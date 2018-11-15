 "Поміняли ми своїх на того гебельскомісара. Правда, Іван забрав плаща у нього", - 94-летний волонтер и боец УПА Герасимюк о боях с нацистами. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с историей ветерана УПА опубликовал на своей странице в соцсети Сергей Тиунов.
"На выходных судьба подарила встречу с настоящим героем Украины. Война в рядах УПА. Плен НКВДистов. Приговор - расстрел, который потом заменили каторгой. Почти 10 лет в советских лагерях. А потом десятки лет жизни с клеймом "бендеровец" в городе Молочанск. Реабилитация в 1991 году. Ему сейчас 94 года, а он ездит волонтером на войну. А как он искренне говорит о любви к Украине! Слушать без слез невозможно", - пишет в комментарии автор видео.
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Смерть ворогам!
нахтігаль мож й звучить "ужасающє", але в перекладі...
як би виглядали їх "посібники" - український каратель з "соловейка"?)))
Чогось наша славна Україна зажурилася.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Марширують наші добровольці у кривавий тан
Визволяти братів-українців з ворожих кайдан.
А ми наших братів-українців визволимо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт.
Не журися, славна Україно, маєш вільний рід.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Гей, у полі ярої пшениці золотистий лан,
Розпочали стрільці українські з ворогами тан!
А ми тую ярую пшеницю ізберемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Як повіє буйнесенький вітер з широких степів,
Та й прославить по всій Україні січових стрільців.
А ми тую стрілецькую славу збережемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Но могу вспомнить, что у моего деда медаль была "Наше Дело Правое, Мы Победим"
с профилем Сталина и с ленточкой такого же колорадского цвета....
Но сейчас, когда эта ленточка стала не актуальной и дед, как в статье пишется:
"...ездит волонтером на войну" - интерессно, как это воспринимается.....
in deutsch oder in Ukrainisch?
oder russisch?
es gibt "ШО" (ukrainisch) oder "ЧТО" russisch.
geh in die schule und lerne die Sprache, in der du schreibst.
Україна була є і буде !