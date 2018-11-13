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 "Используются как бесплатная рабсила. Условия плохие, медпомощь отсутствует, связи с родными нет", - Денисова об украинских заключенных на оккупированном Донбассе. ВИДЕО

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о том, что украинские заключенные, оставшиеся в тюрьмах на оккупированных территориях, находятся в бесправном положении и используются российскими террористами как бесплатная рабочая сила.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом украинский омбудсмен рассказала на пресс-конференции в Киеве.

"Осужденных используют в оккупации как бесплатную рабочую силу, привлекая к разнообразной грязной работе, которую делать некому. Часть осужденных заставляют ремонтировать оружие и принимать участие в действиях незаконных вооруженных формирований. Отдавать заключенных не торопятся - боевикам выгодно их удерживать. Условия пребывания в колонии - критически плохие - антисанитария, плохое питание, полное отсутствие медицинской помощи", - сказала Денисова.

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Источник: https://censor.net.ua/v3096588
 
 
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Потім їх треба буде годувати, а вони зроблять нові злочини? Денисова погоджується взяти відповідальність за нові злочини, які зроблять ці злочинці?
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Еще одно доказательство, что государство заботиться только о своих - то есть чиновниках и силовиках. На обычных людей ему насрать.
Крыма нет, но прокуратура Крыма работает, получает зарплату и премии. Небось и жилье им дали за счет государства, причем хорошее. А зеков даже "забыли" вывезти, отдав на растерзание террористам. При том, что они тоже граждане Украины и там далеко не одни маньяки-убийцы. Кто-то сидит за ДТП, кто то по мелочи что-нибудь своровал. Да, оступился, но это не значит что его нужно списать.
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А для чого було "чьто-нібудь-воровать"? Мені дууууже неприємно, коли хтось лізе до моєї кишені. І в'язниця -- це не курорт. Нехай спокутують.
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Наказание должно быть адекватно преступлению. А не 5 лет тюряги за кражу курицы.
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судя по видео с пропускных пукнтов, где видны тыщи данецких авто,
бабло на бензин по 35 грн литр у них есть.

не хватает только укр пенсии-калбасы-пенсию расискую оные получают ужо.

вчера на канале айситиви про уголовное преследование данецких за выбары геращенка сказала, что
никакого наказания не будет для ентих данецких выбарщиков.
наказывать будут только 5 чел организаторов.

про 50 000 данецких стрелятелей из расиских танков геращенка нислова.

вот вам и амнистея в действии.

зато 53 чел укр активистов за 2018 год обливают кислотой-колют-режут стреляют
под пламенные речи мальдивских.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Используются как бесплатная рабсила. Условия плохие, медпомощь отсутствует, связи с родными нет", - Денисова об украинских заключенных на оккупированном Донбассе. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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