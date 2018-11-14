 "Еще один! Бл#дь, тут уже пять машин!", - массовое ДТП на улице Кудряшова в Киеве. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев Опереативный, момент столкновения шестой машины со всеми остальными снял один из местных жителей.
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Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев Опереативный, момент столкновения шестой машины со всеми остальными снял один из местных жителей.
- ездишь на летней резине - ШТРАФ...
Надо и вам такое ввести...
это если из офиса смотреть-то да!... а если твою "ласточку" шмякают раз за разом...
у них (у машин) свои имена... своя жизнь...вот невесту украл себе...