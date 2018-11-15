 В МВД заявили, что хотели арестовать Павловского, но им не хватило времени, - Борислав Береза. ВИДЕО

Об этом сообщил председатель ВСК, внефракционный нардеп Борислав Береза, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня на наш вопрос про Павловского представители МВД сказали, что они бы тоже его арестовали, но у них не хватило времени. Хватало ли у них доказательств, они тоже не ответили. В СБУ сказали, что у них хватило именно доказательств, а не времени. Именно поэтому они вручили ему подозрение", - сказал журналистам Береза.
Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.
3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.
Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.
в звичному йому середовищі існування.
а тут вдруг не проявили расторопности и смекалки....
суддя - ми хотіли посадити вбивцю в тюрьму, але в нас не вистарчило часу (обідня перерва)
прокурор - ми хотіли оголосити підозру, але в нас не вистарчило часу (сезон відпусток почався)
мвс - ми хотіли зарештувати але от часу не вистарчило...)))
не, ну я не можу без сміху сприймати такі пояснення....
СБУ- доказательств не достаточно, но времени хватало.
Итог- ее уже нет в живых.
Вывод- хтось бреше, або всi брешуть.