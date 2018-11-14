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 Прорыв трубы на Руставели - это яркая иллюстрация техногенного п#здеца, который может быть в стране в ближайшие годы, - блогер Наумович. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Прорыв трубы на улице Руставели вечером 13 ноября указывает на то, что в ближайшее время Украину могут ждать большие проблемы техногенного характера из-за изношенности теплосетей и коммуникаций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет на странице в Facebook блогер Sergey Naumovich.

"Очередной прорыв трубы в Киеве — яркая иллюстрация того техногенного п%здеца, который нас в стране может ожидать в ближайшие годы. Период наработки на отказ, изношенность целых предприятий, электросетей, теплосетей и других коммуникаций приближается к той отметке, где необходим капитальный ремонт и реконструкция. А если теплосети, к примеру, эксплуатировать "и в хвост, и в гриву" без вложений в капитальную реконструкцию, как это делал "крепкий хозяйственник" Ахметов и его "Киевэнерго" с киевскими теплосетями, то никакой коммунальный "Киевтеплоэнерго", даже оперативно приехав на место аварии во главе с Пантелеевым, быстро исправить ситуацию не сможет физически. Похоже, что нам надо готовиться к тотальной замене ржавых теплосетей, а это значит перерытие проезжей части, пробки, зрада и т.д. 🙁 Кстати, проезжал мимо и видел издалека этот пар. Думал, что всё намного серьезнее", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве прорвало водопроводную магистраль: вода залила улицу Гарматную. ФОТО

Сообщество "DTP.Kiev" вчера вечером сообщило: "Жесть в самом центре Киева: на Шота Руставели прорвало трубу горячего водоснабжения и еще большего диаметра. Поток воды и пара по всей улице. В размытый асфальт провалился автомобиль".

По информации СМИ, водителю и пассажирам провалившегося автомобиля удалось быстро вылезти из него.

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Прорыв трубы на Руставели - это яркая иллюстрация техногенного п#здеца, который может быть в стране в ближайшие годы, - блогер Наумович 01
Прорыв трубы на Руставели - это яркая иллюстрация техногенного п#здеца, который может быть в стране в ближайшие годы, - блогер Наумович 02
Прорыв трубы на Руставели - это яркая иллюстрация техногенного п#здеца, который может быть в стране в ближайшие годы, - блогер Наумович 03
Прорыв трубы на Руставели - это яркая иллюстрация техногенного п#здеца, который может быть в стране в ближайшие годы, - блогер Наумович 04
Прорыв трубы на Руставели - это яркая иллюстрация техногенного п#здеца, который может быть в стране в ближайшие годы, - блогер Наумович 05
Прорыв трубы на Руставели - это яркая иллюстрация техногенного п#здеца, который может быть в стране в ближайшие годы, - блогер Наумович 06
Прорыв трубы на Руставели - это яркая иллюстрация техногенного п#здеца, который может быть в стране в ближайшие годы, - блогер Наумович 07
Прорыв трубы на Руставели - это яркая иллюстрация техногенного п#здеца, который может быть в стране в ближайшие годы, - блогер Наумович 08
Прорыв трубы на Руставели - это яркая иллюстрация техногенного п#здеца, который может быть в стране в ближайшие годы, - блогер Наумович 09
Прорыв трубы на Руставели - это яркая иллюстрация техногенного п#здеца, который может быть в стране в ближайшие годы, - блогер Наумович 10
Прорыв трубы на Руставели - это яркая иллюстрация техногенного п#здеца, который может быть в стране в ближайшие годы, - блогер Наумович 11
Прорыв трубы на Руставели - это яркая иллюстрация техногенного п#здеца, который может быть в стране в ближайшие годы, - блогер Наумович 12
Прорыв трубы на Руставели - это яркая иллюстрация техногенного п#здеца, который может быть в стране в ближайшие годы, - блогер Наумович 13
Прорыв трубы на Руставели - это яркая иллюстрация техногенного п#здеца, который может быть в стране в ближайшие годы, - блогер Наумович 14
Прорыв трубы на Руставели - это яркая иллюстрация техногенного п#здеца, который может быть в стране в ближайшие годы, - блогер Наумович 15
Прорыв трубы на Руставели - это яркая иллюстрация техногенного п#здеца, который может быть в стране в ближайшие годы, - блогер Наумович 16
Прорыв трубы на Руставели - это яркая иллюстрация техногенного п#здеца, который может быть в стране в ближайшие годы, - блогер Наумович 17
Прорыв трубы на Руставели - это яркая иллюстрация техногенного п#здеца, который может быть в стране в ближайшие годы, - блогер Наумович 18
Прорыв трубы на Руставели - это яркая иллюстрация техногенного п#здеца, который может быть в стране в ближайшие годы, - блогер Наумович 19
Прорыв трубы на Руставели - это яркая иллюстрация техногенного п#здеца, который может быть в стране в ближайшие годы, - блогер Наумович 20
Прорыв трубы на Руставели - это яркая иллюстрация техногенного п#здеца, который может быть в стране в ближайшие годы, - блогер Наумович 21

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В центре Киева прорвало трубу: горячая вода залила площадь и припаркованный автомобиль. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает "112", в среду утром несколько бригад коммунальщиков чинят трубу, они обещают завершить работы в течение суток. "Говорят, что возобновить поставки горячей воды сегодня должны до 15:00", - отметила корреспондент и добавила, что движение транспорта на ул. Шота Руставели не затруднено, он работает в обычном режиме.

Напомним, вчера на ул. Шота Руставели в центре Киева прорвало трубу с горячей водой, в результате чего прямо на дороге образовался фонтан с кипятком, улицу залило горячей водой. В яму в асфальте, образовавшуюся из-за прорыва, упала машина. Как сообщали очевидцы, водитель и другие люди, которые там могли быть, сразу выбрались и успели спастись.

Из-за чрезвычайной ситуации на Шота Руставели вчера вечером центр столицы остановился в масштабных пробках. К тому же было заблокировано движение ряда маршрутов общественного транспорта.

По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, также из-за прорыва трубы на улице Шота Руставели два дома остались без отопления.

Источник: https://censor.net.ua/v3096795
 
 
 Топ комментарии
 
Постепенно начало доходить за почти 70 лет дурного совка, что не нужно теплотрассы зарывать в землю, потому что их нужно перидичеси ремонитрвать. Проще вырабатывать тепло на местах, в домах потребителя.
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Если порвет трубу теплотрассы,то из нее пойдет кипяток.(В.Кличко)
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Сколько себя помню, всегда рвало трубы в начале отопительного сезона. Где бы ни жил, случалось подобное. А вот блогеры были не всегда.
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Ну а как вы хотели? Трубы пол-года стояли без воды и рассыпались. Педалик - поц.
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Постепенно начало доходить за почти 70 лет дурного совка, что не нужно теплотрассы зарывать в землю, потому что их нужно перидичеси ремонитрвать. Проще вырабатывать тепло на местах, в домах потребителя.
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ТЕЦ не в совку вигадали, як і централізоване постачання гарячої води та теплоносія для опалення. Просто труби потрібно регулярно міняти й підгадувати десь під капітальний ремонт доріг, а не як в нас, чекати поки його підірве посеред дороги.
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Десятиліттями нічого не робити, звісно, колись одномоментно все вийде з ладу.
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Ну как это ничего не делали? "Продали" всю коммуналку Ахметову (бизнес-партнер у него небезизвестный Порошенко), тот попользовался ничего не вкладывая в инфраструктуру, теперь у него все это "отбирают" с миллиардно сделанными долгами. А вы говорите- "ничего не делали".
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або здали в оренду.
він за комунальні отримує, нічого не ремонтує, кладе собі в карман.
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Бизнес партнер у него не безызвестный шапкокрад сбежавший на рабсею, ксати уже холодает береги шапку... Прорив труби на Руставелі - це яскрава ілюстрація техногенного п#здецю, який може бути в країні найближчими роками, - блогер Наумович - Цензор.НЕТ 221
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Что ж так донецким "везёт"? Наверное потому, что их избранник Янык- феноменально везучий человек.
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Если порвет трубу теплотрассы,то из нее пойдет кипяток.(В.Кличко)
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А вот интересно мнение об катастрофе гипер мера Киева и всех четырех из имеющихся двух его замов.
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Сколько себя помню, всегда рвало трубы в начале отопительного сезона. Где бы ни жил, случалось подобное. А вот блогеры были не всегда.
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Про амортизацию основных фондов карманычи, скорее всего, не слышали - тут главное, чтобы на жалованье бабла хватало...
Клятые коммуняки - не могли запилить вечных коммуникаций...)))
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комуняки й справді лайно. Бо подача тепла таким способом -- це, вибачте, сраний неефективний совковий колгосп.
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Лет 8 назад у меня во дворе так же прорвало трубу и стала проваливаться машина, так её хозяин решил отогнать и получил 80% ожогов.
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Есть таккой город в Днепропетровской области Покров (бывший Орджоникизе). Там еще в начале нулевых отказались о централизованного отопления, не от хорошей жизни, небыло денег на ремонт. Тепер во всех домах школах и больницах автономное отполене. Каждый сам себе хозяин и не нужно каждый год вскрыать асфальт, везде уложена карисвая плитка. Большие города страдают что в осевремя им давли ворвоать бабло, под предлогом ремонта телосетей. Теперь мы видим результат.
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к стати и Никополь уже не первый год без центрального отопления... и счастлив!
(и если в первое время не выдерживали электро сети... то вроде бы сейчас...тьху-тьху)
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чем бы еще наши блогеры занимались, как не выискиваниями пи@децов.... оно прорывало, прорывает и будет прорывать....
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Проклятый совок, смотри что ты натворил. Прорыв трубы на Руставели - это яркая иллюстрация техногенного п#здеца, который может быть в стране в ближайшие годы, - блогер Наумович - Цензор.НЕТ 8857
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У Львові австрійська каналізація досить в хорошому стані, а совкова це непотріб.
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А я о чем. Гады это наверно нарочно сделали чтобы и 50 лет не простояло, чтобы нагадить Украине.
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А нести бред про трубы 19-го века, это нормально?
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Нашла чем гордиться, пещеры неандертальцев до сих пор стоят, но нормальные люди переезжают в новые дома, а не ждут по 200 лет. И вообще канализация и горячая вода это немного разные вещи.
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там строили для себя, а в данном случае для дяди 70 как попало
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Еще в начале 2000х ученые прогнозировали пик техногенных катастроф на 2013 год по всему СНГ, т.к. сети нигде, даже в РФ. не ремонтировались в нужном темпе, у нас как то не видно пика, а есть нарастание в последние годы, это простым глазом видно в старых районах, где с каждым годом все больше раскопок.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПрорыв трубы на Руставели - это яркая иллюстрация техногенного п#здеца, который может быть в стране в ближайшие годы, - блогер Наумович. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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