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Все про:бюджет (4268) Порошенко (15735) субсидия (434)

 Обеспечение субсидиями - мое главное требование к бюджету-2019. Если его не учтут - не подпишу, - Порошенко. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко назвал обеспечение субсидиями главным требованием к бюджету-2019.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Президента, об этом Порошенко заявил на заседании Совета регионального развития в Киеве в понедельник.

"Потребовал от Правительства защитить людей, усовершенствовать и расширить программу субсидий, увеличить средства на ее выполнение. Чтобы от роста тарифов не пострадал ни один бедный человек, для котого это повышение является критическим. На 100% обеспечить субсидиями тех, кто в них реально нуждается", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада примет бюджет в начале декабря или даже раньше, - замглавы фракции "Блок Порошенко" Кононенко

Президент добавил, что обеспечение субсидиями является его главным требованием к бюджету на 2019 год: "Если его  не учтут при подготовке государственной сметы ко второму чтению, то сделаю то, чего еще никогда не делал - просто не подпишу бюджет!".

...
Напомним, 18 октября народные депутаты Верховной Рады Украины приняли за основу и в целом проект постановления №9000-П о выводах и предложениях к проекту госбюджета на 2019 год.

Обеспечение субсидиями - мое главное требование к бюджету-2019. Если его не учтут - не подпишу, - Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/v3096366
 
   
 Топ комментарии
 
Ой, батюшка, пьотр лисеич, благодетель ты наш Обеспечение субсидиями - мое главное требование к бюджету-2019. Если его не учтут - не подпишу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1597
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Совершенный механизм ограбления страны, сначала забирают деньги напрямую через космические тарифы ЖКХ, а потом еще раз через бюджетный механизм субсидий.
Идеальное мошенничество, Остап Бендер обзавидовался бы. Обеспечение субсидиями - мое главное требование к бюджету-2019. Если его не учтут - не подпишу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3679
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Ой, батюшка, пьотр лисеич, благодетель ты наш Обеспечение субсидиями - мое главное требование к бюджету-2019. Если его не учтут - не подпишу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1597
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не стОит благодарностей))) готов служить)))


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Без воровства денег через субсидии он не подпишет бюджет. Я ох....ю от нашего Гидранта, циннизм вsсшей пробы, пилотаж во время пикирования. Осталось полгода, а Оно всё о будущем воровстве печётся.
Порошавки и порохососы, он же и вас обувает этими субсидиями.
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Ты уже здесь зраду нашёл.Надо было,чтобы не было субсидий и подписал.Вы зрадники простые как паруса на ветре.
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Ты за парня своего заступилась вонализа.....или гриценкосос?
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а промолчать, пока не принят проект, нельзя было?надо попиариться наперед?
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как то ты слабо развил тему агентов кремля, поштудируй методичку, там явно должно быть Забезпечення субсидіями - моя головна вимога до бюджету-2019. Якщо її не врахують - не підпишу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9780
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шо там бцька? Налоги на тунеядство отменил?
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Да ладно тебе, расскажи лучше, за кого вчера голосовал?
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они такие мизерные , что он даже не почувствует Забезпечення субсидіями - моя головна вимога до бюджету-2019. Якщо її не врахують - не підпишу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3433

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Назначение субсидий--это поправка подушки мёртвому в морге, т.е. это в высшей степени издевательство и фарисейство над людьми. Гидрант уже как фашист, как мягкий фашист. Умертвляет людей с особой жестокостью, с примесью псевдожалости. Это всё исключительно в еврейском хитронакрученном стиле.
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ТАК ЭТО ЖЕ МАХРОВЫЙ ПОПУЛИЗМ. ЧИСТОЙ ВОДЫ.
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Ну не только же Зеленскому пиариться. Можно и действующему Президенту
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Зеленский в отличии от парашенки ЧЕСТНЫЙ. Он честно и открыто нелюбит УКРАИНУ и УКРАИНЦЕВ, считая их недорусскими, этакими селюками необразоваными. И нескрывает этого.
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Совершенный механизм ограбления страны, сначала забирают деньги напрямую через космические тарифы ЖКХ, а потом еще раз через бюджетный механизм субсидий.
Идеальное мошенничество, Остап Бендер обзавидовался бы.
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Альтернатива гречке найдена.
Для нищего лохтората самое то. Слава пэтьке！
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Лолита,лолита..Карта твоя фальшива и бита.
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из четырех моих самых любимых соседок-субсиданток (мерзкое слово) ...у троих - шиш (пока)
может дадут на отопление (зимнюю)... но это "может" их не греет, а еще больше напрягает
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Знацца вони влазять поки що в оплату, а з початком опалювального сезону нарахують.
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У Порошенко выбор между вторым или первым сроком. Тут ещё и не так раскорячешся, украинцев любить начнешь.
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ясно вам , холопы ...за вас болеет ...не чего даже думать - пожизненно в президенты

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пiдпиcуй уже кокетка)
защитник бедных)) снял с людей последние трусы, а теперь заботиться))
шоб не замерзли)
давай новый слоган на бигборды: БЕДНЫМ БЫТЬ ХОРОШО! П.Порошенко
)))
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Дневная смена козломордых свинособак-троллей вже отметилась.....
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ну так он и констатирует, что его бригада уже начала работу
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Точно кацапа ты подметил Вы есть свинособаки рашенские зарабатывающие в минстэце себе на бояру С каких рашенских ебе.....ей пишешь убогий ? С Костромы или Уфы а может с Саранска?
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Який ти мені брат ? Свиня кацапська немита нечесана і на додаток алкаш в п*ятому поколінні Бидлота кацапська з якого дива в мене має щось горіти В мінстеці зовсім з глузду з*їхали рапзом з своїми дебілами Тьфу погань москальська Тебе залупайкіна ми звичайно в твоїй Костромі не дістанемо а ось покидьок Стець буде сидіти якщо не пожиттьєво то довго
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старается, отец. заботится...выборы на носу, а тут цены и так космические, улетят в непроглядные дали. последний лохторат разбежится.
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сначала насыпать народу проблем , а потом героически их "решать" - классика жанра , так правят аферисты
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ну да...в субсидиях же и его доляха есть которую ему ахметка регулярно отстегивает...
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За Державу обидно! (С)
Прямые платежи из бюджета одному олигарху являются главной задачей бюджета?!
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Не одна копейка не должна пройти мимо его кармана и кармана его попутчика леворюции ахмета. Субсидии это гарантированные бюджетом поступления на их счета, а так люди могут просто не заплатить и всё.
А чё нормально, свидомые хавают... Забезпечення субсидіями - моя головна вимога до бюджету-2019. Якщо її не врахують - не підпишу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7121
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Головний акцент президент зробив на неможливості зниження тарифів, бо "попередники" у 2008му році взяли кредитів 23млрд. дол.(уряд Тімошенко). Так само він згадав, що у 2012му попередники теж взяли 36млрд. боргів. А треба з чогось платити пенсії, забезпечувати армію... Але пан забув, що у 2012му саме він був міністром економічного розвитку в уряді Азарова! І саме він головний відповідальний за цей борг!
_________________________
Ще пан забув додати, що гроші за високі тарифи, йдуть не до державної кишені, а до кишені Фірташа, Ахметова і .... його! Бо пан Порошенко має половину акцій ДТЕК, на хвилинку
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Підгорає перед можливою втратою влади і посад. І це після істеричних воплів про "популістів" Забезпечення субсидіями - моя головна вимога до бюджету-2019. Якщо її не врахують - не підпишу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6621
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Я когда читаю такие речи, то начинаю думать, что цены на нашу коммуналку устанавливает Путин. Тогда пазл складывается. Главное требование к бюджету страны - субсидии для нищих ...Это нечто!
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может нищих у нас стало настолько много, что они стали преобладающим классом?
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Так вот что выборы животворящие делают!
Интерсно, за чей счёт будет сей банкет, для каждого украинца?
Иван Васильевич Царь
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Пока что ни одному нуждающемуся лоху субсидий нет Но лохи мужаются хоть и подтапливают ночью Вот это их болезных и лишит суьсидии Цена то заведомо для того чтобы их хорошенько отротэрдамить Нагорит у лохов газа до решения \вопроса\ тыс на 5 --6 Ну а затем им скажут ---- Пока не оплатите Субсидии не будет --- Вот и все розборки с лохами Не вымерзшие зимой пойдут плотными косяками на выборы и конечно же проголосуют за Петручио
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з перекладу на нормальну мову - ставлить за мету в бюджеті закріпити бідність інакше не підпише...перемога
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Обеспечение талонами на хлеб - мое главное требование к бюджету.
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Обеспечение стабильных рабочих мест с оплатой в 1 миску супа на день - второй пункт программы "життя по-новому"
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Подпишешь, что угодно, лишь бы от этого выгода была, откат Ахметова греет круглый год на поборах с укринцев за тепло и электроэнергию.
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Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»
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если президент самой бедной страны Европы, являясь самым богатым президентом европейской страны, говорит такие слова, то можно сделать простейшее заключение - он не президент и не политик - он просто вор, который думает не о благосостоянии страны, а о том, как эти субсидии перекачать в свой собственный карман... ПОЗОР! наверное, его попытка стать второй раз главой страны закончится очень плохо для него самого... не зря на него солдат упал перед инаугурацией...
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Барига такі "фокуси" про доброго і злого слідчого з відомого кінофільму вже навіть першокласникам відомо! Чи ти вважаєш що "хохли" і це "схавають"?
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всьо!! пётрлексеич сказал, как отрезал: всем дать!! нууу, тем, кто нуждается, а те, кто нуждается должен собрать центнер макулатуры, которая будет представлена для оценки нуждаемости спецкомиссии, а вот уже спецкомиссия определит нуждается ли нуждающийся в субсидии или нет, пральна, пётрлексееч?? аааа, ты ж не при делах, твоё дело требовать, а не выполнять уже гросе... уррррод лицемерный
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млять. Субсидии его главная забота в бюджете. Не создание привлекательного инвестиционного климата, и тогда проблема субсидий решится сама собой, а субсидии как таковые. Не выдержит страна этого вора, если большинство пришедших на выборы не поймет элементарного - "путь" порошка - это путь в пропасть.
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директор одесского "теплоснабжения"готов спорить с гройсмойшей…. - Повышение тарифов экономически обосновано на 72%"....о как!!!!
После кровавого Майдана прошло всего 4 года....стало НАМНОГО хуже.
А потрох брехливый клоун...он не подпишет))))……...подмахнет,т.к. все это с его подачи.
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Субсидии стимулируют перерасход газа и зависимость от поставщиков.
Где же тут ЭКОНОМИЯ ?
А уж как распределяются субсидии - своим всё, а гоям дуля.
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"Утром мажу бутерброд - Сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот!.."
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Він перетворив українців у жебраків і тепер пильнує,щоб їм вчасно кинули кусень хліба...За цей кусень українці повинні його вибрати вдруге...І виберуть,бо їсти хочеться усім...Ось така політика,дуже проста,дуже ефективна,просто таки буяння стокгольмського синдрому...Колись це увійде в анали...але хочеться,щоб в анал...разом із започатківцями методу...
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Да ничего они не стимулируют Они просто создают видимость что пенсионеры многодетные инвалиды и малоимущие Имеют призрачный шанс на выживание Но это не так Нет у них никакого шанса Нет шанса выжить даже у двоих работающих имеющих двух детей В Киеве худо бедно можно попытатся работая на износ выжить Ну а скажем в Житомире или Черкассах или Чернигове где зарплата 4 тыс грн считается хорошей Выжить это из области фантастики Ничего пускай однотуровые лохи включают внуиренние резервы Ходят пешком Питаются хлебом запивая крутым кипятком Отправляют гонцов в Киев на скупку обуви по сэконд--хэндам Пущай вошкаются Эт тебе не хер собачий а потужни реформы
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Судя по комментарием, шансов у пети брехливого переизбраться ноль. Даже ботики трусливо поджали хвостики
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Ура гидранту! Эту несчастную субсидия надо ещё выходить. А тем временем...Забезпечення субсидіями - моя головна вимога до бюджету-2019. Якщо її не врахують - не підпишу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 480
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Ай да порох, ай да сукин сын. ПАПУЛИСТ!!! Грося, отреагируй, в натуре!
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Субсидии отобрали у больше чем половины населения, у пенсионеров в том числе. Поганое брехло.
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А где все дякулы с "Дякую, Петро Олексійович! Дякую!"?
Или ждут команды на очередную статью про Йульку, чтобы дружными рядами на Цензоре объявиться из ниоткуда?
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Крупнейшая финансовая афёра всех времен и народов. Деньги из Госбюджета (транши МВФ) напрямую перекладываются в карманы олигархата... Слава Украине! Співаємо Гімн...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныОбеспечение субсидиями - мое главное требование к бюджету-2019. Если его не учтут - не подпишу, - Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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