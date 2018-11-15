 "Собі в сраку бризни!" - священник УПЦ МП Кунтий, двигаясь по тротуару, едва не сбил активистов проекта "Зупини лося". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу проекта "Зупини лося", во время акции активисты заворачивали обратно автомобили, которые объезжали по тротуару затор на проспекте Бажана.
На записи видно, что автомобиль священника дигался по тротуару с достаточно высокой скоростью и проехал совсем рядом с одним активистом, а второго - немного зацепил. К счастью, происшествие завершилось без травм.
Священник остановился после этого, и после словестной перепалки с активистами, вернулся в автомобиль и продолжил движение.
...
На самом деле дебилов водителей 99%... увы, нет закона, нет его исполнения, активисты рискуют жизнью, нарваться попасть под колеса чекиста или рыжеволосой тети угасающей красоты...
На Наигарских водопадах, на главной улице стоит знак, остановка запрещена, 99% игнорирует, останавливается и начинает фотографировать, подъезжает полицию и никого нет, так как вероятность получить штраф тоже 99% и штраф до $200. На таких дорожках должны стоять металлические шлагбаумы только для служебного транспорта, газонщиков, строителей, а олени проехать не могли б. Но увы их нет...