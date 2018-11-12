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 Гройсман: Изменения в Конституцию - это защита реформы децентрализации на будущие десятилетия, а, может, и века. ВИДЕО

Необходим системный подход к обновлению плана действий по реализации стратегий регионального развития.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в ходе заседания Совета регионального развития.

...
"В 2014-15 годах мы создали всю законодательную базу для создания региональных стратегий, стратегий регионального развития. Но если мы их проанализируем, то мы увидим, что те расходы, в большинстве случаях, расходы, которые должны быть направлены на реализацию стратегии, к сожалению, направляются на другие цели. Стратегии остаются просто лежать на бумаге, но в них есть очень четкие определения тех заданий, которые стоят перед общинами… Поэтому вопрос обновления стратегий имеет очень важное значение", - сказал Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман предлагает изменить Конституцию: "Нужен новый инструмент продолжения децентрализации"

Он подчеркнул, что необходимо подойти системно к обновлению плана действий по реализации стратегий, который будет основан на собственном опыте.

"Безусловно, мы не сможем избежать изменений в Конституцию Украины, так как мы должны закрепить в Основном законе повсеместность местного самоуправления, мы должны обеспечить распределение власти с области на уровень общины по принципу субсидиарности. И если хотите, то изменения в Конституцию - это и есть защита реформы на будущие десятилетия, а возможно, и века", - добавил Гройсман.

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Источник: https://censor.net.ua/v3096389
 
 
 Топ комментарии
 
Бери выше тысячилетия))))))))
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Гройсман: Изменения в Конституцию - это защита реформы децентрализации на будущие десятилетия, а, может, и века - Цензор.НЕТ 8107 Папірєднікі теж планували на вєка. І де вони тепер?
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Шо вам, шакаладам, конституция? Нового алкаша найдете и сделаете пгокугогом!
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Винницкий рынок должен быть карманным - вот что в переводе означают эти слова МАУПовца...
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Та вы слишком всерьез воспринимаете публичные высказывания МАУПовца, пытаясь разыскать там скрытые логику и смысл. Там все гораздо проще:

Гройсман: Зміни до Конституції - це захист реформи децентралізації на майбутні десятиліття, а можливо, й віки - Цензор.НЕТ 1182
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Продавец труселей в своим свинным рылом конституцию полез. Блин, каждая падаль, которая до кормушки дорвется обязательно старается переписать конституцию под себя.
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Папірєднікі теж планували на вєка. І де вони тепер?
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Они планировали на века сытую жизнь своих выпедышей и пока всё идёт по плану. Не смешно...
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и труселепродавец тоже хочет рыло в конституцию сунуть
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Шо вам, шакаладам, конституция? Нового алкаша найдете и сделаете пгокугогом!
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грося свою брехню в граните отливает ...на века Гройсман: Изменения в Конституцию - это защита реформы децентрализации на будущие десятилетия, а, может, и века - Цензор.НЕТ 9157
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быстрее бы выборы, хуже этих свиней точно не будет
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хуже жирных свиней, только голодные до безумия "підсвинки" )))
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Сказал посполитый, выбирая Кравчука, апосля комми...
... а потом Кучму, апосля Кравчука

... а потом Ющенко апосля Кучмы
... а потом Януковича после Ющенко
... а потом Порошенко после Януковича

скико можно забеги по граблям устраивать до наступления просветления?
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З однієї сторони якась незрозуміла нікому децентралізація,а з другої сторони - вєка...Вєка дивляться,і в упор не бачать ні Гройса,ні його децентралізаціі...Дай Боже,щоб оті "вєка" побачили хоч Україну...
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Зашо толька банда нє бєрьотца- прєвращаєтца в гавно!
🤑
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Лёгким движением руки все поправки будут изменены на новые поправки. Точно, не смешно.
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Грошман:
"Наша стратегия стратегических стратагем - это стратегия затратных трат! Фу, аж вспотел..."
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***
фразы "нужно еще немного потерпеть" и "лет через 5 -10 будет лучше"
скоро занесут в Конституцию
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По-моему Оно лает в пустоту. Уверен, его уже НИ КТО не понимает, НИ КТО не слушает и ВСЕ посылают ПНХ ПНГ. Аж дух захватывает от обилия и водопада пустомелия и вранья. Гройсман: Зміни до Конституції - це захист реформи децентралізації на майбутні десятиліття, а можливо, й віки - Цензор.НЕТ 2646
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В условиях войны, Конституцию не трогают чудик винницкий
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Далеко замахиваешься. Через 4 месяца ты будешь сидеть в хайфе, ожидая политического убежища
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вовік, "субсидіарність", "конституція" ти шо хочеш своїх пару нейронів вивихнути? іди вже в президенти... разом вас багато - виступайте хором...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныГройсман: Изменения в Конституцию - это защита реформы децентрализации на будущие десятилетия, а, может, и века. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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