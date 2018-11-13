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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины, Общество
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 Расстрел активистов Майдана: суд изучает видеодоказательства. ВИДЕО

Святошинський районний суд г. Киев рассматривает дело против 5 экс-"беркутовцев" (Аброськина, Зинченко, Янишевского, Тамтуры, Маринченко) об убийствах и других преступлениях, которые привели к гибели 49 человек.

Цензор.НЕТ ведет прямую трансляцию заседания.

Судьи Дячук и Оздоба. Дело слушается при участии присяжных.

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На сегодняшнем заседании суд должен продолжить исследовать видеодоказательства.

Напомним, в марте-апреле 2014 года были задержаны сотрудники спецроты "Беркута" Сергей Зинченко, Павел Аброськин и их командир Дмитрий Садовник. После того, как суд освободил Садовника из-под стражи, он сбежал. Сотрудники "Беркута" Сергей Тамтура и Александр Маринченко были задержаны 23 февраля 2015 года. В июле 2015-го был задержан еще один подозреваемый в этом преступлении – офицер МВД Олег Янишевский.

Генеральная прокуратура Украины в 2014 году передала в суд уголовное производство в отношении экс-"беркутовцев" Сергея Зинченко и Павла Аброськина по подозрению в убийстве 39 активистов Майдана.

10 февраля 2016 года в Генпрокуратуре заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство в отношении еще трех экс-"беркутовцев" Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского.

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Этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления. Уголовные производства по всем подозреваемым бывшим бойцам "Беркута" объединены в одно.

По состоянию на февраль 2018 года следствием установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.

Источник: https://censor.net.ua/v3096598
 
 
 Топ комментарии
 
Быдло-элита олигархов, грабящая Украину 27 лет, между собой переёбана, поэтому объективного расследования при власти олигархов не будет, ибо быдло-элита выйдет сама на себя.
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сколько еще надо лет для расследования??????????
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сколько еще надо лет для расследования??????????
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Быдло-элита олигархов, грабящая Украину 27 лет, между собой переёбана, поэтому объективного расследования при власти олигархов не будет, ибо быдло-элита выйдет сама на себя.
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суд в 2018 году решил таки изучить видео с майдана.
через 3 месяца будет 5 лет.

а про 4 часовое видео раша тудей и лайф в прямом эфире с майдана оные и не слыхали.
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Вообще-то кроме парашинских, еще громадське было - в прямом эфире почти 24 часа.
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Видеодоказательства это сила!
Я видел по телеку, как губернатор Калифорнии гонялся по джунглям за инопланетянами. Розстріл активістів Майдану: суд вивчає відеодокази - Цензор.НЕТ 7906
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А как же эксперимент на Институтской? Уже провели?
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теперь полицаи когдашние милиционеры должны понимать что стрелять в протестующего и преступника нет смысла и бо если в Украине православие то заповедь Бога никто не отменял -не убей .сука мусорская...Загляните в статистику сколько убили менты за 2018 год ...убили ? да убили на их заповеди не распространяются если они на службе ? Интересно прокоментировать от Митрополита Закон Украины про полицию где сказано что оружие можно принимать но не убивать ... а если уже убил то по инструкции звониш командиру и прокурору ...для отчета ? бред полный бред ...если православие то или да или нет
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постойте но в то время оператор видео за спинами мусоров тоже был и он был на ставке ...теперь если аваков рулит почему видео которое снимали мусора-операторы не опрелюднено ???? или это шоколадная тайна ...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРасстрел активистов Майдана: суд изучает видеодоказательства. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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