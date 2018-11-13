 "Он выполнил долг офицера до конца!": боевые побратимы подполковника Сенчева рассказали о последнем бое замкомандира 3-го отдельного полка спецназначения за Саур-Могилу. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Подполковника вместе с другими ранеными эвакуировали вертолетом в полевой госпиталь в город Орехово Запорожской области, но сердце Сенчева остановилось по дороге в госпиталь.
Сергей Алексеевич Сенчев родился 8 июля 1973 года в Донецке в семье военнослужащего. С 1988-1990 гг. учился в Свердловском Суворовском училище. После его окончания стал курсантом Донецкого высшего военно-политического училища инженерных войск и войск связи (1990-1994 гг) и проходит военную стажировку в 9-й отдельной бригаде специального назначения ГРУ ГШ ВС СССР, которая дислоцировалась в Кропивницком (Кировоград). Окончив с отличием военный вуз, Сергей Сєнчев занимает должность заместителя командира роты специального назначения по воспитательной работе названной бригады (впоследствии оно было реформировано в 50-й учебный центр специальной подготовки и 50-й отдельный учебный отряд специальной подготовки).
В 2012 году перевелся в 3-й отдельный полк специального назначения заместителем командира полка по работе с личным составом. Находясь на службе, он поступил в Одесский национальный университет им. И. Мечникова, где овладел специальностью психолога.
Подполковник Сєнчев ни на одном из полевых выходов не спал в штабной палатке, ночевал вместе с солдатами. К бойцам относился по-особенному, так же относились солдаты к офицеру.
Указом Президента Украины № 873/2014 от 14 ноября 2014 года "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге" Сергей Сєнчев награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени (посмертно).
вічний смуток родинам
вічна ганьба тим, хто несе біду і смерть на наші лани широкополі
Курсантом политического училища?
Офигеть.
Точно зловещее что то.