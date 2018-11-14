 Прикрыл собой других ребят: Днепр простился с воином 72 ОМБр Романом Селиховым, погибшим на Донбассе при подрыве на фугасе. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".

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Проститься с бойцом пришли сотни людей. Похоронили Романа Селихова на Краснопольском кладбище в Днепре.

"Он шел в авангарде группы вторым в составе из-за его подготовки. И первые два человека, которые попали под взрыв, они получили всю ударную волну, и основная масса осколков пошла в них. Соответственно, они прикрыли собой других ребят, которым меньше досталось того железа, которые взяли на себя первые два человека. Это был действительно человек с большой буквы, отличный товарищ и отличный специалист своего дела", - вспоминает военнослужащий ВСУ с позывным Горыныч.

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"Я горжусь своим сыном. Он был истинным мужчиной. Настоящий воин. Я, как бывший военный, воспитывал его в этом духе, очень больно, трудно воспринимать, что его нет уже. Он практически с первых дней этой войны пошел в военкомат и попросил, чтобы его туда отправили", - поделился отец погибшего Павел Селихов.

Погиб Роман Селихов 10 ноября возле Луганского Донецкой области вследствие разрыва вражеского управляемого фугаса. Роману Селихову было 42. Защищать страну от агрессора ушел в 2015-м году. Воевал на горячих участках фронта - вблизи Попасной, Горловки, Авдеевки и шахты Бутовка. После демобилизации опытный боец стал инструктором.