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Все про:Путин (24361) Россия (71069) школа (1779) Русский мир (321)

 "Президенту нашему 10-й "А" нанес глубочайшее оскорбление, за которое в советское время был бы расстрел", - учеников российской школы отчитывают за надпись "Путин-вор". ВИДЕО

В поселке Таёжный Богучанского района Красноярского края РФ учитель школы №20 отчитала учеников 10-го "А" класса за то, что один из них написал на доске фразу "Путин-вор".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, педагог, в числе прочего, пугала учеников расстрелом в "советское время" и угрожала им приездом "охранников Путина" из Москвы.​

"Президент наш, которому 10-й "А" нанес вчера глубочайшее оскорбление, и за которое в советское время был бы расстрел… Я с учителями со всеми переговорила по поводу вашего класса и настаиваю на собрании с вашими родителями, потому что скатились с успеваемости, не говоря о поведении... А тем, кто, или тому, кто написал, я советую: напишите это слово, запечатайте в конверт и пошлите. Я вам подскажу адрес: Москва, Кремль, Администрация президента. Там быстренько вылетят сюда и разберутся. У Путина телохранители есть! Его охраняют. А какой-то ученик или ученица 10-й "А" вдруг обвиняет его в воровстве", - говорит педагог.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Мал клоп, да вонюч... Парижские приключения Путина в ФОТОжабах

Источник: https://censor.net.ua/v3096690
 
   
 Топ комментарии
 
Дети ошиблись. Он не вор. Он - Хуйло.
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Блин , а ещё говорят что нет действующего психотронного оружия !
Целая страна идиотов ...
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Устами младенца глаголит истина...(с) "Президенту нашему 10-й "А" нанес глубочайшее оскорбление, за которое в советское время был бы расстрел", - учеников российской школы отчитывают за надпись "Путин-вор" - Цензор.НЕТ 3038
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Устами младенца глаголит истина...(с) "Президенту нашему 10-й "А" нанес глубочайшее оскорбление, за которое в советское время был бы расстрел", - учеников российской школы отчитывают за надпись "Путин-вор" - Цензор.НЕТ 3038
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Как это символично: в таежном государстве, в поселке Таежный
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Это даже не Бревжневщина. Это неизлечимо больной человек инфицированный Сталинизмом.
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Вывести бы вас в чистое поле, поставить лицом к стенке и пустить пулю в лоб, чтобы всю жизнь помнили!
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После пули в лоб, он уже ничего , никогда помнить не будет.Но будет вонючий труп.
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Так стреляйте, нефиг с теми казламордыми цацкаться!
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Блин , а ещё говорят что нет действующего психотронного оружия !
Целая страна идиотов ...
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Дети ошиблись. Он не вор. Он - Хуйло.
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Одно другому не мешает.
Хуйло вполне может быть вором, убийцей, казнокрадом, подонком и тд.
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Так чому зараз не ввести розстріли,не зрозуміло.
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- Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. (с)
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Кто-то из маскаля хочет переродиться в человека. Это как ежики объявили себя лошадьми и поскакали по полях.
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Кто-то из маскаля хочет переродиться в человека. Это как ежики объявили себя лошадьми и поскакали по полях

В РФ такие же люди как и у нас.
Как сказал один чел. Є люди хороші, а є такі як ми...

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Вывести бы вас в чистое поле, поставить лицом к стенке и пустить пулю в лоб, чтобы всю жизнь помнили!
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Судя по поведению этой училки, она бы сама и привела приговор в исполнение.
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Как сказал великий и могучий Пугабыч : Адресса , явки, фамилии
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Вот это правильно.
Расея должна давить своих граждан со всех сторон, но так же обязательно вернуть железный зановес, что б когда давит, брызги не летели на другие страны
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скоро там и будут стрелять своих кацапят ..
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скоро там и будут стрелять своих кацапят ..
Скорее Вована поменяют,на таких как Золотов долго не удержишься...
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))))))))))) вот поэтому у нас промокши не пройдут
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Задроченное советско-парашенской пропагандой поколение учителей !Мне вас жалко
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В нас така ж була вчителька історії, але то був кінець вісімдесятих, перебудова, новоє мишлєніє, а в расєї, як видно, нічого з тих часів не змінилося.
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Риторика и аргументация преподавателя на уровне чуть ниже плинтуса.
Особенно этот "аргумент" впечатлил:

"У Путина телохранители есть! Его охраняют. А какой-то ученик или ученица 10-й "А" вдруг обвиняет его в воровстве"
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предлагаю кацарылым публично обсудить сию проблему в какой-нибудь пропагандонской передаче для ущербных дебилов на их ТВ
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Комедия ))) А в соцсетях козломордые активно ностальгируют и агитируют за сэсэсэрэ . А тут расстрел .)))
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.ТАК БУДЕТ !!! ОБЕЗАТЕЛЬНО БУДЕТ !!
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https://uploads.disquscdn.com/images/f524c5b7af490348c4dd453010a5e82a44323218373e7b355f4e5ea8c99a0ffa.jpg
.
Мы жэ не знали!
нас не спрашивали !
от нас ничего не зависило!...
.
А росс-журналисты-РАЗЖИГАЮЩИЕ НЕНАВИСТЬ и ВОЙНЫ..
.
А интернэт-ТРОЛЛИ.-

ВСЕ ОНИ ЗНАЛИ и ПОНИМАЛИ........,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

,

.

АДРЕССА В СТУДИЮ!!!!!!!!!!!!!--

Объявит ведущий на рос тв-- Д. Недоокисшився. !

.

Страна должна знать их в лицо!!!!!!!!!!!!!!!
- ВОСКРИКНЕТ толпа в зале !!!

.

и новая гармошка заиграет https://uploads.disquscdn.com/images/daa92c7e68404445acc27788042e57fac4cb52c6dc9bc34a64c1a29ed1abb08e.gif пьятый по счету переделаный гимн рф....................

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Бррр.(((( Как в детство попала. Жуть. "Правильно": все в стойло рабы , а кто не хочет-расстрелять.....
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Президент Ваш, которого презирает весь мир, которому 10-й "А" правильно нанес вчера глубочайшее оскорбление, не достоин управлять Россией. Жалко, что такие учителя еще существуют в российских школах и калечат детей.
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Вот такие учителя и обеспечивают "победу" путину и таким же, на "выборах".
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А за правду и ответить не страшно! Поэтому, писали бы сразу - ")(yйло"!!!
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Треба було б ще дописати- путєн #уйло.Ла-ла-ла-ла-ла...
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Почему бабку не расстреляли в Советское время ?
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это хорошо, пусть детки знают родную историю
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***
Дурак в России - больше, чем дурак!
Призвание, стиль жизни, пласт культуры.
Герой народной фолк-литературы
Прославился в веках не просто так.

Там свято чтят Ивана-дурака!
Быть дураком - ведь это дар природы!
Он посильнее даже ниндзя взвода,
И круче человека-паука!

А сколько рассмеял он Несмеян,
Словил жар-птиц и прочих сивок-бурок?
Простой рассейский Ванька-полудурок!
Там не считают дурость за изъян!

"На дурака не нужен медный грош",
Дурак понятен, прост и добр по жизни!
Быть умным на Расее непрестижно,
Быть умным - это даже выпендрёж!
Ксения Святич
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Старая,замшелая,"совковая" мразь. Чему она может научить? Ползать на коленях перед барином?
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Президенту нашому 10-й "А" завдав глибоку образу, за яку в радянські часи був би розстріл", - учнів російської школи вичитують за напис "Путін-злодій" - Цензор.НЕТ 1937

In this July 29, 2018 photo, young participants of the "Temper of will" summer camp, organized by the nationalist Svoboda party, practice tactical formations with AK-47 assault riffles in a village near Ternopil, Ukraine. (Felipe Dana/Associated Press)
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взагалі-то я не твій найманий працівник.
але зроблю виняток
https://www.washingtonpost.com/world/europe/training-kids-to-kill-at-ukrainian-nationalist-camp/2018/11/12/41023fa0-e652-11e8-8449-1ff263609a31_story.html?utm_term=.fac23c29478c
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Суку старую заело что сЦаря детишки назвали своим именем.
Наверное спит и видит как бы 37-ой повторить, с врагами народа расправиться.
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Молодняк спрашивает - что ОН хорошего сделал? Старая зомбоматка отвечает - не расстрелял! Президенту нашому 10-й "А" завдав глибоку образу, за яку в радянські часи був би розстріл", - учнів російської школи вичитують за напис "Путін-злодій" - Цензор.НЕТ 2161
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как в анекдоте про Василия Ивановича "...Амог бы и шашкой рубануть!"
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дети рассеики, давай строиными рядами обратно в совок, если вас ещё не успеет разстрелять, то ваши дети будет рады жить при начальном совке - в перёд и с песнями
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Я считаю правильно тетя сказала. Расстрелять! В подвале резиновый мячик в рот и пулю в затылок. Или весь класс (а лучше всю школу с директором) на природе в лесу. Там хоть поорать сможете как вы любите путина.
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училка сама призналась что покрывает преступление и не донесла куда следует.
теперь она соучастник, пойдет по отягощающей статье
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О!Точно. Это даже квалифицируется как более тяжелый проступок в гебешной системе ценностей.
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Что интересно: в те времена СССР, которые эта "учительница" может помнить, уже не расстреливали за подобное. "То что было не со мной - помню"?
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Так можно сказать и в николаевской рашке смертной казни не было. Давали 2 000 шпицрутенов или 20 плетью в 10кило. Попробуй тут выживи.
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видос зачет и это россия ахахаха ...школьники красавы ....
Знаете расскажу вам историю которая была на Полтавщине еще в далеком 1955 году ...
Двое молодых юношей нашли ящик с немецкой формой и оружием практически новыми...Парни переоделись и пришли в село , зашли в контору , а там сьезд партийцев комсомольцев ...Пацаны ломаным языком спросили .прикаловшись :
- кто фэтом зале комунистэн встат !
Тишина ...звучит вопрос от переодетых немцев :
- кто фэтом зале есть комунист ?
и наводят стволы автоматов на присутствующих .....
тут один чел не выдержал .встал отошел от всех и начал пальцами указывать :
- Этот коммунист .вот этот коммунист ,и этот коммунист
.....Ну пацаны заржали сказали что прикололись как бы инцедент исчерпан но голова вызвал милицию , оружие найденое как бы сдать надо ...
Приехала милиция , записала все показания и забрали в райотдел этих двоих пацанов и того чувака который пальцами на комунистов указывал
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В Сети набирает популярности ролик, на котором российская пенсионерка делится со своими знакомыми информацией, почерпнутой на росТВ.
https://youtu.be/F67DZDRpfr8

В частности, пожилая женщина рассказывает о тяжелой судьбе рабочих в США и оплакивает их нелегкую долю.
"Мне так жалко американцев. Бедные люди рабочие - их лишили всего. Смотришь по телевизору - прямо сижу и плачу", - говорит она своим знакомым.

В ответ они пытаются утешить старушку и обещают, что им обязательно поможет российский президент Владимир Путин.
"Не плачьте, все будет хорошо, обязательно Путин поможет. Он всем помогает и американцам поможет", - говорят впечатлительной пенсионерке ее подруги.
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Скоро эти дети вырастут, в рашке начнется Майдан, и она развалится на сотню кусков.
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Последняя фраза"У вас есть доказательства?"Когось с Цензора нагадуэ.А вообще бабка попала за сокрытие информации, несущую угрозу режиму,чем способствовала заговору учеников против товарища Пуйла и партии.Приговор Соловки 10 лет Президенту нашому 10-й "А" завдав глибоку образу, за яку в радянські часи був би розстріл", - учнів російської школи вичитують за напис "Путін-злодій" - Цензор.НЕТ 1724
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Президенту нашему 10-й "А" нанес глубочайшее оскорбление, за которое в советское время был бы расстрел", - учеников российской школы отчитывают за надпись "Путин-вор". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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