 "За неделю-две "гастролей" они минимум на 200-300 тысяч совершали преступлений", - иностранцы-мошенники, грабившие пожилых людей, уплатили залог и вышли на свободу. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Поліцейську хвилю", правоохранители задержали мошенников на горячем, когда те обманули пожилого мужчину и забрали все его сбережения. В состав группы входило две женщины и два мужчины.

"Они приходили в дом к пожилым людям. Втирались в доверие. Представлялись сотрудниками социальных служб и выманивали деньги под разными предлогами. Если что-то не получалось они применяли силу", - говорит начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Подозреваемые гастролировали несколькими регионами Украины - орендовали автомобили в Одессе, выезжали в другие города, совершали несколько преступлений и уезжали обратно.

Во время судебного заседания мошенникам определили меру пресечения - арест на 60 суток с правом внесения залога.

"Залоги они эти повыплачивали и сейчас находятся на свободе. Если они приезжали на гастроли, я думаю за неделю-две они минимум на 200-300 тысяч совершали преступлений. Поэтому уплатить залог им не составляет никакого труда", - говорит заместитель начальника уголовной полиции Днепровского УП ГУНП в Киеве Артем Захарец.

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