 Реформы в Украине внедряют быстрее, чем в Канаде, - Ващук. ВИДЕО

Об этом в эфире Громадського радіо рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Роман Ващук, передает Цензор.НЕТ.
Дипломат, в частности, сообщил о развитии сотрудничества не только с канадским правительством, но и канадским бизнесом. По его словам, это особенно наблюдается за последние несколько лет.
"Изменения в Украине при всех сетованиях людей, по сравнению с достаточно стабильными странами, происходят быстро. Патрульная полиция. От первых разговоров и идей в январе до первых полицейских на улице прошло шесть с половиной месяцев. В Канаде за шесть с половиной месяцев разрабатывали бы презентации, как за это браться. Изменения в Украине кажутся медленными, так как их нужно много, порой одно изменение осложняет что-то в другой сфере. Еще есть второй элемент - желание все прописать до последнего титула и запятой. Вместе с изменениями надо давать людям, которых вы уполномочили, возможность действовать, а не связывать им руки", - поделился Ващук.
Например, Эмираты, где красивые молодые шейхи намывают острова в море.
Возможно, сказочный Сингапур, где растут свечки небоскрёбов.
Или такая далёкая и диковинная Корея, строящая ядерные реакторы.
А может, это Польша, где работает миллион украинцев?
В любом случае - там жестко борются с коррупцией, экономическое чудо и либерализация рынка. Там ценят бизнес, всё для человека, а мудрое правительство провело быстрые, безболезненные и ориентированные на граждан реформы. Слышите грохот? Это бьются сердца диванных реформаторов.
1989 год. В Польше принят план Бальцеровича - достаточно жёсткий и амбициозный. Закрытия госпредприятий, череда давно назревших банкротств, борьба с дефицитом бюджета, снижение бюджетных дотаций. Должно были закрыться многие неэффективные предприятия - просто физически вымереть как мамонты множество шахт, верфей для боевых и торговых кораблей (их создали в тепличных условиях планового Варшавского пакта, а не для жёсткой конкуренции с той же Кореей или Германией), существенно пострадать сельское хозяйство.
Два года жесточайшего падения - потеряно порядка 18% ВВП. Взрыв инфляции - на 620% в год.
Первый рост производства - спустя три года после начала «шоковых реформ»: ВВП подрос на скромные 2,5% в 1992 году. И только в 1997 году, ВВП на душу населения в Польше на 10% превысил «дореформенный» уровень 1988 года.
То есть, после девяти долгих тяжёлых лет работы.
И это - невзирая наНдрангетой и Каморрой.
Во Франции такие же регулярные коррупционные скандалы - начиная от продажи оружия в Анголу и заканчивая последним расследованием по Франсуа Фийону и его жене.
А еще было «дело Эльф» с откатами на сотни миллионов евро.
Моя любимая тема - постоянное нытье о стандартах НАТО и о том, как Украине далеко до уровня западных стран в сфере обороны.
Ну давайте пристально поглядим на эти стандарты.
ПВО всего Восточного фланга НАТО - Польши, Словакии, Румынии, Болгарии и стран Балтии - меньше, чем ПВО одной Украины.
По факту, хоть чем-то значимым может похвастаться Румыния с 8 модернизированными ЗУР «Хоук»; 17 дивизионов С-125 «Newa SC» и 2 С-200 «Вега» Польши, (только часть из которых оцифрована и переведена на новую материальную часть); также хоть какую-то боевую силу представляет собой по одному С-300ПМУ Словакии и Болгарии. Всё остальное - это экспортные «Осы», «Стрелы», «Кубы», ЗУ-23/2 на авто, «Шилки», ПЗРК «Гром», иногда в модификации, установленной на бронетранспортёры, или штучные западные ПЗРК - старьё, модификация советских еще «Игл», гомеопатические количества новых технологий или МЗА ближнего радиуса.
В той же Польше не особо скрывают, что планируют применять ПВО из засад, используя комплексы по линии визирования. Не включать штатный радар, а следить за обстановкой при помощи автоматизированной системы «WZR RAWAR», передающей информацию на КШМ, планшеты или машины командиров взводов - осознавая, что у возможного противника в Калининграде ОТРК и значительная группировка самолётов.
Еще раз по буквам - силы ПВО 7 стран, тратящих на порядок больше средств на оборону, чем Украина, в принципе не в состоянии надёжно прикрыть весь восточный фланг НАТО.
Можно, конечно, утверждать, что ставка сделана на авиационную компоненту и на сеть аэродромов, с которых будут действовать борта союзников по Альянсу.
Всё так.
Но тут возникает вполне резонный вопрос - как будут действовать союзники? Политическая воля на применение вооруженных сил каждого члена Альянса в каждом конкретном конфликте - одна из ключевых проблем европейской безопасности. Станут ли США таскать каштаны из огня для тех, кто не хочет защищать свои собственные границы? Будет ли это соответствовать интересам Штатов на тот момент? Однако пока что прибывает «воздушная полиция» и усиливаются части Альянса на востоке ЕС, проводятся КШМ по защите стран Балтии, разворачиваются штабы ПВО - США, Германия и Великобритания пытаются успокоить «неофитов» на фоне активности РФ и череды прокси-войн на границах Альянса.
Большинство боевых машин всего восточного фланга НАТО - «БМП-1» в экспортной модификации.
Часто еще с «Малютками», которые, естественно, на грани гибели от старости, как и сами «копейки» у порога исчерпания ресурса.
Польша с 2003 года проводит амбициозную программу перевода вооруженных сил на КТО «Россомаха» - лицензию финского колесного БТР. В ближайшие 10-12 лет поляки потратят на программу 20 миллиардов долларов - в сумме они занимаются сменой техники позднесоветского периода уже около четверти века.
Это так - на заметку тем, кто рвёт волосы на всех местах, плача о том, что в Украине техника не поступает в войска спустя три года войны.
Активно поляки осваивают средства и на ПВО - две программы (ПВО ближнего радиуса действия и противоракетная оборона при помощи ЗРК «Патриот») около 7 млрд долларов, несмотря на НАТО и скидки.
Похожие работы ведут страны Балтии - создание зонального ПВО в ближайшие пять лет.
Заметим, почему-то предыдущих 25 с момента начала курса реформ это сделать не получилось.
А сколько танков у членов Альянса в строю?
Великобритания - 244, Германия - около 300, Италия - чуть больше 200.
Общее число танков Leo-2 в том же Бундесвере по штату - 244 единицы.
Из них 170 в войсках.
Из них 126 на ходу.
Я вот иногда думаю, может, это Канаде и Италии надо просить у нас поставки вооружения, а не наоборот?
Нам нужно совсем немного терпения и капельку реализма.
Не самые последние государства этой планеты переживают схожие с нами проблемы.
Причем они не стали жертвой подлого неспровоцированного нападения и не ведут гибридную войну третий год. Не смогли отказаться от торговли с РФ?
Ни Балтия, ни Польша, ни Германия тоже не отказались. И испытывают критическую зависимость от российских углеводородов - что нам, как ни странно, удалось исправить.
Растём чуть более 2% ВВП спустя три года реформ.
Польша росла на 2,5%, но при этом поляки не вели войны, и не выплачивали субсидий 6-7 млн семей, а их реформы сами граждане назвали «шоковыми» для населения.
Не перешли на другую группу углей - Молдова до сих пор закупает электроэнергию то в Украине, то в ПМР, а поляки так и не закончили АЭС «Жарновец».
В то время как укропы, «провалившие реформы», сдали в эксплуатацию блоки Ровенской и Хмельницкой АЭС.
У нас армия всё ещё больше, чем у многих ключевых членов Альянса. Тем, кто любит рассуждать о развале по сравнению с 1990-ми, отдельная просьба - посмотрите, что сделали со своими сухопутными частями немцы и британцы, и сколько процентов их авиации способны просто выполнять задачи. Принимают не совсем адекватные законы - нет желания заплатить треть зарплаты за то, что у вас в цветочных горшках вода, привлекающая комаров, и поговорить с полицейскими о контрацепции, если в семье уже больше двух детей, как в Сингапуре?
Украина - совершенно обычная страна Восточной Европы с 40-60% ВВП в тени.
В целом, не настолько уж и хуже Румынии. Страна с исторически отвратительными дорогами и неплохими в целом людьми, всегда готовыми подсказывать премьеру в социальных сетях, но не всегда способными договориться друг с другом об утеплении дома. С мощной армией, переживающей кризис после распада СССР и десятилетий безденежья.
Способная производить ракетное вооружение, самолёты и замкнутый цикл бронетехники мелкой серией. Огромное количество иномарок бизнес-класса, квартиры в новостройках, раскупаемые на этапе строительства, фото из Франции и Турции у ребят, рассказывающих о дорогой коммуналке - всё согласно средней температуре по больнице. Сменяемость элит: хочешь - иди в «Солидарность», хочешь - в «Укроп», хочешь - в «Самопомощь», хочешь - брей голову и записывайся в УНСО или иди в ДУК.
Никто никого не крутит в центре столицы и не правит 20 лет без смены, рассовывая конкурентов в автозаки.
Работа, конечно, предстоит титаническая - не существует министерства или службы, которым бы не требовался целительный пинок, а лучше очередь из пинков.
От скорой помощи и следствия в МВД до коммунального хозяйства и таможни - годы работы, миллиарды долларов вложений, достаточно сильный кадровый голод. Лично мне тяжело далось осознание того, где мы находимся, что мы построили и сколько ещё нужно двигаться вперёд.
У нашего поколения, похоже, не будет «дембеля», а лишь вечная война за нашу страну и за будущее наших детей, не только на фронте, но и в тылу.
Но зато каждый раз, когда мне хочется всплакнуть о том, что за три года многое не сделано, я вспоминаю, какой путь прошли Польша, Чехия, Корея и Сингапур.
Сколько лет это заняло и как лишь к пенсии поколение, начавшее реформы, увидело их результаты.
Не знаю, кому как, но мне легче - даже самая скверная и неблагодарная работа когда-либо заканчивается.
Никто из экспертов не скажет, сможем ли мы повторить успех «азиатских тигров». Станем ли новым восточным форпостом Запада, вроде Польши, в которой каждый десятый хочет уехать за лучшей жизнью? Тут не всегда дают точный прогноз на годовой рост ВВП.
Но одно можно сказать с уверенностью - путь в десять тысяч ли начинается с одного шага.
Мы идем по этой дороге чуть более двух с половиной лет.
И только движение вперёд имеет значение.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/video/album/304/?mode=view&id=27806
От бачите ...
Ні, справді. Тут роблять публічні слухання, кампанії по =sensibilisation= кілька місяців, щоб до всіх дійшло, почули і побачили і потім не казали, що не знають ...
Просто ураган реформ какой-то !
Так и мелькают за окном , даже их названий прочитать не успеваем !
А уж вникнуть в их смысл , так нечего и говорить !