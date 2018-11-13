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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Порошенко (15741) пропаганда (2079) Россия (71069) США (14402) Евросоюз (12134)

 Кремлевская пропаганда посеяла антиамериканизм в США и евроскептицизм в ЕС. Россия всегда бьет в спину, - Порошенко. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что Российская Федерация лучше всех использует социальные сети для влияние на коллективное сознание людей по всему миру.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Социальные сети дали доступ к коллективному сознанию и подсознанию целых наций, и никто не воспользовался этим так ловко, как путинская Россия. Умеешь плодить армии ботов, независимо от того, через какие серверы они работают, находятся они на территории России, - соцсети твои. Russia Today (российский пропагандистский телеканал. - Ред) привел антиамериканизм в американский дом, привел евроксепсис в европейский дом. Так Россия бьет в спину, с тыла", - сказал Порошенко.

Кремлевская пропаганда посеяла антиамериканизм в США и евроскептицизм в ЕС. Россия всегда бьет в спину, - Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/v3096597
 
   
 Топ комментарии
 
Я би додав, що російська пропаганда посіяла і антиукраїнізм в Україні. Бо багато хто з українців ненавидять свою державу і свою владу більше, ніж чужу.
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про липецкую фабрику не забудь написать, бо премии не получишь.
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Почти два млрд гривен, украденных у украинцев Януковичем, вывели под боком у правоохранителей через банк Порошенко. Налом, через кассу.
Ну, а банк нынешнего президента, только на комиссии заработал около 20 млн грн ....
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а Украина была когда то частью ссср, прикинь?
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про липецкую фабрику не забудь написать, бо премии не получишь.
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А шо про неї писать? Фабрика під арештом. Не працює.
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Маас ква і тут сіє такі настрої, а корисні ідійоти їх підхоплюють "и разносят по умам"(Висоцький).
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Так скептицизм сеяли и сеют по безвизу, Томосу, реформам...
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А кто мешает рашке чебурнет оформить?
Все айпи контролирутся Штатами.
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А чего вы хотели? Пока весь Мир просто живет своей жизнью, московиты ведут непримиримую борьбу, так было, есть и будет, и нечего удивляться, просто разные подходы к собственному существованию...
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Так как бьешь ты Нам в спину гидрант - то кацапам еще нужно потренироваться!! Кремлівська пропаганда посіяла антиамериканізм у США і євроскептицизм у ЄС. Росія завжди б'є в спину, - Порошенко - Цензор.НЕТ 208
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Агент Госдепа и Пентагона Петр Лексеич знает что говорит,Крысы Кремля недавно поймали даже с доужеской Кремлевскому Уроду Австрии...,не говоря о Палестине или Хезболле с ХАМАСом
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Я би додав, що російська пропаганда посіяла і антиукраїнізм в Україні. Бо багато хто з українців ненавидять свою державу і свою владу більше, ніж чужу.
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Багато є ідіотів, які плутають це з антивальцманізмом. А своєї держави та влади поки що тут не видно, такий же мутувавший уламок імперії, як і за поребриком, лише прапорцями іншими махають.
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Красную армию в 1941 году спасли Американцы,если бы не Лэнд-Лиз сидели бы в ЖО...и не вякали...
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Ой да ладно, учитывая сколько скора ЕС к себе пустил и дал гражданство, то не поверю, что это кацапы. Это "леваки" политики, да их местные, а не прикацапленые

Да и весь мир знает, что кацапы это отбросы, но при этом все равно открывает визы им.
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Пол Манафорт заключил контракт с Мавзолейным и ДАУНетским быдлом еще при Ющенко.При чем тут Порох?
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Истерика в Студии Соловьева,Скабеевой Сатанеевой,Димы Сикелева и прочих Норкиных 25 часов в Сутки,говорит о том что Порох ОБУЛ РАБссию по полному Тарифу.... Кремлівська пропаганда посіяла антиамериканізм у США і євроскептицизм у ЄС. Росія завжди б'є в спину, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5475
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Я слухаю їх пропоганду кожний день. Тупа, брехлива, хамська, сповнена ненависті і від неї у мене тільки наростае ненависть до влади тупих московитів. Алу якщо у наших людей вона знаходить родючий грунт, то ми за двадцить років не знищили совків, а перевили їх в якість-совкі в квадраті.
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В некоторых случаях. Только иногда. Хотя высокие тарифы и низкий уровень жизни, злоупотребления чиновничества, и т д. говорят сами за себя. И московских соцсетей не надо. Или Петр Алексеевич считает, если б Путин заткнулся, а то и, наоборот, нахваливал украинскую реальность, то мы были всем довольны и пели ему дифирамбы. Какая наивность!? Или народ за идиотов считают
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Тебе бы не стоило светиться под такой статьёй...
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а как на заводе Антонова лемминг что ли
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Великая Французская революция продолжалась болкк 100 лет,пока французы стали цивилитзованным народом,сменилось 5 поколений,это вам не чЛени нская Мировая рывалюция 26 октября 1917 года,а утром 27 все проснулись совсем в другом САРАе... Кремлівська пропаганда посіяла антиамериканізм у США і євроскептицизм у ЄС. Росія завжди б'є в спину, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2923
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Я так понимаю революция гидности тоже будет длиться 100 лет, пока что то более менее путное получится.
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Стоит ещё раз обратить внимание на фразу "пока французы стали цивилизованным народом" народ, а не власть.
И это правильно сказано.
Что мешает внимательно изучить историю УНР и посмотреть - какие свои гниды её развалили?..
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уж чувствуешь? повиляй кормой... получи еще больше удовольствия.
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Скорее наоборот. Посмотришь, что вокруг тебя в Украине творится и нарастает возмущение и разочарование. Потом войдешь в YouTube, почитаешь человеконенавистнические, украинофобские московско-кацапские посты и то, что у нас творится уже таким отвратительным не кажется.
Так что, Петр Алексеевич, спасибо Путину и Ольгинским бойцам за помощь нашей клептократии
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Почитай что-нибудь про американских военнопленных, которых китайцы обрабатывали, может тогда не будешь говорить всякую чушь, потому, что она тебе показалась гениальной...
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Порошенко мне одному тошнит? На второй срок ему так охота, что готов голым плясать на экране. Четыре года одни сказки рассказывает и гребет "бабло на крови" со своими олигархами. Пора ответ держать перед народом, как на Майдане мечтали. Досить падлюки!
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ему неохота получить пожизненное с конфискацией
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Первую партию продуктов питания рюсскаму быдлу приперли американцы в 1891 году и течении 2 лет послкдующих приходили корабли из США на РАБссию РЕГУЛЯРНО... Кремлівська пропаганда посіяла антиамериканізм у США і євроскептицизм у ЄС. Росія завжди б'є в спину, - Порошенко - Цензор.НЕТ 312я бы не прислал и дохлой Крысы,то тогдашний президент США Бенджамин Гаррисон сжалился над рюсскими Дармоедами... Кремлівська пропаганда посіяла антиамериканізм у США і євроскептицизм у ЄС. Росія завжди б'є в спину, - Порошенко - Цензор.НЕТ 312
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Russia Today (российский пропагандистский телеканал. - Ред) привел антиамериканизм в американский дом, привел евроксепсис в европейский дом. Так Россия бьет в спину, с тыла", - сказал Порошенко.

Порох уже такую ересь несет, разве что только только шоколадолизы тупо читают, слушают. И самое интересно, к чему такая чушь? Патриотизм американцев близок к абсолюту. Какой Russia Today привел антиамериканизм в американский дом? Любой негатив об Америке вызывает острую реакцию американцев.

Неужели Порох такого высоко мнения о российских массмедиа и такого низкого об американцах? Кремлівська пропаганда посіяла антиамериканізм у США і євроскептицизм у ЄС. Росія завжди б'є в спину, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3469

"Первое, что ты видишь, приезжая в США, - это огромный американский флаг. Он висит еще до пограничного контроля. Американский флаг дальше будет преследовать вас повсюду. Его люди вывешивают на домах, огромные флагштоки стоят в городах и просто вдоль дорог. Люди клеят флажки на машины. Звездно-полосатый обязательно будет на технике, на автобусах и даже в храме. Для американца флаг - это не просто символ государства. Это символ равенства и свободы. Он объединяет людей вне зависимости от их национальности, вероисповедания, сексуальной ориентации или политических взглядов."
"Патриотизм в США культивируется от детского сада до кладбища. Флаги вывешиваются не только на гос учреждениях, но и на частных домах, банках, магазинах и т.д.
Каждый спортивный матч начинается с совместного исполнения гимна США, дети каждое утро в школе начинают с клятвы верности флагу. Публично выражать неудовольствие государственным строем США, мягко говоря, не принято."



Кремлівська пропаганда посіяла антиамериканізм у США і євроскептицизм у ЄС. Росія завжди б'є в спину, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3889

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Любой негатив об Америке вызывает острую реакцию американцев.
...
Преувеличение.
"Я люблю Америку больше всего на свете - и именно поэтому настаиваю на своём праве непрерывно критиковать её"
(с) цитата Джеймса Болдуина, ставшая известной благодаря CoD: Modern Warfare
В Штатах вполне нормально относятся к критике негативных сторон и явлений жизни (да, там тоже есть некоторое дерьмо) - вот только критика этого некоторого дерьма не означает "антиамериканизм". В отличие от критики, которая КОНСТРУКТИВНА, антиамериканизм деструктивен и в самых клинических случаях означает желание развалить США нахрен и погрузиться в дистопию и постапокалипсис.
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Ещё один "знаток"...
И ты почитай как китайцы обрабатывали американских военнопленных против США...
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А мы только сейчас заметили да петручио?
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Ав неправильно.Поняли,это Порошенко вместе с Пентагоном напал на РАБссию и хотел отобрать Крым и часть ДАУНбасса,такие Гниды как Екргинян и Дугин так и говорять прямым тесктом...Хунта Порошенко начала войну против Мавзолейнага Быдла РАБссии... Кремлівська пропаганда посіяла антиамериканізм у США і євроскептицизм у ЄС. Росія завжди б'є в спину, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9114 Кремлівська пропаганда посіяла антиамериканізм у США і євроскептицизм у ЄС. Росія завжди б'є в спину, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9114
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Крыса КГБэшгая сдала Порошенко на Валдайском Форуме...
Нынешная украинская власть не ДОГОВОРОСПОСОБНА,,,будем ЖДАТЬ другую...Ждите ПАСКУДЫ позорные,ждите.... Кремлівська пропаганда посіяла антиамериканізм у США і євроскептицизм у ЄС. Росія завжди б'є в спину, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2481 Кремлівська пропаганда посіяла антиамериканізм у США і євроскептицизм у ЄС. Росія завжди б'є в спину, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1461
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Петя Раша Тудей насмотрелся куме.
-Так.Ще и ВКонтакте мабуть сидит Кремлівська пропаганда посіяла антиамериканізм у США і євроскептицизм у ЄС. Росія завжди б'є в спину, - Порошенко - Цензор.НЕТ 241
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Тут і без кремлівської пропаганди все зрозуміло: якщо Європа купує у кацапні газу на мільярди доларів, які йдуть на підтримку ґебні, то які висновки американці мають робити щодо "європи"? Якщо "європа" покладається лише на техаських рейнджерів, вкладаючи гроші лише у лівацьких дармоїдів і не фінансуючи оборону, то як про них має думати американець?

Кацапи, звісно, виродки, але "європа" сама_себе_звоювала (с).
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Вообще-то наоборот - антиамериканизм в ЕС и евроскептицизм в США... Надеюсь, это просто в статье ошибка, а гарант такое не ляпнул...)
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Он сказал именно так, как действуют враги и именно антиамериканизм в США и евроскептицизм в ЕС.
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нуну це хйлопутин заставил Обаму вместо помощи по Будапешту ввести эмбарго на поставку даже стрелковки
вот это настоящий враг
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныКремлевская пропаганда посеяла антиамериканизм в США и евроскептицизм в ЕС. Россия всегда бьет в спину, - Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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