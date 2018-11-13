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 Несколько жителей российского Владивостока "притворились" желтым автобусом, чтобы пройти по Золотому мосту, на котором запрещено движение пешеходов. ВИДЕО

В российском Владивостоке несколько молодых людей, соорудив муляж автобуса, попытались пройти по Золотому мосту, на котором запрещено движение пешеходов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись креативной попытки обойти запрет опубликована в соцсетях. Попытка оказалась неудачной - "транспортное средство" заметил и завернул охранник.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Мы вернем еще Аляску и приедем по мосту!", - жители России размещают на своих автомобилях обращения, адресованные США. ФОТО

...
Мост был открыт в 2012 году и соединяет два берега бухты Золотой Рог во Владивостоке. С 2015 года движение пешеходов по этому переходу запрещено.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Шесть мостов рухнуло за месяц в РФ. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3096646
 
   
 Топ комментарии
 
На кой черт нам это нужно,если мост не развалился?
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Лучше бы они жёлтой подводной лодкой прикинулись и опору этого моста взорвали.
Кілька мешканців російського Владивостока "прикинулися" жовтим автобусом, щоб пройтися Золотим мостом, на якому заборонено рух пішоходів - Цензор.НЕТ 7193
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И от тебя тоже отличаюсь, т.к. осмысливаю информацию, а не выкладываю какашки узором на форуме
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На кой черт нам это нужно,если мост не развалился?
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За рассказами про кацапов...Скрылась интересная новость: Суд разрешил резонансное строительство на Андреевском спуске
Кроме того, суд запретил кому-либо препятствовать работе башенного крана, который работает на стройке отеля.
От така ху..ня, малята!
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тупой видос вот вам видос про крымский мост на камеди клаб ...вот это надо Цензор показывать и смешно и правдиво
https://www.facebook.com/ComedyBest796642/videos/1125653497597777/?t=17
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Ну, если за таким принципом и ракеты летают, тогда понятно, почему падают.
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причем тут ракеты лол ты новость прочитай .людям пройти не дают они дибилами прикидываются
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практически везде в мире по таким сооружениям запрещено топать ногами и останавливаться на авто, жаль пешиков!
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Есть сотни приколов со всего мира. Нахрен мне Владивосток?
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и так всегда то автобусом прикинулись то туристами на шпили смотрящими то братским народом Несколько жителей российского Владивостока "притворились" желтым автобусом, чтобы пройти по Золотому мосту, на котором запрещено движение пешеходов - Цензор.НЕТ 2692
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на шпили там двухьярусный автобус надо
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ну и накой хрен єто сообщение нужно для всей Украины ??
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а модер цензора раз такой на укр.нет в видео а там этот видосик ...цап-царап ссыльку и новость готова.....вам на Цензоре Бутусов хоть лящей дает ??? такую новость на ресурс притянули что просто ачуметь
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Навіщо нам ця "новина".?! і взагалі - чому ЦН подає стільки новин про РФ Несколько жителей российского Владивостока "притворились" желтым автобусом, чтобы пройти по Золотому мосту, на котором запрещено движение пешеходов - Цензор.НЕТ 8966
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Меня так тоже воспитывали, по принципу- "будешь плохо вести себя, станешь как тот плохой дядя..."
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Тебя Лукашенко и сейчас воспитывает, рассказывая - кто "плохой" дядя, а Хуйло - хороший.
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а типу ти , від нього , чимось відрізняєшся ... Кілька мешканців російського Владивостока "прикинулися" жовтим автобусом, щоб пройтися Золотим мостом, на якому заборонено рух пішоходів - Цензор.НЕТ 2737
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И от тебя тоже отличаюсь, т.к. осмысливаю информацию, а не выкладываю какашки узором на форуме
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Лучше бы они жёлтой подводной лодкой прикинулись и опору этого моста взорвали.

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Здоровое чувство юмора, но небезопасное. Берегите себя.
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Не нужно было ишакам картонкой прикрываться. Взяли бы друг дружку на плечи - сошли бы за транспорт.
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Они тренируются...
Дальше они прикинутся пароходом и свалят в Японию...
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чьо праісходіт..чьо праісходіт.. ТЬХУ, блін !
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Пацаки треба було мерса делать, и фотку губернатора або Пуйла в окно выставлять.Тогда б прошли 100% Кілька мешканців російського Владивостока "прикинулися" жовтим автобусом, щоб пройтися Золотим мостом, на якому заборонено рух пішоходів - Цензор.НЕТ 5952
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Цензор.НЕТВидеоОбществоНесколько жителей российского Владивостока "притворились" желтым автобусом, чтобы пройти по Золотому мосту, на котором запрещено движение пешеходов. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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