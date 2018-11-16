 Шахтеры на Львовщине блокировали международную трассу, требуя зарплату за несколько месяцев. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Українським Новинам" сообщил представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области.
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Так, несколько десятков людей ходили по двум пешеходным переходам и не пропускали автомобили.
Протесты проходили вблизи села Смереков и села Воля-Высоцкая.
По словам горняков, им не полностью выплачена зарплата за сентябрь, сумма задолженности составляет более 20 млн гривен.
На место события прибыли полицейские, которые провели переговоры о разблокировании трассы.
Как сообщает Zaxid.net, по состоянию на 11:40 блокирование дороги завершили.
Вуголь треба купляти тільки в ОРДЛО і у Ахметки через Вротердам.
Ви, що цього не знали??????
Пломбы сорвал))) дай шахтарям заработанное. Кулачком так пухленьким тряхани - кармилец-спасатель ты наш!
лесеич за фантик от батончика удавится)))
во время ли тебе платят зарплату, базарный наш.. а твоим замам.?..и замам замов твоих?
а шахтерам че-то никак? и нечем им платить за коммуналку... и не за что кормить детей..
так звичайно вони в своїх вимогах праві, але до чого створювати незручності для людей ???
що водії автівок їм не заплатили???
от така бидлячо-рагульська натура - в мене корова сдохла, най і в сусіда здохне...
якщо мені не заплатять ЗП на роботі, то що терба піти сусіду під двері насрати...тьфу
рагулі
хай хоч в хатах їх позамуровують..
"пересічні" люди то тут до чого?
Петр Алексеевич Порошенко.
" Ми йдемо своїм шляхом"- П. Порошенко.