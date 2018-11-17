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 Политика Украины
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Все про:выборы (20693) Медведчук (763) Путин (24378) Яценюк (7683)

 Яценюк: Медведчук - это не агентура. Это непосредственно представитель Путина в Украине. ВИДЕО

Медведчук - это не агентура. Это представитель Путина в Украине. То есть представитель агрессора. Политическая концентрация возле него - это концентрация антиукраинских сил, считает лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

Об этом он заявил в интервью НВ, передает Цензор.НЕТ.

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Яценюк подчеркнул, что следующие парламентские выборы, "возможно, даже более важны, чем президентские".

"Неизвестно, кто будет президентом. В Америке никто не знал, что Трамп будет президентом. Видите, как обернулось. И мало кто надеялся, что будет Brexit. И я еще десятки могу таких примеров привести. Поэтому посмотрим, за кого проголосует украинский народ", - сказал он.

В то же время, подчеркнул лидер "Народного фронта", ни в коем случае нельзя допустить реванша пророссийских сил: "Это моя политическая позиция". "Где они могут осуществить реванш? Попытаются на президентских и точно будут пробовать достичь этого на парламентских выборах", - подчеркнул он.

В частности Яценюк вспомнил Виктора Медведчука: "Он себя очень хорошо чувствует в Украине, является непосредственно не просто агентурой России. Это не рука, это не агентура. Это представитель Путина в Украине. То есть, это представитель агрессора в Украине. И политическая концентрация возле него - это концентрация антиукраинских сил".

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"Кто будет следующим премьер-министром, какой будет состав Кабинета Министров и какая будет правящая коалиция - будет не менее определяющим, чем то, кто выиграет президентские выборы в 2019 году", - подчеркнул Яценюк.

Источник: https://censor.net.ua/v3097434
 
   
 Топ комментарии
 
Сеня, мы и без тебя знаем, что мертвечук это халдей хуйла.
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Мне один вопрос этому очкатому недоразумению и к пете святому.Что оно делает в Украине,которая воюет с парашей?Ждем минстеця с аргументами Яценюк: Медведчук - это не агентура. Это непосредственно представитель Путина в Украине - Цензор.НЕТ 305
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Это Кроль на Офшорника батон крошит шоле? Кто был замом Медведчука в антиукраинской силе СДПУ(о)? Кто придирчиво выбрал агента путина Медведчука представлять Украину в безальтернативных минских договорняках?
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Сеня, мы и без тебя знаем, что мертвечук это халдей хуйла.
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Точно. Мысль такая же "свежая", как и сам резко всплывший перед выборами Кролик.
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шота он во времена премьерсива был не слышим не видим
но хоть не гнобил всез как трусняковая гнида!!! Яценюк: Медведчук - це не агентура. Це безпосередньо представник Путіна в Україні - Цензор.НЕТ 7944
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Підступний Сєня лоскоче шоколадні нерви: "Неизвестно, кто будет президентом"

і наводить приклад Сполучених Штатів....
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Мне один вопрос этому очкатому недоразумению и к пете святому.Что оно делает в Украине,которая воюет с парашей?Ждем минстеця с аргументами Яценюк: Медведчук - это не агентура. Это непосредственно представитель Путина в Украине - Цензор.НЕТ 305
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Кнопку спам нужно вообще ,,отменить" .Пусть спамит только модератор .Вместо неё нужно вернуть функцию ,,дизлайк" .Чтоб видно было тех кто их ставит. Тогда вся ботоферма спалится.И Стець пойдёт на хутор бабочек ловить.
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Что с ним сделать можно, упаковать и почтой отослать?
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что вы хотите ?? Медведчук - это настоящая руссссская фамилия - как и моя еврейская!!
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Ага когда в 70--е пейсатики ломились на землю обетованную в основном через Австрию Там им даже специальный лагерь сварганили Так самая распространенная фамилия у евреев была ИВАНОВ на втором месте СИДОРОВ третье место держали маланци с фамилией ПЕТРЕНКО
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ну, так про всіх, що у владі в Україні, чого ж не розказує - про мертв"ячука і так відомо! Яценюк: Медведчук - это не агентура. Это непосредственно представитель Путина в Украине - Цензор.НЕТ 5484
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когда ушастого кулявлоба по кличке сеня стена плача отправят на гилляку?
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Сэня, а ты кто? Мразь, мечтающая за украденное у народа, стать президентом и докрасть последнее? Когда ты и иже с вами поймете - политические трупы не воскреснут, лохов больше нет. В этом плане ты такой же, как мертветчук.
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Кролика с Косой не перепутал? Вспомни действия ЮВТ и Сени в 3014 2015 годах.
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Не, не перепутал. Как можно перепутать ученика, превзошедщего учителя?
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Это Кроль на Офшорника батон крошит шоле? Кто был замом Медведчука в антиукраинской силе СДПУ(о)? Кто придирчиво выбрал агента путина Медведчука представлять Украину в безальтернативных минских договорняках?
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Тогда с кнуром они скорее какие то пацюки в железной бочке, а не домашние животные Яценюк: Медведчук - це не агентура. Це безпосередньо представник Путіна в Україні - Цензор.НЕТ 9297
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Судя по народным приметам, если кроль заговорил, это к выборам.
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К выборам. Чем его умертвить - повесить или утопить ))
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И пошла волна патриотизма по Украине! Ну. всвязи с приближением президентских да и парпламентских выборов! Даже самый распоследний жид считает себя украинским патриотом! А туда, в ЛуганДон проверить свои патриотические чувства, слабо? Ты же снайпер, Сеня!
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Яценюк: Медведчук - это не агентура. Это - торговый партнер...
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121% - газ і бензин -д/п - глуско!
є і щось ще!!!
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єто он верно подметил...Мертвечук не агент , а резидент Кремля, а агент єто Яценюк и Ко. В интересах Путина продвигать во власть в Украине коррупционеров, так єто гарантированно сделает невозможным системные изменения экономики и инвестиции. Поэтому СК РФ делает, казалось бы абсурдно - идиотские поступки, заводит дело против "кролика" за "участие " в Чеченской войне..НО..там сидят далеко не идиоты, и просто так..без команды сверху ничего не делают. Без команды там и муха не пролетит. Поэтому и начинают продвигать коррупционеря Яценюка...
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А вот и не правда.
Медведчук это представитель президента Порошенка на переговорах в Минске.
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знову це лайно вилізло....перед виборами!
хоче знову до корита....КРАДІЙ
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яйценюх - политический труп, пролетит как фанера
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всё зависит от тоннажа гречки..и лапши..
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ого ...смело и я бы даже сказал мужественно - гавкнуть из за угла на кремлёвского упыря и при этом иметь своего силовика авакова не способного ни на что ... сеня , зупинись , а то не дай бог - куля в лоб
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постриглось падло на лысо бородку отрастило "а ля моджахет" что бы вписываться в придуманный кремлем образ "убийцы русских солдат" ..тфу..гадость.... какая
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Ляше, а тобі що до того? До речі, хто для тебе Бандера?
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Це агент впливу хуйла, я б так сказав. Як і рудий тарган, до речі.
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Яйценюк открыл секрет Полишинеля.

И что бы мы без его откровений делали?
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Сеня из бункера в горах Ичкерии вещает.
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Почитал ваши тексты и ужаснулся Какими вы только словами не обзываети гребня мэдвэдчука Низя так особенно соевым Это ж компаньен Петручио по продаже автомобильного газа ОНи ж на пару отмели монополию у Курченка и вот уже четыре годка царюют деля милиардные прибыли пополам а вы на такого чувака делаете топ ногомНе говоря уже что это бывший патрон нашего ненаглядного офшорного диабетика
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Не знаю. Ну сложно будет яценюку второй раз поднять свой рейтинг на одной и той же теме. Ведь на выборах в парламент в парламентско президентской стране Яценюк набрал большинство именно потому, что говорил правильные слова против путена в отличие молчавшего как ж ... порошенко . Ведь он тогда говорил, что мы отказываемся от рассейского газа. Вся страна его поддержала в этом, то есть украинцы согласны были даже замерзнуть , но не брать газ у оккупантов.
Что было потом - все помнят прекрасно . Яценюк лёг под Педро , молчал , где надо, покрывал, когда просили, участвовал при возможности. Поэтому второй раз на кроля уже не клюёт . Его просто отождествляют с Педро . Отождествляют с коррупцией. Называется, говорите и вы((
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Ну поки що Медведчук є безпосереднім представником України...І послали його туди,в Білорусію,представником Порошенко з Яценюком...Ну як же так,коли ти при владі - то Медведчук представник України...Коли тебе з влади копнуть - то Медведчук вже представник Москви...Як в цій головоломці пересічному українцеві розібратись?Може,спробувати перевірений віками засіб - запхати тих,хто робить такі високомудрі заяви в тюрму і забути?...
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Чому його ще не заарештовано ?
Він має свій вплив, політичних міньйонів, пресу.. Йде на вибори..
Допоки ???
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Дуже гидко читати коментарі написані в фсб. Частина дописувачів платна,інша безголова і іще частина--відкриті ворогі України і прихильникі "руського міра". Багато працює під личинкою патріотів. То з ними потрібно і боротись методами які вони заслуговують. бо вони вороги незалежної України. Яценюк прийшов на примьєрство коли в казні було 109000 гривень. Коли всі регіонали повивозили міліони доларів за кордон,коли армія і спецслужби були розвалені і керувались громадянами фашистської росії. (тільки одна рашка воює і захоплює землі своїх сусідів),коли боргів набрано "попередніками" більше ніж всіма урядами, коли "сиділи на газовій голці" росії. Тільки Яценюк наважився порвати цей газовий зашморг,ні один уряд цього не робив ( а брехуха жулька--тільки ще більше його затянула_ ,він не брав (зразу) позик,почав боротись з корупцією і мафією--через те і ненавист і злоба до нього. Я вже не говорю про ту брехню і гразь яку було розгорнуто про нього--і 12 маєтків за кордоном і міліарди в обшорах--яких в нього не було ніколи.
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Головна думка - не допустити реванша антимайдана,
Зараз збільшиться навала ватників, фейкових постанов............
Роздача сух.пайків та масок.
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Кріль Яц зголоднів і рветься знову в до нас в город на капусту. І натякає, що проросійські сили - це Юля.
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Мерзота кулявлобна вважає, що у людей пам'ять куряча і дебільна логіка. Кріль свідомо повів людей до Ради 18-го Лютого на бійню, щоб оголити Майдан. Досі не знайдені сотні зниклих безвести майданівців. Це вже потім був Іловайськ, а перші загиблі на совісті Кроля-Кулявлоба
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Та когда ты хуйло лысое уже бля заткнешься))))
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЯценюк: Медведчук - это не агентура. Это непосредственно представитель Путина в Украине. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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