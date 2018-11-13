 Несколько жителей российского Владивостока "притворились" желтым автобусом, чтобы пройти по Золотому мосту, на котором запрещено движение пешеходов. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись креативной попытки обойти запрет опубликована в соцсетях. Попытка оказалась неудачной - "транспортное средство" заметил и завернул охранник.
Мост был открыт в 2012 году и соединяет два берега бухты Золотой Рог во Владивостоке. С 2015 года движение пешеходов по этому переходу запрещено.
...
Кроме того, суд запретил кому-либо препятствовать работе башенного крана, который работает на стройке отеля.
От така ху..ня, малята!
https://www.facebook.com/ComedyBest796642/videos/1125653497597777/?t=17
https://www.facebook.com/ComedyBest796642/videos/1125653497597777/
Дальше они прикинутся пароходом и свалят в Японию...