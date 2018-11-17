 44% украинцев получают государственную помощь, - Рева. ВИДЕО

Об этом в эфире Радіо Свобода сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает Цензор.НЕТ.

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"Примерно 44% людей получают те или иные виды государственной социальной помощи. Но мы должны понимать, что, согласно Конституции, Украина - государство социальное", - отметил министр.

В частности, как отметил Андрей Рева, ныне 5 млн домохозяйств в Украине получают субсидии.

Напомним, на финансирование программы жилищных субсидий в 2019 году предусмотрено 55 млрд грн.