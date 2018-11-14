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Все про:Кабмин (10725) Гройсман (4423) отопительный сезон (196) Смела (1)

 "Вы там играете в демократию, а 68 тысяч людей мерзнут": Гройсман на Кабмине напомнил нардепам о расширении полномочий премьер-министра. ВИДЕО

На заседании Кабинета Министров в среду, 14 ноября, рассмотрели вопрос отсутствия отопления в некоторых городах, а также вопрос теплоэффективности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, на заседании обсудили вопрос отсутствия тепла в Смеле Черкасской области.

...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация катастрофическая. Общество на грани социального срыва, - мэр Смелы просит Гройсмана вмешаться в ситуацию с теплоснабжением в городе

Тем временем под зданием Кабмина проходит митинг жителей Смелы, которые требуют включить тепло. Ряд народных депутатов пришли на заседание правительства, чтобы обратиться по этому впросу.

Нардепы Виктор Кривенко и Сергей Рудик отмеили, что существуют разночтении относительно долга города "Нафтогазу".

"Люди оплатили 100%, они не понимают, зачем долги снова нужно списывать на их", - сказал Кривенко.

"Тут вина не только местной власти. Есть двоякая трактовка так называемого долга со стороны "Нафтогаза". Если завтра во время поездки в Смелу замглавы "Нафтогаза" будет вновь настаивать на страой позиции - до того как стало известно решение Черкасского хозяйственного суда - это будет вновь коллапс. Депутатский корпус не проголосует за это.

В 2010 году, когда регионы были при власти, они надавили на "Нафтогаз" и он выдал номинацию предпритяиям, которые не имели на это права. То есть, "Смилаэнергоинвест", который создал этот коллапс, с самого начала не имел права на номинацию. Но чиновники закрыли на это глаза – пока выводили деньги аж до прошлого года. И теперь "Нафтогаз" говорит следующее: пусть смелянский бюджет возьмет на себя все долги, мы вам дадим реструктуризацию, вы подпишите филькину грамоту, и мы вам включим отопление. А это минимум 87 миллионов гривен, а с учетом всех ставок - 150 миллионов… Бюджет города это не потянет", - отметил Рудик.

"Надавите на "Нафтогаз". Такое впечатление, что это какой-то монстр, на которого никто не может найти управу… Давайте включим тепло.  Вчера снова должна была состояться сессия, но я думаю, что она так и не состоится", - сказал нардеп Рудик. На это Премьер Владимир Гройсман спросил: "Мне их за уши привлекать?", имея в виду депутатов.

По информации правительства депутаты горсовета Смелы не являлись на заседания, на которых должны были рассмотреть вопрос запуска тепла. Также мэр города не вышел на многотысячное вече жителей Смелы, на котором обсуждался вопрос отсутствия тепла.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я буду завтра объединяться с городским головой Кривого Рога", - мэр Смелы Цыбко о приглашении на Кабмин

"Вы главный представитель исполнительной власти. Не работает в городе местное самоуправление!", - парировал Рудик.

На что Гройсман напомнил о своей инициативе расширить полномочия Премьер-министра: "Послушай меня внимательно. Я внесу закон о предоставлении адекватных необходимых полномочий премьер-министру. Я бы навел порядок за 24 часа. Меня этот беспредел уже достал. Я иногд занимаюсь тем, чем не должен заниматься премьер-министр… "но вы там играете в демократию, а 68 тысяч людей мерзнут".

По мнению Гройсмана, выходом из ситуации может быть реструктуризация долга, после чего люди, остававшиеся без тепла, смогут в суде отстаивать свои права. "Я согласен, что есть перегибы в "Нафтогазе". Но люди не должны быть заложниками. Я бы пошел на реструктуризацию.. Просто так списать долг нельзя", - добавил Премьер.

Также Гройсман отметил, что хищение средств, которые должны были быть направлены "Нафтогазу" из бюджета Смелы, расследуется.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Бездействие органов местного самоуправления", - "Нафтогаз" пояснил отсутствие отопления в Смеле и Кривом Роге. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3096831
 
   
 Топ комментарии
 
Продан был коррупционным кошельком для премьер-министра. Самое интересное, что несмотря на дело Продана, Гройсман полностью сохранил в своих руках ГФС и сегодня. Вопреки обещаниям провести конкурс, Гройсман снова обманывает общество и государство, и конкурс не проводит. Вместо этого, премьер-министр сделал еще одно незаконное назначение - назначил новым и.о. главы ГФС Александра Власова, которого по закону о госслужбе назначать вообще нельзя, он не являлся заместителем начальника ГФС. Это показывает, что за схемами Продана на самом деле стоит Гройсман, который сохраняет коррупцию в руководстве ГФС намеренно. Дело Продана показывает, что слова Гройсмана о борьбе с коррупцией - это просто пустой пиар, который служит для прикрытия реальных схем.Сохранение самого Гройсмана на своем посту после такого позорного скандала можно объяснить только одним - договоренностями на верху власти, чтобы до момента выборов не допускать скандалов и развала правящей коалиции.https://censor.net.ua/resonance/3096818/pochemu_sbejal_eksglava_gfs_prodan_sbu_vzlomala_perepisku_chinovnika_v_messendjere_a_tam_buhgalteriya
Источник: https://censor.net.ua/r3096818
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гройсману нужны "дополнительные полномочия" для расширения коррупционных схем, не иначе.
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Сначала мы козыряем децентрализацией, а потом просим полномочия обратно. А вы друзья, как ни садитесь...
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по статье: мэру Смелы некогда ходить на вече - он снова поехал в Расею на съезд ветеранов расеи...
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п.с.Гройсман отметил, что хищение средств, которые должны были быть направлены "Нафтогазу" из бюджета Смелы, расследуется.

а хищение вилкулом 1.2 млрд.грн из бюджета Кр.Рога - уже не расследуется, после отката ??
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Покажешь ссылку и ролик со сьезда ветеранов раисси где он запечатлен , тогда может и поверим.
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Сейчас, того и гляди, покажет как надо управлять государством...
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Нужно расширить полномочия, чтобы в случае прихода к власти кремлевской подстилки Тимошенко, её полномочия были как у Ющенко - ставить памятники да награждать медальками чтобы путинская мартышка в очках не навредила стране
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Чтобы если Юля вдруг и стала президентом - то каким нибудь Додоном без полномочий "Вы там играете в демократию, а 60 тысяч людей в холоде": Гройсман на Кабмине напомнил нардепам о расширении полномочий премьер-министра - Цензор.НЕТ 8538
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Болеешь? Это Лолита очень даже выгоден Путлеру. При Офшоренко и его ОПГ коррупционеров Украина НИКОГДА не станет успешной, а кремляди своих овцебаранов будут пугать.
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Бугога.
Ольгинский, ваши ольгинские методички уже все выпасли, вы смешны бот клоуны проксисерверные "Вы там играете в демократию, а 60 тысяч людей в холоде": Гройсман на Кабмине напомнил нардепам о расширении полномочий премьер-министра - Цензор.НЕТ 7573
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об стену шмякнись....Путин Хуйло тебе на рыло соевое.
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завернись в украинский флаг ольгинское, тогда точно поверю
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Продан был коррупционным кошельком для премьер-министра. Самое интересное, что несмотря на дело Продана, Гройсман полностью сохранил в своих руках ГФС и сегодня. Вопреки обещаниям провести конкурс, Гройсман снова обманывает общество и государство, и конкурс не проводит. Вместо этого, премьер-министр сделал еще одно незаконное назначение - назначил новым и.о. главы ГФС Александра Власова, которого по закону о госслужбе назначать вообще нельзя, он не являлся заместителем начальника ГФС. Это показывает, что за схемами Продана на самом деле стоит Гройсман, который сохраняет коррупцию в руководстве ГФС намеренно. Дело Продана показывает, что слова Гройсмана о борьбе с коррупцией - это просто пустой пиар, который служит для прикрытия реальных схем.Сохранение самого Гройсмана на своем посту после такого позорного скандала можно объяснить только одним - договоренностями на верху власти, чтобы до момента выборов не допускать скандалов и развала правящей коалиции.https://censor.net.ua/resonance/3096818/pochemu_sbejal_eksglava_gfs_prodan_sbu_vzlomala_perepisku_chinovnika_v_messendjere_a_tam_buhgalteriya
Источник: https://censor.net.ua/r3096818
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гройсману нужны "дополнительные полномочия" для расширения коррупционных схем, не иначе.
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да... только, говорят продан этот киданул гросю и уже смылся с Украины, как только пошел слушок что набу занялась его тельцем) А может и сам гройся помог ему "на лечение" чухнуть чтобы не трепал много в случай чего. ХЗ... но продана таки в Украине тю-тю...

Мир не стоит на месте. Процесс администрирования налогов требует мобильности, скорости, прозрачности и простоты, - говорил и.о. главы ГФС (2017-2018 гг.) Мирослав Продан.
Он убежал за границу от антикоррупционных органов еще до того, как они к нему пришли. Уже бывший исполняющий обязанности главы Фискальной службы Мирослав Продан тайно уехал в Молдову, утверждают СМИ. На автомобиле с еврономерам. Говорит на лечение.
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Почему сбежал Продан? СБУ взломала его переписку в мессенджере - а там вся бухгалтерия коррупции в ГФС!
Побег из Украины бывшего исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана через Молдову под видом выезда на лечение стало одной из политических сенсаций. Еще бы, два года Продан руководил ГФС, и был ближайшим сотрудником премьер-министра Владимира Гройсмана! И вот после приглашения на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру Продан внезапно «заболел» и исчез.
Об этом пишет сегодня в ФБ известный журналист, главред издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов.
https://www.economics-prorok.com/2018/11/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d1%81%d0%b1%d0%b5%d0%b6%d0%b0%d0%bb-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d1%81%d0%b1%d1%83-%d0%b2%d0%b7%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%b5%d0%b3%d0%be.html

😁
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я фигею....

гросе приготовиться))
а шо Ценз молчит? Порадовались бы с соевыми вместе за еще лдну потужну пэрэмогу!
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Будка сливает додика и его людей перед выборами. многие говорят о сближении в последнее время кролей в трусиком.
Раздрай в среде офшорников.
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Сначала мы козыряем децентрализацией, а потом просим полномочия обратно. А вы друзья, как ни садитесь...
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так на это Гройсман и намекает Кишкарю, полномочия у мэра, пусть к нему люди идут и требуют
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- Послушайте… товарищ! Товарищ, можно вас на минуточку? Хотелось бы, так сказать, в общих чертах понять, что ему нужно.
- Да понять его, надёжа-царь, немудрено: они Кемскую волость требуют. Воевали, говорят, так подай её сюда!(с)
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Т.е. грося и правительство сначала дали право Нафтогазу отключать ТЭЦ в отопительный период. Придумали предоплату....
А теперь - Не виноватая я?
Обидно когда народ Украины за идиотов (лохов) считают!
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Неуч опять жжёт. Всё ему полномочий мало. Уже за 2.5 года показало как ОНО "страной управляет". Украина не Винницкий базар и не только труселями тут торговать.
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У нас вообще-то ПАРЛАМЕНТСКО-президентская республика, на секундочку,поэтому премьеру необходимо вернуть его конституционные полномочия
Ну а быдло может выбирать всяких путинских популистов в президенты, это ни на что не повлияет.
Что поделать если у нас народ состоит на 70% из люмпенов, озабоченных коммуналкой, которых популистам развести элементарно.
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Ты дятел.....А за что людям переживать? Результатами Революции Гидности воспользовались проходимцы, ворюги, ублюдки, коррупционеры и лицемеры во главе с Офшоренко-Мальдивским.
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не клевещи. Чудес в экономике не бывает. За топливо надо платить, воров надо сажать, ущерб возмещать
Коммунизм кончился, товарищи
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мудило, тебе обосРашка уже насоветовала, как правильно руководить?

на самой паРаше умудряются морозить десятками поселки и городки за Уралом, добывая чуть ли не больше всех в мире нефти и сжигая только попутного газа больше, чем его импортировала вся Украина в былые годы.
здесь не выйдет скинуть на кого-то на Киев. ты, мудак, не первый год сидишь в кресле градоначальника, подготовка к зиме твоя первейшая обязанность.
снова зима нагрянула внезапно? или ты только накануне узнал о долгах, тварь?



"Вы там играете в демократию, а 60 тысяч людей в холоде": Гройсман на Кабмине напомнил нардепам о расширении полномочий премьер-министра - Цензор.НЕТ 6034





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при чому тут Гройсман?
це все справа мера та громади. такого вгодованого хряка, як цей мер, потрiбно у вiдставку,
вiн що, не знав про борги, чи про те, що буде зима?
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А кто-то в курсе подробностей, что он ещё хочет себе "расширить" кроме рожи?
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Ну карманы же (и диаметры трубопроводов, идущих в карманы).
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Ну давай играть в демократию до конца.

Где открытые уголовные дела на меров Смелы, Кривого Рога, Шепетовки?
НАБУ, где вы? Сытник куда пропал?
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п.с.Гройсман отметил, что хищение средств, которые должны были быть направлены "Нафтогазу" из бюджета Смелы, расследуется. деньги в Смеле украли до этого мера и Гройсман хорошо знает,что смелянам негде взять денег для погашения этого долга и почему народ должен дважды платить за газ? Следы от предыдущих (постчальникІв) газа ведут к депутатам,вот пусть и разбирается с ними,а не вешает долг на город.
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А где "брильянтовые прокуроры", бурштынокопачи Розенблат с Поляковым, хворый Насиров, демахрат?
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Ой как ты бросилась защищать своего рыгофашиста члена партии "Партии ветеранов России" Цыбко.

Не старайся, не будет вам ватника места в Украине
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Т.Е. ответа прямой стецько-методичка не предусматривает.
Выезжаете на старом проверенном "сам дурак". Чуваш, ищи себе другую работу и другое поле деятельности "Ви там граєтесь у демократію, а 68 тисяч людей мерзнуть": Гройсман на Кабміні нагадав нардепам про розширення повноважень прем'єр-міністра - Цензор.НЕТ 8015
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нашли пример для подражания: путин говорит что нужно договариваться с марионетками ордло чтобы был мир. а гройсман и порошенко обвиняют местные власти что те плохо работают, и должны договорится с нафтогазом чтобы был газ
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а договор озагавить - мы высокие булкостроительные стороны занесли и подписались "Ви там граєтесь у демократію, а 60 тисяч людей у холоді": Гройсман на Кабміні нагадав нардепам про розширення повноважень прем'єр-міністра - Цензор.НЕТ 5772
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пздец, а что это не их обязанность заключать договора для обеспечения теплом город???
нах тогда они вообще нужны?!
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а нах нам мильоны чинуш нада не скажете?
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полностью поддерживаю!!!
расплодили совковые отделы: отделы в райадминистрации, отделы в горадминистрации, отделы в обладминистрации и все дублируют друг друга
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нахз нинада никакие алминистрации - там толпы синекуристов и бесполещного жлобья
причем окацапленого
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конечно хитрожопые подняли цену на газ в десять раз за несколько лет а местные власти должны отвечать за кризис неплатежей
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гросю в пиночеты "Ви там граєтесь у демократію, а 60 тисяч людей у холоді": Гройсман на Кабміні нагадав нардепам про розширення повноважень прем'єр-міністра - Цензор.НЕТ 2632 "Ви там граєтесь у демократію, а 60 тисяч людей у холоді": Гройсман на Кабміні нагадав нардепам про розширення повноважень прем'єр-міністра - Цензор.НЕТ 5317
все будет винницкий борде рынок 0 век свободы и панамы не видать "Ви там граєтесь у демократію, а 60 тисяч людей у холоді": Гройсман на Кабміні нагадав нардепам про розширення повноважень прем'єр-міністра - Цензор.НЕТ 2632
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Хорошо, что на погашение долгов ОРДЛО Ахметке деньги нашли.
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вот это карточный счетчик на подачу газа в Великобритании, нет денег на карте, нет газа и хоть усрись

"Ви там граєтесь у демократію, а 60 тисяч людей у холоді": Гройсман на Кабміні нагадав нардепам про розширення повноважень прем'єр-міністра - Цензор.НЕТ 1628
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нам такого низзя - вы шо - а как же воровать и виллы строить
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Если хорошо усраться - можно установку по пр-ву биогаза устанавливать, им же и отапливать. "Ви там граєтесь у демократію, а 60 тисяч людей у холоді": Гройсман на Кабміні нагадав нардепам про розширення повноважень прем'єр-міністра - Цензор.НЕТ 838
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расширить гройсману можно только петлю, чтоб голова быстрей пролезла
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для этого есть мыльце - на это не поскупимся "Ви там граєтесь у демократію, а 60 тисяч людей у холоді": Гройсман на Кабміні нагадав нардепам про розширення повноважень прем'єр-міністра - Цензор.НЕТ 3134
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Головна проблема Гройсмана і його команди це непрофесіоналізм ,так що не треба перекладати з хворої голови на здорову .
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Додик Трусельман себя вообразил Пиночетом?
Якби свині крила, вона б і небо зрила.
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Вы тут играете в демократию...а я вот играю в популизм.У нас появится хоть один политик который скажет этим ватникам что за тепло надо платить?А королева не в тюрьму ,а медаль!ибо нехе#!А лучше не запрешайте людям ставить индивидуальное отопление и каждый пусть несёт ответственность за свои действия.Хватит уже этого коммуно-колхозного строя.
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По мнению Гройсмана, выходом из ситуации может быть реструктуризация долга, после чего люди, остававшиеся без тепла, смогут в суде отстаивать свои права. "Просто так списать долг нельзя", - добавил Премьер.Источник: https://censor.net.ua/v3096831

В нашем "справедливом" суде?!
Ахметке списывали без проблем и не раз!
🤑
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Они захватили Украину!
Билоус, Насиров, Продан. Фамилии, похоже меняются, а подходы к руководству чуть ли не главной кормилицы госбюджета - фискальной службы остаются неизменными
Выехал в Молдову, а должен был бы прийти на допрос к следователям. Мирослав Продан неожиданно покинул страну. Главный фискальщик, правда, говорит, что поехал лечиться, но эксперты подчеркивают - выезд странным образом совпадает с началом расследования деятельности Продана в должности исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы
Продан уже третий руководитель Государственной фискальной службы, который после Революции Достоинства попал под прицел антикоррупционных органов. Его предшественник Роман Насиров в суде доказывает, что не причастен к убыткам государству на 2 миллиарда, а Игоря Билоуса отстранили от должности. Но все по порядку.
Об этом пишет Эдуард Крижановский на 24tv.ua
После Революции Достоинства и бегства в Россию министра доходов и сборов Александра Клименко и ликвидации его министерства в Украине появился новый налогово-таможенный орган - Государственная фискальная служба (ДФС). ЕЕ возглавил молодой бизнесмен Игорь Билоус. Он должен был обновить фискальную службу, таможня должна была заработать прозрачно, налоги собираться честно.
Что касается реформ. В будущем я вижу упрощение администрации тех налогов, которые есть для того, чтобы облегчить вашу работу, - говорил тогдашний глава ГФС (2014-2015 гг.) Игорь Билоус.
Игорь Билоус

Проработав год, в марте 2015-го Билоус решил освободить кресло главы ДФС. За его службу Генпрокуратура завела уголовное дело, а правительство Яценюка начало расследование. Все - из-за коррупционного скандала с махинациями на таможне. Правительство Яценюка обвинило Билоуса чуть ли не во всех грехах преступной власти.
Но кресло главного налоговика не пустовало долго. Уже в мае 15-го, обойдя 66 кандидатов на открытом конкурсе, 35-летний народный депутат от президентской партии Роман Насиров официально стал главным налоговиком страны.Роман Насиров
Однако диалог у Насирова завязался не только с предпринимателями, но и правоохранителями, которые заподозрили его в сотрудничестве с беглым депутатом Онищенко. Действия Насирова, по данным следствия, нанесли стране убытков на 2 миллиарда гривен. Такое обвинение коренастый дзюдоист не смог выдержать.
С первого дня расследования Насиров прятался уже за легендарным одеялом, таким образом демонстрировав свою болезненность и неподсудность.Эпопею с одеялом Насирова помнят, пожалуй, все
Однако после того, как Насирова выпустили под залог, одеяло снова сменилось на костюм. А само дело запилилось в судейских ящиках. Все же Насирова уволили с поста главы ГФС, а на его место назначили Мирослава Продана. Он пообещал не повторять ошибок предшественников.Мирослав Продан
Мир не стоит на месте. Процесс администрирования налогов требует мобильности, скорости, прозрачности и простоты, - говорил и.о. главы ГФС (2017-2018 гг.) Мирослав Продан.
Он убежал за границу от антикоррупционных органов еще до того, как они к нему пришли. Уже бывший исполняющий обязанности главы Фискальной службы Мирослав Продан тайно уехал в Молдову, утверждают СМИ. На автомобиле с еврономерам. Говорит на лечение.
«В начале ноября запланировал поездку за границу для медицинского обследования. 7 ноября, уже находясь в клинике, неожиданно узнал от адвокатов, что САП прислала повестку с требованием явиться к следователю», - написал Продан в Facebook.
А вот его антикоррупционные органы заподозрили в незаконном обогащении. Якобы приобрел недвижимость в Турции. Несколько объектов в курортном городе Бодрум общей стоимостью более 500 тысяч долларов.
Билоус, Насиров, Продан. Фамилии, похоже меняются, а подходы к руководству чуть ли не главной кормилицы госбюджета - фискальной службы остаются неизменными.

http://ua24ua.net/oni-zahvatili-ukrainu
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Мирослав Продан
Вчера в 0:33 ·

З часу звільнення з ДФС жодного разу не давав інтерв'ю. Принципово не вважав за потрібне коментувати чи спростовувати брудні звинувачення, що час від часу вкидають у ЗМІ без посилань на джерело інформації. Планував, що публічно відповім на всі запитання вже після зустрічі з представниками Генеральної прокуратури та САП, маючи офіційну інформацію та розуміючи, які претензії мають до мене правоохоронці, оскільки абсолютно впевнений, що мої пояснення не залишать підґрунтя для подальшого розповсюдження чуток, фейків та брехні. Починаючи з липня цього року, ще на посаді керівника ДФС, неодноразово звертався в ГПУ та САП. Пропонував, якщо це, звісно, потрібно, прийти та надати пояснення. Жодної відповіді. Після звільнення з ДФС я постійно знаходився в Україні та через адвокатів продовжував звертатись до правоохоронців. Жодної реакції на численні звернення не отримав.
На початку листопада запланував поїздку за кордон для медичного обстеження, щоб переконатись у правильності поставленого діагнозу, оскільки, на думку наших лікарів, моя проблема вирішується лише хірургічним шляхом. Довгий час відкладав це питання, після звільнення з ДФС нарешті з'явився вільний час.
7 листопада, вже перебуваючи у клініці, несподівано дізнався від адвокатів, що САП надіслала повістку з вимогою з'явитись до слідчого. В САП наполягають, що надіслали повістку 2 листопада, але дата її реєстрації - 6 листопада. Більше того, повістка спрямована на адресу, де ніколи не проживала моя родина.
Таке враження, що виклик навмисно надіслали на адресу, яка не має до мене жодного відношення, і саме в той період, коли я знаходжусь на лікуванні за межами України, для того щоб мене дискредитувати, створивши враження, ніби я уникаю спілкування з правоохоронними органами. Зовсім не здивуюсь, якщо незрозуміла гра слідчих органів має не меті оголосити мене у розшук, щоб безпідставно та бездоказово зробити винним.
Маю велику надію, що це збіг обставин чи необачність виконавця. Після повернення з лікування я зможу повною мірою надати необхідні документи та пояснення. Наголошую, що моя позиція відповідальна та чесна, а спроби довести протилежне є марними.
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Да разве это уникальные подходы только фискальной службы? Она что функционирует в жидком вакууме?
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Пока не уничтожат совковую систему ЖКХ, ничего не может изменится, это модель сервиса ущерба и рахитична изначально.
Каждый дом, частный или многоквартирный, должен сам себя обогревать, обеспечивать горячей водой, делать ремонты и т.д.
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Неужели у второго лица государства,недостаточно полномочий? Это саботаж дворцоврго переворота.
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хочет быть главным кочегаром страны. .
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Грося твоей вины и вины Нафтогаза,ничуть не меньше чем у мэра Смелы и местных напёрсточников.Кто из вас кого кидает,людей это мало беспокоит.Людей беспокоит где деньги Зин и почему их морозят як цуциков из за чьих то амбиций и ваших тёрок в стиле вор у вора дубинку украл "Ви там граєтесь у демократію, а 68 тисяч людей мерзнуть": Гройсман на Кабміні нагадав нардепам про розширення повноважень прем'єр-міністра - Цензор.НЕТ 5304
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А сколько не могут себе позволить полноценно питаться?
У скольких из кранов течет полу-техническая вода?
Кого наказали за это?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Вы там играете в демократию, а 68 тысяч людей мерзнут": Гройсман на Кабмине напомнил нардепам о расширении полномочий премьер-министра. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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