 "Еще один! Бл#дь, тут уже пять машин!", - массовое ДТП на улице Кудряшова в Киеве. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев Опереативный, момент столкновения шестой машины со всеми остальными снял один из местных жителей.

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