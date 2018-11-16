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 "Я вам все сказал", - черкасские радикалы Ляшко отказались комментировать раздачу продпайков в Каменке. ВИДЕО

Черкасские радикалы отказались комментировать раздачу продовольственных наборов в Каменке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в комментарии ресурсу theБабель глава каменской ячейки Радикальной партии Иван Швец рассказал о встрече "с представителями аграрной отрасли накануне Дня работника сельского хозяйства".

В соцсетях опубликовали видеозапись раздачи продуктовых пайков после официальной части этой встречи. В частности, такая публикация есть на странице жителя Каменки Ярослава Путилина.

...
Объяснить раздачу продуктовых наборов Швец отказался.

"Я вам все сказал", - ответил он.

"Сколько стоит Украина? Макароны - 2 кг, подсолнечное масло - 800 г, мука - 1-2 кг, сахар - 1 кг", - пишет Путилин. 

Я вам все сказал, - черкасские радикалы Ляшко отказались комментировать раздачу продпайков в Каменке 01

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Источник: https://censor.net.ua/v3097354
 
   
 Топ комментарии
 
старикам вообще надо запретить принимать участие в выборах.. а то получается и сами не жили, и вам не дадим
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Какой ппц!
Вот так и появляются вилкулы,бойко,тимошенки, а потом удивляемся почему недокацапский мир в Украине.
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Позор....скатились до уровня винторого скота в паРаше....
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старикам вообще надо запретить принимать участие в выборах.. а то получается и сами не жили, и вам не дадим
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пенсам наплевать на Украину, они любят Ляшко за ради кала....
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вот доживешь до пенсии аналогичной соевой сейчас, получишь её и будишь думать что делать----- согреться ,пожрать или купить таблетки--- тогда поймешь беду их поколения и возраста
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Та вже дожив і не сру цеглою. Працюю, поки більш ніж вистачає. Діти живіть окремо, допоміг, Збудував невеличкий 7х8 будиночок в селі під Києвом, як стане сутужно з роботою, або сил не буде, здамо квартиру та переїдемо жити туди. В принципі мені пенсія не потрібна, я сам себе на старість забезпечив, бо не сподівався ні на кого крім себе.
Тому укусіть себе за сраку, пане. Ні хто крім вас у ваших бідах не винен.
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старость надо уважать, но что то не хочется таких уважать, хотя с такой пенсией либо озвереешь так либо здохнешь.
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С такою пенсією мої тесть з тещею, покійні, назбирали "на смерть" понад 20 тис. грн. Померли у 2014 та 2015р.
У цих у подушках та під піччю не менше, але за халяву удавляться.
"За шмат гнилох ковбаси,
У вас хоч матір попроси,
То отдасте..."
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Позор....скатились до уровня винторого скота в паРаше....
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И сколько ж годков было этим любителям шары, когда они от фашистов страну оберегали? "Я вам все сказал", - черкасские радикалы Ляшко отказались комментировать раздачу продпайков в Каменке - Цензор.НЕТ 845
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Они тогда еще не родились, их даже в проекте многих не было)
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«Гдє нєт нормальних стариков, там нєт нормальной молодєжі»....
Біда, біда...
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Это ж от какого хфашизма оберегли пенсионеры на данном видео?
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дурик, какой план барбаросса...? Ты хоть знаешь - в каком году началась Вторая мировая?? И сколько лет пенсам - на видео..
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там лишняя хромосома жить мешает, диды же воевале
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та ты вон уже "начитался" так, что и лишняя хромосома выпирает, и ватный мрак вместо мозга. Это ж нужно было назвать пенсов "освободителями от фашистов", которым лет меньше, чем отмечаем на день победы
Или они в пелёнках и с погремушкой наголо - спасали мир от фашистов, штурмом брали рейхстаг, как сейчас штурмуют подачки "за ради кала"??
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оно и видно..только корка - знаний не дает, а вот разума лишает
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эти точно не обороняли.. хватит тут тупых лозунгов , вилкул!
ты деньги верни пенсионерам, которые украл, будучи мэром Кр.Рога.. а санек вилкул крал, когда были вице-вшой у януковича.
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От какого фашизма? Те кто воевал во второй мировой и спасал от гитлера,никогда бы до такого не опустились бы, да и возраст у них не тот уже, что бы за пайками бегать.
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ты уточняй, что ты про тех, кто раздавал эти пакеты пишешь. а то тебя могут неправильно понять.
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Чем раньше и больше будете раздавать, - тем лучше. Заберем всё!
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что плохого люди сделали? НИЧЕГО.
главное, чтобы на выборах голосовали не за тех, кто пытается подкупить костью.
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конкретизируйте пожалуйста. а то мне интересно, а я ничего страшного сам не вижу.
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Очень плохо ,что не видите! Вот так и появляются рейтинги проплаченные! Теперь дошло?
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тьфу, ублюдки совковые. МОЛОДЫЕ ЛЮДИ, если хотите нормально жить в день выборов спрячте у своих дедушек, бабушек и родителей которые хватанули совок паспорта в день выборов. они продадут вашу счастливую европейскую жизнь за пару кило макарон . сами не жили и вам не дадут))))
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они продадут вашу счастливую европейскую жизнь
Не подскажешь кому продать?) С удовольствием вернулся бы в старую... лет на пять назад. Где доллар по 8, коммуналка копеечная и зарплаты с пенсиями нормальные. И войны нет. И похер мне на то что у яныка был золотой батон. Он сам воровал и людям жить давал.
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давай свою жену мне по субботам а я плачу твою коммуналку ну и пару-тройку сотен поменяю по 8? идет))))
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Какой ппц!
Вот так и появляются вилкулы,бойко,тимошенки, а потом удивляемся почему недокацапский мир в Украине.
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бросай туалет.. приезжай спасай Украину
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Ты же видишь, человек "Диггер". Его удел ползать по клоакам подземным, все мысли о туалетах "Я вам усе сказав", - черкаські радикали Ляшка відмовилися коментувати роздачу продпайків у Кам'янці - Цензор.НЕТ 1976
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надо давно запоетить эту пидарастическую "партию" политических проституток!!!
позорище всеукраинского масштаба ка минимум!!!(((
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Пенсионеры всегда велись на бесплатный сыр. Не понимают никак, что потом у них же и оттяпают стоимость этих подачек стократно. Да хрен с ним если бы только с них потом сдоили, так нет, ведь молодым семьям из-за этих тоже страдать. Мерзкая мразота.
Беда правда не в том, что берут, а в том, что реально ведь пойдут и проголосуют стаей за "руку дававшую". Хотелось бы не презирать, но черт не получается.
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та там не только пенсионеры - там и молодого быдла хватает..
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Не міряй всіх пенсіонерів однією міркою. Не брала, не беру і брати не буду! І друзі такі ж. Таких, що на відео на дух не виношу. Стидобище! "Голодні", а сили лаятись та битись хоч у плуга впрягай. Позор!
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ганьба... роблять з людей скотиняк радикали
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...а эти "люди" кого из себя сделали ??
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Люди самі з себе зробиили скотиняк! Невже ті макарони та олія дорожче гідності? На скільки ж тих харчів вистачить?
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У люшковцев начался сбор урожая среди населения. "Я вам усе сказав", - черкаські радикали Ляшка відмовилися коментувати роздачу продпайків у Кам'янці - Цензор.НЕТ 8248
Что-то рановато они предвыборную пррограмму начинают.
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Это пиздец какой-то, товарищи. Уже это видео облетело все СМИ , я его видел на кавказцентре
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Напомнило совок в завершающей его стадии, когда очередь за колбасой занимали часов за 5 до возможного её привоза в магазин. При этом детей брали с собой, бо по кг на рыло давали...
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Вообще то , я бы хотел что бы на тех кто это раздавал подали в суд , за унижения человеческого достоинства и так миллион 2 отсудили и на эти деньги этим людям устроили праздник.
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даже вот за такое быдло иногда бывает стыдно...
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"Я вам все сказал", - черкасские радикалы Ляшко отказались комментировать раздачу продпайков в Каменке" - позор, такая же быдлота, как у москалей, ничем не лучше, совка трудно вылечить, уже не говорю, об этой радикальной мрази и главной рублёвой шлюхе, ляшко.
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Какой из Ляшко радикал. Разве что в половой сфере.
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голосовать на выборах должны только те, кто платит налоги.. пенсы должны быть лишены права голоса
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Я вже тут замахалась доводити: я пенсіонер, але ні я ні мої друзі не голосують за ригів та їм подібних. А ось молодь в день виборів не хоче відірвати ж... від крісла перед монітором. Зате критикувати, аж гай шумить!
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Эти пенсионеры твою страну построили. Все институты, университеты, НИИ, заводы, фабрики, мосты, города, ГЭС и ТЭЦ, библиотеки, дома, железные дороги и всё прочее... всё создали они.

Ты не создал ничего, ты только пользовался и ломал.
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Тут вы передернули в наглую. Потому как до коммуняк был ненавидимый большевиками царский режим. И не просто был - были индустриальные достижения. У совкодрочеров всегда присутствует 1913 г., с которым так любили сравнивать комми. Вы сравнил совок с современностью - лет 50-60-70 захватили. Тогда не понятно почему эсэсэсэсэрия лучшие свои года сравнила тринадцатыми годом, началом (!) века!!! Понимаю что слово - "прогресс и развитие общества в планетарном размере" вы сознательно опустили. Об индустриальном строительстве, тем же США в совдепии в 20-30 гг не читали и в библиотеке не изучали. Ни хуа не построили коммуняки своими возможностями - только Беломорканал, Днепрогэс, металлургию по чужим разработкам и трудом "врагов народа"! Любезный - нахер идите со своей теорией коммунячего благоденствия. Вот такая она история https://imperialcommiss.livejournal.com/1631434.html что создали совки.
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Це і є головній виборець. Молодьож на вибори не ходить, а пенсія на вибори як на парад. Питаня. Кого вони виберуть.
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Так есть же вроде уголовная ответственность за подкуп избирателей уже. Пора и применить.
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продажность - черта ментальности, на генном уровне
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продались за "туалет" ..проще за "гавно"..
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"...одна і та ж людина в залежнлсті від обставин може бути доброю і злою,сильною і слабкою,чесною і підлою"...Так що перенесіть свої зневагу і обурення проти тих,хто запхав пенсіонерів в обставини,що заставляють битись за шматок хліба...
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В Северодонецке от Шахова С. (Воля народа) раздавали сахар. По 5 кг на нос+ всякая рекламная продукция .Никто не прячется. На кульках с сахаром ФИО дарителя и партия. Так что продуктовая рекламная компания набирает обороты и кажется перекроет по масштабам все предыдущие) Я думаю, что чем бороться с этим явлением его лучше разрешить.Хоть какая-то польза.
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правильно говорил Андрей Полтава (вата шоу) - кто владеет гречкой тот владеет Украиной!!!
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опять у меня дежавю... где то подобное уже видел.... а вот - интересно а если эти макароны на лопате подавать , хватать будут?
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господи, які ж вони жалюгідні! в ми ще с ватарилих сміємося, коли у нас самих такий цирк відбувається! який сором!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Я вам все сказал", - черкасские радикалы Ляшко отказались комментировать раздачу продпайков в Каменке. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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