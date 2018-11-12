 Активисты пикетировали ГПУ с требованием отставки Луценко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Активисты С14 и "Спілки ветеранів війни з Росією" пикетировали здание ГПУ в Киеве с требованием отставки Генпрокурора Юрия Луценко. Они разместили перед центральным входом в ГПУ баннеры со своими претензиями относительно работы Генерального прокурора Юрия Луценко. Перед митингующими выступил лидер С14 Евгений Карась, который озвучил основные требования митингующих.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Как сообщалось, 6 ноября Луценко с трибуны Верховной Рады заявил, что подал заявление об отставке из-за политического пиара вокруг расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк и нивелирования работы правоохранительных органов в этом деле.

После этого по просьбе первого вице-спикера парламента Ирины Геращенко в Верховной Раде поставили на рейтинговое (предварительное) голосование вопрос о возможности его отставки с поста генерального прокурора Украины. По итогам голосования 38 парламентариев проголосовали "за", 116 – "против".

7 ноября пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган подтвердила, что Луценко подал президенту Украины Порошенко заявление о своей отставке.

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Вечером 8 ноября в эфире одного из телеканалов генпрокурор заявил, что президент рассмотрит его заявление об отставке по возвращении из-за границы. 9 ноября стало известно, что Порошенко вернул Луценко заявление об отставке.