 Пробки парализовали Киев. Машины движутся со скоростью менее 5 км/час. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Типичный Киев, в некоторых местах машины движутся со скоростью менее 5 км/час.
Больше всего затруднено движение в центре столицы, на Набережном шоссе, по Воздухофлотскому проспекту, улицах Вадима Гетьмана, Елены Телиги, по проспекту Победы, Кольцевой дороге, на Софиевской Борщаговке. Парализованы и мосты столицы в сторону центра.
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Во что вы обуты, гонщики?
287. На трехмиллионный город. Конечно завалило и всегда будет заваливать. Чуть снежок только пойдет. В Днепре в прошлом году читал вышло 80 штук, на почти миллионный город. Это блин уровень пгт Жмеринка.
Да и что делали комунальщики ночью, ждали утренних пробок?