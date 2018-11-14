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Все про:ДТП (5292) Киев (16769) пробки (311) снегопад (632)

 Пробки парализовали Киев. Машины движутся со скоростью менее 5 км/час. ВИДЕО

Снегопад в столице практически парализовал движение, а скользкие дороги стали причиной 50 ДТП.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Типичный Киев, в некоторых местах машины движутся со скоростью менее 5 км/час.

Больше всего затруднено движение в центре столицы, на Набережном шоссе, по Воздухофлотскому проспекту, улицах Вадима Гетьмана, Елены Телиги, по проспекту Победы, Кольцевой дороге, на Софиевской Борщаговке. Парализованы и мосты столицы в сторону центра.

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Источник: https://censor.net.ua/v3096843
 
 
 Топ комментарии
 
Я как киевлянин и автолюбитель хочу спросить у киевлян автолюбителей, - а что, сегодня без машины никак нельзя было обойтись ?! Или не камильфо на работу со всеми на тралике, трамвае, метро ?! =)
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И ведь снега не много, если сантиметров 5 будет, то хорошо. А машины на гору не едут.
Во что вы обуты, гонщики?
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Ой вей =)) Привет тем дуракам, кто еще на летней резине и тем, кто не поменял свой стиль вождения !!
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И ведь снега не много, если сантиметров 5 будет, то хорошо. А машины на гору не едут.
Во что вы обуты, гонщики?
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Та да, все стандартно, как всегда, в шиномонтаж наверное запись на неделю вперёд при круглосуточной работе!
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Ну на сколько я помню, на зиму лучше переходить при среднесуточной температуре ниже +7, а этот порог так то уже давно был)
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Ой вей =)) Привет тем дуракам, кто еще на летней резине и тем, кто не поменял свой стиль вождения !!
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Полный привод и зимняя резина рулят
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И CX7 c этого видео, которая идет на гору даже без пробуксовки, тому прямое доказательство
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Я как киевлянин и автолюбитель хочу спросить у киевлян автолюбителей, - а что, сегодня без машины никак нельзя было обойтись ?! Или не камильфо на работу со всеми на тралике, трамвае, метро ?! =)
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Зачем же сидеть дома, звонил мой знакомый, сидит в пробке!
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как же они выедут, они тоже на летней резине
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Ты, мля, смотришь во что "обуты" буксующие машины? Тут не одна техника не поможет, когда водители долбодятлы. А ведь заранее предупреждали, что будет снег и гололед.
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Да, Педалик заранее кричал что киевавтодор готов к зиме. Я просто не знал что ето значит нельзя выезжать на работу на своем автомобиле.
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Носов, по ходу, ты так и не послушался меня, когда я тебе советовал к врачу сходить, чтобы голову проверить. Я тебе говорил и говорю, что ты кацапский тролль. Не первый раз палишься. А теперь объясняю (хотя вряд ли до твоей головы это дойдет): вчера по всем каналам, радио на сайтах погоды трубили, что сегодня будет снег и гололед. Просили воздержатся от поездки авто, если в этом нет необходимости, и пересесть на общественный транспорт. Много ли послушалось? Меньше 10 процентов. Мало того: большинство еще и на летней резине, хотя уже средина ноября и давно было пора переобуться. Теперь все стоят вместе с коммунальщиками в пробках из-за дятлов водителей. А коммунальщики, кстати, в этот раз были готовы, ибо с самого утра уже начали солью посыпать дороги, а снег пошел в 9 утра.
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сидите дома, пейте пиво - гонщиги.....
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287 единиц техники вышло на уборку снега.

287. На трехмиллионный город. Конечно завалило и всегда будет заваливать. Чуть снежок только пойдет. В Днепре в прошлом году читал вышло 80 штук, на почти миллионный город. Это блин уровень пгт Жмеринка.
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в прошлом году с первого дня передвигался на машине без проблем по дорогам. Единственное, что внутридворовые территории не сразу чистили.
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Да хоть 1000 единиц уборочной техники бы вышло. Проблема в том, что коммунальщики тоже стоят в пробках из-за дятлов, которые не переобулись или у которых корона на голове, чтобы проехаться на метро или другом общественном транспорте. А ведь выпало фигня снега.
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Так, ми бідна країна, ти не знав? Принаймні поки що.
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Песочком нужно горку и перекрестки посыпать.Тогда и пробок не будет.
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Пісочок з літаків сипати? Так пробка не тільки для дятлів на літній резині але і для комунальників.
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А где ты увидел летнюю резину кроме как у автобусов и маршруток? Затори паралізували Київ. Машини рухаються зі швидкістю менш ніж 5 км/год - Цензор.НЕТ 3596
Да и что делали комунальщики ночью, ждали утренних пробок?
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Ты, по ходу, реальный идиот, который не видит на авто летнюю резину) Сходи не только к невропатологу, но и к окулисту)
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Не реагуйте на сніг! Снігом вас відволікають від підвищення ціни на газ та проблем з опаленням!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПробки парализовали Киев. Машины движутся со скоростью менее 5 км/час. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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