 Буквально на следующей неделе я планирую уволить своих двух заместителей, - Полторак. ВИДЕО

В эфире "5 канала" министр обороны Степан Полторак рассказал о новом церемониале в ВСУ по завершению службы и награждении военных, пишет Цензор.НЕТ.
В частности он отметил, что сохраняется возможность награждения холодным оружием. "Конечно, некоторые традиции нужно менять. И подходы к тому, кого и чем награждать - надо менять. Что касается событий, связанных с увольнением или еще с какими-то другими торжествами, их действительно надо менять. Меня действительно уволили так, как должны увольнять любого военного. На моем примере было показано, сейчас мы практически завершили приказ министра обороны, которым определено, кто и какую категорию военных будет увольнять. Буквально на следующей неделе я планирую уволить своих двух заместителей и они уже будут увольняться по новой методике. И так будет определено до бригады включительно", - отметил Полторак.
Министр также сообщил, что будет определена не только методика освобождения от должностей высоких чинов. "Даже в бригаде раз в месяц будет определен день, когда в таких же условиях с соответствующим ритуалом будут увольнять всех, кто добросовестно и честно отслужил оговоренный срок и собирается завершить службу. И это независимо от того, кто это будет: полковник, лейтенант, капитан или военнослужащий по контракту. Такие традиции будут введены в ближайшее время. И я убежден, что они будут восприняты очень хорошо. Потому что раньше это было совсем по-другому. Дали пенсионное удостоверение - и до свидания".
У неділю на вигоні
Дівчата гуляли,
Жартували з парубками,
Деякі співали…
(Т. Шевченко.)
«І будень і неділя - лінивому все безділля». (Нар. творчість.) «Правда, сьогодні неділя, не слід би робити, та коло винограду не гріх, бо то хліб святий, то дар божий». (М. Коцюбинський.) «В неділю по обіді Василина з хлопцями та дівчатами пішла в Журавку до пана за грішми». (І. Нечуй-Левицький.)
Походження слова неділя досить прозоре: воно утворилося з частки не й дієслова дѣлати і означало день, коли, за релігійними поняттями, гріх було працювати. Та згодом назву неділя почали поширювати на поняття «тиждень». Це сталося, мабуть, тому, що для позначення повторюваних відрізків часу в один чи кілька тижнів використовувалася назва якогось одного дня тижня, від якого вели відлік, переважно назва особливого дня в тижні - неділі. Спочатку говорили «мине дві неділі», «через три неділі», маючи на увазі саме день - неділю, яка повторюється щоразу через тиждень, але згодом ця назва почала означати проміжок часу між двома такими днями. Можливо, цьому сприяло те, що з часом етимологія слова неділя («день, коли не дозволяється працювати») почала забуватися, стиратися.
Паралельне вживання слів неділя і тиждень у значенні «сім днів» - факт незаперечний, зафіксований у фольклорі і художній літературі. Порівн.: «Д о м а х а: А чого ж ти за цілісінький тиждень і очей не навернув до мене? В а с и л ь: Та ніколи було…» (М. Кропивницький.) «Влітку один тиждень рік годує». «Їдеш на день, а хліба бери на тиждень». (Нар. творчість.) «Минув тиждень. Кайдашиха перестала звати Мотрю серденьком і вже орудувала нею, наче наймичкою». «Гості роз'їхались уже світом, а Ганя цілих шість неділь не вставала з постелі». (З творів І. Нечуя-Левицького.)
может - уволился а не уволил.
Мой кот каждую неделю столько всего планирует ...
3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://gg.gg/blodoka