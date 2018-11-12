 Украинский институт планирует в 2019 году провести в Австрии год Украины, - Климкин. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал на пресс-конференции в понедельник в Киеве.
"Одним из заданий Украинского института будет на следующий год сделать год Украины в Австрии", - сообщил Климкин.
В свою очередь, гендиректор Украинского института Владимир Шейко рассказал, что уже запланированы около 40 мероприятий и были проведены встречи в МИД Австрии.
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Как сообщалось, в июне 2017 года Кабинет министров Украины одобрил создание государственного учреждения "Украинский институт" для презентации Украины за границей и продвижения ее имиджа в мире. Кабмин согласился с предложением Министерства иностранных дел о создании Украинского института, отнеся его в сферу управления МИД.
знаменательный год , как раз климкин займется "реформированием" ООН, шо? Нормально!