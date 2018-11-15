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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины
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Все про:ВСК (123) Береза Борислав (132) Гандзюк (142)

 В МВД заявили, что хотели арестовать Павловского, но им не хватило времени, - Борислав Береза. ВИДЕО

Полиция планировала арестовать экс-помощника народного депутата Игоря Павловского, подозреваемого в причастности к убийству и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерины Гандзюк, однако ей не хватило времени.

Об этом сообщил председатель ВСК, внефракционный нардеп Борислав Береза, передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня на наш вопрос про Павловского представители МВД сказали, что они бы тоже его арестовали, но у них не хватило времени. Хватало ли у них доказательств, они тоже не ответили. В СБУ сказали, что у них хватило именно доказательств, а не времени. Именно поэтому они вручили ему подозрение", - сказал журналистам Береза.

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

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4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Источник: https://censor.net.ua/v3097125
 
 
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Кацап це окремий підвид "Кацапопітек голосракий" що мешкає на березах,
в звичному йому середовищі існування.
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Фигня война, Берёза. Соевые неделю назад говорили, что через неделю расскажи дело и представят почтенной публике заказчиков. Потерпи до вечера - они ж ещё ни разу не брехали
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Для того, чтоб Саакашвили на крыше ловить, мешок на голову надевать и чартером за границу отправлять, служивым времени хватило с головой.
а тут вдруг не проявили расторопности и смекалки....
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нитки не те закупили... в иголки не лезуть...
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Маріна, а тепер повторіть : Путін - хуйло, жюлька - с-чка, а Петро Олексійович - Президент України.. І так десять разів, щоб всякі бздури вас більше не турбували..😃😃😃
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Невже сусіди за вранішні співи у вухо заїхали?
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при желании мусора бы раскрыли это дело за сутки. ведь есть же сеть стукачей в криминальном мире и других кругах есть свои жучки, но видимо кто то на верху уже долю за молчание получил.
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и даже вертолеты французские (55 шт, б/у) не ускорили процесс?
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слушайте... я вот никак не могу понять... почему Борух Бляхер, переименовался в Борислава Березу, а Когановский стал Кохановским ? это у "патриотов" такая мода ? косить под украинцев ? про Фротмана и Этинзона, я промолчу.
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а про Свинарчука і Кадирова ?Це ваші,панамсько-мальдівські.
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"наши" это что ли Вальцман ? они такие же наши как и Капительман, Когановский, Бляхер, Фротман, Этинзон, Гройсман, Сеня Бакай (яйце... того, ну вы поняли), Рабинович, и прочие... може это все таки ваши а не наши ?
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А чому твоя Моль стала прізідєнтом парашки тебе не хвилює? Давай, моль, дуй за порєбрік...
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а чому ти хочеш в їбало, друже, та нариваєшся ? ти послідовник Захер-Мазоха ?
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можливо,встигнуть наступного разу.Але навряд чи. Поліціянтів не вистачає,всі посади в МВС мусора позаймали.
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нехай би вже американське фбр зробило зачистку наших продажних свиней, можна платну. Зберемо гроші через волонтерів. Ми народ такий)
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Все самі ,своїми руцями треба,тоді й Бог помагатиме.
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У МВС заявили, що хотіли заарештувати Павловського, але їм не вистачило часу, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 8058 У МВС заявили, що хотіли заарештувати Павловського, але їм не вистачило часу, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 8058 до сліз...часу не вистарчило... У МВС заявили, що хотіли заарештувати Павловського, але їм не вистачило часу, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 9940 У МВС заявили, що хотіли заарештувати Павловського, але їм не вистачило часу, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 264

суддя - ми хотіли посадити вбивцю в тюрьму, але в нас не вистарчило часу (обідня перерва)
прокурор - ми хотіли оголосити підозру, але в нас не вистарчило часу (сезон відпусток почався)
мвс - ми хотіли зарештувати але от часу не вистарчило...)))

не, ну я не можу без сміху сприймати такі пояснення....
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з.і. - добре що часу вистарчило заарештувати "першого ліпшого" й ротом Геращенко "розкрити злочин"...от нас це час "язиком в ФБ злоични розкривати" час є...
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Им не хватило времени. Они все силы бросили на Саакашвили. Даже по крышам гонялись и в Польше поезда минировали.
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"Нє хватіло врємєні..." Перерва на обід почалась? У МВС заявили, що хотіли заарештувати Павловського, але їм не вистачило часу, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 433
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МВД- доказательств достаточно, но не хватило времени.
СБУ- доказательств не достаточно, но времени хватало.
Итог- ее уже нет в живых.
Вывод- хтось бреше, або всi брешуть.
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Є ще третій варіант: всім все по барабану.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВ МВД заявили, что хотели арестовать Павловского, но им не хватило времени, - Борислав Береза. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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