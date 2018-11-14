 Пробки парализовали Киев. Машины движутся со скоростью менее 5 км/час. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Типичный Киев, в некоторых местах машины движутся со скоростью менее 5 км/час.



Больше всего затруднено движение в центре столицы, на Набережном шоссе, по Воздухофлотскому проспекту, улицах Вадима Гетьмана, Елены Телиги, по проспекту Победы, Кольцевой дороге, на Софиевской Борщаговке. Парализованы и мосты столицы в сторону центра.

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