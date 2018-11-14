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 В Киеве подростки нападали с газовым баллончиком на женщин и снимали это на видео: одна из пострадавших госпитализирована. ВИДЕО

В Киеве трое подростков брызгали газовым баллончиком в лицо проходящим мимо женщинам и все это снимали на мобильный телефон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

...
"Сегодня, около 11:30, эти трое ходили по Квитневому переулку. Не просто прогуливались, а нападали на женщин, а именно - брызгали им в лицо газовым баллончиком "Кобра". Все это снимали на камеру своего мобильного телефона. Одну из женщин госпитализировали в больницу", - сказано в сообщении.

По предоставленным приметам инспекторы патрульной полиции задержали хулиганов, все местные:
1. Владислав, 2005 года рождения.
2. Святослав, 2003 года рождения.
3. Михаил, 2001 года рождения.

В Киеве подростки нападали с газовым баллончиком на женщин и снимали это на видео: одна из пострадавших госпитализирована 01

Источник: https://censor.net.ua/v3096884
 
 
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Хорошие деточки.

Интересно кто родители этих ублюдков
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Игра «Выруби белого» переходит в «Застрели агрессивного черного»

17-летний чернокожий Марвелл Вивер, решил вырубить белого мужчину, который стоял на остановке и ждал свою 6-летнюю дочь со школы. Вивер решил разнообразить игру, и вместо того, чтобы ударить жертву, он попытался сразить ее электрошокером. Но электрошокер не сработал. А мужчина, имеющий лицензию на скрытое ношение оружия, выхватил свой пистолет «Smith & Wesson» 40-го калибра, с полным 10-патронным магазином и всадил две пули в нападавшего.
А одна из пуль попала чернокожему игроку в «Выруби белого», простите, в задницу. И попала она в тот самый момент, когда Вивер, обнаружив, что белый не так уж и безобиден и начинает стрелять, побежал с позорными криками "Дяденька, не убивай! Я больше не буду! Я не хотел! Я хочу домой!" В Киеве подростки нападали на женщин с газовым баллончиком и снимали это на видео, одна из пострадавших госпитализирована - Цензор.НЕТ 458
В первоначальных показаниях Вивер утверждал что он «просто» достал шокер из кармана, чтобы «посмотреть на него», а злой белый мужик выстрелил. Ну, совсем ни за что В Киеве подростки нападали на женщин с газовым баллончиком и снимали это на видео, одна из пострадавших госпитализирована - Цензор.НЕТ 458 Впоследствии Марвелл Вивер признал попытку нападения и своё участие в игре «Нокаут», и даже посетовал, что электрошокер какой то некачественный. Мол, разрядился вчера...
Позже на допросе Вивер признался, что до этого случая, он "вырубил" уже 6 или 7 белых, включая нескольких женщин, и сказал, что теперь он усвоил этот урок. После выхода из больницы Марвелл Вивер был осуждён на 1 год.
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Игра "выруби белого" провалилась: застрелены два хулигана

Полиция все еще пытается собрать воедино крупицы событий, произошедших в понедельник, 18 ноября, когда одну женщину атаковали, после чего она выстрелила по толпе подростков, напавших на нее.

Бойла Монтгомери, которой исполнилось 60 лет за день до событий, шла домой после покупки лотерейных билетов, и по дороге к дому группа из семи подростков подошла к ней. Монтгомери вначале подумала, что они хотят украсть ее сумочку, но вместо этого ее ударил один из подростков, второй пытался сделать то же самое. Тогда она схватила оружие.

"Все, что я чувствовала, так это боль. И я сказала себе, что я дожила до 60 лет и хочу дожить хотя бы до 61" - вспоминает потерпевшая. "Тогда я начала молиться и попросила Господа, чтобы он направил мои руки." После Монтгомери засунула руку в сумочку, а затем выстрелила в направлении подростков, после чего они начали бежать. Тем не менее, в двоих она попала.

Бойла, которая является членом своего местного районного дозора, говорит, что всегда носит оружие с тех пор, как ее ограбили. "Это позор, что нельзя пройтись по своему району, где, казалось бы, нужно чувствовать себя в безопасности, без того, чтобы на тебя напали или с тобой жестоко обратились" - она продолжает. "Я купила оружие в надежде никогда его не использовать, но я рада, что все еще жива и нахожусь среди людей."

Последнего, правда, нельзя сказать о ее двух жертвах: Монтгомери выстрелила 5 раз, попав одному из подростков в грудь и другому в живот. Из-за возраста погибших полиция пока не сообщает их имен, но говорит, что подростки умерли в результате огнестрельных ранений. Полиция все еще ищет других подростков из группы. Свидетели заявляют, что подростки убежали после того как были произведены выстрелы.

Полиция пока еще не предъявила обвинений Монтгомери, у которой не было предыдущих арестов - ее лишь задержали, а потом отпустили.

Это последняя история в ряде других похожих случаев, происходящих в США, когда подростки играют в так называемую игру "нокаут". Во время этой "игры" они приближаются к прохожим и пытаются нокаутировать их с одного удара.
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Хорошие деточки.

Интересно кто родители этих ублюдков
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ВКЛ_это_мы_01 Точно не тв,а московитський сегмент інтернету.
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ублюдков с их родителями -сортиры на вокзале убирать
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Евробляхеры, кто же еще В Киеве подростки нападали на женщин с газовым баллончиком и снимали это видео, одна из пострадавших госпитализирована - Цензор.НЕТ 9888
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Вполне может быть, судя по уровню ответственности и законопослушности.
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Один з них на відео точно не українець, а кольоровий.
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Да и евробляхеры тож с гнильцой такие украинцы. У Києві підлітки нападали з газовим балончиком на жінок і знімали це на відео, одну з постраждалих госпіталізовано - Цензор.НЕТ 53 Неполноценные какие-то.
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Я думаю это им урок. Кто виноват? Родители, школа? Да уж и не совсем дети, достигли возраста уголовной ответственности по хулиганству. Не думаю что наказание исправит. Осуждение общественности - этого достаточно. За них нужно бороться.
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Однозначно не украинцы. Бо украинцы хорошие, а во всех их косяках виноват кто-то другой.
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Я не вижу самого баллончика. Надеюсь, это потому что его уже поместили этим идиотам туда, где ему самое подходящее место?
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Баллончик рассчитан на 4-5 сек распыления, средний подозреваю был именно такой.
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який татко .таке й дитятко .-давня приказка не бреше
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,По лопате на личность и на передок, разминировать
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Рожи конченых ушлепков засвечены!! За матерей и жен будет адекватная ответка паскудам? Или как всегда будем мычать о толерантностимыролюбии???
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угу, попробуй тронь ребенка-хулигана на улице.. могут повернуть дело так, что мол педофил гонялся за дитятком.. еще и видео с мобилки выложат - не отмоешься потом..
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А разве чтоб достойно наказать несовершеннолетнего выродка обязательно за ним днем гоняться на глазах кудахтающих яжематерей? Дебиленыш при перемещении в пространстве ведь бывает иногда один в безлюдном месте... а дальше просто легкие меры воздействия ускоренного допроса в полевых условиях...и дитятко навсегда запоминает что не надо делать глупости в жизни потому что за все надо платить....
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ради справедливости - в 90-х таких было в разы больше.
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Сейчас из кацапии ползёт криминальная пандемия АУЕ. Можно погуглить - там по отмороженности пострашнее, чем бандота 90-х. Это тупо приматы с моском сколопендры.
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Блин... В чем принципиальное отличие от нигерского стиля в Гарлеме, например? Та же романтизация бандитизма и гоп-стопа.
А потом полицейский, которого это достало, надевает на такого нигера наручники и просто пристреливает, как больное животное.
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В США за такое с родителей слупили бы дикий штраф + еще куча санкций. Поэтому там родителям выгодно не допускать подобных ситуаций. А у нас многие родители - пофигисты, так как им ничего не будет за действия своих детей, то есть нет особого смысла контролировать детей.
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Игра "выруби белого" провалилась: застрелены два хулигана

Полиция все еще пытается собрать воедино крупицы событий, произошедших в понедельник, 18 ноября, когда одну женщину атаковали, после чего она выстрелила по толпе подростков, напавших на нее.

Бойла Монтгомери, которой исполнилось 60 лет за день до событий, шла домой после покупки лотерейных билетов, и по дороге к дому группа из семи подростков подошла к ней. Монтгомери вначале подумала, что они хотят украсть ее сумочку, но вместо этого ее ударил один из подростков, второй пытался сделать то же самое. Тогда она схватила оружие.

"Все, что я чувствовала, так это боль. И я сказала себе, что я дожила до 60 лет и хочу дожить хотя бы до 61" - вспоминает потерпевшая. "Тогда я начала молиться и попросила Господа, чтобы он направил мои руки." После Монтгомери засунула руку в сумочку, а затем выстрелила в направлении подростков, после чего они начали бежать. Тем не менее, в двоих она попала.

Бойла, которая является членом своего местного районного дозора, говорит, что всегда носит оружие с тех пор, как ее ограбили. "Это позор, что нельзя пройтись по своему району, где, казалось бы, нужно чувствовать себя в безопасности, без того, чтобы на тебя напали или с тобой жестоко обратились" - она продолжает. "Я купила оружие в надежде никогда его не использовать, но я рада, что все еще жива и нахожусь среди людей."

Последнего, правда, нельзя сказать о ее двух жертвах: Монтгомери выстрелила 5 раз, попав одному из подростков в грудь и другому в живот. Из-за возраста погибших полиция пока не сообщает их имен, но говорит, что подростки умерли в результате огнестрельных ранений. Полиция все еще ищет других подростков из группы. Свидетели заявляют, что подростки убежали после того как были произведены выстрелы.

Полиция пока еще не предъявила обвинений Монтгомери, у которой не было предыдущих арестов - ее лишь задержали, а потом отпустили.

Это последняя история в ряде других похожих случаев, происходящих в США, когда подростки играют в так называемую игру "нокаут". Во время этой "игры" они приближаются к прохожим и пытаются нокаутировать их с одного удара.
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Игра «Выруби белого» переходит в «Застрели агрессивного черного»

17-летний чернокожий Марвелл Вивер, решил вырубить белого мужчину, который стоял на остановке и ждал свою 6-летнюю дочь со школы. Вивер решил разнообразить игру, и вместо того, чтобы ударить жертву, он попытался сразить ее электрошокером. Но электрошокер не сработал. А мужчина, имеющий лицензию на скрытое ношение оружия, выхватил свой пистолет «Smith & Wesson» 40-го калибра, с полным 10-патронным магазином и всадил две пули в нападавшего.
А одна из пуль попала чернокожему игроку в «Выруби белого», простите, в задницу. И попала она в тот самый момент, когда Вивер, обнаружив, что белый не так уж и безобиден и начинает стрелять, побежал с позорными криками "Дяденька, не убивай! Я больше не буду! Я не хотел! Я хочу домой!" В Киеве подростки нападали на женщин с газовым баллончиком и снимали это на видео, одна из пострадавших госпитализирована - Цензор.НЕТ 458
В первоначальных показаниях Вивер утверждал что он «просто» достал шокер из кармана, чтобы «посмотреть на него», а злой белый мужик выстрелил. Ну, совсем ни за что В Киеве подростки нападали на женщин с газовым баллончиком и снимали это на видео, одна из пострадавших госпитализирована - Цензор.НЕТ 458 Впоследствии Марвелл Вивер признал попытку нападения и своё участие в игре «Нокаут», и даже посетовал, что электрошокер какой то некачественный. Мол, разрядился вчера...
Позже на допросе Вивер признался, что до этого случая, он "вырубил" уже 6 или 7 белых, включая нескольких женщин, и сказал, что теперь он усвоил этот урок. После выхода из больницы Марвелл Вивер был осуждён на 1 год.
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Я вот пытаюсь эту ситуацию перетрасформировать на Украину и охуевшей обезьяной был бы какой то отдочек сабакова или мамэда .. Мужика на остановке посадили бы лет на 10..за простреленное очко и ещё добавили бы 5 за то что ребёнок "уважаемого" человека прилюдно пострадал "особо ценной задницей"...
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Да уж... К слову, я с трудом представляю ситуацию, чтобы в США такого вот Марвелла Вивера отмазали, окажись он отпрыском чернокожего судьи, прокурора или ещё какой-то большой шишки. Скорее ещё и папаша/мамаша получили бы геморроище на задницу, в дополнение к простреленной заднице их недоросли.
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Так ведь в торец прилететь может. Мужик потом высморкается и пойдет дальше. А это сцыкло еще долго по больницам чалиться будет.
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Пора малолетних ушлепков наказывать по всей строгости. Дегенераты такие же как и родители
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так хочеться сказать три долбоёпа made in Раша, но понимаешь made in Kiev..
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Да не факт, что мейд ин Киев.

Очень много сейчас ин Киев, тех кто 4 года назад орал "бамбас низависим!"
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Я хочу висловити свою думку про це. Багато людей з Донбасу що я персонально знаю - це порядні люди, наскільки можно бути порядним в Україні, спеціалісти різного роду, інтеллігенти. просто я зі шваллю не маю справ. А швалі я бачив дуже багато і в інших областях Україні. В київської області по селах швалі не меньше аніж на донбасі.
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Их скучающие с баллончиками руки - вовсе не для скуки.
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Суд повинен присудити поткрпівшим солідну компенсацію і батьки повинні заплатити. Якщо не мають грошей, то вигнати всіз на вулицю а квартиру продати з аукціону і компенсацію виплатити. Іначе цей дебілізм в державі не закінчиться ніколи.
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1. «1 ч. назад - Кабинет министров на заседании в среду, 14 ноября, решил ввести запрет на отключение газоснабжения теплоснабжающим предприятиям во время отопительного сезона. »

2. Что касается «мальчиков». Посадить их в камеру и побрьізгать тем же газиком.
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А потом дезинфекцию провести...2 кирпича, 50 ведер воды на пол и пакет хлорочки...пусть постоят на кирпичиках и успокоятся...
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Похоже на кацапскую развлекуху...дети предпринимателей из лугандона????
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Почему не сказать откуда приехали их родители и когда? Законы нужно принимать об ответственности родителей за такие нарушения их детей, большими штрафами или выплатой компенсации на лечение пострадавших. Нельзя просто так все пускать на самотёк. Мордвин один из них точно.
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да все они мордвины, разве могут украинцы такое делать? конечно же нет, гарно спивають и грають на сопилци
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Не знаю играют они на балалайке или материться, но наказать их нужно было бы или их родителей.
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Родителей этих недорослей направить на общественные публичные работы (мойка туалетов, уборка улиц, .....). А эти нед...человеки должны сопровождать работающих родителей, смотреть и ... больше ничего не делать. Думаю, последующий вечерний задушевный разговор с "предками" они надолго запомнят
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Непотріб хоч і зовсім "зелена", але вже потрібно звертатись на "ви" - виблядки ще ті
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Нифига себе деточки переростки в 15- 17 лет. Эти дебилы легко попадают под уголовную ответственность. Или это в киевском дурдоме день открытых дверей и идиотов выпустили погулять..
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иногда жалею что у нас на Донбасе нет штрафбатов
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Это не могут быть украинцы. Ищите кацапский след.
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В результате игры "Выруби белого" в трех штатах США скончались люди.

У Києві підлітки нападали з газовим балончиком на жінок і знімали це на відео, одну з постраждалих госпіталізовано - Цензор.НЕТ 1308
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ Киеве подростки нападали с газовым баллончиком на женщин и снимали это на видео: одна из пострадавших госпитализирована. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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