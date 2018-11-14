 В Киеве подростки нападали с газовым баллончиком на женщин и снимали это на видео: одна из пострадавших госпитализирована. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.
"Сегодня, около 11:30, эти трое ходили по Квитневому переулку. Не просто прогуливались, а нападали на женщин, а именно - брызгали им в лицо газовым баллончиком "Кобра". Все это снимали на камеру своего мобильного телефона. Одну из женщин госпитализировали в больницу", - сказано в сообщении.
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По предоставленным приметам инспекторы патрульной полиции задержали хулиганов, все местные:
1. Владислав, 2005 года рождения.
2. Святослав, 2003 года рождения.
3. Михаил, 2001 года рождения.
Интересно кто родители этих ублюдков
А потом полицейский, которого это достало, надевает на такого нигера наручники и просто пристреливает, как больное животное.
Полиция все еще пытается собрать воедино крупицы событий, произошедших в понедельник, 18 ноября, когда одну женщину атаковали, после чего она выстрелила по толпе подростков, напавших на нее.
Бойла Монтгомери, которой исполнилось 60 лет за день до событий, шла домой после покупки лотерейных билетов, и по дороге к дому группа из семи подростков подошла к ней. Монтгомери вначале подумала, что они хотят украсть ее сумочку, но вместо этого ее ударил один из подростков, второй пытался сделать то же самое. Тогда она схватила оружие.
"Все, что я чувствовала, так это боль. И я сказала себе, что я дожила до 60 лет и хочу дожить хотя бы до 61" - вспоминает потерпевшая. "Тогда я начала молиться и попросила Господа, чтобы он направил мои руки." После Монтгомери засунула руку в сумочку, а затем выстрелила в направлении подростков, после чего они начали бежать. Тем не менее, в двоих она попала.
Бойла, которая является членом своего местного районного дозора, говорит, что всегда носит оружие с тех пор, как ее ограбили. "Это позор, что нельзя пройтись по своему району, где, казалось бы, нужно чувствовать себя в безопасности, без того, чтобы на тебя напали или с тобой жестоко обратились" - она продолжает. "Я купила оружие в надежде никогда его не использовать, но я рада, что все еще жива и нахожусь среди людей."
Последнего, правда, нельзя сказать о ее двух жертвах: Монтгомери выстрелила 5 раз, попав одному из подростков в грудь и другому в живот. Из-за возраста погибших полиция пока не сообщает их имен, но говорит, что подростки умерли в результате огнестрельных ранений. Полиция все еще ищет других подростков из группы. Свидетели заявляют, что подростки убежали после того как были произведены выстрелы.
Полиция пока еще не предъявила обвинений Монтгомери, у которой не было предыдущих арестов - ее лишь задержали, а потом отпустили.
Это последняя история в ряде других похожих случаев, происходящих в США, когда подростки играют в так называемую игру "нокаут". Во время этой "игры" они приближаются к прохожим и пытаются нокаутировать их с одного удара.
17-летний чернокожий Марвелл Вивер, решил вырубить белого мужчину, который стоял на остановке и ждал свою 6-летнюю дочь со школы. Вивер решил разнообразить игру, и вместо того, чтобы ударить жертву, он попытался сразить ее электрошокером. Но электрошокер не сработал. А мужчина, имеющий лицензию на скрытое ношение оружия, выхватил свой пистолет «Smith & Wesson» 40-го калибра, с полным 10-патронным магазином и всадил две пули в нападавшего.
А одна из пуль попала чернокожему игроку в «Выруби белого», простите, в задницу. И попала она в тот самый момент, когда Вивер, обнаружив, что белый не так уж и безобиден и начинает стрелять, побежал с позорными криками "Дяденька, не убивай! Я больше не буду! Я не хотел! Я хочу домой!"
В первоначальных показаниях Вивер утверждал что он «просто» достал шокер из кармана, чтобы «посмотреть на него», а злой белый мужик выстрелил. Ну, совсем ни за что Впоследствии Марвелл Вивер признал попытку нападения и своё участие в игре «Нокаут», и даже посетовал, что электрошокер какой то некачественный. Мол, разрядился вчера...
Позже на допросе Вивер признался, что до этого случая, он "вырубил" уже 6 или 7 белых, включая нескольких женщин, и сказал, что теперь он усвоил этот урок. После выхода из больницы Марвелл Вивер был осуждён на 1 год.
Батькам подяка.
Очень много сейчас ин Киев, тех кто 4 года назад орал "бамбас низависим!"
2. Что касается «мальчиков». Посадить их в камеру и побрьізгать тем же газиком.