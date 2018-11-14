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Все про:ДТП (5292) Киев (16769) снегопад (637)

 "Еще один! Бл#дь, тут уже пять машин!", - массовое ДТП на улице Кудряшова в Киеве. ВИДЕО

На улице Кудряшова в Киеве на скользкой дороге поочередно столкнулось шесть автомобилей. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев Опереативный, момент столкновения шестой машины со всеми остальными снял один из местных жителей.

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Читайте также на "Цензор.НЕТ": Езда на летних шинах зимой может быть основанием для отказа в страховой выплате в случае ДТП

Источник: https://censor.net.ua/v3096956
 
   
 Топ комментарии
 
Там еще страховой агент должен спуститься.
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Васька , так интересней !!! сам попал - помоги товарищу ПОПАСТЬ !!!
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если нету смальца в голове, то уже и не будет !!
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В ЕС, если после 1 ноября
- ездишь на летней резине - ШТРАФ...
Надо и вам такое ввести...

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когда такая погода похер, шипы -полный привод еще куда нишло....
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Не согласен. У меня полный привод, всесезонка, вообще сегодня без проблем. Сегодня не тот снег, чтобы сразу уж шиповка была нужна.
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- ездишь на летней резине - ШТРАФ - полностью поддерживаю. Отбили голову и хер с ним. Не устаю повторять - резина меняется не по текущей погоде, а по календарю. 1 ноября должен быть переобут.
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так им и надо водятлам вонючим! ненавижу быдлопадаль забараночную
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не понятно почему эти страдальцы не выставили кого-то или что-то чтобы другие не поворачивали на них.....хоть бы ведро какое-то...уже бы на одну-две машины было меньше...
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Васька , так интересней !!! сам попал - помоги товарищу ПОПАСТЬ !!!
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может быть и так.... но от новых ударов страдают и первые-вторые потерпевшие..
это если из офиса смотреть-то да!... а если твою "ласточку" шмякают раз за разом...
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Василий , я как автолюбитель СОЧУВСТВУЮ , но надо смотреть не под ноги , а хотяб на 100 метров попереду !!! а я сколько раз ВИДЕЛ улицу перекрыли в середине квартала , а он пока в знак не УПРЕТСЯ , только потом разворачивается и ЭТО днем !! за 100 м. можна что то предпринять даже на скользком спуске !!! день , снег сыпет , мысленно прокладываешь свой маршрут ..... так что на МАКИТРОЙ свой малехо КУМЕКАТЬ !!! а так .....сегодня ПРАЗДНИК у киевских автожестяньщиков и автомагазинов !!!
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у нас только началась автомобилизация населения! столько машин - это только за последние 5-7 лет! очень много новичков! многие смотрят тупо под капот, а не вперёд
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Автор цікавий, але тупуватий. "Чьо нє убралі", чекаю поліцію для фіксації, чого ще. А от чого ті любителі літньої гуми не перекрили, чи хоча б знак, два, три, п'ять знаків аварійної зупинки на повороті не поставили?!
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с чего ты взял что они на летней резине? Вот такие как ты дебилы и бьют машины потому что думают что если зимняя резина то по льду кататься можно.
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Какой там нахййу лед?снег и все....так людей могут подавить,а потом ой жалко не знав або забув .треба було їхати... Вы мозгами думали?вы же себя и других можете убить тупо...у меня друга так задавили в 2004
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Навіщо чекати, є європротокол і навіть онлайн
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Там еще страховой агент должен спуститься.
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Страховой агент в такие *базарные* дни не берут трубку. Чтобы потом сказать почему вы не оформили ДТП как полагается по правилам.
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Может и так, все равно на сегодня их бы не хватило.
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Как сделать новую машину за 2 минуты в два раза дешевле. Ну что дебилы, напокупали новеньких машин в автосалонах. Теперь кому нужно ваше битое гавно. Зато лишь бы не на евробляхах.
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А потом ети же дебилы будут просить Поросенка запретить евробляхи и поднять цены на автомобили потому что им видители трудно продать ето битое китайское гавно.
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Злорадство - плохое качество. Владелец автомобился с нестандартной регистрацией ?
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нетрадиционная регистрация - хуже чем нетрадиционная ориентация )))
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Ні, ти що, вони ж борються за права всіх автолюбителів. Вони так розказують
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а я как-то на рыбалку ездил и вообще утонул нахрен. Еду по высокой траве, них не видно, трава выше крыши и вдруг так красиво величественно прям как в кино,когда лайнер падает в море - такая волна на лобовое стекло куяк! и фсьо. Достали трактором, просохла,все ок,тока гудок перестал работать через месяц, в раковины вода набралась и проржавели контакты. больше никаких проблем не возникло. Вольво есть вольво
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А вам не спадало на думку, що висока трава, це очерет ?
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Самое смешное во всем этом , что сразу после ДТП одна мысль : Ну на хера я сегодня на машине поехал , ну знал же , что снег выпадет .
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Ні, в наших людей перша думка "я не винуватий", а далі за обставинами. Мабуть, Кличко винуватий буде, бо не підмів перед їхніми авто сніг.
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На летней резине повыежали ....дятлы .у них мер будет виноват что 3 см снега .с#ка плачу машины жалко
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***
у них (у машин) свои имена... своя жизнь...вот невесту украл себе...
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Клас. Наших людей чужий досвід не вчить, а гарні поради "не виїжджати" - ігнор. Декого і власні помилки не вчать. Правильно автор сказав "долбо..би".
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Просто отсутствие навыков, плюс(вероятно) летняя уставшая резина. День жестянщика - ранний снег - общемировая практика!
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Тормоза якись.Що не могли знак выставить наверху,або когось,щоб попередив.Стояли чекали внизу дурника по розуму
"Ще один! Бл#дь, тут вже п'ять машин!", - масова ДТП на вулиці Кудряшова в Києві - Цензор.НЕТ 80
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два дэбила это сила ,три дэбила это жесть,ну ,а тут их пять собралось)
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Еще один! Бл#дь, тут уже пять машин!", - массовое ДТП на улице Кудряшова в Киеве. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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