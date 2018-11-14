 "Вы там играете в демократию, а 68 тысяч людей мерзнут": Гройсман на Кабмине напомнил нардепам о расширении полномочий премьер-министра. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В частности, на заседании обсудили вопрос отсутствия тепла в Смеле Черкасской области.
Тем временем под зданием Кабмина проходит митинг жителей Смелы, которые требуют включить тепло. Ряд народных депутатов пришли на заседание правительства, чтобы обратиться по этому впросу.
Нардепы Виктор Кривенко и Сергей Рудик отмеили, что существуют разночтении относительно долга города "Нафтогазу".
"Люди оплатили 100%, они не понимают, зачем долги снова нужно списывать на их", - сказал Кривенко.
"Тут вина не только местной власти. Есть двоякая трактовка так называемого долга со стороны "Нафтогаза". Если завтра во время поездки в Смелу замглавы "Нафтогаза" будет вновь настаивать на страой позиции - до того как стало известно решение Черкасского хозяйственного суда - это будет вновь коллапс. Депутатский корпус не проголосует за это.
В 2010 году, когда регионы были при власти, они надавили на "Нафтогаз" и он выдал номинацию предпритяиям, которые не имели на это права. То есть, "Смилаэнергоинвест", который создал этот коллапс, с самого начала не имел права на номинацию. Но чиновники закрыли на это глаза – пока выводили деньги аж до прошлого года. И теперь "Нафтогаз" говорит следующее: пусть смелянский бюджет возьмет на себя все долги, мы вам дадим реструктуризацию, вы подпишите филькину грамоту, и мы вам включим отопление. А это минимум 87 миллионов гривен, а с учетом всех ставок - 150 миллионов… Бюджет города это не потянет", - отметил Рудик.
"Надавите на "Нафтогаз". Такое впечатление, что это какой-то монстр, на которого никто не может найти управу… Давайте включим тепло. Вчера снова должна была состояться сессия, но я думаю, что она так и не состоится", - сказал нардеп Рудик. На это Премьер Владимир Гройсман спросил: "Мне их за уши привлекать?", имея в виду депутатов.
По информации правительства депутаты горсовета Смелы не являлись на заседания, на которых должны были рассмотреть вопрос запуска тепла. Также мэр города не вышел на многотысячное вече жителей Смелы, на котором обсуждался вопрос отсутствия тепла.
"Вы главный представитель исполнительной власти. Не работает в городе местное самоуправление!", - парировал Рудик.
На что Гройсман напомнил о своей инициативе расширить полномочия Премьер-министра: "Послушай меня внимательно. Я внесу закон о предоставлении адекватных необходимых полномочий премьер-министру. Я бы навел порядок за 24 часа. Меня этот беспредел уже достал. Я иногд занимаюсь тем, чем не должен заниматься премьер-министр… "но вы там играете в демократию, а 68 тысяч людей мерзнут".
По мнению Гройсмана, выходом из ситуации может быть реструктуризация долга, после чего люди, остававшиеся без тепла, смогут в суде отстаивать свои права. "Я согласен, что есть перегибы в "Нафтогазе". Но люди не должны быть заложниками. Я бы пошел на реструктуризацию.. Просто так списать долг нельзя", - добавил Премьер.
Также Гройсман отметил, что хищение средств, которые должны были быть направлены "Нафтогазу" из бюджета Смелы, расследуется.
а хищение вилкулом 1.2 млрд.грн из бюджета Кр.Рога - уже не расследуется, после отката ??
Ольгинский, ваши ольгинские методички уже все выпасли, вы смешны бот клоуны проксисерверные
Источник: https://censor.net.ua/r3096818
Мир не стоит на месте. Процесс администрирования налогов требует мобильности, скорости, прозрачности и простоты, - говорил и.о. главы ГФС (2017-2018 гг.) Мирослав Продан.
Он убежал за границу от антикоррупционных органов еще до того, как они к нему пришли. Уже бывший исполняющий обязанности главы Фискальной службы Мирослав Продан тайно уехал в Молдову, утверждают СМИ. На автомобиле с еврономерам. Говорит на лечение.
Побег из Украины бывшего исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана через Молдову под видом выезда на лечение стало одной из политических сенсаций. Еще бы, два года Продан руководил ГФС, и был ближайшим сотрудником премьер-министра Владимира Гройсмана! И вот после приглашения на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру Продан внезапно «заболел» и исчез.
Об этом пишет сегодня в ФБ известный журналист, главред издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов.
https://www.economics-prorok.com/2018/11/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d1%81%d0%b1%d0%b5%d0%b6%d0%b0%d0%bb-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d1%81%d0%b1%d1%83-%d0%b2%d0%b7%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%b5%d0%b3%d0%be.html
😁
гросе приготовиться))
а шо Ценз молчит? Порадовались бы с соевыми вместе за еще лдну потужну пэрэмогу!
Раздрай в среде офшорников.
- Да понять его, надёжа-царь, немудрено: они Кемскую волость требуют. Воевали, говорят, так подай её сюда!(с)
А теперь - Не виноватая я?
Обидно когда народ Украины за идиотов (лохов) считают!
Ну а быдло может выбирать всяких путинских популистов в президенты, это ни на что не повлияет.
Что поделать если у нас народ состоит на 70% из люмпенов, озабоченных коммуналкой, которых популистам развести элементарно.
Коммунизм кончился, товарищи
на самой паРаше умудряются морозить десятками поселки и городки за Уралом, добывая чуть ли не больше всех в мире нефти и сжигая только попутного газа больше, чем его импортировала вся Украина в былые годы.
здесь не выйдет скинуть на кого-то на Киев. ты, мудак, не первый год сидишь в кресле градоначальника, подготовка к зиме твоя первейшая обязанность.
снова зима нагрянула внезапно? или ты только накануне узнал о долгах, тварь?
це все справа мера та громади. такого вгодованого хряка, як цей мер, потрiбно у вiдставку,
вiн що, не знав про борги, чи про те, що буде зима?
Где открытые уголовные дела на меров Смелы, Кривого Рога, Шепетовки?
НАБУ, где вы? Сытник куда пропал?
Не старайся, не будет вам ватника места в Украине
Выезжаете на старом проверенном "сам дурак". Чуваш, ищи себе другую работу и другое поле деятельности
нах тогда они вообще нужны?!
расплодили совковые отделы: отделы в райадминистрации, отделы в горадминистрации, отделы в обладминистрации и все дублируют друг друга
причем окацапленого
все будет винницкий
бордерынок 0 век свободы и панамы не видать
Якби свині крила, вона б і небо зрила.
В нашем "справедливом" суде?!
Ахметке списывали без проблем и не раз!
🤑
Билоус, Насиров, Продан. Фамилии, похоже меняются, а подходы к руководству чуть ли не главной кормилицы госбюджета - фискальной службы остаются неизменными
Выехал в Молдову, а должен был бы прийти на допрос к следователям. Мирослав Продан неожиданно покинул страну. Главный фискальщик, правда, говорит, что поехал лечиться, но эксперты подчеркивают - выезд странным образом совпадает с началом расследования деятельности Продана в должности исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы
Продан уже третий руководитель Государственной фискальной службы, который после Революции Достоинства попал под прицел антикоррупционных органов. Его предшественник Роман Насиров в суде доказывает, что не причастен к убыткам государству на 2 миллиарда, а Игоря Билоуса отстранили от должности. Но все по порядку.
Об этом пишет Эдуард Крижановский на 24tv.ua
После Революции Достоинства и бегства в Россию министра доходов и сборов Александра Клименко и ликвидации его министерства в Украине появился новый налогово-таможенный орган - Государственная фискальная служба (ДФС). ЕЕ возглавил молодой бизнесмен Игорь Билоус. Он должен был обновить фискальную службу, таможня должна была заработать прозрачно, налоги собираться честно.
Что касается реформ. В будущем я вижу упрощение администрации тех налогов, которые есть для того, чтобы облегчить вашу работу, - говорил тогдашний глава ГФС (2014-2015 гг.) Игорь Билоус.
Игорь Билоус
Проработав год, в марте 2015-го Билоус решил освободить кресло главы ДФС. За его службу Генпрокуратура завела уголовное дело, а правительство Яценюка начало расследование. Все - из-за коррупционного скандала с махинациями на таможне. Правительство Яценюка обвинило Билоуса чуть ли не во всех грехах преступной власти.
Но кресло главного налоговика не пустовало долго. Уже в мае 15-го, обойдя 66 кандидатов на открытом конкурсе, 35-летний народный депутат от президентской партии Роман Насиров официально стал главным налоговиком страны.Роман Насиров
Однако диалог у Насирова завязался не только с предпринимателями, но и правоохранителями, которые заподозрили его в сотрудничестве с беглым депутатом Онищенко. Действия Насирова, по данным следствия, нанесли стране убытков на 2 миллиарда гривен. Такое обвинение коренастый дзюдоист не смог выдержать.
С первого дня расследования Насиров прятался уже за легендарным одеялом, таким образом демонстрировав свою болезненность и неподсудность.Эпопею с одеялом Насирова помнят, пожалуй, все
Однако после того, как Насирова выпустили под залог, одеяло снова сменилось на костюм. А само дело запилилось в судейских ящиках. Все же Насирова уволили с поста главы ГФС, а на его место назначили Мирослава Продана. Он пообещал не повторять ошибок предшественников.Мирослав Продан
Мир не стоит на месте. Процесс администрирования налогов требует мобильности, скорости, прозрачности и простоты, - говорил и.о. главы ГФС (2017-2018 гг.) Мирослав Продан.
Он убежал за границу от антикоррупционных органов еще до того, как они к нему пришли. Уже бывший исполняющий обязанности главы Фискальной службы Мирослав Продан тайно уехал в Молдову, утверждают СМИ. На автомобиле с еврономерам. Говорит на лечение.
«В начале ноября запланировал поездку за границу для медицинского обследования. 7 ноября, уже находясь в клинике, неожиданно узнал от адвокатов, что САП прислала повестку с требованием явиться к следователю», - написал Продан в Facebook.
А вот его антикоррупционные органы заподозрили в незаконном обогащении. Якобы приобрел недвижимость в Турции. Несколько объектов в курортном городе Бодрум общей стоимостью более 500 тысяч долларов.
Билоус, Насиров, Продан. Фамилии, похоже меняются, а подходы к руководству чуть ли не главной кормилицы госбюджета - фискальной службы остаются неизменными.
http://ua24ua.net/oni-zahvatili-ukrainu
Мирослав Продан
Вчера в 0:33 ·
З часу звільнення з ДФС жодного разу не давав інтерв'ю. Принципово не вважав за потрібне коментувати чи спростовувати брудні звинувачення, що час від часу вкидають у ЗМІ без посилань на джерело інформації. Планував, що публічно відповім на всі запитання вже після зустрічі з представниками Генеральної прокуратури та САП, маючи офіційну інформацію та розуміючи, які претензії мають до мене правоохоронці, оскільки абсолютно впевнений, що мої пояснення не залишать підґрунтя для подальшого розповсюдження чуток, фейків та брехні. Починаючи з липня цього року, ще на посаді керівника ДФС, неодноразово звертався в ГПУ та САП. Пропонував, якщо це, звісно, потрібно, прийти та надати пояснення. Жодної відповіді. Після звільнення з ДФС я постійно знаходився в Україні та через адвокатів продовжував звертатись до правоохоронців. Жодної реакції на численні звернення не отримав.
На початку листопада запланував поїздку за кордон для медичного обстеження, щоб переконатись у правильності поставленого діагнозу, оскільки, на думку наших лікарів, моя проблема вирішується лише хірургічним шляхом. Довгий час відкладав це питання, після звільнення з ДФС нарешті з'явився вільний час.
7 листопада, вже перебуваючи у клініці, несподівано дізнався від адвокатів, що САП надіслала повістку з вимогою з'явитись до слідчого. В САП наполягають, що надіслали повістку 2 листопада, але дата її реєстрації - 6 листопада. Більше того, повістка спрямована на адресу, де ніколи не проживала моя родина.
Таке враження, що виклик навмисно надіслали на адресу, яка не має до мене жодного відношення, і саме в той період, коли я знаходжусь на лікуванні за межами України, для того щоб мене дискредитувати, створивши враження, ніби я уникаю спілкування з правоохоронними органами. Зовсім не здивуюсь, якщо незрозуміла гра слідчих органів має не меті оголосити мене у розшук, щоб безпідставно та бездоказово зробити винним.
Маю велику надію, що це збіг обставин чи необачність виконавця. Після повернення з лікування я зможу повною мірою надати необхідні документи та пояснення. Наголошую, що моя позиція відповідальна та чесна, а спроби довести протилежне є марними.
Каждый дом, частный или многоквартирный, должен сам себя обогревать, обеспечивать горячей водой, делать ремонты и т.д.
У скольких из кранов течет полу-техническая вода?
Кого наказали за это?