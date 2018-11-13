 "Бездействие органов местного самоуправления", - "Нафтогаз" пояснил отсутствие отопления в Смеле и Кривом Роге. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза", первый заместитель председателя правления НАК Сергей Перелома прокомментировал отсутствие тепла в Смеле и в Кривом Роге.
"Причина отсутствия отопления в Смеле - бездействие органов местного самоуправления и теплоснабженца. В прошлом отопительном сезоне были те же проблемы. За год ничего не изменилось. Из-за этого бездействия страдают жители города. Это недопустимо. Ситуация должна быть решена, но к сожалению только усилий "Нафтогаза" недостаточно.
Тепловик должен выполнить условия действующего законодательства, чтобы у "Нафтогаза" появилась законная возможность предоставить номинации.
"Нафтогаз" не имеет такой компетенции, как самостоятельно определяться, когда применять те или иные нормы законодательства. Мы просим город выполнить нормы закона:
1. Документально подтвердить, где находятся основные средства, которые обеспечивают горожан теплом. Кто их хозяин, кто за них отвечает? Кто будет отвечать за безопасность газоснабжения?
2. Если произошло изменение теплоснабженца, то согласно ст 22 Закона Украины о теплоснабжении он должен стать правопреемником по долговым обязательствам, которые "наработала" предыдущая теплоснабжающая организация. Это 85 млн грн.
Мы не говорим о том, что долги необходимо сразу оплатить. Надо стать правопреемником долговых обязательств. После этого можно заключать договор на реструктуризацию на 5 лет.
Позиция "мы не будем платить за предшественников" - нечестная. Смелянский городской совет принял решение предоставить в аренду частной организации коммунальное предприятие. Именно смелянская власть 7 лет не контролировала, как эксплуатируются эти основные средства, как работает предприятие, состояние расчетов.
Если будут выполнены нормы закона, заключение договора займет часы", - пояснил Перелома ситуацию по Смеле.
Относительно ситуации в Кривом Роге он заявил следующее.
"Криворожская теплоцентраль" - в реестре предприятий-банкротов. Сам факт заключения договора с "Нафтогазом" должен утвердить арбитражный управляющий. Этого сделано не было. Как только это согласование будет предоставлено, "Нафтогаз" готов в сжатые сроки (часы даже, а не дни) заключить такое соглашение.
Но, для того, чтобы по заключенному договору получить номинации, "Криворожская теплоцентраль" должна выполнить хотя бы одно из трех условий, которые правительство Украины установило для теплоснабжающих организаций.
Почему? Применение Закона Украины №1730 (которым предусмотрен механизм реструктуризации) для них весьма проблематично, поскольку они находятся в банкротстве. В банкротстве есть специальный закон, которым предприятие должно руководствоваться. То есть, для того, чтобы мы смогли начать процедуры, предусмотренные законом №1730, нужно, чтобы теплоцентраль вышла из процедуры банкротства.
Второе. Общий долг "Криворожской теплоцентрали" больше 1 млрд грн. Это сумма за газ, который отобрала "Криворожская теплоцентраль", использовала, но не рассчиталась. Поэтому, если мы говорим о достижении уровня расчетов 90% по историческому потреблению - им нужно доплатить более 400 млн грн.
Есть теоретическая возможность платить по графику, который предусмотрен постановлением Кабмина №758. Предприятие в прошлом году предоставило этот график, и именно благодаря предоставлению этого графика оно смогло начать отопительный сезон в прошлом году. Но, после предоставления, не выполняет его.
Задолженность - почти 375 млн грн по тому графику, который они предоставили и, к сожалению, не выполняют.
У теплоцентрали есть руководство, которое должно заниматься и готовиться к отопительному сезону, оно - имеет орган управления в лице ФГИУ, они находятся в пределах громады Кривого Рога. Никто ничего не сделал. И вопрос, что они имеют проблему с вхождением в отопительный сезон, поднялся исключительно в начале ноября".
...всі, хто відповідає за опалювальний сезон в Кривому Розі, заздалегідь прекрасно знали про початок процедури банкрутства "Теплоцентралі" і її майбутню приватизацію, а ще й про те, що основним боржником ДП "Криворізька Теплоцентраль" є зовсім не населення, а комунальне підприємство "Криворіжтепломережа" Криворізької міської ради.
КП "Криворіжстеплосеть" за час такого посередництва накопичила борг перед своїм постачальником ДП "Криворізька теплоцентраль", гигантську суму у розмірі 1,2 мільярда гривень. Ділові відносини між підприємствами закінчилися в 2013 році, а боргові зобов'язання так і залишилися несплаченими. У жовтні 2013 року Господарський суд Дніпропетровської області задовольнив позов прокуратури Центрально-Міського району Кривого Рогу, згідно з яким повинно було бути запроваджене обов'язкове стягнення заборгованості, втім, його не відбулося. Якщо згадати, то у 2013 році у руля Дніпропетровської області стояли представники когорти "Партії регіонів", першим віце-прем'єром уряду Миколи Азарова тоді був Олександр Вілкул, а містом Кривий Ріг керував батько - Юрій Вілкул, то можна лише здогадуватися, за сприяння або ж потурання кого державне підприємство фактично доводилося до банкрутства. Інтерес "міцних господарників" до "Криворіжтеплоцентралі" виник давно і неспроста, адже це - підприємство, сфера діяльності якого поширюється на найбільш густонаселену частину міста і від послуг якого відмовитися споживачу фактично неможливо.
Восени 2016 року, коли споживачі сиділи без тепла, керівники "Теплоцентралі", наприклад, не могли розібратися між собою і, отримуючи зарплати близько 30-45 тис. грн, навіть судилися щодо відновлення на посади підприємства, яке фактично потопало від боргів.
Врешті Фонд держмайна оголосив про приватизацію "Теплоцентралі" і державне підприємство перетворилося на ПАТ. Тож останнє звернення до Києва від депутатського корпусу Криворізької міської ради скидається на жалюгідну спробу зняти з себе відповідальність за майбутній провальний опалювальний сезон і пред'явити населенню "довідку" про те, що влада "хоч щось робить".
А головне - процесом "виборів" все і закінчується ... бо контролювати тих , кого вони обрали , люди взагалі не можуть - а ні імперативного мандату , а ні процедури імпічменту в Україні нема !
Выборы, это когда из одного претендента выбирают быть ему на посту или не быть. А иллюзия, когда из двух и более уродов выбирают, какой урод будет нас грабить.
Причём тут бля, президент чи парламент?
Хитрожопые местные власти ничего не сделали для подготовки к сезону, и сидят на жопе ровно, ждут когда им включат газ. А платить кто будет, Пушкин? Денежки за тепло с народа собирают, а вот куда они идут?
але ж вони не прибульці з Марсу - їх же обрали , а головне - їх й досі терплять !
отже - все всіх влаштовує ...
"бідний бо дурний , чи дурний бо бідний..?" - одвічна дилема українців
справжня еліта так і формується - лише через пресінг !
Просто тут менталітет , в народу такий - і треба дивитися правді в очі ...
Центральная власть устанавливает через законодательство Правила игры и всё. А наше с вами Правила, в т.ч. власти на местах - исполнять! а не хитрожопить.
топились, тьфу, отапливались, платили неподъемные тарифы, гос-во отстегивало субсидии, которые шли в тот же карман и все бы было хорошо, если бы подлый нафтогаз вдруг не начал считать свои (наши) деньги..., и тут началось...
бо це вона контролює все і всіх ... Але зробити це т.зв "демократичними методами" просто не можливо ... тупик .
Проворовавшееся криворожское предприятие государственное.
Полиция в Кривом Роге вилкуловская поэтому будет расследовать негуманитарную заморозку людей,а не украденные Вилкулом деньги.
напишіть , про це Авакову - він буде сміятися ...
Те, которые не могут создать уют у себя дома, накормить и согреть собственных детей. Но которые пафосно вещают о великой миссии...
замерзающее поколение)...
Очередная потрясающая история. Почти не вызвавшая резонанса. Потому что сейчас все так - везде аварии и управленческие провалы под бравурные речи неудачников. В этой истории есть все то, что идеально характеризуя нынешнюю систему. В которой важен только пафос и совсем нет ответственности. Она про тотальное отсутствие профессионализма, про глубокую аморальность нынешних топов и про их реальные цели, когда нужно тушкой или чучелом выдрать много легальных денег и присвоить их. Иначе потом - когда спешно покинешь должность/страну - трудно будет не попасть под действие британского или испанского Акта о противодействии отмыванию доходов...
Итак. Кабмин имеет базового оператора Нефтегаз, который ничего не производит, кроме бюрократических услуг и услуг по отыманию государством у государства государственных денег... У Нефтегаза в свою очередь есть стопроцентная «дочка»), которая занимается добычей газа из госнедр - Укргаздобыча. И на которой всегда сидят самые упоротые сырьевые олигархи. Так вот. Гос/контора вчиняет иск на 57 млрд грн собственному правительству (нам) с потрясающей формулировкой - «в связи с возложением специальных обязанностей для обеспечения общественных интересов, истец был лишен возможности свободно продавать природный газ по рыночным ценам...» Ещё раз). Некая группа нанятых уродцев, прожорливо сидящая на чужом ресурсе, решила получить ещё с лохов, чей ресурс юзает, ещё и компенсацию за недополученную личную прибыль. Потому что продавали нам наше же на внутреннем рынке по нерыночным ценам)... В стране, где конкурентного рынка газа нет, но есть классическая паразитическая монополия и цена определяется волюнтаристски по сговору группы тех самых сырьевых клещей)... Лихо...
Ладно... Оставим пока в стороне эТот традиционный цинизм, когда малоэффективный, но наглый менеджмент озабочен только тем, чтобы ярко «отыметь» массового потребителя, получить прямой легальный доход, быстро «слить» деньги на маменькины счета и показать их в декларациях для последующей легальной скупки забугорных ништяков... В это время Нефтегаз решил провести воспитальную работу и жестоко отодрать жителей маленьких городов. За неплатежи. Шепетовка, Смела и Кривой Рог уже сидят без тепла, вынуждены закрыть всю социальную инфраструктуру - школы, садики, больницы и жечь на майданах шины. Им тупо холодно. Параллельно с этим местное начальство - все эти децентрализованые мэры, вкусно жрущие землю и коммуналку, спрятались в кусты. Потому что... Потому что управление - это Система, когда ты понимаешь, как и что делать. Когда ты мало говоришь, но способен принимать решения. А решений нет. Потому что некому. Т.е. кто/то сейчас с невыносимой болью смотрит на своих замерзающий детей и ни черта не может сделать, потому что с эКрана телевизора очередной трепливый гос/персонаж рассказывает о Томосе... Это и есть мы. Те, которые не могут создать уют у себя дома, накормить и согреть собственных детей. Но которые пафосно вещают о некой великой миссии...
Михаил Подоляк
http://ua24ua.net/zamerzayushchee-pokolenie-eto-i-est-mi/
На жаль історія починає повторюватися. Але для людей ця ціна вже буде значно вищою.😕😕😕
почему ПЕЦЯ не сделал все эти прозрачные и понятные вещи? ну это же очевидно! прозрачные следственные структуры откроют дело на президента а прозрачный суд его посадит! поэтому лучше всме вместе воровать и ПЕЦЕ и тем непонятным фирмам чем всем вместе сидеть!!
Это Пеця виноват, что для криворожан не достаточно прозрачной является связь "выбрал говно - получил говно" и "не заплатил - не получил"?
Если рассматривать выборы то проблема не в том кого и как выбирают а в том что после выборов нет обратной связи! нет механизмов отозвать обратно того кого выбрал нет механизма импичмента нет механизма превличения к ответсвености!!
если бы меня так на работу брали, типа взяли на 5 лет и не могут выгнать и не токо не могут выгнать а и уменьшить ЗП мне не могут и более того я еще сам могу себе ЗП устанавливать! ПРИКИДЫВАЕШЬ КАК БЫ Я ТОГДА РАБОТАЛ БЫ!!
ТАК ЧТО ПРОБЛЕМА НЕ В ТОМ КОГО ВЫБИРАЮТ..... А вот кто такую систему не хотит менять то догадайся с 3х раз!!
Вот ты не работал и работал хреново, а твой работодатель вместо того, шоб избавиться от тебя, подписал с тобой контракт еще на 5 лет.
ЧТО МОЖНО СКАЗАТЬ ПРО УМСТВЕННЫЕ СПОСОБНОСТИ ЭТОГО РАБОТОДАТЕЛЯ?
а кроме того вы забываете существенную вещь ГЛАВНОЕ НЕ КАК ГОЛОСУЮТ А КАК СЧИТАЮТ!!
А еще надо снять счетчик на входе в транзитную трубу.
Все вокруг колхозное все вокруг мое.
это как?
может в аренду имущество коммунального предприятия
Джерело: https://ua.censor.net.ua/v3096660
Прокуратура должна вмешаться. Жуликов посадить с конфискацией, а государство взять на себя обязательства.