 "Я вам все сказал", - черкасские радикалы Ляшко отказались комментировать раздачу продпайков в Каменке. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, в комментарии ресурсу theБабель глава каменской ячейки Радикальной партии Иван Швец рассказал о встрече "с представителями аграрной отрасли накануне Дня работника сельского хозяйства".
В соцсетях опубликовали видеозапись раздачи продуктовых пайков после официальной части этой встречи. В частности, такая публикация есть на странице жителя Каменки Ярослава Путилина.
Объяснить раздачу продуктовых наборов Швец отказался.
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"Я вам все сказал", - ответил он.
"Сколько стоит Украина? Макароны - 2 кг, подсолнечное масло - 800 г, мука - 1-2 кг, сахар - 1 кг", - пишет Путилин.
Тому укусіть себе за сраку, пане. Ні хто крім вас у ваших бідах не винен.
У цих у подушках та під піччю не менше, але за халяву удавляться.
"За шмат гнилох ковбаси,
У вас хоч матір попроси,
То отдасте..."
Біда, біда...
Или они в пелёнках и с погремушкой наголо - спасали мир от фашистов, штурмом брали рейхстаг, как сейчас штурмуют подачки "за ради кала"??
ты деньги верни пенсионерам, которые украл, будучи мэром Кр.Рога.. а санек вилкул крал, когда были вице-вшой у януковича.
главное, чтобы на выборах голосовали не за тех, кто пытается подкупить костью.
Не подскажешь кому продать?) С удовольствием вернулся бы в старую... лет на пять назад. Где доллар по 8, коммуналка копеечная и зарплаты с пенсиями нормальные. И войны нет. И похер мне на то что у яныка был золотой батон. Он сам воровал и людям жить давал.
Вот так и появляются вилкулы,бойко,тимошенки, а потом удивляемся почему недокацапский мир в Украине.
позорище всеукраинского масштаба ка минимум!!!(((
Беда правда не в том, что берут, а в том, что реально ведь пойдут и проголосуют стаей за "руку дававшую". Хотелось бы не презирать, но черт не получается.
Что-то рановато они предвыборную пррограмму начинают.
Ты не создал ничего, ты только пользовался и ломал.