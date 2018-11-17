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Все про:NASA (63) космос (573) Чалый (404)

 NASA запустило ракету Antares, созданную при участии украинских предприятий. ВИДЕО

В США с космодрома НАСА "Уоллопс Айленд" совершен запуск ракеты-носителя "Антарес", созданной американской корпорацией Orbital ATK с участием в том числе украинских предприятий.

Об этом сообщил посол Украины в США Валерий Чалый, передает Цензор.НЕТ.

Ракета "Антарес" является успешным примером взаимодействия компаний космической отрасли Украины и США в сфере мирного исследования космоса, отметил посол.

"Так, главная конструкция первой ступени ракеты разработана конструкторским бюро "Южное" и изготовлена на "Южном машиностроительном заводе им. Макарова" в сотрудничестве с украинскими предприятиями "Хартрон-Аркос", "Хартрон-ЮКОМ", "Рапид" и др. Украинские специалисты принимали активное участие в испытаниях "Антареса", которые проводились в США", - сообщил Чалый.

"Именно эта ракета должен доставить грузовой модуль "Сигнус" к Международной космической станции", - добавил он.

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Посол напомнил, что в июне 2018 года американская компания Orbital ATK - партнер Украины по этому проекту - стала подразделением одной из мощнейших оборонительных корпораций США - Northrop Grumman Inc.

NASA запустило ракету Antares, созданную при участии украинских предприятий 01

Источник: https://censor.net.ua/v3097448
 
   
 Топ комментарии
 
Хоть одна хорошая новость,Украина вопреки всему остается космической державой.
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Да у их почти всё время рикошет от небесной тверди...,у их же мозги в *опе,оттуда и руки растут... NASA запустило ракету Antares, созданную при участии украинских предприятий - Цензор.НЕТ 2672
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Хоть одна хорошая новость,Украина вопреки всему остается космической державой.
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Да у нас хороших новостей завались,просто у большинства журнашлюх хорошие новости не в моде,приварок малый...
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украинские новости в сфере ракетно-космической отрасли читать здесь - http://uprom.info/ru/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/
Но это запрещенный на цензоре ресурс, и за ссылку на него могут забанить на три дня.
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Молодцы наши,а козлорогие свинособаки будут запускать ракеты якутского скульптора из нано-г**на.... NASA запустило ракету Antares, созданную при участии украинских предприятий - Цензор.НЕТ 6809
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не подсказывай, а то начнут из г..на твердое топливо изготовлять, полететь все равно не полетит, но одним пуском завоняет весь казахстан. NASA запустило ракету Antares, созданную при участии украинских предприятий - Цензор.НЕТ 7661
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сколько там у свинособак было успешных пусков после того как Украина перестала сотрудничать с ними в космической отрасли?
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Да у их почти всё время рикошет от небесной тверди...,у их же мозги в *опе,оттуда и руки растут... NASA запустило ракету Antares, созданную при участии украинских предприятий - Цензор.НЕТ 2672
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А теперь представте количество контрактов которые наши смогут обеспечить,это же золотое дно плюс технологии...
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Уже пол-года компания Maritime Launch Services строит космодром в Новой Шотландии под запуски украинских ноителей.
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с 1ё4-го года статистика все интереснее и интереснее. Красные кружки - число пусков России за год, зелёные кружки - «Весь Мир минус Россия».

NASA запустило ракету Antares, створену з участю українських підприємств - Цензор.НЕТ 1019
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После аварии 11 октября было 3 успешных пуска Союзов, последний вчера на МКС, до этого военный спутник и Глонас.
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уныло. Без огонька. На самом деле дело обстоит так
NASA запустило ракету Antares, створену з участю українських підприємств - Цензор.НЕТ 1575
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да уж. это не удмуртский кораПь в котором чтото пошло не так.
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Не NASA запустило, а Northrop Grumman Innovation Systems в лице Orbital ATK Inc. запустила с космодрома NASA.
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редактору все одинаково, что United Launch Alliance, что Orbital ATK, что SpaceX.... Для него это все NASA. Хорошо, что хоть с НАТО не путает.
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Опять NASA хороший ролик сняла в Голливуде.
Лунные мошенники.
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомNASA запустило ракету Antares, созданную при участии украинских предприятий. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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