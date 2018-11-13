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 Открыто уголовное производство в отношении организаторов "выборов" на оккупированной территории Донбасса, - Тука. ВИДЕО

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука сообщил, что ответственность за участие в фейковых выборах в ОРДЛО будут нести как украинские, так и российские граждане.

Об этом он сообщил в комментарии 5 каналу, передает Цензор.НЕТ.

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В частности, он отметил, что ответственность будут нести как украинские граждане, так и граждане России, которые принимали непосредственное участие в проведении нелегитимных выборов.

"В подавляющем большинстве те люди, которые организовывали этот процесс, являются гражданами Украины. Применение любого санкционного механизма к этим людям невозможно. Против них уже возбуждено уголовное дело Службой безопасности. Относительно тех граждан Российской Федерации, под руководством которых осуществлялся этот процесс, а также участие так называемых международных наблюдателей - будут происходить консультации как СБУ, так и МИД, относительно дальнейших действий", - рассказал Тука.

Напомним, оккупанты назначили "выборы" на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей на 11 ноября. В ЕС неоднократно заявляли о непризнании Евросоюзом и незаконности этих "выборов". То же мнение высказывали представители США. Президент Петр Порошенко и другие официальные лица Украины призвали украинцев, находящихся на оккупированной территории Донбасса, не принимать участия в фейковых выборах.

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Источник: https://censor.net.ua/v3096537
 
 
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныОткрыто уголовное производство в отношении организаторов "выборов" на оккупированной территории Донбасса, - Тука. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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