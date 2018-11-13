EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины, Экономика
  1951  89
Все про:Кривой Рог (571) Нафтогаз (2581) отопительный сезон (188) Перелома (8)

 "Бездействие органов местного самоуправления", - "Нафтогаз" пояснил отсутствие отопления в Смеле и Кривом Роге. ВИДЕО

Отопление в Смеле и Кривом Роге до сих пор отсутствует из-за бездействия органов местного самоуправления и теплоснабженца.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза", первый заместитель председателя правления НАК Сергей Перелома прокомментировал отсутствие тепла в Смеле и в Кривом Роге.

...

"Причина отсутствия отопления в Смеле - бездействие органов местного самоуправления и теплоснабженца. В прошлом отопительном сезоне были те же проблемы. За год ничего не изменилось. Из-за этого бездействия страдают жители города. Это недопустимо. Ситуация должна быть решена, но к сожалению только усилий "Нафтогаза" недостаточно.

Тепловик должен выполнить условия действующего законодательства, чтобы у "Нафтогаза" появилась законная возможность предоставить номинации.

"Нафтогаз" не имеет такой компетенции, как самостоятельно определяться, когда применять те или иные нормы законодательства. Мы просим город выполнить нормы закона:

1. Документально подтвердить, где находятся основные средства, которые обеспечивают горожан теплом. Кто их хозяин, кто за них отвечает? Кто будет отвечать за безопасность газоснабжения?

2. Если произошло изменение теплоснабженца, то согласно ст 22 Закона Украины о теплоснабжении он должен стать правопреемником по долговым обязательствам, которые "наработала" предыдущая теплоснабжающая организация. Это 85 млн грн.

Мы не говорим о том, что долги необходимо сразу оплатить. Надо стать правопреемником долговых обязательств. После этого можно заключать договор на реструктуризацию на 5 лет.

Позиция "мы не будем платить за предшественников" - нечестная. Смелянский городской совет принял решение предоставить в аренду частной организации коммунальное предприятие. Именно смелянская власть 7 лет не контролировала, как эксплуатируются эти основные средства, как работает предприятие, состояние расчетов.

Если будут выполнены нормы закона, заключение договора займет часы", - пояснил Перелома ситуацию по Смеле.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Нет холодомору 2018": Жители Кривого Рога и Смелы протестуют из-за отсутствия отопления. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Относительно ситуации в Кривом Роге он заявил следующее.

...
"На сегодня отсутствуют какие-либо юридические основания для предоставления номинаций, и такой шаг со стороны "Нафтогаза" был бы грубым нарушением действующего законодательства, регулирующего деятельность газового рынка Украины.

"Криворожская теплоцентраль" - в реестре предприятий-банкротов. Сам факт заключения договора с "Нафтогазом" должен утвердить арбитражный управляющий. Этого сделано не было. Как только это согласование будет предоставлено, "Нафтогаз" готов в сжатые сроки (часы даже, а не дни) заключить такое соглашение.

Но, для того, чтобы по заключенному договору получить номинации, "Криворожская теплоцентраль" должна выполнить хотя бы одно из трех условий, которые правительство Украины установило для теплоснабжающих организаций.

Почему? Применение Закона Украины №1730 (которым предусмотрен механизм реструктуризации) для них весьма проблематично, поскольку они находятся в банкротстве. В банкротстве есть специальный закон, которым предприятие должно руководствоваться. То есть, для того, чтобы мы смогли начать процедуры, предусмотренные законом №1730, нужно, чтобы теплоцентраль вышла из процедуры банкротства.

Второе. Общий долг "Криворожской теплоцентрали" больше 1 млрд грн. Это сумма за газ, который отобрала "Криворожская теплоцентраль", использовала, но не рассчиталась. Поэтому, если мы говорим о достижении уровня расчетов 90% по историческому потреблению - им нужно доплатить более 400 млн грн.

Есть теоретическая возможность платить по графику, который предусмотрен постановлением Кабмина №758. Предприятие в прошлом году предоставило этот график, и именно благодаря предоставлению этого графика оно смогло начать отопительный сезон в прошлом году. Но, после предоставления, не выполняет его.

Задолженность - почти 375 млн грн по тому графику, который они предоставили и, к сожалению, не выполняют.

У теплоцентрали есть руководство, которое должно заниматься и готовиться к отопительному сезону, оно - имеет орган управления в лице ФГИУ, они находятся в пределах громады Кривого Рога. Никто ничего не сделал. И вопрос, что они имеют проблему с вхождением в отопительный сезон, поднялся исключительно в начале ноября".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Нафтогаза Украины" нет оснований поставлять газ ТЭЦ в Кривом Роге и Херсоне из-за их задолженности, - НКРЭКУ

Источник: https://censor.net.ua/v3096660
 
   
 Топ комментарии
 
Это не ошибка, это договорняк со своими партнёрами для обеспечения выборов. Всё по умолчанию отдано местным кланам и главам обладминистраций-смотрящим от Банковой.
 показать весь комментарий
 
Замерзающее поколение)... Это и есть мы - 404!
Те, которые не могут создать уют у себя дома, накормить и согреть собственных детей. Но которые пафосно вещают о великой миссии...
замерзающее поколение)...
Очередная потрясающая история. Почти не вызвавшая резонанса. Потому что сейчас все так - везде аварии и управленческие провалы под бравурные речи неудачников. В этой истории есть все то, что идеально характеризуя нынешнюю систему. В которой важен только пафос и совсем нет ответственности. Она про тотальное отсутствие профессионализма, про глубокую аморальность нынешних топов и про их реальные цели, когда нужно тушкой или чучелом выдрать много легальных денег и присвоить их. Иначе потом - когда спешно покинешь должность/страну - трудно будет не попасть под действие британского или испанского Акта о противодействии отмыванию доходов...
Итак. Кабмин имеет базового оператора Нефтегаз, который ничего не производит, кроме бюрократических услуг и услуг по отыманию государством у государства государственных денег... У Нефтегаза в свою очередь есть стопроцентная «дочка»), которая занимается добычей газа из госнедр - Укргаздобыча. И на которой всегда сидят самые упоротые сырьевые олигархи. Так вот. Гос/контора вчиняет иск на 57 млрд грн собственному правительству (нам) с потрясающей формулировкой - «в связи с возложением специальных обязанностей для обеспечения общественных интересов, истец был лишен возможности свободно продавать природный газ по рыночным ценам...» Ещё раз). Некая группа нанятых уродцев, прожорливо сидящая на чужом ресурсе, решила получить ещё с лохов, чей ресурс юзает, ещё и компенсацию за недополученную личную прибыль. Потому что продавали нам наше же на внутреннем рынке по нерыночным ценам)... В стране, где конкурентного рынка газа нет, но есть классическая паразитическая монополия и цена определяется волюнтаристски по сговору группы тех самых сырьевых клещей)... Лихо...
Ладно... Оставим пока в стороне эТот традиционный цинизм, когда малоэффективный, но наглый менеджмент озабочен только тем, чтобы ярко «отыметь» массового потребителя, получить прямой легальный доход, быстро «слить» деньги на маменькины счета и показать их в декларациях для последующей легальной скупки забугорных ништяков... В это время Нефтегаз решил провести воспитальную работу и жестоко отодрать жителей маленьких городов. За неплатежи. Шепетовка, Смела и Кривой Рог уже сидят без тепла, вынуждены закрыть всю социальную инфраструктуру - школы, садики, больницы и жечь на майданах шины. Им тупо холодно. Параллельно с этим местное начальство - все эти децентрализованые мэры, вкусно жрущие землю и коммуналку, спрятались в кусты. Потому что... Потому что управление - это Система, когда ты понимаешь, как и что делать. Когда ты мало говоришь, но способен принимать решения. А решений нет. Потому что некому. Т.е. кто/то сейчас с невыносимой болью смотрит на своих замерзающий детей и ни черта не может сделать, потому что с эКрана телевизора очередной трепливый гос/персонаж рассказывает о Томосе... Это и есть мы. Те, которые не могут создать уют у себя дома, накормить и согреть собственных детей. Но которые пафосно вещают о некой великой миссии...
Михаил Подоляк
http://ua24ua.net/zamerzayushchee-pokolenie-eto-i-est-mi/

"Бездействие органов местного самоуправления", - "Нафтогаз" пояснил отсутствие отопления в Смеле и Кривом Роге - Цензор.НЕТ 494
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
І так по всій Україні ... як можуть українці обирати когось президентом , або в парламент , якщо вони не здатні навіть проконтролювати свою місцеву владу ?
 показать весь комментарий
 
 
https://dnipro.depo.ua/ukr/dnipro/yak-simeyka-vilkuliv-dovela-kriviy-rig-do-opalyuvalnogo-kolapsu-20170908636492
...всі, хто відповідає за опалювальний сезон в Кривому Розі, заздалегідь прекрасно знали про початок процедури банкрутства "Теплоцентралі" і її майбутню приватизацію, а ще й про те, що основним боржником ДП "Криворізька Теплоцентраль" є зовсім не населення, а комунальне підприємство "Криворіжтепломережа" Криворізької міської ради.

КП "Криворіжстеплосеть" за час такого посередництва накопичила борг перед своїм постачальником ДП "Криворізька теплоцентраль", гигантську суму у розмірі 1,2 мільярда гривень. Ділові відносини між підприємствами закінчилися в 2013 році, а боргові зобов'язання так і залишилися несплаченими. У жовтні 2013 року Господарський суд Дніпропетровської області задовольнив позов прокуратури Центрально-Міського району Кривого Рогу, згідно з яким повинно було бути запроваджене обов'язкове стягнення заборгованості, втім, його не відбулося. Якщо згадати, то у 2013 році у руля Дніпропетровської області стояли представники когорти "Партії регіонів", першим віце-прем'єром уряду Миколи Азарова тоді був Олександр Вілкул, а містом Кривий Ріг керував батько - Юрій Вілкул, то можна лише здогадуватися, за сприяння або ж потурання кого державне підприємство фактично доводилося до банкрутства. Інтерес "міцних господарників" до "Криворіжтеплоцентралі" виник давно і неспроста, адже це - підприємство, сфера діяльності якого поширюється на найбільш густонаселену частину міста і від послуг якого відмовитися споживачу фактично неможливо.

Восени 2016 року, коли споживачі сиділи без тепла, керівники "Теплоцентралі", наприклад, не могли розібратися між собою і, отримуючи зарплати близько 30-45 тис. грн, навіть судилися щодо відновлення на посади підприємства, яке фактично потопало від боргів.

Врешті Фонд держмайна оголосив про приватизацію "Теплоцентралі" і державне підприємство перетворилося на ПАТ. Тож останнє звернення до Києва від депутатського корпусу Криворізької міської ради скидається на жалюгідну спробу зняти з себе відповідальність за майбутній провальний опалювальний сезон і пред'явити населенню "довідку" про те, що влада "хоч щось робить".
 показать весь комментарий
 
Выбрать могут, но только из того, что предложили. А вот раньше сами кандидатов могли выдвинуть, а не просто бумажку в урну кинуть.
 показать весь комментарий
 
в тім то і річ - що це за "вибори" коли люди змушені обирати лише із запропонованих Системою персонажів ?
А головне - процесом "виборів" все і закінчується ... бо контролювати тих , кого вони обрали , люди взагалі не можуть - а ні імперативного мандату , а ні процедури імпічменту в Україні нема !
 показать весь комментарий
 
 
Так не хотели ж советскую систему, вот получите. Раньше избирали из своей среды, выдвигали от коллективов, а теперь приводят трёх жлобов и говорят, что нужно себе на шею выбрать одного и всё, дальше все свободны. Раньше была процедура отзыва депутатов, а теперь никто своего депутата и не знает, так как по списку проходят какие-то мутные хрены. Это не выборы, это иллюзия выбора.
Выборы, это когда из одного претендента выбирают быть ему на посту или не быть. А иллюзия, когда из двух и более уродов выбирают, какой урод будет нас грабить.
 показать весь комментарий
 
 
" вибори по українські - це коли народ обирає собі не слуг , а господарів !" (с)
 показать весь комментарий
 
 
Это выборы по-совковому. Такое по СНГ везде. Как началось в 90-х, с совком, так и продолжается. Это такая вот система. Авантюристам, проходимцам или ворам нравится, в СССР они бы не смогли так, а теперь ворью везде дорога, но это приведёт страны СНГ к гибели. А жаль, могло быть гораздо лучше, чем в Китае, потенциал был в 20 раз сильнее в 91-и году, но чего уж теперь...всегда можно примкнуть к ворью или уехать в ЕС. Или профукать свою жизнь в ожидании того, что бандюки у власти начнут выполнять обещания.
 показать весь комментарий
 
 
Знаю на 100% расстреляй всю банду НАК Нафтогаз, всех пиастров в мэриях и теплосетях и все.... и газ будет и тепло.. неужели надо все умыть кровью??!!! чтобы догнать или там вовсе дауны сидят даже свиного мозга по 100 грамм некому в их бошки вкладывать.. они нас Путиным пугают...нас с вами... ну- ну а сами в 100000 раз ублюдочней Путина уже.. и давно 4 года .. твари никак не нажрутся и не сдохнут...
 показать весь комментарий
 
 
мы не в путинской стране живём где сцарь всё контролирует - у нас децентрализация. Вот кого выбрали сами же на местах - наслаждайтесь.
Причём тут бля, президент чи парламент?
 показать весь комментарий
 
 
Не в путинской...Но Порошенко и его ОПГ контролируют ВСЁ кроме МВД...........
 показать весь комментарий
 
 
Мы с вами тоже возможно в одной и той же тоже ОПГ и всё и вся тоже контролируем. И толку? "Бездіяльність органів місцевого самоврядування", - "Нафтогаз" пояснив відсутність опалення в Смілі і Кривому Розі - Цензор.НЕТ 5727
 показать весь комментарий
 
Отрабатывай реакцию, а не тревожь людей! "Бездіяльність органів місцевого самоврядування", - "Нафтогаз" пояснив відсутність опалення в Смілі і Кривому Розі - Цензор.НЕТ 1256
 показать весь комментарий
 
Славься оригинальностью и не отстраняйся! "Бездіяльність органів місцевого самоврядування", - "Нафтогаз" пояснив відсутність опалення в Смілі і Кривому Розі - Цензор.НЕТ 3225
 показать весь комментарий
 
а як же децентралізація? Що лохи в Кривому Розі і Смілі вибрали те і мають, а вибрали рігіАналів
 показать весь комментарий
 
 
Одна из ошибок Порошенко это то что он не убрал всех регионалов из местной власти, они теперь голову подняли вылезли как крысы гадят и провоцируют , а все думают ну вот за " життя" прийдет и порядок наведёт... да наведёт вас всех мордой в асфальт и все будете платить как милые.
 показать весь комментарий
 
 
Это не ошибка, это договорняк со своими партнёрами для обеспечения выборов. Всё по умолчанию отдано местным кланам и главам обладминистраций-смотрящим от Банковой.
 показать весь комментарий
 
 
Так ниже же писали, что уже все котельные работают в Кривом Роге. Набрэхалы? "Бездействие органов местного самоуправления", - "Нафтогаз" пояснил отсутствие отопления в Смеле и Кривом Роге - Цензор.НЕТ 3278
 показать весь комментарий
 
Котельные готовы к работе. Осталось дать газ.а с этим вот проблема.
Хитрожопые местные власти ничего не сделали для подготовки к сезону, и сидят на жопе ровно, ждут когда им включат газ. А платить кто будет, Пушкин? Денежки за тепло с народа собирают, а вот куда они идут?
 показать весь комментарий
 
 
У меня лишь один вопрос - кто их назначал ? И кто назначал тех,кто должен назначать других. И так до лолиты ))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вот вот. "Беспредельничали " бы эти ублюдки без согласия и одобрения Офшоренка? "Бездействие органов местного самоуправления", - "Нафтогаз" пояснил отсутствие отопления в Смеле и Кривом Роге - Цензор.НЕТ 3597
 показать весь комментарий
 
 
органы власти на местах мы, вы выбрали. В зеркало теперь смотрим.
 показать весь комментарий
 
 
Та ты шо !!! А были альтернативы для других ?
 показать весь комментарий
 
 
ну , взагалі то , на місцях "альтернативы для других" створити простіше ... просто люди не хочуть туди лізти - інфантилізм і аполітичность , як традиційна риса нашого електорату ...
 показать весь комментарий
 
На местах? Местные прокуроры, судьи, менты, чиновники...сплелись в мафиозные кланы и присягнули на верность Банковой. заносят бабло и лояльны. А на примере Гонзюк и других активных граждан показывают что лезть к ним не надо и кто "хозева" региона.
 показать весь комментарий
 
 
так про це ж і пишу - от скільки цих місцевих "прокуроры, судьи, менты, чиновники.." - сотні , тисячі ? А людей мільйони ... але ці перші - розумні , цинічні і мотивовані , а решта - аморфна , неорганізована маса ...
 показать весь комментарий
 
странные у вас суждения о гражданах Украины, прям как о ватниках рашистких.
 показать весь комментарий
 
порівняння не доречне , але чомусь Україна (а не РФ) - найбідніша і найкорумпованіша країна Європи ...
 показать весь комментарий
 
Воруют с убытков а не прибылей да ещё и на Войне.
 показать весь комментарий
 
так ото ж ...
але ж вони не прибульці з Марсу - їх же обрали , а головне - їх й досі терплять !
отже - все всіх влаштовує ...
 показать весь комментарий
 
Все эти інфантилізм і аполітичность,умело створювала теперешняя и прошлая власть. Увести людей от реальности и завалить на пустом месте проблемами. - Вот их стратегия.Только в прошлом они пугали Западом. А теперь рашкой. Вот и вся разница.
 показать весь комментарий
 
 
а хто ж заважає людям розвиватися і починати , нарешті , думати своєю головою ?
"бідний бо дурний , чи дурний бо бідний..?" - одвічна дилема українців
 показать весь комментарий
 
Ответ прост. Несколько автоматчиков охраняли миллионные концлагеря.А Древний Рим держал миллионы рабов силами в тысячи раз их меньших. Революции - дело не народа. А лидеров. Это уже потом,обростается легендами о народных волеизъявлениях )) Кстати. - В 17 году,партия коммунистов была ничтожно малой и не имела никаких шансов в сравнении с другими партиями. Если бы не их бесноватый лидер...
 показать весь комментарий
 
 
бо в нас немає справжньої еліти Нації - за 27 років вона , чомусь , вперто не бажає формуватися ! Найрозумніші або йдуть у владу і стають , фактично , ворогами народу , або просто тікають за кордон ..((
 показать весь комментарий
 
 
Дело не в этом... Вся элита либо убивается олигархами. Либо не особо опасных садят в тюрьмы. Элита есть всегда. Но не каждый сможет выжить в создавшихся условиях. Даже на Цензоре,ярко просматривается эта элита. Но она малочисленна и не во всех случаях ,зубастая.
 показать весь комментарий
 
а ніхто і не казав , що буде легко ...
справжня еліта так і формується - лише через пресінг !
Просто тут менталітет , в народу такий - і треба дивитися правді в очі ...
 показать весь комментарий
 
Виноваты и местные и центральные. Кто устанавливает типа "рыночные" тарифы. кто их утверждает, кто основной Выгодополучатель от обнищания населения?
 показать весь комментарий
 
 
да ладно вам всем на верх кивать!
Центральная власть устанавливает через законодательство Правила игры и всё. А наше с вами Правила, в т.ч. власти на местах - исполнять! а не хитрожопить.
 показать весь комментарий
 
 
да у вас гражданин рабская холуйская идеология. Живите в дермеце, воняет но всё ваше. Я уже думал что в Украине таких тупорылых не осталось. "Бездіяльність органів місцевого самоврядування", - "Нафтогаз" пояснив відсутність опалення в Смілі і Кривому Розі - Цензор.НЕТ 6793
 показать весь комментарий
 
Калашников, опять вылез накидывать свое дерьмо на вентилятор? Сгинь, бот-уродец.
 показать весь комментарий
 
 
Кремлевская проститука, насри себе на голову и уймись
 показать весь комментарий
 
 
ублюдок, когда ты уже методичку сменишь? путин Хуйло тебе на рыло!!! холуёвское Порошенко и Ко.
 показать весь комментарий
 
не ведіться на провокації ботів - їх завдання просто влаштувати срач
 показать весь комментарий
 
я пожалуй, за вами, царьком, понаблюдаю.... "Бездіяльність органів місцевого самоврядування", - "Нафтогаз" пояснив відсутність опалення в Смілі і Кривому Розі - Цензор.НЕТ 2369
 показать весь комментарий
 
 
кто ж вам скажет, наивные..., раньше все было шито-крыто, кто кому должен, за что и сколько, хрен его знает, зато деньги утекали кому надо в карман, жители топились, тьфу, отапливались, платили неподъемные тарифы, гос-во отстегивало субсидии, которые шли в тот же карман и все бы было хорошо, если бы подлый нафтогаз вдруг не начал считать свои (наши) деньги..., и тут началось...
 показать весь комментарий
 
 
В Херсоне возникла критическая ситуация с работой ТЭЦ, которая из-за долгов до сих пор не получила от Нафтогаза номинации на газ и не начала отопительный сезон. Об этом во вторник, 13 ноября, сообщила пресс-служба Херсонского горсовета.
 показать весь комментарий
 
 
В принципе, пока в Украине нет реального рынка газа, нужно национализировать газовое снабжение. Поскольку это стратегическая инфраструктура.
 показать весь комментарий
 
 
в Україні взагалі немає ринку - все тримається на монополіях ... і що тепер робити ?
 показать весь комментарий
 
А то, что в 49-ом сделал Людвиг Эрхард- всем монополиям влупить антимонопольный налог. процентов в 50.
 показать весь комментарий
 
ЗЫ: и установить фиксированые цены на социальные продукты и услуги.
 показать весь комментарий
 
а можливо варто почати з того , що треба зламати хребет кланово-олігархічний Системі ?
бо це вона контролює все і всіх ... Але зробити це т.зв "демократичними методами" просто не можливо ... тупик .
 показать весь комментарий
 
 
Так проблема не в этом.
Проворовавшееся криворожское предприятие государственное.
 показать весь комментарий
 
так, что не могут найти воров, а где же рехвармираваная?
 показать весь комментарий
 
Им не выгодно.
Полиция в Кривом Роге вилкуловская поэтому будет расследовать негуманитарную заморозку людей,а не украденные Вилкулом деньги.
 показать весь комментарий
 
Полиция в Кривом Роге вилкуловская

напишіть , про це Авакову - він буде сміятися ... "Бездіяльність органів місцевого самоврядування", - "Нафтогаз" пояснив відсутність опалення в Смілі і Кривому Розі - Цензор.НЕТ 7529 "Бездіяльність органів місцевого самоврядування", - "Нафтогаз" пояснив відсутність опалення в Смілі і Кривому Розі - Цензор.НЕТ 7529 "Бездіяльність органів місцевого самоврядування", - "Нафтогаз" пояснив відсутність опалення в Смілі і Кривому Розі - Цензор.НЕТ 7529
 показать весь комментарий
 
Мы не говорим о том, что долги необходимо сразу оплатить. Надо стать правопреемником долговых обязательств... Напомню ссукам из наших карманов ---.15 июн. 2015 г. - Дотации из госбюджета для "Нафтогаза" сократят в пять раз - Яценюк ... уставный капитал "Нафтогаза" и "влил" больше 100 миллиардов гривен ....... эта паразитическая структура только для опустошения карманов народа..
 показать весь комментарий
 
 
Замерзающее поколение)... Это и есть мы - 404!
Те, которые не могут создать уют у себя дома, накормить и согреть собственных детей. Но которые пафосно вещают о великой миссии...
замерзающее поколение)...
Очередная потрясающая история. Почти не вызвавшая резонанса. Потому что сейчас все так - везде аварии и управленческие провалы под бравурные речи неудачников. В этой истории есть все то, что идеально характеризуя нынешнюю систему. В которой важен только пафос и совсем нет ответственности. Она про тотальное отсутствие профессионализма, про глубокую аморальность нынешних топов и про их реальные цели, когда нужно тушкой или чучелом выдрать много легальных денег и присвоить их. Иначе потом - когда спешно покинешь должность/страну - трудно будет не попасть под действие британского или испанского Акта о противодействии отмыванию доходов...
Итак. Кабмин имеет базового оператора Нефтегаз, который ничего не производит, кроме бюрократических услуг и услуг по отыманию государством у государства государственных денег... У Нефтегаза в свою очередь есть стопроцентная «дочка»), которая занимается добычей газа из госнедр - Укргаздобыча. И на которой всегда сидят самые упоротые сырьевые олигархи. Так вот. Гос/контора вчиняет иск на 57 млрд грн собственному правительству (нам) с потрясающей формулировкой - «в связи с возложением специальных обязанностей для обеспечения общественных интересов, истец был лишен возможности свободно продавать природный газ по рыночным ценам...» Ещё раз). Некая группа нанятых уродцев, прожорливо сидящая на чужом ресурсе, решила получить ещё с лохов, чей ресурс юзает, ещё и компенсацию за недополученную личную прибыль. Потому что продавали нам наше же на внутреннем рынке по нерыночным ценам)... В стране, где конкурентного рынка газа нет, но есть классическая паразитическая монополия и цена определяется волюнтаристски по сговору группы тех самых сырьевых клещей)... Лихо...
Ладно... Оставим пока в стороне эТот традиционный цинизм, когда малоэффективный, но наглый менеджмент озабочен только тем, чтобы ярко «отыметь» массового потребителя, получить прямой легальный доход, быстро «слить» деньги на маменькины счета и показать их в декларациях для последующей легальной скупки забугорных ништяков... В это время Нефтегаз решил провести воспитальную работу и жестоко отодрать жителей маленьких городов. За неплатежи. Шепетовка, Смела и Кривой Рог уже сидят без тепла, вынуждены закрыть всю социальную инфраструктуру - школы, садики, больницы и жечь на майданах шины. Им тупо холодно. Параллельно с этим местное начальство - все эти децентрализованые мэры, вкусно жрущие землю и коммуналку, спрятались в кусты. Потому что... Потому что управление - это Система, когда ты понимаешь, как и что делать. Когда ты мало говоришь, но способен принимать решения. А решений нет. Потому что некому. Т.е. кто/то сейчас с невыносимой болью смотрит на своих замерзающий детей и ни черта не может сделать, потому что с эКрана телевизора очередной трепливый гос/персонаж рассказывает о Томосе... Это и есть мы. Те, которые не могут создать уют у себя дома, накормить и согреть собственных детей. Но которые пафосно вещают о некой великой миссии...
Михаил Подоляк
http://ua24ua.net/zamerzayushchee-pokolenie-eto-i-est-mi/


 показать весь комментарий
 
 
это называется бюджетная децентрализация
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Всё только начинается.....А потом под Выборы вылезет Парошенко и нго придворные политологи. журнашлюхи будут верещать что ОН то "хороший" и просто НИЧЕГО не знал. И газ найдётся и бабло.....Но весь Лохторат будет должен знать кому обязан. А ещё лучше не забывать что упыри уже 4.5 года натворили в Украине.
 показать весь комментарий
 
 
Потрібно розуміти, що такі речі так просто не виникають... В 1917 році одними з передумов успіху більшовицького перевороту в Петрограді були свідоме перешкоджання надходження в місто палива, продуктів харчування, а також підігрівання більшовиками протестних настроїв серед населення і популістські лозунги та цинічні обіцянки, які ніхто не збирався виконувати.. Чим то все закінчилося всім добре відомо.
На жаль історія починає повторюватися. Але для людей ця ціна вже буде значно вищою.😕😕😕
 показать весь комментарий
 
 
никто не платит деньги за отопление нафтогазу, мы платим какой-нить "...теплоцентрали" в своем городе, а кто такая эта централь, куда она девает наши деньги, кто ее собственник нихто не знает, и зачем ей стока газу, как будто она топит весь северный полюс тож никто не знает, а потом эта цетраль - пух и щезла, люди остались без тепла, нафтогаз без денег, потому что он наивный давал в долг, но виноват, ессно, порошенко…, ну как обычно...
 показать весь комментарий
 
 
ПЕЦЯ виноват в том что не построил прозрачную систему управления ни сделал прозрачные суды прозрачную следственную структуру, а как результат получаем то что вы описали! причем такой механизм не токо в системе нафтогаза присутствует он есть везде где есть государство!!

почему ПЕЦЯ не сделал все эти прозрачные и понятные вещи? ну это же очевидно! прозрачные следственные структуры откроют дело на президента а прозрачный суд его посадит! поэтому лучше всме вместе воровать и ПЕЦЕ и тем непонятным фирмам чем всем вместе сидеть!!
 показать весь комментарий
 
 
Т.е. это Пеця виноват, шо в Кривом Роге год за годом выбирают рыговское говно?

Это Пеця виноват, что для криворожан не достаточно прозрачной является связь "выбрал говно - получил говно" и "не заплатил - не получил"?
 показать весь комментарий
 
 
в чем виноват ПЕЦЯ я написал выше, можешь перечитать!

Если рассматривать выборы то проблема не в том кого и как выбирают а в том что после выборов нет обратной связи! нет механизмов отозвать обратно того кого выбрал нет механизма импичмента нет механизма превличения к ответсвености!!

если бы меня так на работу брали, типа взяли на 5 лет и не могут выгнать и не токо не могут выгнать а и уменьшить ЗП мне не могут и более того я еще сам могу себе ЗП устанавливать! ПРИКИДЫВАЕШЬ КАК БЫ Я ТОГДА РАБОТАЛ БЫ!!

ТАК ЧТО ПРОБЛЕМА НЕ В ТОМ КОГО ВЫБИРАЮТ..... А вот кто такую систему не хотит менять то догадайся с 3х раз!!
 показать весь комментарий
 
Так ведь не просто не отзывают, а раз за разом выбирают снова.

Вот ты не работал и работал хреново, а твой работодатель вместо того, шоб избавиться от тебя, подписал с тобой контракт еще на 5 лет.

ЧТО МОЖНО СКАЗАТЬ ПРО УМСТВЕННЫЕ СПОСОБНОСТИ ЭТОГО РАБОТОДАТЕЛЯ?
 показать весь комментарий
 
наверно если работодатель не будет владельцем компании а будет просто посредником а кроме того если я работодателю отстегну часть доходов, то почему бы ему этому посреднику меня повторно не взять на работу я же делюсь своими доходами!!

а кроме того вы забываете существенную вещь ГЛАВНОЕ НЕ КАК ГОЛОСУЮТ А КАК СЧИТАЮТ!!
 показать весь комментарий
 
Осталось вспомнить, когда это Вилкул отстегивал люмпенам шото, кроме пшена перед выборами.
 показать весь комментарий
 
а в решті 99% українських міст якийсь інший Пеця?
 показать весь комментарий
 
 
ПЕЦЯ у нас один он же гарант!! ГАРАНТ ТОГО ЧТО СИСТЕМЫ В БЕЗОПАСНОСТИ И МОЖЕТ ПРОДОЛЖАТЬ ДЕРИБАН!!
 показать весь комментарий
 
Ні в нас децентралізація, і у кожному місті є свій Пєця.
 показать весь комментарий
 
у нас децентрализация токо для ЛОХОВ!! ты забываешь про такую вещь как ПРОКУРАТУРА и СБУ... которые очень даже могут взять за жопу ДЕЦЕНТРАЛИЗИРОВАНЫХ ПЕЦЬ!!
 показать весь комментарий
 
Все деньги идут через банки, не знать куда идут деньги не возможно, долги могут накапливаться по разным причинам, как вариант левые врезки, неучтенка и в ней заинтересовано может быть много людей, вплоть до местных властей.
 показать весь комментарий
 
а вы думаете, что вы платите точно за потребленное тепло? когда вам выставляют счет - оплатить 2 ггкал, а на самом деле вы потребили 0,8, а разница куда по вашему?
 показать весь комментарий
 
нужно сделать простой эксперимент - закрыть нафтогаз и уволить всех сотрудников этой фирмы, чтобы посмотреть насколько сразу же моментально улучшится ситуация в энергосфере страны. хотя бы ради эксперимента.
 показать весь комментарий
 
 
Все правильно.
А еще надо снять счетчик на входе в транзитную трубу.
Все вокруг колхозное все вокруг мое.
 показать весь комментарий
 
Ось дивляться закарпатські діти телевізор, питають, що таке центральне опалення? Як це опалювальний сезон? Для чого уряд, мер, щоби в будинку/квартирі було тепло, якщо достатньо просто повернути один тумблер на котлові? Що їм пояснювати? Що десь там, далеко, за горами, живуть люди у яких все через .опу і які нездатні елементарні речі зробити?
 показать весь комментарий
 
Может Кличко не такой уже и дурак когда говорит что для того чтобы была горячая вода ее надо подогреть?
 показать весь комментарий
 
 
Справедливости ради стоит заодно попробовать объяснить взрослым, как замастырить такой волшебный тумблер обогрева в многоквартирном доме, в котором половина жителей жлобится лампочку у себя над дверью вкрутить.
 показать весь комментарий
 
" в оренду приватній організації комунальне підприємство "
это как?
может в аренду имущество коммунального предприятия
Джерело: https://ua.censor.net.ua/v3096660
 показать весь комментарий
 
Децентрализация во всей своей негативной красе. Руководство района разворовало деньги, типа коммунальщики зассат не включать тепло и все прокатит. Не прокатило.
Прокуратура должна вмешаться. Жуликов посадить с конфискацией, а государство взять на себя обязательства.
 показать весь комментарий
 
я очень сильно подозреваю что те жулики не просто взяли себе деньги а так сказать поделились с нужными людьми и если тех жуликов сажать то можно очень даже легко ПРОКУРОРУ выйти на самого себя!!
 показать весь комментарий
 
Народ в этих городах стал заложником тех рыговских мэров которых сам и выбрал. По нормальному для регионов где большинство -тупая вата не доходит. все точь в точь как с Львовским мусором. Ублюдочные Вилкулы воруют деньги за газ, а виноватым хотят сделат Пороха. Не выйдет！
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Бездействие органов местного самоуправления", - "Нафтогаз" пояснил отсутствие отопления в Смеле и Кривом Роге. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх