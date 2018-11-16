 "Полный гололед. Идти даже невозможно. Не справляетесь с управлением - тормозите об отбойник", - обледенение Керченского моста привело к массовым ДТП. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, в соцсетях публикуют видеозаписи и пишут об образовавшемя заторе и полностью парализованном движении.
"Сложилась патовая ситуация. Мост весь обледенел. Движение парализовано. Каждый спускается с моста на свой страх и риск. Предупреждение от старшего по мосту было следующее: не справляетесь с управлением - тормозите об отбойники... Часть водителей оставили свои автомобили на дороге, создав затор. Из-за чего машины аварийных служб проехать не могут... Дорога - полный гололед. Идти невозможно. Все очень скользкое", - говорит один из водителей, опубликовавший видеозапись.
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хотя... не посыпайте...шастайте-радуйтесь...
зима только начинается...
И желательно головой. ))
Так что не надо тут гнать на строения третьего рейха. У них не стыдно и поучиться.
Впрочем какой смысл спорить о этом сейчас? Время рассудит за нас.
https://censor.net.ua/news/379918/ne_budet_nikakogo_kerchenskogo_mosta_potomu_chto_ego_nevozmojno_tam_postroit_bezsmertnyyi
https://censor.net.ua/news/3066199/most_postroennyyi_na_bespravii_agressii_i_prestupnyh_deyaniyah_ne_smojet_ustoyat_zerkal_ob_otkrytii
бедненький мостик, хоть бы ему удалось зиму пережить))), а то, как занырнёт вместе с раша-швайнами в пучину украинского Чёрного моря.. )))