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Все про:ДТП (5304) священник (112) УПЦ (754) активист (495)

 "Собі в сраку бризни!" - священник УПЦ МП Кунтий, двигаясь по тротуару, едва не сбил активистов проекта "Зупини лося". ВИДЕО

Священник УПЦ МП и настоятель храма святой равноапостольной Нины в селе Большая Александровка Богдан Кунтий едва не сбил активистов проекта "Зупини лося" во время акции на столичных Позняках.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу проекта "Зупини лося", во время акции активисты заворачивали обратно автомобили, которые объезжали по тротуару затор на проспекте Бажана.

На записи видно, что автомобиль священника дигался по тротуару с достаточно высокой скоростью и проехал совсем рядом с одним активистом, а второго - немного зацепил. К счастью, происшествие завершилось без травм.

Священник остановился после этого, и после словестной перепалки с активистами, вернулся в автомобиль и продолжил движение.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Перебегал человек, не смог сориентироваться, стрессовое состояние", - священник УПЦ МП Люшуков рассказал, почему разгромил могилы на кладбище. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3097090
 
   
 Топ комментарии
 
Гандон он, а не священник...впрочем для МП быть гандоном - нормально....
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вчера видел, как поп дрался со Свидетелями Иеговы.
победил, конечно, поп... кадило - это вам не брошюрки, скажу я вам!
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Кто не хочет смотреть полчаса кино про разных нарушителей, сообщаю- с 12.12 мин. сюжет по этой теме.( не стоит благодарностей)
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Хорошая работа у чуваков. Балды пинать целыми днями.
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Агентура рпц знає куди треба бризкати...
На самом деле дебилов водителей 99%... увы, нет закона, нет его исполнения, активисты рискуют жизнью, нарваться попасть под колеса чекиста или рыжеволосой тети угасающей красоты...
На Наигарских водопадах, на главной улице стоит знак, остановка запрещена, 99% игнорирует, останавливается и начинает фотографировать, подъезжает полицию и никого нет, так как вероятность получить штраф тоже 99% и штраф до $200. На таких дорожках должны стоять металлические шлагбаумы только для служебного транспорта, газонщиков, строителей, а олени проехать не могли б. Но увы их нет...
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Попу только одно наказание, отобрать кипу))))))))))
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Красавці, жалко що на їх місці не може бути поліція.
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Там живут несчастные люди дикари...........................
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Собі в сраку бризни!" - священник УПЦ МП Кунтий, двигаясь по тротуару, едва не сбил активистов проекта "Зупини лося". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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