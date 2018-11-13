 Реформы в Украине внедряют быстрее, чем в Канаде, - Ващук. ВИДЕО

Об этом в эфире Громадського радіо рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Роман Ващук, передает Цензор.НЕТ.

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Дипломат, в частности, сообщил о развитии сотрудничества не только с канадским правительством, но и канадским бизнесом. По его словам, это особенно наблюдается за последние несколько лет.

"Изменения в Украине при всех сетованиях людей, по сравнению с достаточно стабильными странами, происходят быстро. Патрульная полиция. От первых разговоров и идей в январе до первых полицейских на улице прошло шесть с половиной месяцев. В Канаде за шесть с половиной месяцев разрабатывали бы презентации, как за это браться. Изменения в Украине кажутся медленными, так как их нужно много, порой одно изменение осложняет что-то в другой сфере. Еще есть второй элемент - желание все прописать до последнего титула и запятой. Вместе с изменениями надо давать людям, которых вы уполномочили, возможность действовать, а не связывать им руки", - поделился Ващук.

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