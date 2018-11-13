 Несколько жителей российского Владивостока "притворились" желтым автобусом, чтобы пройти по Золотому мосту, на котором запрещено движение пешеходов. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись креативной попытки обойти запрет опубликована в соцсетях. Попытка оказалась неудачной - "транспортное средство" заметил и завернул охранник.

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Мост был открыт в 2012 году и соединяет два берега бухты Золотой Рог во Владивостоке. С 2015 года движение пешеходов по этому переходу запрещено.

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