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 Политика Украины, Общество
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Все про:выборы (20690) Ляшко (1456) Президент (4109)

 Выборы-2019: потенциальные кандидаты уже начали неофициальную кампанию. ВИДЕО

Официальная президентская кампания стартует 31 декабря 2018 года, но многие потенциальные кандидаты в Президенты Украины уже обозначили свое участие в медиапространстве и практически начали неофициальную кампанию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в последних рейтингах кандидатов фигурируют Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Анатолий Гриценко, Юрий Бойко, Олег Ляшко, Святослав Вакарчук и Евгений Мураев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президентский рейтинг: Тимошенко, Зеленский, Порошенко, Гриценко, Бойко, - опрос

Юлия Тимошенко активно продвигает свою программу "Новый курс Украины". Ее презентация состоялась в сентябре.

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Действующий Президент Украины Петр Порошенко стартовал со своей кампание "Армія! Мова! Віра!" еще летом.

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Презентовал свою новую программу "Від активного громадянина – до держави-лідера" и Анатолий Гриценко.

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Шоумен Владимир Зеленский официальных заявлений об участии в выборах тоже не делал, но пошутил на эту тему в своем проекте "Квартал 95" и даже посвятил этому вопросу целый номер.

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О своей готовности стать кандидатом в Президенты Украины и Юрий Бойко, но, по его словам, ожидает решения по этому поводу новой политсилы, которая возникла после объединения части "Оппоблока" и партии "За життя" Вадима Рабиновича.

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Радикал Олег Ляшко во время заседания Верховной Рады еще в январе прямо заявил, что собирается заменить действующего Президента Украины.

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Читайте: При сегодняшней власти в Киеве вряд ли можно рассчитывать на мирное решение вопросов на Донбассе, - Путин

Источник: https://censor.net.ua/v3097297
 
 
 Топ комментарии
 
страна 26 лет жует один и тот же кусок мяса постоянно то тошнит то рвота((((( просто пора выплюнуть это гомно
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Парад психического уродства.
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Мало Ляшку по ***лу давали. Надо ещё. PS. Ю.Бойка не терплю но он таки Ляшку хорошо зашкварил.
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страна 26 лет жует один и тот же кусок мяса постоянно то тошнит то рвота((((( просто пора выплюнуть это гомно
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просто разные кланы кагала..при любом результат будет +- одинаков..
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если не эти воры то кто? Выборы-2019: потенциальные кандидаты уже начали неофициальную кампанию - Цензор.НЕТ 9093
Известный вопрос украинских овечек....
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и как отвечает на этот вопрос тот, кто не считает себя бараном?
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Зек "нафталинша" главнокомандующий №2 после Януковича ну не смешите ... Выборы-2019: потенциальные кандидаты уже начали неофициальную кампанию - Цензор.НЕТ 3789 давайте выбирать из молодых амбициозных патриотично настроенных людей.
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Бабця вже з літа засмітила кожне українське село саморекламою свого відфотошопленого фейса. Бабки вже плюються. Спротивилась до неймовірного. Так і треба ))).
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Выборы, выборы... Короче все кандидаты идут радыкала Ляшка!..
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2 клоуна, недобитий риг, 3 нафталіна - "райдужний" вибір....
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Пока кандидатов в Украине нет, есть только старое, прогнившее, совковое, сраное дерьмо, а если народ кого то и выберет то будет сам в дерьме по уши.
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Хоть бери и точно за Вакарчука голосуй. Там те же олигархи но хоть от рожи не тошнит. один профит.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВыборы-2019: потенциальные кандидаты уже начали неофициальную кампанию. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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