 Яценюк: Медведчук - это не агентура. Это непосредственно представитель Путина в Украине. ВИДЕО

Об этом он заявил в интервью НВ, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Тимошенко, Порошенко, Зеленский, Гриценко, Бойко - лидеры президентского рейтинга, - ноябрьский соцопрос центра Драгоманова

Яценюк подчеркнул, что следующие парламентские выборы, "возможно, даже более важны, чем президентские".



"Неизвестно, кто будет президентом. В Америке никто не знал, что Трамп будет президентом. Видите, как обернулось. И мало кто надеялся, что будет Brexit. И я еще десятки могу таких примеров привести. Поэтому посмотрим, за кого проголосует украинский народ", - сказал он.



В то же время, подчеркнул лидер "Народного фронта", ни в коем случае нельзя допустить реванша пророссийских сил: "Это моя политическая позиция". "Где они могут осуществить реванш? Попытаются на президентских и точно будут пробовать достичь этого на парламентских выборах", - подчеркнул он.



В частности Яценюк вспомнил Виктора Медведчука: "Он себя очень хорошо чувствует в Украине, является непосредственно не просто агентурой России. Это не рука, это не агентура. Это представитель Путина в Украине. То есть, это представитель агрессора в Украине. И политическая концентрация возле него - это концентрация антиукраинских сил".

Смотрите также: Выборы-2019: потенциальные кандидаты уже начали неофициальную кампанию. ВИДЕО

"Кто будет следующим премьер-министром, какой будет состав Кабинета Министров и какая будет правящая коалиция - будет не менее определяющим, чем то, кто выиграет президентские выборы в 2019 году", - подчеркнул Яценюк.