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Все про:задержание (5190) иностранец (257) Молдова (977) Нацполиция (8472) цыгане (124) преступность (865)

 "За неделю-две "гастролей" они минимум на 200-300 тысяч совершали преступлений", - иностранцы-мошенники, грабившие пожилых людей, уплатили залог и вышли на свободу. ВИДЕО

Группа иностранцев-мошенников, которых полиция задержала в Киеве, вышла на свободу уплатив залог, назначенный судом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Поліцейську хвилю", правоохранители задержали мошенников на горячем, когда те обманули пожилого мужчину и забрали все его сбережения. В состав группы входило две женщины и два мужчины.

"Они приходили в дом к пожилым людям. Втирались в доверие. Представлялись сотрудниками социальных служб и выманивали деньги под разными предлогами. Если что-то не получалось они применяли силу", - говорит начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Подозреваемые гастролировали несколькими регионами Украины - орендовали автомобили в Одессе, выезжали в другие города, совершали несколько преступлений и уезжали обратно.

Во время судебного заседания мошенникам определили меру пресечения - арест на 60 суток с правом внесения залога.

"Залоги они эти повыплачивали и сейчас находятся на свободе. Если они приезжали на гастроли, я думаю за неделю-две они минимум на 200-300 тысяч совершали преступлений. Поэтому уплатить залог им не составляет никакого труда", - говорит заместитель начальника уголовной полиции Днепровского УП ГУНП в Киеве Артем Захарец.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Мы здесь работаем! Это не ваше дело! Пошли нах##!", - полиция и активисты попытались выгнать карманников с ж/д вокзала в Киеве. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3097078
 
   
 Топ комментарии
 
Судя по видео, это молдавские цыгане.
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Да им пох@р. Хоть потоп. Лишь бы не йулька.
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Як ти відрізняєш молдовських від румунських та закарпатських?
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Да им пох@р. Хоть потоп. Лишь бы не йулька.
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закон есть закон. или надо все в ручном режиме делать? демократия она такая, вот только мокшанским оленям этого не понять.
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нууу.. судья тоже стала богаче!

Хотите еще юмору?
Семочко подал в суд на "Наши гроши" за лишение его девственности в особо извращенной форме:
https://bihus.info/semochko-tyagne-zhurnalistiv-bihusinfo-do-sudu?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=%5Bkopija%5D_Dajdzhest_40_%2872%29_15.11&utm_content=208643910
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Наглость - второе счастье. Впрочем - для наших топ-коррупционеров воровать - это норма жизни, они не просто себя считают невиновными - они реально уверены в своем праве на коррупцию, а ко всякого рода расследователям относятся как к "козлам, которые мешают им жить"
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Грабить и воровать нужно только по крупному, как наши "керманичі".
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Стрелки-то не переводи.
То, что в кацапляндии воруют, не отменяет воровства наших руководителей.
Порошенко - официально самый богатый президент в Европе (неофициально - второй после хуйла). Луценко, Семочко, Кононенко и тд - все они воры и коррупционеры.
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ну соевые барыги таких любят - они с ними сотрудничают
а если не рошенка то кто? "За неделю-две "гастролей" они минимум на 200-300 тысяч совершали преступлений", - иностранцы-мошенники, грабившие пожилых людей, уплатили залог и вышли на свободу - Цензор.НЕТ 2096
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какие нах молдоване? -цыганва смердючая.
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Не имеет значения национальность.
Деньги решают все.
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При СССР они уже в Сибири лес валили бы.А сейчас развели рай для бандитов воров корупционеров
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не валили они и тогда...точно также промышляли "За тиждень-два "гастролей" вони мінімум на 200-300 тисяч скоювали злочинів", - іноземці-шахраї, які грабували літніх людей, сплатили заставу і вийшли на свободу - Цензор.НЕТ 4048
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Какую бы новость не сообщили на "Цензооре", в комментариях : 1. Порошенко - г-но, 2. Гройсман - г-но, 3. И оба - морды ж-овские.
Хороший сайт и новости подают оперативно, но такое впечатление, что 50% тех, кто пишет комментарии, безработные выпускники ПТУ , если их не исключили за неразвитость и хамство.
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Все верно.
При этом, если вы сосчитаете этих пэтэушников-говнометов, то наберется их, от силы, 2-3 десятка.
Никак не половина, хоть вОни много.
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А кто же виноват в рехвормах? Всегда бьют по морде когда руки лезут не туда куда надо.
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циганва чортова,сміття людства!!!!!!!!!!!!!
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Прав був Алоїзович, принаймні у відношенні до циган.
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Ну ето же реформы. Заплати 10% от украденного и иди дальше воруй работай чтобы государство не тратило деньги на тюрьмы.
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А что еще можно ожидать от коррупционного суда?!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"За неделю-две "гастролей" они минимум на 200-300 тысяч совершали преступлений", - иностранцы-мошенники, грабившие пожилых людей, уплатили залог и вышли на свободу. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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