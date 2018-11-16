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 "Полный гололед. Идти даже невозможно. Не справляетесь с управлением - тормозите об отбойник", - обледенение Керченского моста привело к массовым ДТП. ВИДЕО

Ухудшение погодных условий в оккупированном Крыму стало причиной обледенения дороги на Керченском мосту, что привело к массовым авариям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в соцсетях публикуют видеозаписи и пишут об образовавшемя заторе и полностью парализованном движении.

"Сложилась патовая ситуация. Мост весь обледенел. Движение парализовано. Каждый спускается с моста на свой страх и риск. Предупреждение от старшего по мосту было следующее: не справляетесь с управлением - тормозите об отбойники... Часть водителей оставили свои автомобили на дороге, создав затор. Из-за чего машины аварийных служб проехать не могут... Дорога - полный гололед. Идти невозможно. Все очень скользкое", - говорит один из водителей, опубликовавший видеозапись.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Он вверх тормашками лежит. Как будут поднимать - х#й его знает", - пролет строящейся железнодорожной части Крымского моста упал в море. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3097267
 
   
 Топ комментарии
 
Ложь! Снято за деньги Госдепа. И вообще. На чью мельницу льете воду, товарищ?
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Всё ближе реальность фильм Пункт назначения 5..........Тормозите об Азовское море!
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Предупреждение от старшего по мосту было следующее: не справляетесь с управлением - тормозите об отбойники...

И желательно головой. ))
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Ложь! Снято за деньги Госдепа. И вообще. На чью мельницу льете воду, товарищ?
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воду вылили на мост, а не на мельницу )))
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"Божья роса" Обамы выпала на мост "Цілковита ожеледь. Йти навіть неможливо. Не можете впоратися з керуванням - гальмуєте об відбійник", - обмерзання Керченського моста призвело до масових ДТП - Цензор.НЕТ 5685 Чудо !!!!!
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а еще клевещут, что воды нет, и что пахнет плохо.
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Я думаю, правда. Ехал через мост на дачу, та же проблема. Даже знак со снежинкой висит.
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шо????ты чё , бля, керченский мост и твоя дача разная фигня, керченский мост это последний скрип нанокосмотехнологий, там нет никаких ожеледыць!и вобще поменьше думай , ато КГБ Беларуси за тобой прийдет.ты смотри, позволяет себе , шо то там думать!Керченский МОСТ это ответ несостоявшейся недостране Украине, от космическо-галактическо-вселенских сил нарасии, так шо не8уй тут эту вот русафобию
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Да я вообще не думаю, поставил зимнюю резину, и всем советую.
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Ты бы машину лучше поставил на стоянку, а "резину" использовал в "предохранительных" целях...
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так піздуй на сваєй рєзінє в свой усть-піздюськ або в бобруйск, ми ж вас кацапов йепаних всіх знищим
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Всё ближе реальность фильм Пункт назначения 5..........Тормозите об Азовское море!
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Теперь надо мобилизовать крысчан с ведрами песка для посыпания дороги.....благодетелей надо спасать... "Полный гололед. Идти даже невозможно. Не справляетесь с управлением - тормозите об отбойник", - обледенение Керченского моста привело к массовым ДТП - Цензор.НЕТ 4932
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соорудить гофропровод от армянска до моста, и поливать эту *уету отходами Титана, шоб кислота разэла все эти незаконные осадки!
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а посыпать не пробовали...
хотя... не посыпайте...шастайте-радуйтесь...
зима только начинается...
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Гололёд - херня, крысчане готовы ездить в родную говень под камнями с неба )))
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Какая херня? Мы не аннексировали чужие территории и не строили мосты нелегально, который несет угрозу жизни и развалится!
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Предупреждение от старшего по мосту было следующее: не справляетесь с управлением - тормозите об отбойники...

И желательно головой. ))
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Гуртом попісать в можна і поквакать і лід тронеться.
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"...не справляетесь с управлением - тормозите об отбойники... " -- Когда машина скользит по льду как корова ,управлять ней вообще невозможно ! Куда ее понесет, туда и понесет.
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Керувати - у даному випадку означає нічого не робити. Сидиш собі та їдеш, куди занесе.
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Обледенение моста это хорошо, это немалый лишний вес на конструкции !! =)
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как неожиданно-то. мост через море обледенел. теперь свежие пельмени только весной.
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какой весной? за зиму мост должен уплыть вместе со льдом. и уплывет.
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их давно в металлолом сдали, чтобы с китайцами рассчитаться за мост, который уплывет.
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Так есть же примитивный дедовский метод - песок или соль.
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Соли надо побольше - мосты это любят. "Цілковита ожеледь. Йти навіть неможливо. Не можете впоратися з керуванням - гальмуєте об відбійник", - обмерзання Керченського моста призвело до масових ДТП - Цензор.НЕТ 2720
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та у них так во всей сфере жизнедеятельности, ввп- сосет против латвии, их мега ВДВ сосет проитв украинских добробатов, их президента хуйла унижают в азии, а они орут, шо когото в клочья , недочеловеки
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Это еще зима не началась. А путле не желает опять на камазе проехать?
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И об отбойник головой пару десятков раз... шоб наверняка!
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За шиповану шуму та колеса з ланцюгами, ватоводії, звичайно, не чули.
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Какая красота! Этого моста не будет!
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док уже у них один есть, подводный, ждемс такого же моста, готовьте енота!
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С их рукожопием еноту скоро дублер понадобится. Умается, бедолага, все косяки кацапские отплясывать!
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Там, "по соседству", есть "родственница "песца" - "бора", называется... В Новороссийске... Так от неё спасаются при помощи кувалд и ломиков... Занесла "нелёгкая", как-то, в командировку, "понаслаждался"...Пусть "крымНашисты" едут за "опытом" туда...
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Да , борей это серьезная вещь. А какой дурак придумал, мост через море на сквозняке. Лед , подвижка льда, грунт движется.Робяты, не ездите по мосту в плохую погоду. А если ездите , напишите завещание вначале.
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Кацапчеги, ставьте якоря на свои машины и если что - тормозите о дно морское. Желательно - вашими дурными головами.
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....москали , ТОЛИ ЕЩЕ БУДЕТ !!!!! когда ОБЛЕДЕНЕЕТ и медленно он будет ПОГРУЖАТЬСЯ в море , сделайте СЕЛФИ !!!!
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.....весной будет ПОТЕХА когда большой ЛЕД будет двигаться в черное море !!!!
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Кстати это будет уже третья весна когда он двигался под мостом. Даже временный не смог повредить. "Цілковита ожеледь. Йти навіть неможливо. Не можете впоратися з керуванням - гальмуєте об відбійник", - обмерзання Керченського моста призвело до масових ДТП - Цензор.НЕТ 3098
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так зимы разные бывают, соответственно и ледоход .
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Ну пока что даже и близко не было угрозы. Может если льда будет больше раз в 10 - 20?
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Ну, многие здания, построенные нацистами для 1000-летнего Рейха тоже аж по 10-12 лет простояли. И немцы поначалу щеки надували от гордости - совсем как вы сейчас...
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Недавно видел по "National Geographic" фильм про супер строения третьего рейха. Прошло уже больше 70 лет, а они до сих пор не плохо сохранились. Даже укрепления, по которым долбили из всего что имелось на вооружении - до сих пор стоят.

Так что не надо тут гнать на строения третьего рейха. У них не стыдно и поучиться. "Цілковита ожеледь. Йти навіть неможливо. Не можете впоратися з керуванням - гальмуєте об відбійник", - обмерзання Керченського моста призвело до масових ДТП - Цензор.НЕТ 9841
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А про самый большой в мире крытый развлекательный центр "Трансвааль" Вы передач не смотрели?
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Редкий талант - так свернуть с темы... "Цілковита ожеледь. Йти навіть неможливо. Не можете впоратися з керуванням - гальмуєте об відбійник", - обмерзання Керченського моста призвело до масових ДТП - Цензор.НЕТ 1949

Впрочем какой смысл спорить о этом сейчас? Время рассудит за нас.
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А тебя шо кто то приглашал сюда спорить?Нет.Значит пшел вон😂🌷
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Время-то, конечно, рассудит. Но вот России совместно с СССР не хватило времени опубликовать перевод всех томов Нюрнбергского трибунала. А ведь СССР обязался это сделать. А Россия называет себя правопреемницей СССР. Как думаете, вам не хватило времени, денег или совести?
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Вы вовсе не секретам строительства у нацистов научились
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Надеемся что все таки лед будет большой.
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Не порівнюй вагу тимчасових понтонів і цього одоробла, мокшанський "інженерішка" )))
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...и этот лёд, однозначно, будет с буксиром "Цілковита ожеледь. Йти навіть неможливо. Не можете впоратися з керуванням - гальмуєте об відбійник", - обмерзання Керченського моста призвело до масових ДТП - Цензор.НЕТ 9321
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На рахе всегда так- что не сгорит, то утонет, а что не утонет, то руководит страной. "Цілковита ожеледь. Йти навіть неможливо. Не можете впоратися з керуванням - гальмуєте об відбійник", - обмерзання Керченського моста призвело до масових ДТП - Цензор.НЕТ 6
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Енто шо!!! наша проблема, та хай он хоть репнется.
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Как сказал бы генерал из известного фильма "Ну, за почин"! Далi буде, запасаемся попкорном и кормим енотика, у него предвидится много работы.
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А это ребятушки еще не январь и не февраль.... дали будэ...
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Не печальтесь, кацапы. Зато весной вы на этом мосту сможете в Турцию сплавать, а если повезет, то и в Египет. А если совсем повезет, то и на дно морское поглядите. Чего вам от всей души желаю! Плывите, плывите, ихтиандры хуевы!
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"Не будет там (между РФ и Крымом. - Ред.) моста никакого. Россияне будут эти сваи вбивать еще не одно десятилетие. Был только один человек, который план подготовил и имел реальные, достоверные механизмы строительства моста. Это министр строительства фашистской Германии Альберт Шпеер. Хотите, возьмите в архивах эти документы"

https://censor.net.ua/news/379918/ne_budet_nikakogo_kerchenskogo_mosta_potomu_chto_ego_nevozmojno_tam_postroit_bezsmertnyyi
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Ну, дружище,ты погорячился. Кто ж им позволит еще "еще не одно десятилетие" дно Азовского моря похабить. Пусть побережье моря Лаптевых облагораживают или мост на Новую Землю строят. У них дури хватит. А с нашей земли - вон! И побыстрее.
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Я к тому что скоро известную поговорку переиначат в "Украинец думкою богатеет".
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Пройдите по ссылке выше. Там 9 страниц саркастических радостных комментариев о том каким образом тупые кацапы не построят этот мост. А мост, вот он.
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шпеер умел работать и организовывать. Жаль, не в той команде работал
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"Мост, построенный на бесправии, агрессии и преступных деяниях, не сможет устоять", - Зеркаль об открытии Керченского моста/

https://censor.net.ua/news/3066199/most_postroennyyi_na_bespravii_agressii_i_prestupnyh_deyaniyah_ne_smojet_ustoyat_zerkal_ob_otkrytii
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тормозите об отбойник.. и лучше головой..
бедненький мостик, хоть бы ему удалось зиму пережить))), а то, как занырнёт вместе с раша-швайнами в пучину украинского Чёрного моря.. )))
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Це тільки початок. Вода в морі тепла і випаровує. З Прикаспійської низовини(рівень нижчий Чорного моря) дує вітер з (-). Повітряні маси, піднімаючись, ще більше охолоджуються( ефект близикий до адіабатичного розширення). Конструкції моста(залізобетон і метал) починають дуже швидко обмерзати. Були випадки, коли осінню, в порту Новоросійськ, внаслідок обмерзання палубних надбудов, перекидувались кораблі.
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Це точно. У 80-ті кілька прикордонних кораблів затонули протягом півгодини. Вкрилися кригою і перевернулися.
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Этот мост был построен для того что бы грохнуться.А там как говорится и"концы в воду".Ротенберг с Путлером с этого моста поимели ну оооочень большие деньги.И не для того они их скомуниздили,что бы возвращать!!!!.Они мост построили????Построили.А дальше ,как говорят "не их забота".Если вдруг чего,то мы здесь не при делах.А кацапы "схавали" очередной путинский катях.Он им дуракам лапшу на уши грузит тоннами.По ходу из Рашки "утекли" последние мозги.Там теперь не кому анализировать причинно-следственную связь.
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Да к стати хотел увидеть на этой ветке "проукраинских" ников,которые утром в немерянных количествах кишили на ветке с новостями про то как Порох "дал тепло в Смелу.Как я и говорил-на ветках где кацапстан в очередной раз жидко обсирается их днем с огнем.Сказать то ведь нечего про "всепропало". "Цілковита ожеледь. Йти навіть неможливо. Не можете впоратися з керуванням - гальмуєте об відбійник", - обмерзання Керченського моста призвело до масових ДТП - Цензор.НЕТ 2350 "Цілковита ожеледь. Йти навіть неможливо. Не можете впоратися з керуванням - гальмуєте об відбійник", - обмерзання Керченського моста призвело до масових ДТП - Цензор.НЕТ 2350
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Полный гололед. Идти даже невозможно. Не справляетесь с управлением - тормозите об отбойник", - обледенение Керченского моста привело к массовым ДТП. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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