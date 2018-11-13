 "Президенту нашему 10-й "А" нанес глубочайшее оскорбление, за которое в советское время был бы расстрел", - учеников российской школы отчитывают за надпись "Путин-вор". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, педагог, в числе прочего, пугала учеников расстрелом в "советское время" и угрожала им приездом "охранников Путина" из Москвы.
"Президент наш, которому 10-й "А" нанес вчера глубочайшее оскорбление, и за которое в советское время был бы расстрел… Я с учителями со всеми переговорила по поводу вашего класса и настаиваю на собрании с вашими родителями, потому что скатились с успеваемости, не говоря о поведении... А тем, кто, или тому, кто написал, я советую: напишите это слово, запечатайте в конверт и пошлите. Я вам подскажу адрес: Москва, Кремль, Администрация президента. Там быстренько вылетят сюда и разберутся. У Путина телохранители есть! Его охраняют. А какой-то ученик или ученица 10-й "А" вдруг обвиняет его в воровстве", - говорит педагог.
Целая страна идиотов ...
нормальный нашелся
Хуйло вполне может быть вором, убийцей, казнокрадом, подонком и тд.
В РФ такие же люди как и у нас.
Как сказал один чел. Є люди хороші, а є такі як ми...
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Расея должна давить своих граждан со всех сторон, но так же обязательно вернуть железный зановес, что б когда давит, брызги не летели на другие страны
Скорее Вована поменяют,на таких как Золотов долго не удержишься...
Особенно этот "аргумент" впечатлил:
"У Путина телохранители есть! Его охраняют. А какой-то ученик или ученица 10-й "А" вдруг обвиняет его в воровстве"
.ТАК БУДЕТ !!! ОБЕЗАТЕЛЬНО БУДЕТ !!
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https://uploads.disquscdn.com/images/f524c5b7af490348c4dd453010a5e82a44323218373e7b355f4e5ea8c99a0ffa.jpg
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Мы жэ не знали!
нас не спрашивали !
от нас ничего не зависило!...
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А росс-журналисты-РАЗЖИГАЮЩИЕ НЕНАВИСТЬ и ВОЙНЫ..
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А интернэт-ТРОЛЛИ.-
ВСЕ ОНИ ЗНАЛИ и ПОНИМАЛИ........,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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АДРЕССА В СТУДИЮ!!!!!!!!!!!!!--
Объявит ведущий на рос тв-- Д. Недоокисшився. !
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Страна должна знать их в лицо!!!!!!!!!!!!!!!
- ВОСКРИКНЕТ толпа в зале !!!
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и новая гармошка заиграет https://uploads.disquscdn.com/images/daa92c7e68404445acc27788042e57fac4cb52c6dc9bc34a64c1a29ed1abb08e.gif пьятый по счету переделаный гимн рф....................
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Дурак в России - больше, чем дурак!
Призвание, стиль жизни, пласт культуры.
Герой народной фолк-литературы
Прославился в веках не просто так.
Там свято чтят Ивана-дурака!
Быть дураком - ведь это дар природы!
Он посильнее даже ниндзя взвода,
И круче человека-паука!
А сколько рассмеял он Несмеян,
Словил жар-птиц и прочих сивок-бурок?
Простой рассейский Ванька-полудурок!
Там не считают дурость за изъян!
"На дурака не нужен медный грош",
Дурак понятен, прост и добр по жизни!
Быть умным на Расее непрестижно,
Быть умным - это даже выпендрёж!
Ксения Святич
In this July 29, 2018 photo, young participants of the "Temper of will" summer camp, organized by the nationalist Svoboda party, practice tactical formations with AK-47 assault riffles in a village near Ternopil, Ukraine. (Felipe Dana/Associated Press)
але зроблю виняток
https://www.washingtonpost.com/world/europe/training-kids-to-kill-at-ukrainian-nationalist-camp/2018/11/12/41023fa0-e652-11e8-8449-1ff263609a31_story.html?utm_term=.fac23c29478c
Наверное спит и видит как бы 37-ой повторить, с врагами народа расправиться.
теперь она соучастник, пойдет по отягощающей статье
Знаете расскажу вам историю которая была на Полтавщине еще в далеком 1955 году ...
Двое молодых юношей нашли ящик с немецкой формой и оружием практически новыми...Парни переоделись и пришли в село , зашли в контору , а там сьезд партийцев комсомольцев ...Пацаны ломаным языком спросили .прикаловшись :
- кто фэтом зале комунистэн встат !
Тишина ...звучит вопрос от переодетых немцев :
- кто фэтом зале есть комунист ?
и наводят стволы автоматов на присутствующих .....
тут один чел не выдержал .встал отошел от всех и начал пальцами указывать :
- Этот коммунист .вот этот коммунист ,и этот коммунист
.....Ну пацаны заржали сказали что прикололись как бы инцедент исчерпан но голова вызвал милицию , оружие найденое как бы сдать надо ...
Приехала милиция , записала все показания и забрали в райотдел этих двоих пацанов и того чувака который пальцами на комунистов указывал
https://youtu.be/F67DZDRpfr8
В частности, пожилая женщина рассказывает о тяжелой судьбе рабочих в США и оплакивает их нелегкую долю.
"Мне так жалко американцев. Бедные люди рабочие - их лишили всего. Смотришь по телевизору - прямо сижу и плачу", - говорит она своим знакомым.
В ответ они пытаются утешить старушку и обещают, что им обязательно поможет российский президент Владимир Путин.
"Не плачьте, все будет хорошо, обязательно Путин поможет. Он всем помогает и американцам поможет", - говорят впечатлительной пенсионерке ее подруги.