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 Буквально на следующей неделе я планирую уволить своих двух заместителей, - Полторак. ВИДЕО

В Минобороны определят церемониал, которым будет сопровождаться каждое увольнение.

В эфире "5 канала" министр обороны Степан Полторак рассказал о новом церемониале в ВСУ по завершению службы и награждении военных, пишет Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После взрывов на складах боеприпасов наказали более 20 генералов, теперь никто не хочет занимать эти должности, - Полторак

В частности он отметил, что сохраняется возможность награждения холодным оружием. "Конечно, некоторые традиции нужно менять. И подходы к тому, кого и чем награждать - надо менять. Что касается событий, связанных с увольнением или еще с какими-то другими торжествами, их действительно надо менять. Меня действительно уволили так, как должны увольнять любого военного. На моем примере было показано, сейчас мы практически завершили приказ министра обороны, которым определено, кто и какую категорию военных будет увольнять. Буквально на следующей неделе я планирую уволить своих двух заместителей и они уже будут увольняться по новой методике. И так будет определено до бригады включительно", - отметил Полторак.

Министр также сообщил, что будет определена не только методика освобождения от должностей высоких чинов. "Даже в бригаде раз в месяц будет определен день, когда в таких же условиях с соответствующим ритуалом будут увольнять всех, кто добросовестно и честно отслужил оговоренный срок и собирается завершить службу. И это независимо от того, кто это будет: полковник, лейтенант, капитан или военнослужащий по контракту. Такие традиции будут введены в ближайшее время. И я убежден, что они будут восприняты очень хорошо. Потому что раньше это было совсем по-другому. Дали пенсионное удостоверение - и до свидания".

Также читайте: Полторак и еще 2000 военнослужащих, работающих с материальными ценностями, прошли проверку на полиграфе, - Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/v3096534
 
   
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Через дві неділі, дав час на "дембельський аккорд"?
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Тиждень, неділя. У сучасній літературній мові проміжок часу в сім діб називають тижнем. «Організація доручила Валентинові скласти радіоприймач. Скласти будь-що. Вже цілий тиждень молоді підпільники напружено чекали наслідків Вальчиної роботи». (О. Гончар.) Сьомий день тижня» день відпочинку називають неділею.

У неділю на вигоні
Дівчата гуляли,
Жартували з парубками,
Деякі співали…
(Т. Шевченко.)

«І будень і неділя - лінивому все безділля». (Нар. творчість.) «Правда, сьогодні неділя, не слід би робити, та коло винограду не гріх, бо то хліб святий, то дар божий». (М. Коцюбинський.) «В неділю по обіді Василина з хлопцями та дівчатами пішла в Журавку до пана за грішми». (І. Нечуй-Левицький.)
Походження слова неділя досить прозоре: воно утворилося з частки не й дієслова дѣлати і означало день, коли, за релігійними поняттями, гріх було працювати. Та згодом назву неділя почали поширювати на поняття «тиждень». Це сталося, мабуть, тому, що для позначення повторюваних відрізків часу в один чи кілька тижнів використовувалася назва якогось одного дня тижня, від якого вели відлік, переважно назва особливого дня в тижні - неділі. Спочатку говорили «мине дві неділі», «через три неділі», маючи на увазі саме день - неділю, яка повторюється щоразу через тиждень, але згодом ця назва почала означати проміжок часу між двома такими днями. Можливо, цьому сприяло те, що з часом етимологія слова неділя («день, коли не дозволяється працювати») почала забуватися, стиратися.
Паралельне вживання слів неділя і тиждень у значенні «сім днів» - факт незаперечний, зафіксований у фольклорі і художній літературі. Порівн.: «Д о м а х а: А чого ж ти за цілісінький тиждень і очей не навернув до мене? В а с и л ь: Та ніколи було…» (М. Кропивницький.) «Влітку один тиждень рік годує». «Їдеш на день, а хліба бери на тиждень». (Нар. творчість.) «Минув тиждень. Кайдашиха перестала звати Мотрю серденьком і вже орудувала нею, наче наймичкою». «Гості роз'їхались уже світом, а Ганя цілих шість неділь не вставала з постелі». (З творів І. Нечуя-Левицького.)
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как то странно - уволить и о новом церемониале в ВСУ по завершению службы и награждении военных - это как, добавили к зарплате и уволили. а вот вспомнился тот фильм, где милиписка музеи грабил - поздравление, подарки всё уволили с работы, как то уволить не так звучит, а какое руское слово подходит, не могу вспомнить.

может - уволился а не уволил.
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Ну и хлебальник себе Стёпа нахавал! ...а кисти рук -- точно ими грёб к себе... ...а не от себя отгребал ...*)
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Судя по тому что на склады Полторак НЕ МОЖЕ ПРИКАЗОМ назначить генерала, то своих заместителей он тоже будет НЕ увольнять, а ПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ НЕ РАБОТАТЬ )))
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а оркестр, звезды эстрады и тамада будут??????????
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А також лімузін, п'яні дівчата із шампанським та відеограф, фотоггаф...
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Багатьом діячам підійшов би обряд звільнення, коли насипають повні штани піску і відпускають поплавати в Дніпро.
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Наші предки на Січі не знали про політичну відповідальність керівництва.
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Было время когда янукович предлагал генералам золотые пуговицы выдавать.
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А сам кувати нічого не хочеш? Чи обов'язково треба показувати, як і де накувати треба?
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"будут увольняться по новой методике."__________________по 1.430.800 гривен "выходного пособия" что ли платить??????
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На следующей неделе планируешь, или на следующей неделе уволишь ?
Мой кот каждую неделю столько всего планирует ...
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Пц, в каком мире ОНО живёт и о чём вообще говорит?!
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Вот так ненавязчиво и без лишней помпы был дан старт "Недельного конкурса магарычей"... Буквально на следующей неделе я планирую уволить своих двух заместителей, - Полторак - Цензор.НЕТ 9566
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Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов?
3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://gg.gg/blodoka
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Цензор.НЕТВидеоОбществоБуквально на следующей неделе я планирую уволить своих двух заместителей, - Полторак. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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