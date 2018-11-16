 Выборы-2019: потенциальные кандидаты уже начали неофициальную кампанию. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, в последних рейтингах кандидатов фигурируют Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Анатолий Гриценко, Юрий Бойко, Олег Ляшко, Святослав Вакарчук и Евгений Мураев.

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Юлия Тимошенко активно продвигает свою программу "Новый курс Украины". Ее презентация состоялась в сентябре.

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Действующий Президент Украины Петр Порошенко стартовал со своей кампание "Армія! Мова! Віра!" еще летом.

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Презентовал свою новую программу "Від активного громадянина – до держави-лідера" и Анатолий Гриценко.

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Шоумен Владимир Зеленский официальных заявлений об участии в выборах тоже не делал, но пошутил на эту тему в своем проекте "Квартал 95" и даже посвятил этому вопросу целый номер.

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О своей готовности стать кандидатом в Президенты Украины и Юрий Бойко, но, по его словам, ожидает решения по этому поводу новой политсилы, которая возникла после объединения части "Оппоблока" и партии "За життя" Вадима Рабиновича.

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Радикал Олег Ляшко во время заседания Верховной Рады еще в январе прямо заявил, что собирается заменить действующего Президента Украины.

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