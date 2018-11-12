 Российские СМИ опубликовали кадры допроса украинца Абдыллаева, где он рассказывает о подготовке терактов в Крыму. 7 ноября его задержали на границе за "мелкое хулиганство". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский пропагандистский ресурс "Вести".
Пропагандисты разместили видео допроса Абдыллаева, где отставной полковник подробно рассказал о подготовке несостоявшихся терактов в оккупированном Крыму в 2016 году. Также он заявил, что "теракты" на объекты инфраструктуры готовили разведчики Александр Громов, Максим Шаповал и Кирилл Буданов.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 7 ноября гражданина Украины, полковника запаса, ветерана АТО Георгия Абдылаева задержали в пропускном пункте Троебортное в России и арестовали на 10 суток, обвинив в мелком хулиганстве.
Москва в тылу у Гитлера то же терракты готовила.
Всем насрать на это дело.
КАКОГО... ХРЕ.А полез в мышеловку?
Может СПЕЦИАЛЬНО?
Не мешало бы его проверить как служил А то может специально засланный ранее "казачок", чтобы потом полезть в раисю Украину очернять
У обоих маланские физиономии.
пусть дальше ездят в кацапию и ничему не учатся
Все время только оправдываемся - и я не я и лошадь не моя.
Подтверждай то, шо мусора знают и без тебя. Иди в отказ за то, что мусора спрашивают у тебя. Всё! -- ...и кина не будет. ...или по минималке...
а после пыток он скажет что агент албанской разведки
https://charter97.org/ru/news/2018/11/12/312574/