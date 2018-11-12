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Все про:Одесская область (1621) Нацполиция (8451) рабство (105) Князев (276)

 Полицейские освободили 94 человека, попавших в трудовое рабство к семейной паре на Одесчине, - Князев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция пресекла деятельность этнической межрегиональной ОПГ, которая занималась трудовой эксплуатацией людей. 13 членов преступной группировки задержаны.

Об этом председатель Нацполиции Сергей Князев сообщил 12 ноября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НПУ.

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По словам главы Нацполиции, семейная пара - гражданин Грузии и гражданка Украины - организовали в Одесской области сельхозпредприятие. Там несколько лет бесплатно работало около сотни человек. Их обманом заманивали на работу специальные вербовщики.

Сергей Князев отметил, что псевдорекрутинг проводился преимущественно на железных дорогах. Подыскивали социально незащищенных людей, обещали работу, стабильную зарплату в 450-500 гривен в день, жилье и питание.

"География поиска жертв - 22 области и город Киев. За каждого доставленного "раба" вербовщики получали по 500 гривен. На месте у пострадавших отбирали документы и телефоны, заставляли работать в поле по 13 часов. Конечно, речи об оплате не было. Непокорных били", - сказал председатель Нацполиции.

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Он добавил, что в результате спецоперации, проведенной сотрудниками Управления по борьбе с торговлей людьми полиции Киева вместе с Департаментом по борьбе с торговлей людьми Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры Киева, полицейские задержали злоумышленников в тот момент, когда они сажали в микроавтобус новых жертв. Двух пострадавших доставили в больницу Одессы, остальные находятся в Киеве, проходят медосмотр.

Сейчас 13 членов преступной группировки задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Следователями начато уголовное производство по ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

"Четырехмесячная разработка полицейских - от получения первой информации к работе под прикрытием - успешно реализована", - отметил Сергей Князев.

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Во время обысков изъято оружие, автомобили, среди них - Mercedes и BMW, а также миллион гривен наличными.

Полицейские освободили 94 человека, попавших в трудовое рабство к семейной паре на Одесчине, - Князев 01
Полицейские освободили 94 человека, попавших в трудовое рабство к семейной паре на Одесчине, - Князев 02
Полицейские освободили 94 человека, попавших в трудовое рабство к семейной паре на Одесчине, - Князев 03
Полицейские освободили 94 человека, попавших в трудовое рабство к семейной паре на Одесчине, - Князев 04

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Источник: https://censor.net.ua/v3096529
 
   
 Топ комментарии
 
Во как!
А то все - в Польше плохо, в Польше рабство.
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Кандидати в В.Зраду будуть...
🤑
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Молодці поліцейські і подяка за гарну роботу !!
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Во как!
А то все - в Польше плохо, в Польше рабство.
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94 чувака не смогли заломать сраную семейную пару. это какой-то позор!!!
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40 мільйонів не можуть нічого зламати, що там 94 чувака)))
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94 невооруженных против вооруженных. И не только семейная пара. Там еще надсмотрщики были. Поліцейські звільнили 94 особи, які потрапили в трудове рабство до сімейної пари на Одещині, - Князєв - Цензор.НЕТ 5540
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все равно их меньше было. пару раз лопатой махнул по надсмотрщику - и уже тоже есть оружие
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А писали что в Польше Украинцы в рабстве,а тут на тебе.
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Ничего себе новые рабовладельцы ХХІ века.
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И сколько времени этот концлагерь работал? Имхо, в Одессе его крышевали сами мусора. По другому и быть не могло.
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нужно озвучить сумму дохода аваковских орлов на этом бизнесе!!!!!
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Озвучь лучше свой гонорар за каждый бредовый пост.
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а те два официальные не считается? а если серёзно - пожизненно за такое, всю эту банду.
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Та хоть бы депортировали бы... Там, я так понимаю, только одна тётка гражданка Украины, и то неизвестно как гражданство получено.
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Соєвориго мафія теж намагається закріпачити Народ!
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Хоть кто-то бомжам работу и жильё дал. Теперь снова вернуться ночевать на улицу..
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Помоему есть большая разница между ночёвкой на улице и принудительной работой и побоях. Бомжи не люди для вас?
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Прочитала заголовок: думаю, в українців ніби такого нема, щоб у рабство людей брати.
А тут - генацвале. Співмешканка його - дурепа, яка повелася через штани і за штанами.

Людей жаль. Ну, як таке може бути в 21-му столітті ? Чи їх ніхто зовсім не шукав ? Чому не побили цих уродів і не викликали поліцію ?
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Vedana Так це не перший випадок,а скільки ще є подібного,невідомо.
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Угу. Поліцейські звільнили 94 особи, які потрапили в трудове рабство до сімейної пари на Одещині, - Князєв - Цензор.НЕТ 130

Перепрошую, що не відповіла тоді на Ваше запитання: щось перебило. Ще буде нагода, може, поспілкуємося колись (я хрещена у православній церкві, але моя картина світу дуже строката).
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Циганчуків треба пиздити, бо вже зовсім обнагліли.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПолицейские освободили 94 человека, попавших в трудовое рабство к семейной паре на Одесчине, - Князев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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