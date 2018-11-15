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Все про:война (3160) Вторая мировая война (226) УПА (562) волонтеры (1822)

 "Поміняли ми своїх на того гебельскомісара. Правда, Іван забрав плаща у нього", - 94-летний волонтер и боец УПА Герасимюк о боях с нацистами. ВИДЕО

94-летний украинский волонтер и боец УПА во времена Второй мировой войны Леонид Герасимюк рассказал об одном из эпизодов противостояния с немецкими фашистами на украинской земле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с историей  ветерана УПА опубликовал на своей странице в соцсети Сергей Тиунов.

"На выходных судьба подарила встречу с настоящим героем Украины. Война в рядах УПА. Плен НКВДистов. Приговор - расстрел, который потом заменили каторгой. Почти 10 лет в советских лагерях. А потом десятки лет жизни с клеймом "бендеровец" в городе Молочанск. Реабилитация в 1991 году. Ему сейчас 94 года, а он ездит волонтером на войну. А как он искренне говорит о любви к Украине! Слушать без слез невозможно", - пишет в комментарии автор видео.

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Источник: https://censor.net.ua/v3097057
 
   
 Топ комментарии
 
Вот какие листовки раздавали подразделения УПА.А ватники твердят, что он был слугой Гитлера "Поміняли ми своїх на того гебельскомісара. Правда, Іван забрав плаща у нього", - 94-річний волонтер і боєць УПА Герасим’юк про бої з нацистами - Цензор.НЕТ 4190
"Поміняли ми своїх на того гебельскомісара. Правда, Іван забрав плаща у нього", - 94-річний волонтер і боєць УПА Герасим’юк про бої з нацистами - Цензор.НЕТ 533
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Воины УПА - молодцы !!! С неравными силами так хорошо держались.Красную мразь по лесах до конца 50-х годов гоняли "Поміняли ми своїх на того гебельскомісара. Правда, Іван забрав плаща у нього", - 94-летний волонтер и боец УПА Герасимюк о боях с нацистами - Цензор.НЕТ 1871
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Героям Слава!
Смерть ворогам!
"Поміняли ми своїх на того гебельскомісара. Правда, Іван забрав плаща у нього", - 94-летний волонтер и боец УПА Герасимюк о боях с нацистами - Цензор.НЕТ 4303
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Герой наш, а краснопузых ветеранов надо отправить в тюрягу!
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А что он плохого сделал, он не был гражданином СССР, воевал что с советскими, что с немецкими оккупантами, когда до вас дойдет, что хаять украинцев за противостояние с советами это как сейчас сажать россиян за то что они не воюют за Китай против РФ.
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Тех, что с ним в камере смертников №3 сидели?
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Воины УПА - молодцы !!! С неравными силами так хорошо держались.Красную мразь по лесах до конца 50-х годов гоняли
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Российский суд запретил рассказывать о сотрудничестве СССР и нацистской Германии, Российский суд запретил рассказывать о сотрудничестве СССР и
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У ватников когнитивный диссонанс когда они говорят, что Бандера был слугой Гитлера, а позже узнают, что нацисты расстреляли двух родных братьев Степана, а его самого отправили на мучительную каторгу в концлагерь с целью медленной и мучительной смерти.
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Потому что вата без мозгов, надо было делать "страшилку" из Шухевича, но не из Бандеры.
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попробуй тут з нього страшилку зробити))

нахтігаль мож й звучить "ужасающє", але в перекладі...

як би виглядали їх "посібники" - український каратель з "соловейка"?)))
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«Нахтігаль» не був бойовим підрозділом і складався переважно із студентів. Так мені розповідали ветерани « Галичина», котрі свобідно проживать в Америці і дістають німецьку війскову пенсію.
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Да, когда немцы выпустили Бандеру из лагеря, он был при смерти, так истощен каторгой, что потом 2 года лечился.
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Я десь у 1995 році на Львівщині теж був в гостях у ветеранах УПА. Було цікаво слухати його розповіді.
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Вот какие листовки раздавали подразделения УПА.А ватники твердят, что он был слугой Гитлера "Поміняли ми своїх на того гебельскомісара. Правда, Іван забрав плаща у нього", - 94-річний волонтер і боєць УПА Герасим’юк про бої з нацистами - Цензор.НЕТ 4190
"Поміняли ми своїх на того гебельскомісара. Правда, Іван забрав плаща у нього", - 94-річний волонтер і боєць УПА Герасим’юк про бої з нацистами - Цензор.НЕТ 533
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Ватника не исправить. Факты для не го вещь бесполезная, если не вписываются в его дикую идеологию. Проверено временем.
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Ой у лузі червона калина похилилася,
Чогось наша славна Україна зажурилася.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Марширують наші добровольці у кривавий тан
Визволяти братів-українців з ворожих кайдан.
А ми наших братів-українців визволимо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт.
Не журися, славна Україно, маєш вільний рід.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Гей, у полі ярої пшениці золотистий лан,
Розпочали стрільці українські з ворогами тан!
А ми тую ярую пшеницю ізберемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Як повіє буйнесенький вітер з широких степів,
Та й прославить по всій Україні січових стрільців.
А ми тую стрілецькую славу збережемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
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Хочу заметить, что у деда, на левой стороне значек в "колорадской" расцветке.....
Но могу вспомнить, что у моего деда медаль была "Наше Дело Правое, Мы Победим"
с профилем Сталина и с ленточкой такого же колорадского цвета....
Но сейчас, когда эта ленточка стала не актуальной и дед, как в статье пишется:
"...ездит волонтером на войну" - интерессно, как это воспринимается.....
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Это ты мне, убогий?
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Was soll ich dir schreiben? Dass du ein Arsch bist?
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in welcher Sprache gibt es "ШТО?" ?
in deutsch oder in Ukrainisch?
oder russisch?
es gibt "ШО" (ukrainisch) oder "ЧТО" russisch.
geh in die schule und lerne die Sprache, in der du schreibst.
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Ты читай, что я пишу, недоделок.
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Ніякого відношення до сталіна та відзнака не має.Ось НАГРАДА 2 СТЕПЕНИ "КРЕСТ ЗАСЛУГИ УКРАИНСКОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ"

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https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C+%D0%B7%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C+%D0%B7%D0%B0+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D1%83&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwifrPrFkNbeAhXPposKHdwVBOsQ_AUIECgD&biw=1280&bih=711#imgdii=R0RuqgmhOFUZGM:&imgrc=rRtUdoKkNAFOyM:
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Была у меня в Америке интересная встреча: давно уже На второй работе ночным консьержем в доме заменял я такого себе старичка по имения Изя. Так вот Изя поведал мне, что бывал в наших краях. Служил он в НКВД уже после войны на Западной Украине и рассказывал как они один раз драпали ,после того как случайно нашли схрон с провизией. С уважением так все рассказывал и клялся, что убивать не приходилось.
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Дякую, діду, що давив москальську гниду !
Україна була є і буде !
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Прекрасное подитоживание всего сказанного на ветке!
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Забули ми дiдiвську славу й жиди в ярмо нас запрягли((
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Поміняли ми своїх на того гебельскомісара. Правда, Іван забрав плаща у нього", - 94-летний волонтер и боец УПА Герасимюк о боях с нацистами. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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