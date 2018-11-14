 Прорыв трубы на Руставели - это яркая иллюстрация техногенного п#здеца, который может быть в стране в ближайшие годы, - блогер Наумович. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет на странице в Facebook блогер Sergey Naumovich.

"Очередной прорыв трубы в Киеве — яркая иллюстрация того техногенного п%здеца, который нас в стране может ожидать в ближайшие годы. Период наработки на отказ, изношенность целых предприятий, электросетей, теплосетей и других коммуникаций приближается к той отметке, где необходим капитальный ремонт и реконструкция. А если теплосети, к примеру, эксплуатировать "и в хвост, и в гриву" без вложений в капитальную реконструкцию, как это делал "крепкий хозяйственник" Ахметов и его "Киевэнерго" с киевскими теплосетями, то никакой коммунальный "Киевтеплоэнерго", даже оперативно приехав на место аварии во главе с Пантелеевым, быстро исправить ситуацию не сможет физически. Похоже, что нам надо готовиться к тотальной замене ржавых теплосетей, а это значит перерытие проезжей части, пробки, зрада и т.д. 🙁 Кстати, проезжал мимо и видел издалека этот пар. Думал, что всё намного серьезнее", - написал он.

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Сообщество "DTP.Kiev" вчера вечером сообщило: "Жесть в самом центре Киева: на Шота Руставели прорвало трубу горячего водоснабжения и еще большего диаметра. Поток воды и пара по всей улице. В размытый асфальт провалился автомобиль".

По информации СМИ, водителю и пассажирам провалившегося автомобиля удалось быстро вылезти из него.

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Как сообщает "112", в среду утром несколько бригад коммунальщиков чинят трубу, они обещают завершить работы в течение суток. "Говорят, что возобновить поставки горячей воды сегодня должны до 15:00", - отметила корреспондент и добавила, что движение транспорта на ул. Шота Руставели не затруднено, он работает в обычном режиме.

Напомним, вчера на ул. Шота Руставели в центре Киева прорвало трубу с горячей водой, в результате чего прямо на дороге образовался фонтан с кипятком, улицу залило горячей водой. В яму в асфальте, образовавшуюся из-за прорыва, упала машина. Как сообщали очевидцы, водитель и другие люди, которые там могли быть, сразу выбрались и успели спастись.

Из-за чрезвычайной ситуации на Шота Руставели вчера вечером центр столицы остановился в масштабных пробках. К тому же было заблокировано движение ряда маршрутов общественного транспорта.

По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, также из-за прорыва трубы на улице Шота Руставели два дома остались без отопления.