который должны платить все от простого украинца до Президента с 18 лет и до 75 лет?.
 показать весь комментарий
 
 
На фото лише десь сотня мільонів доларів. Ну дві. А шпигун Лоліта, за свідченням Купрія з Укропу, вкрав і вивів в офшори близько 10-15ти мільярдів доларів. Збільшіть цей об'єм десь у сотню разів і будете мати ціну вашого вибору у 2014го
 показать весь комментарий
 
 
Що вам далася та Мілявська? У вас параноя?
 показать весь комментарий
 
Быдло сидящее на шее казны и ждущее Манны небесной обречено...
 показать весь комментарий
 
 
Кстати идея сия принадлежит Карлу Марксу,Мавзолейному Хмырю РАБссии..помните портреты Маркса Энгельса чЛЕНИНА на Красной площади всего 30 лет назад.... 44% українців отримують державну допомогу, - Рева - Цензор.НЕТ 3983 44% українців отримують державну допомогу, - Рева - Цензор.НЕТ 3983
 показать весь комментарий
 
 
я не понимаю, то ли я такой бедный то ли они чересчур богатые? Где он вообще живет, в какой стране?
 показать весь комментарий
 
 
он в панамской украине - и она процветает 44% українців отримують державну допомогу, - Рева - Цензор.НЕТ 7892
 показать весь комментарий
 
 
Да он просто дурак! Откровенный имбецил!!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Прийде Юля и всіх спасе от Мавзолейного Хміря..НЕ ТУРБУЙТЕСЯ.......... 44% українців отримують державну допомогу, - Рева - Цензор.НЕТ 264 44% українців отримують державну допомогу, - Рева - Цензор.НЕТ 264
 показать весь комментарий
 
Кредиты Тимошенко за 3 года премьерства.Ютьюб.
Помираю со смеха,Даже АЗАРОВ до такого ДЕБИЛИЗМА не додумался......... 44% українців отримують державну допомогу, - Рева - Цензор.НЕТ 5416
 показать весь комментарий
 
 
44% українців отримують державну допомогу, - Рева - Цензор.НЕТ 6235

ДІйсно, Йуля спускала по 26,3/3=8,77 млрд/рік, а Азіров з Овочем по 32,6/4=8,15 млрд./рік.
Йуля спускала більше, Овоч порівняно з нею просто зайка!
 показать весь комментарий
 
 
Справедливости ради: Янык спустил бы ещё - до выборов держа гривну, ну а потом было бы то же, что и... 30 вряд ли, но в 13-м году реальный курс уже был где-то в районе 13-ти.
 показать весь комментарий
 
 
Якщо 44%, то щось в цій державі ідіотське. Думаю, шахраї у владі.
 показать весь комментарий
 
 
"А ручки-то жирненькие..." - про себя подумал Рева!
 показать весь комментарий
 
 
Ну нєфіга собі!!!!
Грося росписавсь у власної неспроможності керувати українською економікою. Це вирок і його патрону - Порошенку. Вирок навіть від його однотурових виборців
 показать весь комментарий
 
 
У нас женой две пенсии всего 3740гр.Живем вдвоем. За октябрь за газ 612гр,за эл.222гр еще осталось 2900гр.
..правда еще супруге по закупаю каждый месяц лекарства на 250/300гр. Субсидию пока не дали сказали в собесе- ждите.В зимнее время сжигаем 200-250 кубов.Эл. стабильно,что зимой,что летом..живем в селе..на рынке не торгую.
Да,на флаг не обращайте внимание,три дня как сделали американцем,не понятно за что так "наградили"....
 показать весь комментарий
 
 
Кацапи, як ви задовбали.
Палитеся на незнанні українських реалій.
 показать весь комментарий
 
Цей потс запхнув у ті 44% відсотки всіх пільговиків, включно с мєнтовськими пєнсами, членами кабміну, депутатами ВР і себе рідного.

 показать весь комментарий
 
 
Занимательно, что общая сумма субсидий 44% украинцев равняется суме субсидий 0,00044% самых правильных украинцев, вроде Косюка.
 показать весь комментарий
 
 
44% украинцев получают гос.помощь.И среди них Рева-каждый месяц в среднем по 50000гр.Один месяц на оздоровление а на следующий для улучшения материально-бытовых условий!Ещё ни одного месяца не пропустил!А мне за 40 лет стажа помогло аж ни-разу.
 показать весь комментарий
 
 
Что-то мне кажется, он преувеличивает. Если раньше для получения субсидии достаточно было не работать, то с мая нужно стоять на учете в центре занятости, регулярно ходить туда на семинары и консультации, и то не сразу дают, нужно еще два месяца получать пособие. Или нужно выплатить социальный сбор. 800 гривен каждый месяц. Халява закончилась. Количество получающих субсидию резко уменьшилось. И субсидия она ведь не освобождает отплаты. Просто государство берет на себя небольшую часть этой оплаты. Так что не нужно изображать половину населения как халявщиков.
 показать весь комментарий
 
 
Это по аналогии со льготными лекарствами. Получала в аптеке для соседки,она
не выходит. Говорю в аптеке : - У меня рецепт по программе бесплатных лекарств.
Дружный хор фармацевтов : - Не бесплатных,а доступных.
 показать весь комментарий
 
ни в какую - всех лишили
оформить нельзя
 показать весь комментарий
 
 
всез пока
кому дадут не ведомо - одиноким пенсам обычно
 показать весь комментарий
 
 
Почти половина украинцев получают зарплаты и пенсии, не позволяющие им даже заплатить на крышу над головой. Не говоря уже о достойной жизни.
Це безумовно - перемога!!!
Потужна и ришуча!
54% лохотуров об этом мечтали 4 года назад, потеряв единственную извилину на избирательном участке?
 показать весь комментарий
 
 
а ещё нада не забывать про охендовского
он виллу построил не на зарплату 44% українців отримують державну допомогу, - Рева - Цензор.НЕТ 2528
 показать весь комментарий
 
 
Для повної перемоги , потрібно збудувати собачу будку .
 показать весь комментарий
 
" 44% украинцев..."
Это предмет особой гордости или позора ?
 показать весь комментарий
 
 
Соєве щастя . 44% дають субсидії. А 44% відмовляють .
 показать весь комментарий
 
"достойный" повод для гордости за Державу!
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоОбщество44% украинцев получают государственную помощь, - Рева. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх