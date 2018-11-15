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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины
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 Убийство Гандзюк: представители власти Херсона не прибыли на первое заседании ВСК. ВИДЕО

Ни мэр Херсона, ни представители херсонской ОГА не прибыли на первое заседание временной следственной комиссии Верховной Рады по нападениям на активистов, которое состоялось сегодня.

Об этом сообщил председатель ВСК, внефракционный нардеп Борислав Береза, передает Цензор.НЕТ.

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На вопрос журналиста, не саботаж ли то, что власти Херсона не приехали на заседание ВСК, Береза заявил: "Если они не появятся и тогда, когда мы приедем в Херсон, тогда да, это саботаж. Пока есть информация у комиссии, что еще вчера они должны были появиться (в Киеве. - Ред.), но сегодня с утра сообщили, что мэр может пояснить (отсутствие. - Ред.) тем, что занимается отоплением. Но когда руководитель области рассказывает про что-то подобное, тут уже дело в другом".

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев. 4 ноября пострадавшая скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Источник: https://censor.net.ua/v3097120
 
 
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Не оправдываю мэра но вроде там КОЛЛАПС... с отоплением.
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Для того,щоб не створився колапс ціле літо було.Чи мер не знав,що взимку буде холодно?Мер,це господарник в першу чергу,хазяїн.Який добрий господар на своєму подвір'ї чекає зими,морозить свою сім'ю,а потім кричить,що то хтось за нього повинен був про все подбати.
Горе наше в тому,що ті мери лізуть в політику і зовсім забувають для чого їх люди вибирали
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привет зашкваренным обрезам
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а ви "дорогі" нардепи прийняли б закон про ТСК...й там заодно "прописали б відповідальність"...
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немона, тоді механізм імпічменту може запрацювати...
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НЕ ТАК !!! ...а так : представители "власти" Херсона ЛОЖИЛИ на ВСК ...
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Тема розкрита неповністю - Чому саме не прибули? А бла бла так просто тут не проходить..😕😕😕
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А для чого? Навіщо приймати участь у цьому театрі абсурду? Які з цих клоунів слідчі?
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Так активісти ж вимагали створення цієї комісії.А тепер вона,виходить,і даром нікому не потрібна.Попіарились,поверещали,і забули.бо вже не в тренді
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Откуда у депутата Гандзюк нашлись ДЕНЬГИ на футболный клуб ХЕРСОНА КРИСТАЛЛ...,из Америк,Британии и или из РАБссии...?
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В Херсоне при минусовых температурах на улице у половины города до сих пор нет отопления.
Пора вводить Чрезвычайную Ситуацию как в Смеле
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Мэр города Смела,Херсон и прочих городов Украины Порошенко ЛИЧНЫМ Указом Не НазнАЧАЛ...ВЫ их избрали...БЫДЛО...ТУПОЕ
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Дорого дня. Чувак, те кто здесь и это читают, были как-раз против. Матерись в сторону.
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точно точно, выбирали, как и порошенку, только
кто считал эти голоса, вот где загвоздка
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Хочу чтобы вы избрали начальеиком Украины Евгения МУРАЕВА...может при ЧУРКЕ начнете выносить МУСОР Убивство Гандзюк: представники влади Херсона не прибули на перше засідання ТСК - Цензор.НЕТ 3650 Убивство Гандзюк: представники влади Херсона не прибули на перше засідання ТСК - Цензор.НЕТ 3650
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Так ты козломордый выкормыш? Мураев--это варварская консерва же. Ах ты старый сучий мотлох. Убивство Гандзюк: представники влади Херсона не прибули на перше засідання ТСК - Цензор.НЕТ 597
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А как они за нею горевали на телевидении!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУбийство Гандзюк: представители власти Херсона не прибыли на первое заседании ВСК. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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