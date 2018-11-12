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Все про:арест (9736) Абдыллаев (1)

 Российские СМИ опубликовали кадры допроса украинца Абдыллаева, где он рассказывает о подготовке терактов в Крыму. 7 ноября его задержали на границе за "мелкое хулиганство". ВИДЕО

В Брянской области РФ сотрудники ФСБ задержали украинца Георгия Абдыллаева. Во время задержания 7 ноября ему в вину вменялось мелкое хулиганство. Но уже 11 ноября появились кадры его допроса, где Абдыллаев рассказывает о подготовке несостоявшихся терактов в оккупированном Крыму в 2016 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский пропагандистский ресурс "Вести".

Пропагандисты разместили видео допроса Абдыллаева, где отставной полковник подробно рассказал о подготовке несостоявшихся терактов в оккупированном Крыму в 2016 году. Также он заявил, что "теракты"  на объекты инфраструктуры готовили разведчики Александр Громов, Максим Шаповал и Кирилл Буданов.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 7 ноября гражданина Украины, полковника запаса, ветерана АТО Георгия Абдылаева задержали в пропускном пункте Троебортное в России и арестовали на 10 суток, обвинив в мелком хулиганстве.

Источник: https://censor.net.ua/v3096522
 
 
 Топ комментарии
 
Кто еще желает ехать к брацьям-адны норот?
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Любому дураку было понятно что раися ТАК сделает ОБЯЗАТЕЛЬНО....
КАКОГО... ХРЕ.А полез в мышеловку?
Может СПЕЦИАЛЬНО?
Не мешало бы его проверить как служил А то может специально засланный ранее "казачок", чтобы потом полезть в раисю Украину очернять
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если его не научил пример Гриба и других- значит идиот, а сл-но так ему и надо!

пусть дальше ездят в кацапию и ничему не учатся
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Кто еще желает ехать к брацьям-адны норот?
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Эка невидаль.
Москва в тылу у Гитлера то же терракты готовила.
Всем насрать на это дело.
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Любому дураку было понятно что раися ТАК сделает ОБЯЗАТЕЛЬНО....
КАКОГО... ХРЕ.А полез в мышеловку?
Может СПЕЦИАЛЬНО?
Не мешало бы его проверить как служил А то может специально засланный ранее "казачок", чтобы потом полезть в раисю Украину очернять
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Украинец Абдыллаев похож на украинца Наева.
У обоих маланские физиономии.
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Неужели весь народ рф такой чуши верит?
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если его не научил пример Гриба и других- значит идиот, а сл-но так ему и надо!

пусть дальше ездят в кацапию и ничему не учатся
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Что бы у федерации не было смысла в таких как Гриб нужно на официальном уровне заявить что поскольку Крым это оккупированная россией территория Украины это не является "террактами".
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Не заявляли.
Все время только оправдываемся - и я не я и лошадь не моя.
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Задерживают украинских"диверсантов",а расстреливают и взрывают Крымчан,рАссЕйские малолетние террористы...О как!
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...есть такая старинная воровская тема -- как держаться на допросе.
Подтверждай то, шо мусора знают и без тебя. Иди в отказ за то, что мусора спрашивают у тебя. Всё! -- ...и кина не будет. ...или по минималке...
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Я вообще не понимаю зачем он поперся в Россию ?
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Ще й ветеран АТО !!! ???I якого бiса ти поперся в той Козлостан ??Шо б тобi там в ФСБ зажали яйця в дверi i наказали розповiсти цю туповатну байку ?
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Будни Русни. В Красноярске покончил с собой 7-летний Артем (!). Его затравила мать ученика от которого он защитил девочку. Отец хулигана малолетки мент. Семья мента запугала ребенка. Отец Артема умер 2 недел. назад. Он воевал в Чечне и убивал чеченских детей. Такая вот история!
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ну они просто неумные
а после пыток он скажет что агент албанской разведки
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Нужно соглашаться и требовать их на обмен как военнопленных.
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Рабы беларусы отрабатывают у Путина право на лизнуть его с зади. мужики все работают в раше, молодёж в европе. неЗАВИСИМАЯ беларусь.
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Работница завода в Минске: Последний раз зарплату давали в июле или в июне

https://charter97.org/ru/news/2018/11/12/312574/
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияРоссийские СМИ опубликовали кадры допроса украинца Абдыллаева, где он рассказывает о подготовке терактов в Крыму. 7 ноября его задержали на границе за "мелкое хулиганство". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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