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Все про:декларация (1023) коррупция (7258) недвижимость (651) таможня (1343)

 "Экс-завхоз киевской таможни Турманов и его друзья пользуются незадекларированной элитной недвижимостью и машинами, купленными по заниженным ценам", - BIHUS info. ВИДЕО

Четыре сотрудника Киевской таможни ГФС имеют одну и ту же проблему - пустые декларации и дорогие недвижимость и автомобили в реальности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом расследовании журналистов проекта BIHUS info.

Речь идет о бывшем завхозе киевской таможни, а ныне заместителе начальника отдела информационно-аналитической работы Вадиме Турманове и о его коллегах  - начальнике первого отдела оперативного реагирования Андрее Недбайло, начальнике второго отдела Михаиле Редько и заместителе начальника отдела взаимодействия с таможенными органами Станиславе Дели.

Впрочем, все четверо больше, чем коллеги - они покупают машины друг у друга и квартиры по соседству.

...

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Источник: https://censor.net.ua/v3096612
 
 
 Топ комментарии
 
Это реформа такая.Называется-"включить дурака".
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Вот как это журналисты всё знают,а прокуратура и полиция ничего не знают?
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Просто у них зарплаты большие, это что бы с коррупцией бороться...
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Просто у них зарплаты большие, это что бы с коррупцией бороться...
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Вот как это журналисты всё знают,а прокуратура и полиция ничего не знают?
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Это реформа такая.Называется-"включить дурака".
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Зачем Украине соевое недоразумение и его слепошарый кум?
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недбайло - точная фамилия
и как они туда попадают а? "Экс-завхоз киевской таможни Турманов и его друзья пользуются незадекларированной элитной недвижимостью и машинами, купленными по заниженным ценам", - BIHUS info - Цензор.НЕТ 6991
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на донецких номерах
совпадение - не думаю "Экс-завхоз киевской таможни Турманов и его друзья пользуются незадекларированной элитной недвижимостью и машинами, купленными по заниженным ценам", - BIHUS info - Цензор.НЕТ 8156
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я не удивлюсь если вся эта гоп компания запросто субсидии получает
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Экс-завхоз киевской таможни Турманов и его друзья пользуются незадекларированной элитной недвижимостью и машинами, купленными по заниженным ценам", - BIHUS info. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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