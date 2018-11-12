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 Политика Украины, Общество
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Все про:Австрия (400) МИД (4782) Климкин (1929) Украинский институт (4) Шейко Владимир (2)

 Украинский институт планирует в 2019 году провести в Австрии год Украины, - Климкин. ВИДЕО

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Украинский институт планирует в 2019 году провести в Австрии год Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

"Одним из заданий Украинского института будет на следующий год сделать год Украины в Австрии", - сообщил Климкин.

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В свою очередь, гендиректор Украинского института Владимир Шейко рассказал, что уже запланированы около 40 мероприятий и были проведены встречи в МИД Австрии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский институт должен быть таким же известным, как Британский Совет или Гете-Институт, - Климкин

Как сообщалось, в июне 2017 года Кабинет министров Украины одобрил создание государственного учреждения "Украинский институт" для презентации Украины за границей и продвижения ее имиджа в мире. Кабмин согласился с предложением Министерства иностранных дел о создании Украинского института, отнеся его в сферу управления МИД.

Источник: https://censor.net.ua/v3096402
 
 
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И шо Австрия?
знаменательный год , как раз климкин займется "реформированием" ООН, шо? Нормально!
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Это как-то связано с поимкой "запоребриковых" шпиёнов, или просто совпадение? Український інститут планує в 2019 році провести в Австрії рік України, - Клімкін - Цензор.НЕТ 3976
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Австрійцям не треба, на відміну від одномовнощелепних, вони здатні вивчити декілька мов, і взагалі, одномовними лишились тільки канібали Полінезії та людожери московії, всі інші знають мінімум дві мови.
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Мо" краще б Австрія подарувала нам свого Вишиваного з роду Габсбургів?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУкраинский институт планирует в 2019 году провести в Австрии год Украины, - Климкин. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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