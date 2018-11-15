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Все про:Геращенко Ирина (1253) оккупация (6681) переговоры (3550) Донбасс (17450)

 Украина требует переговоров по Донбассу с Москвой, а не временным "чебурашкой" или "таракашкой" из ОРДЛО, - Ирина Геращенко. ВИДЕО

Украина не хочет принимать участие в переговорах с марионетками Кремля из псевдореспублик на Донбассе, которые не принимают никаких решений.

Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Киева на переговорах в Минске Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

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Геращенко отметила, что первоочередная цель фейковых выборов на Донбассе - "легитимизировать эти анклавы РФ и принуждать Киев к прямому диалогу с ними".

"Но зачем говорить с марионетками, которые даже на Минские переговоры ездят через Москву и получают там список грязных задач. Нужно говорить с организатором, с тем кто их поставил. Где "собака" по кличке Дружок, которая пропала, Плотницкий. Он же был главный по версии Москвы. А завтра им надоест этот "чебурашка" и "таракашка", которых они сейчас назначили, и они новых там поставят. Зачем вести переговоры непонятно с кем? - сказала Геращенко. - Украина требует переговоров с Москвой, которая стоит за беспределом на Донбассе, и в пристутствии наших международных партнеров по Нормандскому формату".

Также, по ее словам, Кремлю выгодно поддерживать беспорядок в ОРДЛО и замороженный конфликт, чтобы блокировать путь Украины в ЕС и НАТО.

Источник: https://censor.net.ua/v3097092
 
   
 Топ комментарии
 
Идиотка, да Параша смотрит на вас с Петрушкой точно так же, как вы на ОРДЛО, потому что вы на пару с ПОТРОХОМ--КЛОУНЫ. А рас вы клоуны, то у вас ничего и не получается.
Поменяем власть на выборах, там и посмотрим, может что-то и сдвинется в этом направлении. Но формат переговоров должен быть другой.
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А что вы делали пять лет в Минске?Медведчуку жопу чухали?
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Нащо тобi Ирка тi перемовини з Пуйлом?!Ваша задача Пуйло в Гааге,а не перемовини з ним вести Україна вимагає переговорів щодо Донбасу з Москвою, а не тимчасовим "чебурашкою" або "таракашкою" з ОРДЛО, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 2964
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Эти тоже "ездят через Москву и получают там список грязных задач. Нужно говорить с организатором, с тем кто их поставил". Источник: https://censor.net.ua/v3097092
Україна вимагає переговорів щодо Донбасу з Москвою, а не тимчасовим "чебурашкою" або "таракашкою" з ОРДЛО, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 5859
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Украине нужно вести переговоры с НАТО о введению миротворческого контингента под эгидой альянса.
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Как бы после этих выборов не оказалось, что теперь это маловероятно.
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Ага - собака, дружок, чебурашка, таракашка. Дипломатка вроде гросьи. На базар обоих.
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Каким бы образом не велись переговоры результатов- то будет только три. 1. Замороженный конфликт и вечная война. 2. Донбасс в Украине, Кремль в Верховной Раде ( эти чебурашки или те, которых изберут уже законно) 3. Украина без Донбасса. Может есть и другие очевидные варианты, но я их не вижу.
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Чувак за Крым забыл.
4. По поводу о нарушении границы государства признать нарушение границ в состоянии на 1992 и объявить о состоянии отношений - одностороняя необъявленная война.
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6.Донбасс и Крым в Украине. РФ распалось.
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Теперь я Чебурашка и каждый таракашка при встрече первым лапку подаёт.
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На переговорах Украину представляет бизнеспартнёр Порошенко,- Медведчук, а Россию,- кум Путина,- Медведчук. Вот такие переговоры...
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В Минске эрэфия не является участником конфликта и не признается агрессором. Шоколад все делает так как выгодно ху...лу (((. А все эти стенания Геращенко - игра на публику...
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лицемерные твари...

Україна вимагає переговорів щодо Донбасу з Москвою, а не тимчасовим "чебурашкою" або "таракашкою" з ОРДЛО, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 7113 Fedia Fedorov‏ @Fedia189 12 нояб.
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чебурашка и таракашка Україна вимагає переговорів щодо Донбасу з Москвою, а не тимчасовим "чебурашкою" або "таракашкою" з ОРДЛО, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 4888.....! Геращенко красава . Україна вимагає переговорів щодо Донбасу з Москвою, а не тимчасовим "чебурашкою" або "таракашкою" з ОРДЛО, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 4190.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУкраина требует переговоров по Донбассу с Москвой, а не временным "чебурашкой" или "таракашкой" из ОРДЛО, - Ирина Геращенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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