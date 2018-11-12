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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8930) Луценко (7219) отставка (2313) пикет (545) Богачук Олег (744) Карась Евгений (12) С14 (31)

 Активисты пикетировали ГПУ с требованием отставки Луценко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты организаций С14 и "Спілка ветеранів війни з Росією" 12 ноября пикетировали Генеральную прокуратуру в Киеве с требованием отставки Генпрокурора Юрия Луценко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Активисты С14 и "Спілки ветеранів війни з Росією" пикетировали здание ГПУ в Киеве с требованием отставки Генпрокурора Юрия Луценко. Они разместили перед центральным входом в ГПУ баннеры со своими претензиями относительно работы Генерального прокурора Юрия Луценко. Перед митингующими выступил лидер С14 Евгений Карась, который озвучил основные требования митингующих.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко вернул Луценко заявление об отставке

Активисты пикетировали ГПУ с требованием отставки Луценко 01
Активисты пикетировали ГПУ с требованием отставки Луценко 02
Активисты пикетировали ГПУ с требованием отставки Луценко 03
Активисты пикетировали ГПУ с требованием отставки Луценко 04
Активисты пикетировали ГПУ с требованием отставки Луценко 05
Активисты пикетировали ГПУ с требованием отставки Луценко 06
Активисты пикетировали ГПУ с требованием отставки Луценко 07
Активисты пикетировали ГПУ с требованием отставки Луценко 08
Активисты пикетировали ГПУ с требованием отставки Луценко 09

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Как сообщалось, 6 ноября Луценко с трибуны Верховной Рады заявил, что подал заявление об отставке из-за политического пиара вокруг расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк и нивелирования работы правоохранительных органов в этом деле.

После этого по просьбе первого вице-спикера парламента Ирины Геращенко в Верховной Раде поставили на рейтинговое (предварительное) голосование вопрос о возможности его отставки с поста генерального прокурора Украины. По итогам голосования 38 парламентариев проголосовали "за", 116 – "против".

7 ноября пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган подтвердила, что Луценко подал президенту Украины Порошенко заявление о своей отставке.

Также на Цензор.НЕТ: Дело Стерненко забрали из Одессы из-за подозрений в связях между нападающими и правоохранителями, - Луценко. ВИДЕО

Вечером 8 ноября в эфире одного из телеканалов генпрокурор заявил, что президент рассмотрит его заявление об отставке по возвращении из-за границы. 9 ноября стало известно, что Порошенко вернул Луценко заявление об отставке.

Источник: https://censor.net.ua/v3096418
 
   
 Топ комментарии
 
Как вы различаете активистов от псевдоактивистов которые за бабки устраивают антиправительственные акции ?
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луценко не может занимать должность ген.прокурора. он для этой должности неподходит.
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ну гражданина Израиля точно не предложу.
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а дело в том что умные и, честные, профессионалы своего дела порошенку не нужны.для пимера возьмем Сакварелидзе.
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а вы знаете Сакварелидзе и готовы поручиться за него?
вы уверены?
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а вы знаете луценка, готовы за него поручится? возьмите почитайте о работе сакварелидзе в Грузии и о подобии луценка в Украине.
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так и знал…. а в ответ понесли полную околесину.
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я за него готов поручится. вы готовы поручится за луценка?
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мне и он и она по! я о порошенко с тимошенко.
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почему на фзйсы надели тряпки-студенты небось ?
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Как вы различаете активистов от псевдоактивистов которые за бабки устраивают антиправительственные акции ?
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очень просто.
Думаю вы это должны понимать,т.к. Израиль сам в такой же ситуации как и Украина.
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не залишилось справжніх активістів. Цей рух був доречний та щирий у 2014-му, 2015-му роках. А зараз - лише проплачені збіговиська. Половину з яких оплачують олігархи, а другу половину політики, яким дуже кортить до годівниці поскоріше дірватись.
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Карась в этом случае бежит впереди паровоза, имхо.
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То немає сенсу , бо барига знову поставить біля цього корита чергового луценко ,та і взагалі не відпустить він Юріка
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Мало у нас активных людей, все сидят по домам чего-то ждут. А мафия жирует....
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Как мало?Ты забыл сколько людей вышли на Майдан власть свергать и люстрации устраивать?Весь мир восхищался!!!
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ну надо же хоть как-то поддержать фесебешный бред.
вот кацап и отрабатывает.
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а самому слабо вийти? Чи все розраховуєш на когось? Револцію тобі - хтось, на війні на сході - хтось, реформи - хтось. А ти будеш сидіти на Цензорі та ярлики на всіх навішувати?
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А че в намордниках? Так страшнее чи шо?
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бо холодно. Подивіться на тих "активістів". Самі діти стоять, замерзлі та взагалі не розуміючі навіщо все це !
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Ага. И летом они тоже мерзли. Активісти пікетували ГПУ з вимогою відставки Луценка - Цензор.НЕТ 3381 Кстати, до меня только сейчас дошло, что это "Січ".
Активісти пікетували ГПУ з вимогою відставки Луценка - Цензор.НЕТ 6135
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Причем здесь ГПУ??? Ведь президент не принял отставку,да и депутаты не проголосовали.Может "активистам" законы Украины почитать в свободное от "акций" время,может там и найдут-кто назначает и кто увольняет.
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А им некогда, надо бабки отработать. Я - за отставку Луценко, но после спектакля в ВР, который разыграли, пикет по ГПУ - это только для пиара. Кстати всем хорошо - активисты пикетируют, ГПУ отвечает, что не их компетенция - все при деле создания информповодов.
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Однобокие требования. Ну поставит парашенко наподобия ,шокина..Дело ведь не в прокурорах. А в тех ,кто их ставит. На корысть для себе. Нам то,что с этого ? Снова протесты ? Так это карусель будет бесконечной.
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Какой смысл отставлять Луцика без отставки его ПАПы?
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друзі крисіна ?)))) Прийшли ще з цього боку йому допомогти ?)))
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Нікчемний югко піде разом з нікчемним своїм кумом - петьою..
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а назви "кчьомного" з попередніх - махницький, ярема, шокін. Тобі який до вподоби з чотирьох? ))
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чому самі студенти мерзнуть на тій акції? Де ж ті, хто дійсно обурюється, всі свідомі громадяни?
Якщо чесно, то вже остогидли ці проплачені "протести".
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они на работе, чтобы оплатить за комуналку дармоедам тупоголовым, ну тем кому субсидии так необходимы!
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як пов"язані між собою субсидії та замовні, проплачені збіговиська? Наскільки я пам"ятаю, в нашій країні ніхто нікому десятину не платить.
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Это агентыкремля и югикофобы,не иначе. Они хотят раскачать лодку,плывущую к панамскому оффшору.
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Треба було ще один плакат.Рада отставка провалена.Бо все провалы и на Раде повисли после голосования.А там и Петя недалеко.Бо Юга его креатура Активісти пікетували ГПУ з вимогою відставки Луценка - Цензор.НЕТ 8830
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныАктивисты пикетировали ГПУ с требованием отставки Луценко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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