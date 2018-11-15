 Убийство Гандзюк: представители власти Херсона не прибыли на первое заседании ВСК. ВИДЕО

Об этом сообщил председатель ВСК, внефракционный нардеп Борислав Береза, передает Цензор.НЕТ.

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На вопрос журналиста, не саботаж ли то, что власти Херсона не приехали на заседание ВСК, Береза заявил: "Если они не появятся и тогда, когда мы приедем в Херсон, тогда да, это саботаж. Пока есть информация у комиссии, что еще вчера они должны были появиться (в Киеве. - Ред.), но сегодня с утра сообщили, что мэр может пояснить (отсутствие. - Ред.) тем, что занимается отоплением. Но когда руководитель области рассказывает про что-то подобное, тут уже дело в другом".

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев. 4 ноября пострадавшая скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.