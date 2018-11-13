 "Используются как бесплатная рабсила. Условия плохие, медпомощь отсутствует, связи с родными нет", - Денисова об украинских заключенных на оккупированном Донбассе. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом украинский омбудсмен рассказала на пресс-конференции в Киеве.
"Осужденных используют в оккупации как бесплатную рабочую силу, привлекая к разнообразной грязной работе, которую делать некому. Часть осужденных заставляют ремонтировать оружие и принимать участие в действиях незаконных вооруженных формирований. Отдавать заключенных не торопятся - боевикам выгодно их удерживать. Условия пребывания в колонии - критически плохие - антисанитария, плохое питание, полное отсутствие медицинской помощи", - сказала Денисова.
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Крыма нет, но прокуратура Крыма работает, получает зарплату и премии. Небось и жилье им дали за счет государства, причем хорошее. А зеков даже "забыли" вывезти, отдав на растерзание террористам. При том, что они тоже граждане Украины и там далеко не одни маньяки-убийцы. Кто-то сидит за ДТП, кто то по мелочи что-нибудь своровал. Да, оступился, но это не значит что его нужно списать.
бабло на бензин по 35 грн литр у них есть.
не хватает только укр пенсии-калбасы-пенсию расискую оные получают ужо.
вчера на канале айситиви про уголовное преследование данецких за выбары геращенка сказала, что
никакого наказания не будет для ентих данецких выбарщиков.
наказывать будут только 5 чел организаторов.
про 50 000 данецких стрелятелей из расиских танков геращенка нислова.
вот вам и амнистея в действии.
зато 53 чел укр активистов за 2018 год обливают кислотой-колют-режут стреляют
под пламенные речи мальдивских.