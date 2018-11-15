 "За неделю-две "гастролей" они минимум на 200-300 тысяч совершали преступлений", - иностранцы-мошенники, грабившие пожилых людей, уплатили залог и вышли на свободу. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Поліцейську хвилю", правоохранители задержали мошенников на горячем, когда те обманули пожилого мужчину и забрали все его сбережения. В состав группы входило две женщины и два мужчины.
"Они приходили в дом к пожилым людям. Втирались в доверие. Представлялись сотрудниками социальных служб и выманивали деньги под разными предлогами. Если что-то не получалось они применяли силу", - говорит начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
Подозреваемые гастролировали несколькими регионами Украины - орендовали автомобили в Одессе, выезжали в другие города, совершали несколько преступлений и уезжали обратно.
Во время судебного заседания мошенникам определили меру пресечения - арест на 60 суток с правом внесения залога.
"Залоги они эти повыплачивали и сейчас находятся на свободе. Если они приезжали на гастроли, я думаю за неделю-две они минимум на 200-300 тысяч совершали преступлений. Поэтому уплатить залог им не составляет никакого труда", - говорит заместитель начальника уголовной полиции Днепровского УП ГУНП в Киеве Артем Захарец.
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Семочко подал в суд на "Наши гроши" за лишение его девственности в особо извращенной форме:
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То, что в кацапляндии воруют, не отменяет воровства наших руководителей.
Порошенко - официально самый богатый президент в Европе (неофициально - второй после хуйла). Луценко, Семочко, Кононенко и тд - все они воры и коррупционеры.
а если не рошенка то кто?
Деньги решают все.
Хороший сайт и новости подают оперативно, но такое впечатление, что 50% тех, кто пишет комментарии, безработные выпускники ПТУ , если их не исключили за неразвитость и хамство.
При этом, если вы сосчитаете этих пэтэушников-говнометов, то наберется их, от силы, 2-3 десятка.
Никак не половина, хоть вОни много.
работайчтобы государство не тратило деньги на тюрьмы.