 Кремлевская пропаганда посеяла антиамериканизм в США и евроскептицизм в ЕС. Россия всегда бьет в спину, - Порошенко. ВИДЕО

Об этом он заявил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Читайте также: В ВСУ за Порошенко готовы воевать 100 человек. Порошенко и Аваков переоценивают свое влияние в ВСУ и НГУ, - Билецкий
...
"Социальные сети дали доступ к коллективному сознанию и подсознанию целых наций, и никто не воспользовался этим так ловко, как путинская Россия. Умеешь плодить армии ботов, независимо от того, через какие серверы они работают, находятся они на территории России, - соцсети твои. Russia Today (российский пропагандистский телеканал. - Ред) привел антиамериканизм в американский дом, привел евроксепсис в европейский дом. Так Россия бьет в спину, с тыла", - сказал Порошенко.
Ну, а банк нынешнего президента, только на комиссии заработал около 20 млн грн ....
Все айпи контролирутся Штатами.
Да и весь мир знает, что кацапы это отбросы, но при этом все равно открывает визы им.
И это правильно сказано.
Что мешает внимательно изучить историю УНР и посмотреть - какие свои гниды её развалили?..
Так что, Петр Алексеевич, спасибо Путину и Ольгинским бойцам за помощь нашей клептократии
Порох уже такую ересь несет, разве что только только шоколадолизы тупо читают, слушают. И самое интересно, к чему такая чушь? Патриотизм американцев близок к абсолюту. Какой Russia Today привел антиамериканизм в американский дом? Любой негатив об Америке вызывает острую реакцию американцев.
Неужели Порох такого высоко мнения о российских массмедиа и такого низкого об американцах?
"Первое, что ты видишь, приезжая в США, - это огромный американский флаг. Он висит еще до пограничного контроля. Американский флаг дальше будет преследовать вас повсюду. Его люди вывешивают на домах, огромные флагштоки стоят в городах и просто вдоль дорог. Люди клеят флажки на машины. Звездно-полосатый обязательно будет на технике, на автобусах и даже в храме. Для американца флаг - это не просто символ государства. Это символ равенства и свободы. Он объединяет людей вне зависимости от их национальности, вероисповедания, сексуальной ориентации или политических взглядов."
"Патриотизм в США культивируется от детского сада до кладбища. Флаги вывешиваются не только на гос учреждениях, но и на частных домах, банках, магазинах и т.д.
Каждый спортивный матч начинается с совместного исполнения гимна США, дети каждое утро в школе начинают с клятвы верности флагу. Публично выражать неудовольствие государственным строем США, мягко говоря, не принято."
...
Преувеличение.
"Я люблю Америку больше всего на свете - и именно поэтому настаиваю на своём праве непрерывно критиковать её"
(с) цитата Джеймса Болдуина, ставшая известной благодаря CoD: Modern Warfare
В Штатах вполне нормально относятся к критике негативных сторон и явлений жизни (да, там тоже есть некоторое дерьмо) - вот только критика этого некоторого дерьма не означает "антиамериканизм". В отличие от критики, которая КОНСТРУКТИВНА, антиамериканизм деструктивен и в самых клинических случаях означает желание развалить США нахрен и погрузиться в дистопию и постапокалипсис.
И ты почитай как китайцы обрабатывали американских военнопленных против США...
Нынешная украинская власть не ДОГОВОРОСПОСОБНА,,,будем ЖДАТЬ другую...Ждите ПАСКУДЫ позорные,ждите....
-Так.Ще и ВКонтакте мабуть сидит
Кацапи, звісно, виродки, але "європа" сама_себе_звоювала (с).
вот это настоящий враг