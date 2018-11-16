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Все про:зарплата (1794) Львовщина (1548) шахтеры (506)

 Шахтеры на Львовщине блокировали международную трассу, требуя зарплату за несколько месяцев. ВИДЕО

Около 80 шахтеров в пятницу с 10:00 блокировали международную трассу "Львов - Рава-Русская" около Жовквы (Львовская область) с требованием погасить задолженность по заработной плате.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Українським Новинам" сообщил представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

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Так, несколько десятков людей ходили по двум пешеходным переходам и не пропускали автомобили.

Протесты проходили вблизи села Смереков и села Воля-Высоцкая.

По словам горняков, им не полностью выплачена зарплата за сентябрь, сумма задолженности составляет более 20 млн гривен.

На место события прибыли полицейские, которые провели переговоры о разблокировании трассы.

Как сообщает Zaxid.net, по состоянию на 11:40 блокирование дороги завершили.

Источник: https://censor.net.ua/v3097269
 
 
 Топ комментарии
 
пятро, тввой выход!!!
Пломбы сорвал))) дай шахтарям заработанное. Кулачком так пухленьким тряхани - кармилец-спасатель ты наш! Шахтеры на Львовщине блокировали международную трассу, требуя зарплату за несколько месяцев - Цензор.НЕТ 3151
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Гей, западенці, ви, що!!!!??!?!?!?!?
Вуголь треба купляти тільки в ОРДЛО і у Ахметки через Вротердам.
Ви, що цього не знали??????
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Лучше заплатить за пенсильванский уголь, чем украинским шахтерам пенсильванскую зарплату. Так и путен не нападьот, и может Трамп раз в год по плечу похлопает.
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и животворящие везвиз с томасом не помогают?
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Гей, западенці, ви, що!!!!??!?!?!?!?
Вуголь треба купляти тільки в ОРДЛО і у Ахметки через Вротердам.
Ви, що цього не знали??????
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Агенты Кремля, однозначно агенты Кремля. Вот ведь наглые бесплатно работать не хотят, и в Польшу на заработки до сих пор не свалили! А ведь для них Петя целый безвиз выстрадал.
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Лучше заплатить за пенсильванский уголь, чем украинским шахтерам пенсильванскую зарплату. Так и путен не нападьот, и может Трамп раз в год по плечу похлопает.
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у пенсильванского єкскаваторщика, которій набирает ковшом уголь в открітом карьере, зарплата не такая уж и большая. он ведь не в норе километр под землей уголь добівает.
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пятро, тввой выход!!!
Пломбы сорвал))) дай шахтарям заработанное. Кулачком так пухленьким тряхани - кармилец-спасатель ты наш! Шахтеры на Львовщине блокировали международную трассу, требуя зарплату за несколько месяцев - Цензор.НЕТ 3151
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Петя лучше даст еще пару лярдов Ахметову чтобы тот своими титушками разогнал етих зрадоботов и шатателей будки
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все правильно... только свои не даст, а наши... ворованные у тех же шахтеров.
лесеич за фантик от батончика удавится)))
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где то уже говорили что "шахтеров никто не слішит"
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Точно! И уже не раз говорили, что шахтеров слушать и не надо.
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В отужних рехвормах от соевых зарплат не предусмотрено.
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тепло ли тебе, грося? удобно ли тебе, вумный ты наш, в кресле твоем кожаном?
во время ли тебе платят зарплату, базарный наш.. а твоим замам.?..и замам замов твоих?
а шахтерам че-то никак? и нечем им платить за коммуналку... и не за что кормить детей..
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Я плачу по "ротердамам плюсам" по 300-350 в месяц. А до шахтеров эти деньги не доходят. В чем дело?
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Опять агенты кремля шатают будку. Зарплату видители им подавай. Неужели вам мало что товарисч Гнойсман зарплату в 10 раз увеличил всем судя из его слов? Все украинцы со слезами счастья по обе стороны лица уже по Европе путешествуют и на яхтах катаются а етим зрадоботам еще мало.
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Ага. То вентель в котельной опломбтруют, то зарплату просят. И так все время какие-то диверсии.
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от чеснслово, ніколи не розумів "логіки"..

так звичайно вони в своїх вимогах праві, але до чого створювати незручності для людей ???
що водії автівок їм не заплатили???

от така бидлячо-рагульська натура - в мене корова сдохла, най і в сусіда здохне...

якщо мені не заплатять ЗП на роботі, то що терба піти сусіду під двері насрати...тьфу

рагулі
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Ну так если просто постоять у обочины их просто никто в упор замечать не будет, так и до нового года можно стоять, никто не подойдет, а перекрыли движение, максимум через пару часов кто-нибудь явится с очереднвми обещаниями порешать вопросы, даже Гнойсман потом НасЦалику пальчиком погрозит.
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так в чому проблема, є "місця постійної дислокації обіцяльників"...
хай хоч в хатах їх позамуровують..
"пересічні" люди то тут до чого?
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У обіцяльника може бути десять таких місць, ц що його у заручники брати? Поліція по головці за це не погладить. Тому діють як найпростіше, просто тут і прямо зараз перекрили дорожній рух, а обіцяльники самі вже з'являться "вирішувати питання". До речі дуже дійсний засіб.
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Все вірно, Андрію, - не зовсім те і не там перекривають, поки що. Ну хоч якось.
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Когда стране тяжело,можно и пояса затянуть на благо страны
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"Срывайте пломбу, давайте людям зарплату. Под мою ответственность."
Петр Алексеевич Порошенко.
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Почти как в " Лісовій пісні" Той Що Пломбы Рвэ
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" Мы пойдем другим путём!"- В.И. Ленин.
" Ми йдемо своїм шляхом"- П. Порошенко.
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Чего вышли-то? Хотите , чтоб нашилюди без света нашего остались? Жестокие ненажеры что ли? Или агенты ?
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Цензор.НЕТВидеоОбществоШахтеры на Львовщине блокировали международную трассу, требуя зарплату за несколько месяцев. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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