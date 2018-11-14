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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
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Все про:Порошенко (15748) Павленко Ростислав (13)

 На встрече с Порошенко иерархи УПЦ МП заявили о давлении, оказываемом на них за поддержку Томоса, - Павленко. ВИДЕО

Петр Порошенко провел встречу с частью иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата, которые поддерживают предоставление Украине Томоса.

Об этом рассказал советник Президента, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко в эфире телеканала "Прямой", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко встретился с представителями УПЦ МП, которые поддерживают создание единой поместной церкви, - "Громадське"

"Прибыли (на встречу с Президентом. - Ред.) представители того крыла УПЦ МП, в котором как раз одобрительно относятся к идее Украинской автокефальной православной церкви, которые поддерживают создание такой церкви, планируют совместно идти на собор (объединительный собор. - Ред.) и творить совместно эту церковь. Они говорили также о бешенном давлении, которое на них оказывается, поэтому по их просьбе сейчас не раскрываем их имен", - отметил Павленко.

Одновременно он отметил, что президент еще несколько недель назад инициировал встречу с иерархами УПЦ МП и каждому архиерею Московского патриархата было отправлено приглашение на встречу в "Украинском доме" 13 ноября в 14 часов.

"Это должна была быть встреча со всем епископатом, со всеми архиереями УПЦ МП для того, чтобы можно было проинформировать о тех встречах, которые происходили в Константинополе, о соглашении, которое было подписано (с Вселенским патриархом. - Ред.), снять вопросы, которые накопилось у архиереев, в частности относительно того, что процесс создания Единой поместной православной церкви будет добровольным, мирным, государство всеми силами будет противодействовать провокациям и попыткам расшатать этот мир", - рассказал советник Главы государства.

Также читайте: На собор прибыло 83 иерарха из 89. А решения о неучастии в создании единой церкви и разрыв с Константинополем принимались "практически единодушно", - спикер УПЦ Климент

В то же время, по его словам, после ситуации, сложившейся с проведением встречи, "закрадывается подозрение, что те, кто не хотел такой встречи, - или сверяли часы с Москвой, или получали оттуда инструкции".

Напомним, 13 ноября в "Украинском доме" должна была состояться встреча Президента Петра Порошенко с иерархами УПЦ МП, однако в запланированное время она не началась.

Впоследствии стало известно, что в резиденции предстоятеля УПЦ МП на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в то же время началось очередное заседание Синода УПЦ МП, на котором было осуждено решение Священного синода Константинопольского патриархата относительно установления его юрисдикции на территории Украины и решено прекратить с ним евхаристическое общение. Также Собор епископов УПЦ МП постановил, что решение Константинополя относительно украинского церковного вопроса "не имеет никакой канонической силы" и отказался в участии в создании автокефальной церкви.

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Источник: https://censor.net.ua/v3096766
 
   
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Хтось очікував, що онуфрій - вірний прихвостень гундяя, стане на бік України? Всі ж пам'ятаємо його демонстративну відмову вставанням вшанувати пам'ять полеглих воїнів ЗСУ.. Пам'ятаємо і цинічну відмову слуги онуфрія в Запоріжжі відспівувати загибле дитя, котре було хрещеним в УПЦ КП..
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В маасковському патрахаті намітився розкол і це добре.
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У бога голова уже болит от московского патриархата.
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...эт точно! ... христиане друг дружку стоко нашинковали -- муслимы курят в сторонке -- в закутке у буддистов...*)
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Вижу лишь одну проблему. Где найти метлу подходящих размеров, чтобы вычистить это дерьмо из Украины
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...ты уже съехал -- и твоя метла с тобой...*)
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Они говорили также о бешенном давлении, которое на них оказывается, поэтому по их просьбе сейчас не раскрываем их имен
давление оказывается кем, как? отключите их от всех средств связи, охрану с автоматами
они находятся де? в Украине, что мешает выявить тех кто наносит вред государственным интересам, и судить за измену родины
цель правителей России уничтожить Украину, псевдорелигиозная организация часть
это геноцид и терроризм, обыкновенный фашизм фашистской России в отношении украинского народа, что нет такой статьи за терроризм и тд.? есть
Источник: https://censor.net.ua/v3096766
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УПЦ МП (РПЦ) тепер секта, тому треба переглядати її реєстрацію в Україні.
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Кривой Рог мерзнет. У людей нет денег на отопление. Странно, на Мальдивы за 500 тыс долларов деньги есть а за газ оплатить нет. Ой, я перепутал. На Мальдивы ездят не те, кто за газ не платит а те, кто требует платежи за газ.
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Питанння до керівників місцевих громад.
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Вилкулу рыговскому вопрос задай. Думаешь это не специально им сделано???
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А был ли мальчик? Секретная лапша в духе кацапстана.
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А что эта "братия" творила в средние века

Отменить обязательства Синодального письма 1686 года, выданного при обстоятельствах того времени, которое давало в порядке икономии право Патриарху Московскому рукополагатьКиевского митрополита, избранного собором духовенства и верующих его епархии, который должен был поминать Вселенского Патриарха как своего Первоиерарха на любом богослужении, провозглашая и подтверждая свою каноническую зависимость от Матери-Церкви Константинополя.

не могу найти сейчас что представителя Константинополя в средние века (наверно в 1686 году) вообще арестовали пока не подписал .... небось это и было мягко оговорено - выданного при обстоятельствах того времени
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Цензор.НЕТВидеоОбществоНа встрече с Порошенко иерархи УПЦ МП заявили о давлении, оказываемом на них за поддержку Томоса, - Павленко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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